Изведоха от реанимация 17-годишния младеж от Благоевград, паднал от балкон след партито с наркотици

17-годишният младеж от Благоевград, който постъпи по спешност на 24 май вече е изведен от реанимация.
Той е настанен в неврохирургията на “Пирогов” в стабилно състояние, контактен и адекватен, съобщиха от лечебното заведение.
Прокуратурата протестира освобождаването на мъжа, задържан за трагедията в Благоевград
Припомняме, че малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал "Струмско", в задната част на сградата бе намерено и 17-годишно момче с тежки травми.
Момчето бе транспортирано за лечение в столична болница - в тежко състояние. Психолози влязоха в училищата, в които двамата тийнейджъри са учили, за да окажат подкрепа на съучениците им.
Окръжна прокуратура изготви протест срещу определението на съда, с което е оставено без уважение искането на държавното обвинение за вземане на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия за убийството на 16-годишно момиче.
Прокуратурата счита, че на този етап от разследването са събрани доказателства за съпричастността на мъжа. Разследването по делото продължава - провеждат се разпити на свидетели, назначават се нови експертизи.
"Събраните доказателства ще се анализират в цялост, като при необходимост ще се направи прецизиране на правната квалификация на обвинението", отбелязват от прокуратурата.
Протестът е внесен в Окръжен съд-Благоевград.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 Директора👨✈️
Да е здрав е най-важното, но е редно и виновните, ако има такива, да си понесат отговорността и последствията!
18:28 29.05.2026
14 Айше
Както каза Боко "Било квото било. Вече ще е както си беше"
18:52 29.05.2026