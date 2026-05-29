Изведоха от реанимация 17-годишния младеж от Благоевград, паднал от балкон след партито с наркотици

29 Май, 2026 17:42 1 194 14

Той е настанен в неврохирургията на “Пирогов” в стабилно състояние, контактен и адекватен

Изведоха от реанимация 17-годишния младеж от Благоевград, паднал от балкон след партито с наркотици - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

17-годишният младеж от Благоевград, който постъпи по спешност на 24 май вече е изведен от реанимация.

Той е настанен в неврохирургията на “Пирогов” в стабилно състояние, контактен и адекватен, съобщиха от лечебното заведение.

Прокуратурата протестира освобождаването на мъжа, задържан за трагедията в Благоевград

Припомняме, че малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал "Струмско", в задната част на сградата бе намерено и 17-годишно момче с тежки травми.

Момчето бе транспортирано за лечение в столична болница - в тежко състояние. Психолози влязоха в училищата, в които двамата тийнейджъри са учили, за да окажат подкрепа на съучениците им.

Окръжна прокуратура изготви протест срещу определението на съда, с което е оставено без уважение искането на държавното обвинение за вземане на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия за убийството на 16-годишно момиче.

Прокуратурата счита, че на този етап от разследването са събрани доказателства за съпричастността на мъжа. Разследването по делото продължава - провеждат се разпити на свидетели, назначават се нови експертизи.

"Събраните доказателства ще се анализират в цялост, като при необходимост ще се направи прецизиране на правната квалификация на обвинението", отбелязват от прокуратурата.

Протестът е внесен в Окръжен съд-Благоевград.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    5 1 Отговор
    Спасиха наркоман който ще трови другите деца

    17:49 29.05.2026

  • 2 честен ционист

    5 1 Отговор
    Радевисти да въведат вечерен час за пацаните под 18 без придружител.

    17:50 29.05.2026

  • 3 вариант хх

    8 0 Отговор
    Неудобния ключов свидетел оцеля.

    18:00 29.05.2026

  • 4 бай Колю

    5 1 Отговор
    Не е постъпил сам защото беше в друго измерение.Постъпваш когато отиваш доброволно.А този пишлегар го отнесоха в реанимацията.Да целува ръце на доктори и сестри,че оживя.Обаче нищо ми подсказва,че няма да спре.Бивш алкохолик и наркоман няма.Особено важи за синтетиката като ЛСД които с хероина са най-гадните препарати да умреш.Освен това тормозиш и хората около теб,че и обществото.За това в Сингапур издават смъртна присъда и се изпълнява.Живях там.

    18:06 29.05.2026

  • 5 съседа

    4 0 Отговор
    Добри,интелигентни деца.Поздравяваха.Истината ще се прикрие може би.Колкото научихме как загина Титяна Титянова.Млада майка.А годините се нижат.Но Владо Живков пък умря без време.

    18:13 29.05.2026

  • 6 От чужбина

    9 0 Отговор
    Като е контактно, разпитахте ли го??? Какво казва, какво се е случило???

    18:14 29.05.2026

  • 7 Ний ша Ва упрайм

    2 2 Отговор
    17 годишен наркоман по точно

    18:17 29.05.2026

  • 8 Директора👨‍✈️

    3 0 Отговор
    Дано да разкаже какво и как е станало, ако помни.
    Да е здрав е най-важното, но е редно и виновните, ако има такива, да си понесат отговорността и последствията!

    18:28 29.05.2026

  • 9 Опала

    3 0 Отговор
    Полицията да се стегне и поработи, защото се изпуска случая.

    18:32 29.05.2026

  • 10 Спомени на разпродажба

    2 0 Отговор
    Дано събере смелост за истината, заради себе си и жертвата.

    18:34 29.05.2026

  • 11 Хм…

    4 0 Отговор
    Що ми напомня за надрусаното полицейско синче шофьорче от Несебър? И него първо го изкараха невинно, пуснаха го да си прави партита, отборът му го защити, съдът го защити, та и сега, момичето само си паднало от балкона, ами случва се, какво толкова. Дори не разбрахме момчето дали е било дрогирано или не, за другите да не говорим.

    18:34 29.05.2026

  • 12 Урко

    1 0 Отговор
    Дайте на пубера една дозичка и ще е готов за нови sеx подвизи

    18:37 29.05.2026

  • 13 А бе

    3 0 Отговор
    Ако е абитуриентка да стой до късно но 10 кл. непълнолетна след 24 ч. неприемливо жалко за детето

    18:41 29.05.2026

  • 14 Айше

    1 1 Отговор
    А Любо Дилов син изплува ли с шнорхела, че се подпуквам с дилдото, а съм и Любо знателна.
    Както каза Боко "Било квото било. Вече ще е както си беше"

    18:52 29.05.2026

