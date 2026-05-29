Дронове атакуваха три танкера край бреговете на Турция в Черно море

Три танкера, плаващи под флага на Сиера Леоне и Палау, бяха атакувани от дронове край северното крайбрежие на Турция, съобщи Ройтерс, позовавайки се на турската корабна агенция Tribeca.
Според агенцията атаката срещу плаващия под флага на Палау James II е станала, докато той е бил на приблизително 80 километра северно от област Туркели в турската провинция Синоп.
Танкерите Altura и Velora, плаващи под флага на Сиера Леоне, са били атакувани в съседен район по време на операция по претоварване.
На мястото на инцидента са изпратени спасителни лодки. Членовете на екипажа на всички плавателни съдове са в безопасност.
Турското министерство на транспорта все още не е коментирало инцидента, отбеляза агенцията.
През март турският танкер „Алтура“ под флага на Сиера Леоне, превозващ 140 000 тона петрол, беше атакуван в Черно море, на 24 километра от входа на Босфорския проток.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
05:53 29.05.2026
2 Някой
Коментиран от #5, #8
05:53 29.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хихи
05:59 29.05.2026
5 Извод
До коментар #2 от "Някой":Чии е Крим, чия е Одеса ? Ами руски са !
06:05 29.05.2026
6 Мишел
06:10 29.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ъхъ, ще "си върнат" Одеса
До коментар #2 от "Някой":Ама друг път!
Най-малкото, защото за да си върнат нещо, то трябва да е било тяхно - Одеса НИКОГА не е била на рф. За последно е била част от руската империя, но то е приключило преди 109 години, с болшевишкият преврат през късната есен на 1917 година.
След основаването на ссср през декември 1922 г., е част от усср и няма нищо общо с русия, освен това, че двете републики са равнопоставени, като част от съветския съюз. Украйна има самостоятелно представителство в ООН до разпадането на Империята на злото, през декември 1991 г.
Коментиран от #9, #11, #13
06:25 29.05.2026
9 Одеса
До коментар #8 от "Ъхъ, ще "си върнат" Одеса":През XVIII и XIX век голяма еврейска общност от западните краища на страната се заселва в Одеса, като така градът застава на 1-во място по брой на евреите сред големите градове в Руската империя.
06:32 29.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Чии?
До коментар #8 от "Ъхъ, ще "си върнат" Одеса":какви са дроновете?
06:44 29.05.2026
12 Мишел
До коментар #10 от "Много скоро и":Фантазираш. Русия има 57 големи рафинерии и всичките работят. Няма унищожена рафинерия. Най-големият престой след украински удар е 48 часа.
06:46 29.05.2026
13 Как никога
До коментар #8 от "Ъхъ, ще "си върнат" Одеса":Че ти самия казваш че Одеса е билА част от Руската империя. как така тогава "никога"? Трябват познания, малко повече мозък, по-малко селска злоба, направи усилие..
06:49 29.05.2026