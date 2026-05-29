Новини
Свят »
Турция »
Дронове атакуваха три танкера край бреговете на Турция в Черно море

Дронове атакуваха три танкера край бреговете на Турция в Черно море

29 Май, 2026 05:44, обновена 29 Май, 2026 05:49 1 339 13

  • турция-
  • черно море-
  • дронове-
  • атаки-
  • танкери

Корабите са плавали под флага на Сиера Леоне и Палау

Дронове атакуваха три танкера край бреговете на Турция в Черно море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Три танкера, плаващи под флага на Сиера Леоне и Палау, бяха атакувани от дронове край северното крайбрежие на Турция, съобщи Ройтерс, позовавайки се на турската корабна агенция Tribeca.

Според агенцията атаката срещу плаващия под флага на Палау James II е станала, докато той е бил на приблизително 80 километра северно от област Туркели в турската провинция Синоп.

Танкерите Altura и Velora, плаващи под флага на Сиера Леоне, са били атакувани в съседен район по време на операция по претоварване.

На мястото на инцидента са изпратени спасителни лодки. Членовете на екипажа на всички плавателни съдове са в безопасност.

Турското министерство на транспорта все още не е коментирало инцидента, отбеляза агенцията.

През март турският танкер „Алтура“ под флага на Сиера Леоне, превозващ 140 000 тона петрол, беше атакуван в Черно море, на 24 километра от входа на Босфорския проток.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    22 5 Отговор
    Зеленски рева за износа на украинско жито и така нататък с кораби. Уж договориха мирно преминаване на стоки. Е край, после ще реват как няма да могат да ползват Черно море.

    05:53 29.05.2026

  • 2 Някой

    24 6 Отговор
    Затова и руснаците ще си върнат Одеса.

    Коментиран от #5, #8

    05:53 29.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хихи

    14 1 Отговор
    Дроновете са демократични...
    хи хи хи

    05:59 29.05.2026

  • 5 Извод

    20 5 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Чии е Крим, чия е Одеса ? Ами руски са !

    06:05 29.05.2026

  • 6 Мишел

    5 0 Отговор
    Дроновете са били с надпис "Полиция "

    06:10 29.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ъхъ, ще "си върнат" Одеса

    2 13 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Ама друг път!
    Най-малкото, защото за да си върнат нещо, то трябва да е било тяхно - Одеса НИКОГА не е била на рф. За последно е била част от руската империя, но то е приключило преди 109 години, с болшевишкият преврат през късната есен на 1917 година.
    След основаването на ссср през декември 1922 г., е част от усср и няма нищо общо с русия, освен това, че двете републики са равнопоставени, като част от съветския съюз. Украйна има самостоятелно представителство в ООН до разпадането на Империята на злото, през декември 1991 г.

    Коментиран от #9, #11, #13

    06:25 29.05.2026

  • 9 Одеса

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ъхъ, ще "си върнат" Одеса":

    През XVIII и XIX век голяма еврейска общност от западните краища на страната се заселва в Одеса, като така градът застава на 1-во място по брой на евреите сред големите градове в Руската империя.

    06:32 29.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Чии?

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ъхъ, ще "си върнат" Одеса":

    какви са дроновете?

    06:44 29.05.2026

  • 12 Мишел

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Много скоро и":

    Фантазираш. Русия има 57 големи рафинерии и всичките работят. Няма унищожена рафинерия. Най-големият престой след украински удар е 48 часа.

    06:46 29.05.2026

  • 13 Как никога

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ъхъ, ще "си върнат" Одеса":

    Че ти самия казваш че Одеса е билА част от Руската империя. как така тогава "никога"? Трябват познания, малко повече мозък, по-малко селска злоба, направи усилие..

    06:49 29.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания