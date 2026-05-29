Дронове атакуваха три танкера край бреговете на Турция в Черно море

Три танкера, плаващи под флага на Сиера Леоне и Палау, бяха атакувани от дронове край северното крайбрежие на Турция, съобщи Ройтерс, позовавайки се на турската корабна агенция Tribeca.

Според агенцията атаката срещу плаващия под флага на Палау James II е станала, докато той е бил на приблизително 80 километра северно от област Туркели в турската провинция Синоп.

Танкерите Altura и Velora, плаващи под флага на Сиера Леоне, са били атакувани в съседен район по време на операция по претоварване.

На мястото на инцидента са изпратени спасителни лодки. Членовете на екипажа на всички плавателни съдове са в безопасност.

Турското министерство на транспорта все още не е коментирало инцидента, отбеляза агенцията.

През март турският танкер „Алтура“ под флага на Сиера Леоне, превозващ 140 000 тона петрол, беше атакуван в Черно море, на 24 километра от входа на Босфорския проток.