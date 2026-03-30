Ще прехвърля ли Великобритания мигранти на Балканите?
Ще прехвърля ли Великобритания мигранти на Балканите?

30 Март, 2026 09:30 2 301 26

Държавите от Западна Европа планират да прехвърлят мигранти в лагери на Западните Балкани. Там обаче проектът не се посреща с ентусиазъм

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В началото на декември 2025 година британски медии като "Таймс" съобщиха, че Обединеното кралство обмисля да изпрати отхвърлените кандидати за убежище в "центрове за връщане" в Северна Македония. Там пък съобщенията за тези т.нар. "центрове за връщане" предизвикаха бурни политически реакции и обществена съпротива. Темата за миграцията внезапно се превърна в център на вътрешнополитическия дебат.

Още през май 2025 година, когато на правителствено ниво беше подписано споразумението за стратегическо партньорство между Обединеното кралство и Северна Македония, вървяха слухове, че договореностите по въпросите на миграцията могат да бъдат част от него.

През декември премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски се оказа принуден публично да опровергае информацията по темата за миграцията в британските медии и да я определи като спекулации и фалшиви новини на опозицията. "Докато съм премиер, няма да бъде изграден нито един лагер за нелегални мигранти и няма да приемем нито един мигрант", заяви Мицкоски.

"Екстернализация" на миграционната политика

Според британските медии в споразумението за партньорство е било договорено мигрантите, чиито молби за убежище в Обединеното кралство са били отхвърлени, да бъдат депортирани в трети държави от Западните Балкани. Северна Македония е била посочена, наред с Косово и Босна и Херцеговина, като една от потенциално участващите държави, на които Великобритания, според докладите, е обещала финансова компенсация за всеки приет мигрант.

Критиците наричат това "екстернализация" на миграционната политика: контролът и настаняването на мигрантите все повече се прехвърлят в държави, които са извън правната система на ЕС. Така през 2022 година Великобритания договори прехвърлянето на търсещи убежище в Руанда - проект, който бе окончателно прекратен след решение на Върховния съд на Великобритания и смяната на правителството.

Неравностойни отношения

Централно място в този контекст заема асиметричната ситуация между държавите от ЕС и страните от Западните Балкани. Докато европейските държави все повече насочват миграционната си политика към контрол и изолация, страните от Западните Балкани са под натиска да се утвърдят като надеждни партньори на Западна Европа - често с очаквания за политическо сближаване, сътрудничество в областта на сигурността или икономически ползи.

Политологът Флориан Бибер от Центъра за изследвания на Югоизточна Европа към университета в Грац подчертава, че включването на държавите от Западните Балкани не е случайно: тяхното положение извън правната рамка на ЕС прави политически по-лесно прехвърлянето на мигранти там. Въпреки че като кандидатки за членство в ЕС тези държави хармонизират правната си система с тази на ЕС, формално те остават извън системата за предоставяне на убежище на ЕС.

Мълчанието на правителствата

В обществата на Западните Балкани миграцията е изключително чувствителна тема от години. Страхът, че ще се превърнат в "приемния лагер на Европа" е широко разпространен в региона - не на последно място след затварянето на границите по Балканския маршрут, по който бежанци - предимно от Сирия, пристигнаха в Западна Европа през 2015 година. Бибер посочва, че това притеснение се подхранва не само от ксенофобия, но и от чувство на политическа инструментализация и загуба на контрол.

Дискусията се изостря поради пропуски в политическата комуникация. Вместо да информират навреме и прозрачно, правителствата, като например в Северна Македония, често предоставят само откъслечна информация за евентуални споразумения. Бибер вижда в това съзнателна стратегия: отворената комуникация може да навреди политически, особено когато тези правителства разчитат на консервативен или националистически електорат. Спестяването на информация обаче създава вакуум, който бързо се запълва със спекулации, слухове и дезинформация.

Миграцията като инструмент в предизборната кампания

За това предупреждава медийната изследователка Олга Кошевалиска от университета "Гоце Делчев" в Щип. В македонските медии миграцията често се представя сензационно и без достатъчен контекст, което създава впечатлението, че става дума за непосредствена, неконтролируема заплаха. Тази динамика е особено видима в социалните мрежи, където емоционално заредените и остри формулировки се разпространяват бързо и радикализират дебата. Резултатът е все по-голямо изостряне на публичния дискурс, в който миграцията вече почти не се възприема като сложно социално явление, а предимно като риск за сигурността, казва Кошевалиска.

В същото време миграционният въпрос служи като удобен инструмент във вътрешнополитическата борба за власт в държавите от Западните Балкани. В Северна Македония опозицията използва темата, за да обвини правителството в предателство на националните интереси и да мобилизира протести. Кошевалиска припомня 2017 година, когато съобщения за предполагаеми планове за настаняване на мигранти доведоха до местни референдуми и напрежение в страната - пример за това колко лесно темите, свързани с миграционната политика, могат да бъдат използвани, за да поляризират обществата в региона.

Косово е отворено за сътрудничество

Докато Босна и Херцеговина според съобщенията е отхвърлила категорично британското предложение за приемане на мигранти, премиерът на Косово Албин Курти е отворен за сътрудничество в замяна на подкрепа в областта на сигурността. Косово вече е демонстрирало готовност за подобни споразумения и има опит с такива договорености: през 2021 година страната прие около 1900 афганистанци, които чакаха да продължат пътуването си към САЩ, а по-късно сключи споразумение с Дания, което ѝ позволи да използва до 300 места в затворите в Косово за осъдени чужденци, които трябва да бъдат депортирани след изтичане на наказанието им.

Политологът Неджмедин Спахиу от Прищина критикува, че решенията се вземат твърде често по опортюнистични съображения - например за задоволяване на стратегически партньори като Великобритания. При това не се обръща достатъчно внимание на дългосрочните обществени и институционални последици. Заявката на премиера Курти е просто "акт на подчинение спрямо стратегически съюзник с цел поддържане на отношенията", казва Спахиу. Лоялността към съюзниците е важна, но тя трябва да свършва там, където се надхвърлят собствените възможности, смята политологът. В противен случай Западните Балкани рискуват да се превърнат в още по-голяма "периферия" на европейската миграционна политика, отколкото мнозина вече ги възприемат днес.

Автори: Пандели Пани | Арбнора Мемети | Вьоса Церкини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    42 0 Отговор
    Те англичаните винаги така правят !!! Да им е гадно на туземците !!! В случая - Северна Македония !!!

    Коментиран от #10, #17

    09:33 30.03.2026

  • 2 честен ционист

    19 4 Отговор
    Депортацията на 2 от тризначките беше само намек, какво ви чака. А не и забравяйте, че Льтчикът се поклони до земята пред Бети.

    09:34 30.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Не, защото тук няма лъвове като в Кения.

    09:34 30.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сила

    40 1 Отговор
    Инжинерите и Ай Ти специалистите от Афганистан като дойдат в БГ то и се сблъскат със суровата реалност и пословичното "гостоприемство " на българския народ ще избягат с писъци и плуване през морето към родните си места ....тука не е Великобритания или Западна Европа , тука няма безплатен обяд и пари в брой ...има само бой !!!

    Коментиран от #25

    09:37 30.03.2026

  • 6 Ганьо съм...

    14 10 Отговор
    Тоя страх не го ли преживях вече...турци ни нападнаха, от студ без газ умирахме, норвежци ни взеха гена, пръскаха ни отгоре, чепираха ни, реактори гърмяха, три световни войни избухнала, насила ни смениха пола....ай не се повтаряйте !

    09:38 30.03.2026

  • 7 Трол

    22 0 Отговор
    Ще ги прехвърля на Балканите, те ще се връщат обратно на острова с лодки, ще се въртят едни пари и т.н.

    09:40 30.03.2026

  • 8 боклук

    19 0 Отговор
    На фотоса, Красавци - Герб! Еректорат никому не е излишен! Но, къде са дамите на тези екзотични мадежи !?

    Коментиран от #14

    09:44 30.03.2026

  • 9 Ти си

    14 0 Отговор
    Операцията която периодично мени наименованието си – от ”Зелен диамант” става ”Мюсюлманска дъга”, после за благозвучие е наречена ”Зелени Балкани” е в ход.

    Ислямизацията на Балканите не е конспирация, а стратегия, ръководена от Вашингтон и Анкара. Целта е изграждането на ислямистки огнища, ръководени от САЩ и Турция, като втората е определена за бъдещ лидер на Балканите в американските секретни доклади, изтекли в WikiLeaks.Всъщност планът за раздробяването на нашата страна и откъсването на територии от нея, които да бъдат присъединени към Гърция и Турция, първоначално е разработен в ЦРУ. Наречен е „Зеленият диамант“ и предвижда и разсичане на православната общност в региона чрез създаването на Ислямски пояс, обхващащ Босна, Санджак, Косово, Македония, Кърджали, Източна (Одринска) и Западна (Беломорска) Тракия.

    09:49 30.03.2026

  • 10 Че те дойдат ли в комшиите....

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    ...колко му е да прескочат и при нас...?!
    При това държавата ни е разграден двор...!

    09:49 30.03.2026

  • 11 Добре де,

    11 0 Отговор
    нали и държавите от Западните Балкани са кандидати за членство в ЕС? Защо да има ,, центрове за връщане” като могат да ги екстрадират в собствените им държави?

    09:49 30.03.2026

  • 12 Де Бил

    3 0 Отговор
    Не разбирам защо ДВ са против намесата във вътрешните работи на различни страни,те вършат САМО това непрекъснато.

    09:50 30.03.2026

  • 13 мигрантите са бедни и болни

    9 0 Отговор
    и никой не ги ще . сега с войните ще се увеличават . сигурно 5 пъти . но никой не ги социализира . седят и нито работят нито учат . безполезни обикалящи безцелно хора . от време на време участват в мигрантски канали , мушкат се с ножове . е и трафикират наркотици . в юса проблема с мигрантите беше доста голям . криминални и престъпни елементи за 5 г направиха стотици кражби и убийства . носят и болести . и така болниците ги обгрижват . нещо като малцинствата . мързеливи . но има лобисти . или работят на черно в сивия сектор или гласуват за някой .

    09:52 30.03.2026

  • 14 Сигурно?!

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "боклук":

    Тия от снимката не са къпани и сменяли бельо,поне месец...!
    Представям си,как ли ухае наоколо на ...

    09:54 30.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Жорж

    8 2 Отговор
    Подлогите като българите няма да откажат каквото и да им разпоредят, камо ли да натрупат хиляди мигранти.

    09:55 30.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Буре с барут.....

    12 0 Отговор
    са Балканите и това много добре го знаят англетата ! И не напразно искат да ги "връщат" в Косово, Босна и Херцеговина и най-вече в Северна Македония,защото се опитват да увеличат мюсюлманското население в тези страни! Това не е без участието на Турция, която се опитва да прави "мюсюлмански пояс"в югоизточна Европа!
    Но нека Велика Британия да е така ДОБРА да си върне нейните мигранти в колонийте, които е ограбвала векове,а не да ги прехвърля на другите невинни народи !

    10:03 30.03.2026

  • 19 Прави

    7 0 Отговор
    са хората (македонците), като не искат да ги приемат. Британците ще върнат само боклуците, иначе кой ще им работи? Виж нашите "политици", каквито са боклуци като нищо ще ги приемат, че дори ще се хвалят наляво и надясно какво велико дело са сътворили.

    10:12 30.03.2026

  • 20 Категорично Не

    9 0 Отговор
    Великобритания излезе от ЕС, така че нищо и никъде не може да прехвърля!

    10:24 30.03.2026

  • 21 Освен това

    8 0 Отговор
    Никой не е длъжен да приема икономически мигранти.

    10:24 30.03.2026

  • 22 Олга

    13 1 Отговор
    Ако тази дива орда попадне в БГ, тя ще затрие БГ.Това е страшна опасност,тъй като те са дошли в ЕС не да живее с нас, а вместо нас и за наша сметка с размножаване в геометрична прогресия и ненавист към християнска култура както и към традиционна толерантна мюсюлманска.При това ще ползват и без това тънкия бюджет на БГ

    10:39 30.03.2026

  • 23 123

    8 0 Отговор
    Тия защо са без жени бре.Явно ще си търсят местни булки.

    11:11 30.03.2026

  • 24 А,аааа

    7 0 Отговор
    Дръжте си ги на скапания остров. Кой ще Ви бере ягодите без пари, бре ?

    11:21 30.03.2026

  • 25 Анонимен

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Абе имаме си ПеПейци, които яко ще лобират да се докарват чужденци да "работят".

    11:22 30.03.2026

  • 26 Ам чи как

    4 0 Отговор
    Ние и без това си имаме достатъчно от тази боя.

    13:33 30.03.2026

