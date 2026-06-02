Бербок призова за спешни реформи в ООН и защита на международното право

Председателката на Общото събрание на ООН ООН Аналена Бербок призова за ускорени и смели реформи в световната организация, подчертавайки, че въпреки засилващата се международна напрегнатост тя остава незаменим глобален форум, предава ДПА, цитирана от БТА.

„Реформата е отдавна закъсняла. Но нито един ден в този свят не би бил по-добър без Организацията на обединените нации“, заяви Бербок в интервю за ДПА в Ню Йорк. По думите ѝ организацията продължава да бъде единствената платформа, в която всички 193 държави членки имат равен глас, без алтернатива в глобалната дипломация.

Тя обаче предупреди, че усилията за реформа често се блокират от политически противопоставяния и борби за влияние между държавите, част от които не са демократични и не споделят традиции в постигането на компромис. „Дните, в които можехме да решаваме всичко чрез консенсус и приятелска дипломация, са отминали“, отбеляза тя.

Бербок настоя държавите членки да защитават Устава на ООН и международното право, като предупреди, че липсата на политическа воля води до постепенно ерозиране на глобалните институции.

Коментарите ѝ са направени в навечерието на гласуване в Общото събрание относно кандидатурата на Германия за непостоянно място в Съвета за сигурност на ООН. Бербок определи органа като ключов за поддържането на международния мир и сигурност, като посочи и чувствителни глобални точки като Ормузкия проток, който според нея остава под напрежение заради регионални конфликти.

Тя подчерта още, че всички членове на Съвета за сигурност, включително постоянните членове Съвет за сигурност на ООН, трябва да спазват международното право. Постоянните членове с право на вето са САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция.