Бербок призова за спешни реформи в ООН и защита на международното право

Председателката на Общото събрание на ООН ООН Аналена Бербок призова за ускорени и смели реформи в световната организация, подчертавайки, че въпреки засилващата се международна напрегнатост тя остава незаменим глобален форум, предава ДПА, цитирана от БТА.
„Реформата е отдавна закъсняла. Но нито един ден в този свят не би бил по-добър без Организацията на обединените нации“, заяви Бербок в интервю за ДПА в Ню Йорк. По думите ѝ организацията продължава да бъде единствената платформа, в която всички 193 държави членки имат равен глас, без алтернатива в глобалната дипломация.
Тя обаче предупреди, че усилията за реформа често се блокират от политически противопоставяния и борби за влияние между държавите, част от които не са демократични и не споделят традиции в постигането на компромис. „Дните, в които можехме да решаваме всичко чрез консенсус и приятелска дипломация, са отминали“, отбеляза тя.
Бербок настоя държавите членки да защитават Устава на ООН и международното право, като предупреди, че липсата на политическа воля води до постепенно ерозиране на глобалните институции.
Коментарите ѝ са направени в навечерието на гласуване в Общото събрание относно кандидатурата на Германия за непостоянно място в Съвета за сигурност на ООН. Бербок определи органа като ключов за поддържането на международния мир и сигурност, като посочи и чувствителни глобални точки като Ормузкия проток, който според нея остава под напрежение заради регионални конфликти.
Тя подчерта още, че всички членове на Съвета за сигурност, включително постоянните членове Съвет за сигурност на ООН, трябва да спазват международното право. Постоянните членове с право на вето са САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция.
4 Срам за Германия
ако може това да се нарече спорт.
Няма завършено университетско образование, а като студентка
е работила като платена компаньонка.
Нейната Зелена Партия закри всички атомни централи на Германия.
И като благодарност, Германия изпрати тази в ООН.
13 Рублевка
Германският външен министър Аналена Бербок оглави този списък за втора поредна година. Според информация, публикувана в началото на ноември тази година, външният министър е похарчила почти 99 000 евро за услуги на гримьор от януари до октомври 2023 г. и 136 552 евро за цялата 2022 г.
16 Пилотът Гошу
Глупости абсолютни… Никой не бръсне ООН за живи, те жумят удобно когато отърва… Как точно ще приложи мерки да защити реформите? Че то и сега международното право си го има, просто не се спазва от САЩ и Израел… Марионетките просто си мълчат…
10:21 02.06.2026
Еднакво безполезни са.
10:22 02.06.2026
21 Факти
21 Факти
До коментар #12 от "Рублевка":Никой не харчи повече за разкрасителни процедури от дядо Путин. Да не мислиш, че е евтино да изглеждаш с 10 години по-млад? Ботокс, филъри, лифтинг, пептидна терапия, крио камери във всички офиси, вани с екстрат от рога на сибирски елен... Путин вече надживя средностатистичекия руски мъж с 5-6 години, а изглежда отлично и ще управлява поне още 15-20 години. И най-важното - той отдели 26 милиарда долара държавни пари за „Нови технологии за опазване на здравето". Това му е личната програма за удължаване на живота, от която обикновените руснаците няма да видят нищо.
25 Центовка
До коментар #15 от "Рублевка":Иначе пък вади фигура на гимнастичка...ама на ,,вторият етаж"...- няма никой!
