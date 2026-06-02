Бербок призова за спешни реформи в ООН и защита на международното право

2 Юни, 2026 09:52, обновена 2 Юни, 2026 09:58

  • аналена бербок-
  • оон-
  • международно право-
  • реформи

Председателката на Общото събрание на ООН заяви, че организацията остава незаменима въпреки нарастващите геополитически напрежения и критики.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателката на Общото събрание на ООН ООН Аналена Бербок призова за ускорени и смели реформи в световната организация, подчертавайки, че въпреки засилващата се международна напрегнатост тя остава незаменим глобален форум, предава ДПА, цитирана от БТА.

„Реформата е отдавна закъсняла. Но нито един ден в този свят не би бил по-добър без Организацията на обединените нации“, заяви Бербок в интервю за ДПА в Ню Йорк. По думите ѝ организацията продължава да бъде единствената платформа, в която всички 193 държави членки имат равен глас, без алтернатива в глобалната дипломация.

Тя обаче предупреди, че усилията за реформа често се блокират от политически противопоставяния и борби за влияние между държавите, част от които не са демократични и не споделят традиции в постигането на компромис. „Дните, в които можехме да решаваме всичко чрез консенсус и приятелска дипломация, са отминали“, отбеляза тя.

Бербок настоя държавите членки да защитават Устава на ООН и международното право, като предупреди, че липсата на политическа воля води до постепенно ерозиране на глобалните институции.

Коментарите ѝ са направени в навечерието на гласуване в Общото събрание относно кандидатурата на Германия за непостоянно място в Съвета за сигурност на ООН. Бербок определи органа като ключов за поддържането на международния мир и сигурност, като посочи и чувствителни глобални точки като Ормузкия проток, който според нея остава под напрежение заради регионални конфликти.

Тя подчерта още, че всички членове на Съвета за сигурност, включително постоянните членове Съвет за сигурност на ООН, трябва да спазват международното право. Постоянните членове с право на вето са САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъпа

    37 1 Отговор
    Като Кая и тая- оная, и същия гьонсурат!!!

    10:00 02.06.2026

  • 2 хехе

    39 0 Отговор
    това недоразумение там ли са го уредили то затова Тръмп прави свое ООН.

    10:01 02.06.2026

  • 3 3.14К

    42 1 Отговор
    Бербок, Калас, Борел и Лиз Тръс, са единица мярка за тъпота!

    Коментиран от #7

    10:02 02.06.2026

  • 4 Срам за Германия

    36 0 Отговор
    Тази е напълно некадърна, нейната квалификация е скачачка на батут,
    ако може това да се нарече спорт.
    Няма завършено университетско образование, а като студентка
    е работила като платена компаньонка.
    Нейната Зелена Партия закри всички атомни централи на Германия.
    И като благодарност, Германия изпрати тази в ООН.

    10:02 02.06.2026

  • 5 А ся де,забравих

    29 0 Отговор
    Тая ли харесваше чернокожи

    10:03 02.06.2026

  • 6 пешо

    21 0 Отговор
    какво звучно име Аналена

    10:03 02.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хехее

    18 0 Отговор
    откога не съм я чувал тая Анална Бербок...

    10:08 02.06.2026

  • 9 КАКВА РЕФОРМА

    26 0 Отговор
    МОЖЕ ДА ИМА С РАЗНИ ИЗКУКУРИГАЛИ ЛЕЛКИ,БИЛО В ООН ИЛИ В ЕК И ЕС ?!ТРЯБВА ТОТАЛНА ЗАБРАНА ЛЕЛИЧКИ ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С ПОЛИТИКА.

    10:09 02.06.2026

  • 10 ами

    16 1 Отговор
    ха ха ха - на пример едната спешна реформа да е оон да се обърне на 360 градуса докато калас решава мира между сащ и иран

    10:11 02.06.2026

  • 11 Факти

    2 33 Отговор
    Много симпатична бивша гимнастичка. Добрината е изписана на лицето й. Не гледа злобно като дявола Путин.

    10:12 02.06.2026

  • 12 Рублевка

    20 0 Отговор
    Колко харчат германските политици за гримьори, стилисти, фотографи, масажисти и физиотерапевти? Този въпрос отдавна се повдига от членове на парламента от „Алтернатива за Германия“ (AfD), които го поставиха пред германското правителство чрез процедурата по разследване.

    Коментиран от #21

    10:13 02.06.2026

  • 13 Рублевка

    23 0 Отговор
    Немското издание Deutsche Welle (DW) представи топ 3 на най-скъпите министерства по отношение на външния вид на политиците, съобщава AZERTAC .

    Германският външен министър Аналена Бербок оглави този списък за втора поредна година. Според информация, публикувана в началото на ноември тази година, външният министър е похарчила почти 99 000 евро за услуги на гримьор от януари до октомври 2023 г. и 136 552 евро за цялата 2022 г.

    10:14 02.06.2026

  • 14 Късно е

    18 0 Отговор
    ООН е умираща организация .... Едва ли нещо може да я спаси ....

    10:16 02.06.2026

  • 15 Рублевка

    12 0 Отговор
    Колко харчи за гримьори, визажисти, масажисти и т.н. в ООН Аналена Бербок?

    Коментиран от #25

    10:16 02.06.2026

  • 16 Пилотът Гошу

    17 1 Отговор
    Скачачката на трамплин да се врътне на 360 градуса…
    Глупости абсолютни… Никой не бръсне ООН за живи, те жумят удобно когато отърва… Как точно ще приложи мерки да защити реформите? Че то и сега международното право си го има, просто не се спазва от САЩ и Израел… Марионетките просто си мълчат…

    10:21 02.06.2026

  • 17 ?????

    15 1 Отговор
    ООН-ето и председателката на общото събрание на ООН много си приличат.
    Еднакво безполезни са.

    10:22 02.06.2026

  • 18 ЯСНО!

    15 0 Отговор
    Бербок ще прави спешни реформи в ООН и защита на международното право и то на цели...360 градуса...😝!

    10:28 02.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Аналена Бербок :

    16 1 Отговор
    ,,Ако Путин промени позицията си на 360 градуса,светът ще заживее в един много по-справедлив свят!"
    Край на цитата!

    10:33 02.06.2026

  • 21 Факти

    0 8 Отговор

    До коментар #12 от "Рублевка":

    Никой не харчи повече за разкрасителни процедури от дядо Путин. Да не мислиш, че е евтино да изглеждаш с 10 години по-млад? Ботокс, филъри, лифтинг, пептидна терапия, крио камери във всички офиси, вани с екстрат от рога на сибирски елен... Путин вече надживя средностатистичекия руски мъж с 5-6 години, а изглежда отлично и ще управлява поне още 15-20 години. И най-важното - той отдели 26 милиарда долара държавни пари за „Нови технологии за опазване на здравето“. Това му е личната програма за удължаване на живота, от която обикновените руснаците няма да видят нищо.

    10:51 02.06.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    ООН на 360 градуса🤔🤔🤔

    10:58 02.06.2026

  • 23 Точен

    8 0 Отговор
    Тази аналена смята ли фашистки Израел за "демократична" държава?

    11:03 02.06.2026

  • 24 С тая председателка на

    2 0 Отговор
    ООН, самата организация и нейните призиви изглеждат крайно несериозни и лишени от конструктивизъм. Пътят е към нищото.

    11:28 02.06.2026

  • 25 Центовка

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Рублевка":

    Иначе пък вади фигура на гимнастичка...ама на ,,вторият етаж"...- няма никой!

    11:38 02.06.2026

