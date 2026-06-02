Рецепта на деня: Черкезко пиле с орехи
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Черкезко пиле с орехи

2 Юни, 2026 10:05 785 11

Ароматна разядка от турската кухня

Рецепта на деня: Черкезко пиле с орехи
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • пилешко филе - 500 г;
  • цедено кисело мляко - 300 г;
  • орехи - 120 г;
  • стар бял хляб без кора - 2 филии;
  • пилешки бульон от варенето - 80 мл;
  • чесън - 2 скилидки;
  • пресен копър - 1/2 връзка;
  • лимонов сок - 1 с.л.;
  • зехтин - 2 с.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Пилешкото филе се поставя в тенджера и се залива със студена вода, колкото да го покрие. Добавя се щипка сол и се вари на умерен огън около 20-25 минути, докато месото стане напълно готово и лесно се разделя на влакна. Пяната по повърхността се отстранява, за да остане бульонът по-чист.

Готовото пиле се изважда и се оставя да се охлади за кратко. Част от бульона се запазва, защото ще помогне разядката да стане гладка и сочна. Месото се накъсва на фини конци с ръце или с две вилици.

Орехите се запичат за 3-4 минути в сух тиган на слаб до умерен огън, само докато пуснат аромата си. Оставят се да изстинат, след което по-голямата част се смила или счуква ситно, а малко се запазват за поръсване отгоре.

Филиите хляб се накисват с топлия пилешки бульон и се намачкват на паста. В купа се смесват цеденото кисело мляко, хлябът, ситно смлените орехи, пресованият чесън, лимоновият сок, зехтинът, солта и черният пипер. Разбърква се, докато се получи гъст и кремообразен орехов сос.

Към соса се добавя накъсаното пилешко месо и ситно нарязаният копър. Всичко се разбърква внимателно, така че пилето да остане с приятна текстура, а не да се превърне в пастет. Ако сместа е прекалено гъста, се добавят още 1-2 с.л. бульон.

Черкезкото пиле се оставя в хладилник поне 30 минути, за да се смесят вкусовете. Преди сервиране се разстила в чиния, поръсва се с едро нарязани орехи и още малко пресен копър. Поднася се като студена разядка с препечен хляб, питки или зеленчукови пръчици.

Остатъците се съхраняват в добре затворен съд в хладилник до 2 дни. Преди поднасяне разядката може да се разбърка с лъжица кисело мляко или малко бульон, ако е стегнала прекалено, пише gotvach.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Апетит

    5 2 Отговор
    А пилешкото от каква птица е?
    Щраус,казуар или нещо си там?

    10:08 02.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 провинциалист

    6 1 Отговор
    Съвсем случайно около деня на Ботев публикуваме турски и черкезки рецепти... Безценно!

    Коментиран от #4

    10:17 02.06.2026

  • 4 Чети момче

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    Не вярвай на прочетеното само в училище.
    Има и друга литература за Ботев.
    Сравнявай и тогава си изгради мнение!

    Коментиран от #10

    10:20 02.06.2026

  • 5 Венелино

    3 0 Отговор
    забъркай една българска манджа.

    10:30 02.06.2026

  • 6 ИВАН

    5 3 Отговор
    Вчера беше чушки по турски, днес черкези, а утре башибозушки истории ... благодаря, яжте си ги, предпочитам да ходя гладен.

    Коментиран от #9

    10:32 02.06.2026

  • 7 всеки ден само османски рецепти

    5 1 Отговор
    тая венелина е криптопомакиня!

    10:50 02.06.2026

  • 8 По случай деня на Ботйовъ

    5 1 Отговор
    От поне три дни тая пoмия ни засипва с турски рецепти!

    10:51 02.06.2026

  • 9 Ей ти

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "ИВАН":

    Що си с руско име а не с българско

    Коментиран от #11

    12:05 02.06.2026

  • 10 Абе, черкез

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чети момче":

    открадна ли си пиле да хапнеш нещо, да ..............................

    12:22 02.06.2026

  • 11 Уточнение

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ей ти":

    Когато българите са носели името Иван/Йоан, руснаците или местните славяноговорещи са се именували: заяц, волк, лис, хвост, куст и др. подобни.

    12:29 02.06.2026