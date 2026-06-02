Рецепта на деня: Черкезко пиле с орехи

Необходими продукти:
- пилешко филе - 500 г;
- цедено кисело мляко - 300 г;
- орехи - 120 г;
- стар бял хляб без кора - 2 филии;
- пилешки бульон от варенето - 80 мл;
- чесън - 2 скилидки;
- пресен копър - 1/2 връзка;
- лимонов сок - 1 с.л.;
- зехтин - 2 с.л.;
- сол - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.
Начин на приготвяне:
Пилешкото филе се поставя в тенджера и се залива със студена вода, колкото да го покрие. Добавя се щипка сол и се вари на умерен огън около 20-25 минути, докато месото стане напълно готово и лесно се разделя на влакна. Пяната по повърхността се отстранява, за да остане бульонът по-чист.
Готовото пиле се изважда и се оставя да се охлади за кратко. Част от бульона се запазва, защото ще помогне разядката да стане гладка и сочна. Месото се накъсва на фини конци с ръце или с две вилици.
Орехите се запичат за 3-4 минути в сух тиган на слаб до умерен огън, само докато пуснат аромата си. Оставят се да изстинат, след което по-голямата част се смила или счуква ситно, а малко се запазват за поръсване отгоре.
Филиите хляб се накисват с топлия пилешки бульон и се намачкват на паста. В купа се смесват цеденото кисело мляко, хлябът, ситно смлените орехи, пресованият чесън, лимоновият сок, зехтинът, солта и черният пипер. Разбърква се, докато се получи гъст и кремообразен орехов сос.
Към соса се добавя накъсаното пилешко месо и ситно нарязаният копър. Всичко се разбърква внимателно, така че пилето да остане с приятна текстура, а не да се превърне в пастет. Ако сместа е прекалено гъста, се добавят още 1-2 с.л. бульон.
Черкезкото пиле се оставя в хладилник поне 30 минути, за да се смесят вкусовете. Преди сервиране се разстила в чиния, поръсва се с едро нарязани орехи и още малко пресен копър. Поднася се като студена разядка с препечен хляб, питки или зеленчукови пръчици.
Остатъците се съхраняват в добре затворен съд в хладилник до 2 дни. Преди поднасяне разядката може да се разбърка с лъжица кисело мляко или малко бульон, ако е стегнала прекалено, пише gotvach.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Апетит
Щраус,казуар или нещо си там?
10:08 02.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 провинциалист
Коментиран от #4
10:17 02.06.2026
4 Чети момче
До коментар #3 от "провинциалист":Не вярвай на прочетеното само в училище.
Има и друга литература за Ботев.
Сравнявай и тогава си изгради мнение!
Коментиран от #10
10:20 02.06.2026
5 Венелино
10:30 02.06.2026
6 ИВАН
Коментиран от #9
10:32 02.06.2026
7 всеки ден само османски рецепти
10:50 02.06.2026
8 По случай деня на Ботйовъ
10:51 02.06.2026
9 Ей ти
До коментар #6 от "ИВАН":Що си с руско име а не с българско
Коментиран от #11
12:05 02.06.2026
10 Абе, черкез
До коментар #4 от "Чети момче":открадна ли си пиле да хапнеш нещо, да ..............................
12:22 02.06.2026
11 Уточнение
До коментар #9 от "Ей ти":Когато българите са носели името Иван/Йоан, руснаците или местните славяноговорещи са се именували: заяц, волк, лис, хвост, куст и др. подобни.
12:29 02.06.2026