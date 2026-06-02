Рецепта на деня: Черкезко пиле с орехи

Необходими продукти:

пилешко филе - 500 г;

цедено кисело мляко - 300 г;

орехи - 120 г;

стар бял хляб без кора - 2 филии;

пилешки бульон от варенето - 80 мл;

чесън - 2 скилидки;

пресен копър - 1/2 връзка;

лимонов сок - 1 с.л.;

зехтин - 2 с.л.;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Пилешкото филе се поставя в тенджера и се залива със студена вода, колкото да го покрие. Добавя се щипка сол и се вари на умерен огън около 20-25 минути, докато месото стане напълно готово и лесно се разделя на влакна. Пяната по повърхността се отстранява, за да остане бульонът по-чист.

Готовото пиле се изважда и се оставя да се охлади за кратко. Част от бульона се запазва, защото ще помогне разядката да стане гладка и сочна. Месото се накъсва на фини конци с ръце или с две вилици.

Орехите се запичат за 3-4 минути в сух тиган на слаб до умерен огън, само докато пуснат аромата си. Оставят се да изстинат, след което по-голямата част се смила или счуква ситно, а малко се запазват за поръсване отгоре.

Филиите хляб се накисват с топлия пилешки бульон и се намачкват на паста. В купа се смесват цеденото кисело мляко, хлябът, ситно смлените орехи, пресованият чесън, лимоновият сок, зехтинът, солта и черният пипер. Разбърква се, докато се получи гъст и кремообразен орехов сос.

Към соса се добавя накъсаното пилешко месо и ситно нарязаният копър. Всичко се разбърква внимателно, така че пилето да остане с приятна текстура, а не да се превърне в пастет. Ако сместа е прекалено гъста, се добавят още 1-2 с.л. бульон.

Черкезкото пиле се оставя в хладилник поне 30 минути, за да се смесят вкусовете. Преди сервиране се разстила в чиния, поръсва се с едро нарязани орехи и още малко пресен копър. Поднася се като студена разядка с препечен хляб, питки или зеленчукови пръчици.

Остатъците се съхраняват в добре затворен съд в хладилник до 2 дни. Преди поднасяне разядката може да се разбърка с лъжица кисело мляко или малко бульон, ако е стегнала прекалено, пише gotvach.bg.