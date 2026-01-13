Новини
Свят »
Гърция »
Стачка спира таксиметровите превози в гръцката столица Атина

Стачка спира таксиметровите превози в гръцката столица Атина

13 Януари, 2026 09:54 490 3

  • атина-
  • такси-
  • стачка-
  • гърция

Такситата в гръцката столица стачкуваха няколко пъти през миналата година

Стачка спира таксиметровите превози в гръцката столица Атина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Таксиметровите шофьори в гръцката столица Атина обявиха поредната си 48-часова стачка днес и утре, съобщава телевизия Скай, цитирана от БТА.

Исканията са им подобни на онези, които издигнаха и при предишните си протести – отлагане до 2035 г. на задължението всички новорегистрирани таксиметрови автомобили да бъдат електрически от тази година, мерки срещу нелоялната според тях конкуренция от страна на многонационални приложения и коли под наем с шофьор, разрешение за движение на таксита в бус лентите, увеличаване на необлагаемия минимум в сектора на 12 хиляди евро годишно.

Синдикатът на таксиметровите шофьори в Атина заплашва с ескалация на протестите, ако не получи удовлетворителен отговор от правителството.

Такситата в гръцката столица стачкуваха няколко пъти през миналата година.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Данчо

    3 1 Отговор
    Хората протестират а ние играем хорце и си слушаме песни на Емил Димитров ...

    Коментиран от #3

    09:57 13.01.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    4 1 Отговор
    Браво колеги! Подкрепям ви!

    И тук искаме да ни разрешат да караме в бус лентата. И тук мразим електричките! А Йелоу вече само електрички приемат! Много изнагляха тия. Няма как да съм на печалба със електичка. Нямам гараж да я зареждам на евтин ток, и след 250к батерията е за смяна. Струва 15к €. Е как ще стане!? Кой ще юи купи таксито без батерия!? 🤬

    10:05 13.01.2026

  • 3 В Иран

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Данчо":

    също протестират, ама копейките разправят че там били фалшиви протести. Откъде да знаем дали гръцките протести са истински или са на "провокатори"?

    10:19 13.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания