Стачка спира таксиметровите превози в гръцката столица Атина

Таксиметровите шофьори в гръцката столица Атина обявиха поредната си 48-часова стачка днес и утре, съобщава телевизия Скай, цитирана от БТА.
Исканията са им подобни на онези, които издигнаха и при предишните си протести – отлагане до 2035 г. на задължението всички новорегистрирани таксиметрови автомобили да бъдат електрически от тази година, мерки срещу нелоялната според тях конкуренция от страна на многонационални приложения и коли под наем с шофьор, разрешение за движение на таксита в бус лентите, увеличаване на необлагаемия минимум в сектора на 12 хиляди евро годишно.
Синдикатът на таксиметровите шофьори в Атина заплашва с ескалация на протестите, ако не получи удовлетворителен отговор от правителството.
Такситата в гръцката столица стачкуваха няколко пъти през миналата година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Данчо
Коментиран от #3
09:57 13.01.2026
2 таксиджия 🚖
И тук искаме да ни разрешат да караме в бус лентата. И тук мразим електричките! А Йелоу вече само електрички приемат! Много изнагляха тия. Няма как да съм на печалба със електичка. Нямам гараж да я зареждам на евтин ток, и след 250к батерията е за смяна. Струва 15к €. Е как ще стане!? Кой ще юи купи таксито без батерия!? 🤬
10:05 13.01.2026
3 В Иран
До коментар #1 от "Бай Данчо":също протестират, ама копейките разправят че там били фалшиви протести. Откъде да знаем дали гръцките протести са истински или са на "провокатори"?
10:19 13.01.2026