Новини
Свят »
Германия »
„Луфтханза“ възобнови полетите

18 Април, 2026 17:37 1 202 4

Само в петък около 650 полета бяха отменени на летище Франкфурт, основния авиационен център на Германия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германската авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) съобщи, че полетите се възобновяват според графика днес след поредицата от стачки през седмицата, предаде БТА.

„Всичко се възобнови според плана“, заяви говорителка пред ДПА след хилядите отменени полети.

Само в петък около 650 полета бяха отменени на летище Франкфурт, основния авиационен център на Германия, и повече от 400 на летище Мюнхен.

Заедно със синдиката на кабинния персонал „Уфо“ (Ufo), синдикатът на пилотите „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit - VC) прекъсна дейността на „Луфтханза“, „Луфтханза Карго“ и „Ситилайн“ за пет дни.

Нискотарифната авиокомпания „Юроуингс“ (Eurowings) също беше засегната от стачката в продължение на два дни.

Сред основните искания на пилотите са по-високи пенсии и увеличения на заплатите.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ханзарощок

    7 0 Отговор
    За къде сте тръгнали бре джунгали такива.

    17:39 18.04.2026

  • 2 Демократ

    6 1 Отговор
    Че кой оше пътува с тия лай нари

    17:51 18.04.2026

  • 3 Диков

    1 0 Отговор
    След този цирк цялата седмица кой още ще пътува с тях. А и какви билети продават

    18:41 18.04.2026

  • 4 Да хубоо Факти

    1 0 Отговор
    ами пишете още че дъщерната фирма "Ситилайн" -ари е пред закриване, и всички 800 служители са освободени с предизвестие за уволнение, като им предлагат работа в концерна, но с по ниско заплащане, всяка година стачки, аре бе сакън, и аз да съм работодател по пано щях да им дръпна шалтера. ЧаоБао

    20:38 18.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания