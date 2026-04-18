„Луфтханза“ възобнови полетите

Германската авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) съобщи, че полетите се възобновяват според графика днес след поредицата от стачки през седмицата, предаде БТА.

„Всичко се възобнови според плана“, заяви говорителка пред ДПА след хилядите отменени полети.

Само в петък около 650 полета бяха отменени на летище Франкфурт, основния авиационен център на Германия, и повече от 400 на летище Мюнхен.

Заедно със синдиката на кабинния персонал „Уфо“ (Ufo), синдикатът на пилотите „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit - VC) прекъсна дейността на „Луфтханза“, „Луфтханза Карго“ и „Ситилайн“ за пет дни.

Нискотарифната авиокомпания „Юроуингс“ (Eurowings) също беше засегната от стачката в продължение на два дни.

Сред основните искания на пилотите са по-високи пенсии и увеличения на заплатите.