Проблемът с проституцията: що е то "скандинавски модел"

Проблемът с проституцията: що е то "скандинавски модел"

11 Ноември, 2025 19:44 3 050 36

В Германия принудителната проституция нараства. В страната са регистрирани официално над 32 000 секс работници, 3400 от тях са от България.

Проблемът с проституцията: що е то "скандинавски модел" - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Германия дебатът за проституцията се разгоря с нова сила. Той бе разпален от председателката на Бундестага Юлия Кльокнер (ХДС), която по време на обществена проява нарече Германия "публичният дом на Европа". Тя настоява за забрана на проституцията и платения секс. Според Кльокнер жените, упражняващи тази професия в страната, не са достатъчно защитени.

Министърката на здравеопазването Нина Варкен (ХДС) се обяви за забрана за купуването на секс в Германия и наказания за клиентите. Според нея наказания за проститутките не трябва да има. Те имат нужда от друго – от всеобхватна помощ за излизането от тази професия.

Каква е законодателната уредба в Германия?

Според настоящото законодателство проституцията в Германия е разрешена. С влизането в сила на Закона за проституцията през 2002 година сексът вече не се счита за "неморален", а за легална услуга, за която проституиращите имат законно право на договореното заплащане.

През 2017 беше приет и Законът за защита на проституцията с цел да се подобри още повече правната и социалната ситуация на секс работниците. Лицата, които се занимават с проституция, трябва да регистрират дейността си пред властите, а публичните домове трябва да получат съответното разрешение. А то може да бъде издадено само ако те отговарят на определени минимални изисквания за безопасност, хигиена и оборудване.

Какви са критиките към сегашната уредба?

Легализирането на проституцията не е довело до намаляване на престъпността, а напротив: според годишния доклад на Федералната криминална служба трафикът на хора и принудителната проституция са се увеличили.

Федералната статистическа служба в Германия отчита 32 300 регистрирани секс работници, от които само 5600 са германски граждани (към края на 2024). Всяка трета проститутка е от Румъния (11 500), а общо 3400 са от България. Експертите обаче предполагат, че броят на нерегистрираните жени, продаващи телата си, е между 200 000 и 400 000, някои източници дори говорят за до един милион проституиращи в Германия.

Чужденките с недостатъчни познания по немски език съставляват най-голямата част от тях. Тъй като те не знаят почти нищо за правата си, практически нямат и достъп до съществуващите здравни и социални услуги. По-голямата част от тези жени се занимават с проституция не по своя воля – принудила ги е бедността или сводници.

Критиците на настоящото законодателство твърдят, че легализирането на проституцията в Германия е довело до експлозия на секс пазара в страната: конкуренцията е нараснала значително, а цените са спаднали. Това привлича все повече клиенти, които прибягват дори и към сексуално насилие.

Какво е "скандинавският модел" и къде се прилага?

На този фон Юлия Кльокнер и Нина Варкен се обявиха за въвеждането на така наречения "скандинавски модел". Всъщност дебатът за това дали такава регулация е разумна или не в Германия се води от години.

"Скандинавският модел" се нарича така, защото е въведен за първи път през 1999 в Швеция, а през 2009 и в Норвегия. По-късно той беше възприет и от редица други страни - Исландия, Канада, Франция, Ирландия и Израел. Там е забранен платеният секс – купуването на сексуални услуги и тяхното организирано посредничество – но не и прякото им предлагане. На проституиращите се предлага подкрепа и възможност да напуснат този бранш. Казано по друг начин: законът преследва клиентите и сводниците, но не и проституиращите. Обикновено клиентите се наказват с глоби, а в Швеция в най-тежките случаи наказанието може да е и лишаване от свобода до една година. Норвегия преследва своите граждани и за купуването на сексуални услуги в чужбина.

"За" и "против" този модел

Критиците на модела смятат проституцията (доброволната) за "нормална" работа: те искат да укрепят правата на проститутките, за да могат да упражняват своята професия по свой избор. Това е и начин да се борим с принудителната проституция и със стигматизацията на тази професия, убедени са те. Според критиците криминализирането на проституцията само ще подсили нелегалното предлагане на секс услуги.

Привържениците на "скандинавския модел" обаче казват, че и днес по-голямата част от проституцията вече се извършва тайно. Според тях, ако купувачите на секс услуги бъдат наказвани, това би довело до спад на проституцията като цяло.

Неслучайно в страните, които са въвели "скандинавския модел", броят на проститутките и на техните клиенти е намалял значително. Неотдавна публикувано проучване на Университета в Тюбинген стига до заключението, че въвеждането на модела "допринася за обективно, видимо намаляване на броя на жертвите на трафик на хора в дългосрочен план".

Законът сам по себе си не е достатъчен?

Самото въвеждане на такъв закон обаче не е достатъчно, за да се подобри положението на жените, които приституират по принуда, предупреждават от Федералния съюз "Скандинавски модел".

Необходимо е финансиране на всеобхватни помощи за излизане от бранша и значително укрепване на правата на жертвите. Според организацията засегнатите лица трябва да могат да разчитат на всеобхватна социална подкрепа, за да си позволят например собствено жилище, образование и психологическа помощ. Важни са и средствата за превенция, както и последователното преследване на сводничеството и трафика на хора, за да се намали пазарът на проституция като цяло.

Автор: Томас Лачан


Германия
  • 1 Киро

    30 3 Отговор
    При нас нито се регистрират, нито работят законно и да плащат данъци, а просто си пускат обява онлайн?!

    19:46 11.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И Киев е Руски

    9 7 Отговор
    БЕ то се.с работници повече от здравословните закуски

    19:47 11.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 404

    15 4 Отговор
    Глада е по силен от тока

    19:48 11.11.2025

  • 6 Няма

    25 8 Отговор
    Проблем с проституцията. Нито пък е насилствена. Погледнете знаете къде и ще видите всички студентки от Студентския от 18 до 22 години какво работят докато не се върнат на село. После пак са Чесни.

    Коментиран от #31

    19:48 11.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Наташките са най много

    9 27 Отговор
    След работа веят руски знамена и врякат: " слава путину"!

    Коментиран от #34

    19:49 11.11.2025

  • 9 Гост

    23 6 Отговор
    При капитализма, всичко неморално бива узаконено, за пари.

    19:49 11.11.2025

  • 10 И Киев е Руски

    6 12 Отговор
    Обичам баварка с чалма.Майсторки са

    Коментиран от #29

    19:50 11.11.2025

  • 11 ДВ да говори за проституция...

    25 2 Отговор
    Малко е смешно,не мислите ли?🤣🤣🤣Все пак с това си изкарват хляба.

    19:50 11.11.2025

  • 12 Уфф

    30 0 Отговор
    Най древната професия! Как може да я забраните? Трябва да бъдат забранени проститутките мисирки, които си продават душите!

    19:51 11.11.2025

  • 13 И Киев е Руски

    21 2 Отговор
    Щом Дойче веле казват 32000 значи са около три милиона

    Коментиран от #28

    19:52 11.11.2025

  • 14 Никой

    21 1 Отговор
    Така е - но какво правим тогава с Рая Назарян.

    Не може съвсем - има други решаващи фактори.

    19:52 11.11.2025

  • 15 демократ

    14 2 Отговор
    Само глупости на кой му пука за тия про стотии

    19:52 11.11.2025

  • 16 търговище

    12 0 Отговор
    от ТЪРГОВИЩЕ има един черен ЧЕРНОТО го знаем всички ,занимава се със поституция ,набира ги за работа уж законо ,оказвасе друго теса като робини

    Коментиран от #24, #25

    19:58 11.11.2025

  • 17 Ами

    15 0 Отговор
    С идването на демокрацията проституцията в България трябваше да бъде узаконена.
    Сега на практика, дори и родните политици са извън закона :)

    19:59 11.11.2025

  • 18 Докато бистриме прости туци ята,

    16 1 Отговор
    Русо Украинската Война
    Руснаците влизат в Покровск, като от Мер Гибсън Mad Max movie.

    Документални кадри, Дениел Дейвис видео podcast.

    20:01 11.11.2025

  • 19 Тео

    14 1 Отговор
    Скандинавският модел е, че преследват клиента а к .урвата не, иначе проституцията не е забранена там🛀

    Коментиран от #21

    20:03 11.11.2025

  • 20 Гьобелс Веле няма ли да разкаже

    10 0 Отговор
    за Конференцията във Ванзее, колекцията д-р Зиберт от Еврейски черепи и окончателното решение на Еврейският Въпрос?

    20:07 11.11.2025

  • 21 Факт

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тео":

    Явно има много запознат с темата. Вътрешен човек, както се казва!

    Коментиран от #22

    20:07 11.11.2025

  • 22 Анонимен

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    Кадрите на Георги Илиев са навсякъде!

    20:09 11.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Много

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "търговище":

    Си изоглавен ! Всички сте го били знаели , как па само женските който се захващат за тази работа не го знаели ! Изненадани ли остават някак си , докато ги жасат за пари ?

    20:12 11.11.2025

  • 25 Белчо

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "търговище":

    Ми застреляйте го този черньо в Търговище. Утре може да е твоята дъщеря.

    20:13 11.11.2025

  • 26 Дедо Мраз

    6 0 Отговор
    Познавам няколко труженички. Добри момичета, винаги поздравяват.

    20:15 11.11.2025

  • 27 Човек

    7 0 Отговор
    Щом видях еврейн ционист чи+фут веле директно подминах и не четох нищо

    20:15 11.11.2025

  • 28 От първа ръка

    4 9 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    В германските бардаци от 35 години насам бъхтят 1 милион рускини с ниска хигиена, измами, наркотиции дъмпинг на цените.

    Коментиран от #30, #33

    20:16 11.11.2025

  • 29 УжасТ

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Нещо бъркаш родовете при писане. С чалми ходят мъжете.

    20:18 11.11.2025

  • 30 През соца си беше супер.

    1 7 Отговор

    До коментар #28 от "От първа ръка":

    Бутилка водка на рускинята и пълна програма. Някои и за един чирапигащник се навиваха.

    Коментиран от #32, #36

    20:18 11.11.2025

  • 31 таксиджия 🚖

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Няма":

    Ако визираш алото си в грешка, там са купени/омъжени българки от ромски етнос, които проститиират насилствено. Мъжете им са в съседната стая и прибират парите. В соц мрежите се показват със нови бмв-та.

    20:22 11.11.2025

  • 32 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "През соца си беше супер.":

    Всекиму заслуженото!

    20:41 11.11.2025

  • 33 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "От първа ръка":

    Още една жертва на нелоялна конкуренция.

    20:43 11.11.2025

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Наташките са най много":

    Не позна, украинките са най много

    20:52 11.11.2025

  • 35 Шведскиа модел

    1 0 Отговор
    Какво мисли дойче зеле за гай проституцията?

    20:53 11.11.2025

  • 36 През соца

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "През соца си беше супер.":

    Работих в Русия и Украйна ,нема такова чудо ,за без пари колкото щеш за падарки олеле после ме командироваха в Куба ,след първия месец намразих жените ,сутрин обед вечер все различни

    20:53 11.11.2025

