Проблемът с проституцията: що е то "скандинавски модел"

В Германия дебатът за проституцията се разгоря с нова сила. Той бе разпален от председателката на Бундестага Юлия Кльокнер (ХДС), която по време на обществена проява нарече Германия "публичният дом на Европа". Тя настоява за забрана на проституцията и платения секс. Според Кльокнер жените, упражняващи тази професия в страната, не са достатъчно защитени.
Министърката на здравеопазването Нина Варкен (ХДС) се обяви за забрана за купуването на секс в Германия и наказания за клиентите. Според нея наказания за проститутките не трябва да има. Те имат нужда от друго – от всеобхватна помощ за излизането от тази професия.
Каква е законодателната уредба в Германия?
Според настоящото законодателство проституцията в Германия е разрешена. С влизането в сила на Закона за проституцията през 2002 година сексът вече не се счита за "неморален", а за легална услуга, за която проституиращите имат законно право на договореното заплащане.
През 2017 беше приет и Законът за защита на проституцията с цел да се подобри още повече правната и социалната ситуация на секс работниците. Лицата, които се занимават с проституция, трябва да регистрират дейността си пред властите, а публичните домове трябва да получат съответното разрешение. А то може да бъде издадено само ако те отговарят на определени минимални изисквания за безопасност, хигиена и оборудване.
Какви са критиките към сегашната уредба?
Легализирането на проституцията не е довело до намаляване на престъпността, а напротив: според годишния доклад на Федералната криминална служба трафикът на хора и принудителната проституция са се увеличили.
Федералната статистическа служба в Германия отчита 32 300 регистрирани секс работници, от които само 5600 са германски граждани (към края на 2024). Всяка трета проститутка е от Румъния (11 500), а общо 3400 са от България. Експертите обаче предполагат, че броят на нерегистрираните жени, продаващи телата си, е между 200 000 и 400 000, някои източници дори говорят за до един милион проституиращи в Германия.
Чужденките с недостатъчни познания по немски език съставляват най-голямата част от тях. Тъй като те не знаят почти нищо за правата си, практически нямат и достъп до съществуващите здравни и социални услуги. По-голямата част от тези жени се занимават с проституция не по своя воля – принудила ги е бедността или сводници.
Критиците на настоящото законодателство твърдят, че легализирането на проституцията в Германия е довело до експлозия на секс пазара в страната: конкуренцията е нараснала значително, а цените са спаднали. Това привлича все повече клиенти, които прибягват дори и към сексуално насилие.
Какво е "скандинавският модел" и къде се прилага?
На този фон Юлия Кльокнер и Нина Варкен се обявиха за въвеждането на така наречения "скандинавски модел". Всъщност дебатът за това дали такава регулация е разумна или не в Германия се води от години.
"Скандинавският модел" се нарича така, защото е въведен за първи път през 1999 в Швеция, а през 2009 и в Норвегия. По-късно той беше възприет и от редица други страни - Исландия, Канада, Франция, Ирландия и Израел. Там е забранен платеният секс – купуването на сексуални услуги и тяхното организирано посредничество – но не и прякото им предлагане. На проституиращите се предлага подкрепа и възможност да напуснат този бранш. Казано по друг начин: законът преследва клиентите и сводниците, но не и проституиращите. Обикновено клиентите се наказват с глоби, а в Швеция в най-тежките случаи наказанието може да е и лишаване от свобода до една година. Норвегия преследва своите граждани и за купуването на сексуални услуги в чужбина.
"За" и "против" този модел
Критиците на модела смятат проституцията (доброволната) за "нормална" работа: те искат да укрепят правата на проститутките, за да могат да упражняват своята професия по свой избор. Това е и начин да се борим с принудителната проституция и със стигматизацията на тази професия, убедени са те. Според критиците криминализирането на проституцията само ще подсили нелегалното предлагане на секс услуги.
Привържениците на "скандинавския модел" обаче казват, че и днес по-голямата част от проституцията вече се извършва тайно. Според тях, ако купувачите на секс услуги бъдат наказвани, това би довело до спад на проституцията като цяло.
Неслучайно в страните, които са въвели "скандинавския модел", броят на проститутките и на техните клиенти е намалял значително. Неотдавна публикувано проучване на Университета в Тюбинген стига до заключението, че въвеждането на модела "допринася за обективно, видимо намаляване на броя на жертвите на трафик на хора в дългосрочен план".
Законът сам по себе си не е достатъчен?
Самото въвеждане на такъв закон обаче не е достатъчно, за да се подобри положението на жените, които приституират по принуда, предупреждават от Федералния съюз "Скандинавски модел".
Необходимо е финансиране на всеобхватни помощи за излизане от бранша и значително укрепване на правата на жертвите. Според организацията засегнатите лица трябва да могат да разчитат на всеобхватна социална подкрепа, за да си позволят например собствено жилище, образование и психологическа помощ. Важни са и средствата за превенция, както и последователното преследване на сводничеството и трафика на хора, за да се намали пазарът на проституция като цяло.
Автор: Томас Лачан
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киро
19:46 11.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И Киев е Руски
19:47 11.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 404
19:48 11.11.2025
6 Няма
Коментиран от #31
19:48 11.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Наташките са най много
Коментиран от #34
19:49 11.11.2025
9 Гост
19:49 11.11.2025
10 И Киев е Руски
Коментиран от #29
19:50 11.11.2025
11 ДВ да говори за проституция...
19:50 11.11.2025
12 Уфф
19:51 11.11.2025
13 И Киев е Руски
Коментиран от #28
19:52 11.11.2025
14 Никой
Не може съвсем - има други решаващи фактори.
19:52 11.11.2025
15 демократ
19:52 11.11.2025
16 търговище
Коментиран от #24, #25
19:58 11.11.2025
17 Ами
Сега на практика, дори и родните политици са извън закона :)
19:59 11.11.2025
18 Докато бистриме прости туци ята,
Руснаците влизат в Покровск, като от Мер Гибсън Mad Max movie.
Документални кадри, Дениел Дейвис видео podcast.
20:01 11.11.2025
19 Тео
Коментиран от #21
20:03 11.11.2025
20 Гьобелс Веле няма ли да разкаже
20:07 11.11.2025
21 Факт
До коментар #19 от "Тео":Явно има много запознат с темата. Вътрешен човек, както се казва!
Коментиран от #22
20:07 11.11.2025
22 Анонимен
До коментар #21 от "Факт":Кадрите на Георги Илиев са навсякъде!
20:09 11.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Много
До коментар #16 от "търговище":Си изоглавен ! Всички сте го били знаели , как па само женските който се захващат за тази работа не го знаели ! Изненадани ли остават някак си , докато ги жасат за пари ?
20:12 11.11.2025
25 Белчо
До коментар #16 от "търговище":Ми застреляйте го този черньо в Търговище. Утре може да е твоята дъщеря.
20:13 11.11.2025
26 Дедо Мраз
20:15 11.11.2025
27 Човек
20:15 11.11.2025
28 От първа ръка
До коментар #13 от "И Киев е Руски":В германските бардаци от 35 години насам бъхтят 1 милион рускини с ниска хигиена, измами, наркотиции дъмпинг на цените.
Коментиран от #30, #33
20:16 11.11.2025
29 УжасТ
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Нещо бъркаш родовете при писане. С чалми ходят мъжете.
20:18 11.11.2025
30 През соца си беше супер.
До коментар #28 от "От първа ръка":Бутилка водка на рускинята и пълна програма. Някои и за един чирапигащник се навиваха.
Коментиран от #32, #36
20:18 11.11.2025
31 таксиджия 🚖
До коментар #6 от "Няма":Ако визираш алото си в грешка, там са купени/омъжени българки от ромски етнос, които проститиират насилствено. Мъжете им са в съседната стая и прибират парите. В соц мрежите се показват със нови бмв-та.
20:22 11.11.2025
32 Анонимен
До коментар #30 от "През соца си беше супер.":Всекиму заслуженото!
20:41 11.11.2025
33 Анонимен
До коментар #28 от "От първа ръка":Още една жертва на нелоялна конкуренция.
20:43 11.11.2025
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "Наташките са най много":Не позна, украинките са най много
20:52 11.11.2025
35 Шведскиа модел
20:53 11.11.2025
36 През соца
До коментар #30 от "През соца си беше супер.":Работих в Русия и Украйна ,нема такова чудо ,за без пари колкото щеш за падарки олеле после ме командироваха в Куба ,след първия месец намразих жените ,сутрин обед вечер все различни
20:53 11.11.2025