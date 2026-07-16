По-евтини или по-скъпи са ремонтите на китайски коли от тези на европейските модели?

Навлизането на китайските автомобилни производители на европейския пазар, включително и в България, неизбежно доведе до дебати относно дългосрочната им експлоатация. Един от най-често срещаните митове сред родните шофьори е, че поддръжката на тези превозни средства е изключително бавна и трудна. Реалните данни от сервизния сектор у нас и в Европа обаче опровергават тези притеснения, очертавайки съвсем различна картина.

Статистиката показва, че средната стойност за обслужване на масовите модели от Китай е по-ниска от средната за пазара. Основната причина за това се крие във възрастта на автопарка. Тъй като по-голямата част от тези превозни средства са сравнително нови, техните посещения в сервизите се ограничават до стандартна планова поддръжка, а не до тежки механични ремонти. Смяната на консумативи като масло, филтри, спирачни накладки и елементи по окачването при популярни брандове като Haval, Geely и други масови китайски марки на родния пазар често излиза по-изгодно в сравнение с идентични процедури при утвърдени японски или европейски алтернативи.

Достъпността на резервни части и подробни каталози за по-популярните модели допълнително сваля разходите за крайния потребител. Факторът, който може да оскъпи престоя в сервиза, е специфичен и се задейства само при комбинация от няколко обстоятелства. По-сериозни финансови разходи могат да възникнат при редки или екзотични брандове, липса на официално представителство в страната или при необходимост от сложни каросерийни поправки и специфични софтуерни настройки.

Предизвикателства все пак съществуват при дефицит на определени детайли за трансмисии или специфични електронни модули, което понякога удължава времето за доставка и повишава крайната цена на услугата. Въпреки това, за средностатистическия български шофьор, заложил на масов модел, поддръжката остава напълно предвидима и конкурентна на традиционните европейски автомобили.

Пазарната реалност в България също потвърждава, че потребителското доверие към азиатските брандове расте с бързи темпове. По данни на бранша за първото тримесечие на 2026 г. китайските марки вече държат рекорден дял от 5,9% от пазара на нови автомобили у нас, което е повече от двоен ръст за последната година. Модели като Forthing T5, Haval H6, Дпдаь 5 и Geely Citiray се превръщат в обичайна гледка по българските пътища, подкрепяни от разширяващи се дилърски мрежи в страната и дълги гаранционни срокове – често между 5 и 7 години, които минимизират разходите за собствениците в дългосрочен план.

На европейско ниво тенденциите са сходни, въпреки въведените от Европейския съюз допълнителни мита за електромобили с произход от Китай. Макар европейските тарифи да целят ограничаване на вноса, анализ на авторитетната организация Transport & Environment (T&E) от 2026 г. показва, че китайските производители като BYD и MG се адаптират изключително бързо и продължават да увеличават доставките си, предлагайки крайна цена, която остава с около 20% по-ниска от сходни европейски еквиваленти. Това стимулира брандовете да инвестират сериозно в логистични бази и регионални складове за авточасти в Европа, което в близко бъдеще окончателно ще елиминира закъсненията при доставката на компоненти за сервизите.