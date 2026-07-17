Икономическият трус: Колко ще ни струва войната между САЩ и Иран по бензиностанциите в България?

Военният конфликт в Близкия изток удари директно по джоба на българския потребител.

Масираните ирански удари срещу американски бази от тази сутрин и последвалата морска блокада на Ормузкия проток предизвикаха паника на световните стокови борси. Тъй като България е изцяло зависима от международните цени на петрола, ефектът надхвърля геополитиката и се превръща в чиста вътрешна икономическа криза.

Експертите предупреждават, че ако конфликтът не бъде овладян в следващите часове, страната ни е изправена пред сериозен инфлационен натиск.

Прогноза за цените на горивата по българските бензиностанции

Българските шофьори ще усетят последствията от ракетните удари първи. Петролният пазар реагира светкавично на заплахата за доставките през Персийския залив:

Скок на суровия петрол: Международният бенчмарк Brent прехвърли психологическата граница от 110 долара за барел веднага след съобщенията за активиране на иранските балистични ракети.

Международният бенчмарк Brent прехвърли психологическата граница от 110 долара за барел веднага след съобщенията за активиране на иранските балистични ракети. Реакция по колонките в България: Икономическите анализи сочат, че цените на масовия бензин А-95 и дизела у нас ще скочат с 8 до 14 евроцента на литър в рамките на следващите 48 часа. Търговците на едро вече преизчисляват тарифите си спрямо новите борсови реалности.

Икономическите анализи сочат, че цените на масовия бензин А-95 и дизела у нас ще скочат с в рамките на следващите 48 часа. Търговците на едро вече преизчисляват тарифите си спрямо новите борсови реалности. Ефектът върху пропан-бутана (LPG): Тъй като втечненият нефтен газ е страничен продукт от преработката на петрол и природен газ, неговата цена в България също ще отбележи ръст от около 8-12%.

Верижна инфлация: Какво друго ще поскъпне?

Горивата са кръвоносната система на икономиката. Всяко увеличение на цената на дизела се отразява автоматично върху себестойността на почти всяка стока и услуга в България:

Транспорт и логистика: Фирмите за доставки и междуселищни превози ще бъдат принудени да вдигнат цените си или да въведат допълнителна такса "гориво". Това веднага ще оскъпи доставките до крайните клиенти.

Фирмите за доставки и междуселищни превози ще бъдат принудени да вдигнат цените си или да въведат допълнителна такса "гориво". Това веднага ще оскъпи доставките до крайните клиенти. Хранителни стоки: Българското земеделие и хранително-вкусова промишленост разчитат силно на транспорт. Хлябът, млечните продукти и месото се очаква да поскъпнат с между 5% и 7% до края на месеца поради по-високите разходи за дистрибуция.

Българското земеделие и хранително-вкусова промишленост разчитат силно на транспорт. Хлябът, млечните продукти и месото се очаква да поскъпнат с между 5% и 7% до края на месеца поради по-високите разходи за дистрибуция. Обща инфлация: Очаква се Националният статистически институт (НСИ) да отчете ускоряване на месечната инфлация, което може да застраши дългосрочните планове на страната за финансова стабилност и влизане в еврозоната.

Кошмарният сценарий: Двойна блокада на петролните пътища

Най-голямата заплаха за българската и световната икономика се крие в географското положение на конфликта. Близкия изток контролира две от най-важните морски артерии в света:

Ормузкият проток: В момента преминаването на танкери е спаднало до критичните три плавателни съда за денонощие поради наложената от САЩ морска блокада на Иран. През този проток преминава над една пета от световния петрол.

В момента преминаването на танкери е спаднало до критичните три плавателни съда за денонощие поради наложената от САЩ морска блокада на Иран. През този проток преминава над една пета от световния петрол. Протокът Баб ел-Мандеб (Червено море): Техеран вече нареди на своите съюзници – бунтовниците хуси в Йемен – да се подготвят за пълно затваряне на Червено море. Ако това се случи, корабоплаването към Суецкия канал ще бъде напълно парализирано.

Техеран вече нареди на своите съюзници – бунтовниците хуси в Йемен – да се подготвят за пълно затваряне на Червено море. Ако това се случи, корабоплаването към Суецкия канал ще бъде напълно парализирано. Глобалният дефицит: Международната агенция по енергетика (МАЕ) изрази дълбока загриженост, тъй като едновременното блокиране на двата протока би спряло над 25% от световния износ на петрол. Това може да изстреля цената на суровия петрол до невижданите 140-150 долара за барел, което за България би означавало цени на горивата над 1.79 лв. за литър.

Източници на информацията: energy-bg.org, bloomberg.com, iea.org, fuelo.net