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Иран отвърна на САЩ с масирани удари в Близкия изток: Ракети и дронове срещу американски бази след шестата нощ на бомбардировки

Иран отвърна на САЩ с масирани удари в Близкия изток: Ракети и дронове срещу американски бази след шестата нощ на бомбардировки

17 Юли, 2026 05:25, обновена 17 Юли, 2026 05:31 1 527 11

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  • удари-
  • персийски залив-
  • отговор

Техеран предприе широкомащабна контраофанзива, таргетирайки военни обекти на САЩ в Кувейт, Бахрейн и Йордания, докато Вашингтон затяга морската блокада около Ормузкия пролив.

Иран отвърна на САЩ с масирани удари в Близкия изток: Ракети и дронове срещу американски бази след шестата нощ на бомбардировки - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток ескалира критично през ранните часове на 17 юли, след като Ислямската република нанесе серия от координирани ответни удари с балистични ракети и безпилотни летателни апарати срещу съюзнически държави и американски военни бази в региона.

Операцията на Техеран идва в директен отговор на приключилата по-рано същата нощ шеста поредна вълна от въздушни атаки, разпоредени от американския президент Доналд Тръмп срещу иранска територия. Към 5:30 часа българско време военните министерства на няколко държави от Персийския залив потвърдиха задействането на системите си за противовъздушна отбрана (ПВО).

Хронология на иранския отговор: Кои американски обекти бяха поразени?

Корпусът на пазителите на ислямската революция (КСИР) пое отговорност за масираните атаки, заявявайки, че действията са отмъщение за „варварските“ американски удари по гражданска инфраструктура в Южен Иран. Според данни, обобщени от международните новинарски екипи, иранският отговор е насочен по следните три направления:

  • Бахрейн и Пети флот на САЩ: Иранската армия обяви, че е използвала дронове камикадзе за поразяване на радарни системи "Super Hawk" и зенитно-ракетни комплекси "Patriot" във военновъздушната база "Сахир" и обекти на Петия флот на САЩ. В столицата Манама бяха задействани сирени за въздушна тревога.
  • Кувейт: Властите в Ел Кувейт потвърдиха, че са прехванали най-малко 32 враждебни дрона. Въпреки това, отломки и директни попадения са причинили материални щети на ключови институции, включително американски логистичен център в Мина Абдула и радарни системи в базата "Али Ал Салем".
  • Йордания и Катар: Йорданските сили за сигурност съобщиха за прехващане на балистични ракети тип "Хайбар-Шекан", насочени към американската база в Азрак. В Катар министерството на отбраната в Доха също обяви, че е неутрализирало въздушна заплаха над столицата, след като жители съобщиха за силни експлозии, предаде Al Jazeera.

Шестата американска атака: Разрушения в Иран и морска блокада

Преди иранския контраудар, Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви приключването на мащабна 6-часова офанзива, целяща да „деградира военните способности на Техеран“. Използвани са изтребители, военни кораби и дронове, които са поразили десетки цели.

Иранските държавни медии докладват за сериозни щети по гражданска инфраструктура. Американски снаряди са ударили летището в Ираншахр, железопътния възел в стратегическото пристанище Бандар Абас и два ключови моста в провинция Хормозган, което е довело до прекъсване на електрозахранването и жертви сред населението.

Същевременно САЩ възобновиха пълната морска блокада на иранските пристанища в Ормузкия пролив. Силите на CENTCOM са започнали принудително спиране и проверка на търговски плавателни съдове, като дори бяха изстреляни ракети "Hellfire" по петролен танкер, опитал се да наруши ембаргото, предадеThe Independent.

Световната икономика на нокти: Заплаха за затваряне на Червено море

Ескалацията тази сутрин поставя под невиждан риск глобалната енергийна сигурност. Разузнавателни доклади сочат, че Техеран е наредил на йеменските бунтовници хуси да се подготвят за пълно блокиране на корабоплаването в Червено море и протока Баб ел-Мандеб, в случай че САЩ атакуват енергийната инфраструктура на Иран.

Ако Ормузкия пролив и Червено море бъдат затворени едновременно, близо една четвърт от световния обмен на петрол и втечнен природен газ (LNG) ще бъде блокиран. Цената на суровия петрол сорт Брент вече отбеляза рязък скок, достигайки най-високите си нива от средата на юни насам, прехвърляйки 85 долара за барел. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш излезе с извънреден апел за незабавно прекратяване на огъня и завръщане към дипломацията.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ибрям гидти

    14 3 Отговор
    РИЖНЯКА СИ ПРАВИ КИНТИ И ГО БОЛИ ПАТОКА ДОНАЛД

    05:44 17.07.2026

  • 3 Стенли

    12 0 Отговор
    Мда , бай Дончо го очаква продължителна и тежка война, жалко само че целия свят става заложник на налудничавите му действия

    06:11 17.07.2026

  • 4 Путин

    3 12 Отговор
    Ние не сме Иран. На нас Сорос ни забрани да ескалираме и каза да се правя на "многоходов".

    Коментиран от #6

    06:15 17.07.2026

  • 5 не може да бъде

    8 1 Отговор
    Перчема им унищожи поне пет пъти тази година ядрения и ракетния потенциал, затрупа им тунелите, бандерите дадоха на чаршафите безаналогови антидронови системи. За втори път сичаме колко седмици ще пуца първата армия в света преди да свърши патроните.

    06:15 17.07.2026

  • 6 име

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    За тва ли в 404 няма ток, газ, парно, жп транспорт, пристанища, бендиностанции на изток от Днепър. Да се радват, че са им оставили мостовете.

    Коментиран от #9

    06:17 17.07.2026

  • 7 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    ООН ,да се закрива ,земята под сградата е на Рокфелер ,само лаене без ефект докога светът ще търпи еврейските безчинства

    06:19 17.07.2026

  • 8 Георги

    4 0 Отговор
    време да смените името на сайта на "факт ии"

    06:22 17.07.2026

  • 9 Путин

    1 11 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Навсякъде в Украйна има ток, купейка... Това да не са скелетата по строежите където бачкаш?

    Коментиран от #11

    06:31 17.07.2026

  • 10 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    заради юдейте от Америка го отнасят съюзниците им араби.

    06:37 17.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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