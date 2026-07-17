Иран отвърна на САЩ с масирани удари в Близкия изток: Ракети и дронове срещу американски бази след шестата нощ на бомбардировки

Ситуацията в Близкия изток ескалира критично през ранните часове на 17 юли, след като Ислямската република нанесе серия от координирани ответни удари с балистични ракети и безпилотни летателни апарати срещу съюзнически държави и американски военни бази в региона.

Операцията на Техеран идва в директен отговор на приключилата по-рано същата нощ шеста поредна вълна от въздушни атаки, разпоредени от американския президент Доналд Тръмп срещу иранска територия. Към 5:30 часа българско време военните министерства на няколко държави от Персийския залив потвърдиха задействането на системите си за противовъздушна отбрана (ПВО).

Хронология на иранския отговор: Кои американски обекти бяха поразени?

Корпусът на пазителите на ислямската революция (КСИР) пое отговорност за масираните атаки, заявявайки, че действията са отмъщение за „варварските“ американски удари по гражданска инфраструктура в Южен Иран. Според данни, обобщени от международните новинарски екипи, иранският отговор е насочен по следните три направления:

Бахрейн и Пети флот на САЩ: Иранската армия обяви, че е използвала дронове камикадзе за поразяване на радарни системи "Super Hawk" и зенитно-ракетни комплекси "Patriot" във военновъздушната база "Сахир" и обекти на Петия флот на САЩ. В столицата Манама бяха задействани сирени за въздушна тревога.

Иранската армия обяви, че е използвала дронове камикадзе за поразяване на радарни системи "Super Hawk" и зенитно-ракетни комплекси "Patriot" във военновъздушната база "Сахир" и обекти на Петия флот на САЩ. В столицата Манама бяха задействани сирени за въздушна тревога. Кувейт: Властите в Ел Кувейт потвърдиха, че са прехванали най-малко 32 враждебни дрона. Въпреки това, отломки и директни попадения са причинили материални щети на ключови институции, включително американски логистичен център в Мина Абдула и радарни системи в базата "Али Ал Салем".

Властите в Ел Кувейт потвърдиха, че са прехванали най-малко 32 враждебни дрона. Въпреки това, отломки и директни попадения са причинили материални щети на ключови институции, включително американски логистичен център в Мина Абдула и радарни системи в базата "Али Ал Салем". Йордания и Катар: Йорданските сили за сигурност съобщиха за прехващане на балистични ракети тип "Хайбар-Шекан", насочени към американската база в Азрак. В Катар министерството на отбраната в Доха също обяви, че е неутрализирало въздушна заплаха над столицата, след като жители съобщиха за силни експлозии, предаде Al Jazeera.

Шестата американска атака: Разрушения в Иран и морска блокада

Преди иранския контраудар, Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви приключването на мащабна 6-часова офанзива, целяща да „деградира военните способности на Техеран“. Използвани са изтребители, военни кораби и дронове, които са поразили десетки цели.

Иранските държавни медии докладват за сериозни щети по гражданска инфраструктура. Американски снаряди са ударили летището в Ираншахр, железопътния възел в стратегическото пристанище Бандар Абас и два ключови моста в провинция Хормозган, което е довело до прекъсване на електрозахранването и жертви сред населението.

Същевременно САЩ възобновиха пълната морска блокада на иранските пристанища в Ормузкия пролив. Силите на CENTCOM са започнали принудително спиране и проверка на търговски плавателни съдове, като дори бяха изстреляни ракети "Hellfire" по петролен танкер, опитал се да наруши ембаргото, предадеThe Independent.

Световната икономика на нокти: Заплаха за затваряне на Червено море

Ескалацията тази сутрин поставя под невиждан риск глобалната енергийна сигурност. Разузнавателни доклади сочат, че Техеран е наредил на йеменските бунтовници хуси да се подготвят за пълно блокиране на корабоплаването в Червено море и протока Баб ел-Мандеб, в случай че САЩ атакуват енергийната инфраструктура на Иран.

Ако Ормузкия пролив и Червено море бъдат затворени едновременно, близо една четвърт от световния обмен на петрол и втечнен природен газ (LNG) ще бъде блокиран. Цената на суровия петрол сорт Брент вече отбеляза рязък скок, достигайки най-високите си нива от средата на юни насам, прехвърляйки 85 долара за барел. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш излезе с извънреден апел за незабавно прекратяване на огъня и завръщане към дипломацията.