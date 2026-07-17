Иран отвърна на САЩ с масирани удари в Близкия изток: Ракети и дронове срещу американски бази след шестата нощ на бомбардировки

Ситуацията в Близкия изток ескалира критично през ранните часове на 17 юли, след като Ислямската република нанесе серия от координирани ответни удари с балистични ракети и безпилотни летателни апарати срещу съюзнически държави и американски военни бази в региона.
Операцията на Техеран идва в директен отговор на приключилата по-рано същата нощ шеста поредна вълна от въздушни атаки, разпоредени от американския президент Доналд Тръмп срещу иранска територия. Към 5:30 часа българско време военните министерства на няколко държави от Персийския залив потвърдиха задействането на системите си за противовъздушна отбрана (ПВО).
Хронология на иранския отговор: Кои американски обекти бяха поразени?
Корпусът на пазителите на ислямската революция (КСИР) пое отговорност за масираните атаки, заявявайки, че действията са отмъщение за „варварските“ американски удари по гражданска инфраструктура в Южен Иран. Според данни, обобщени от международните новинарски екипи, иранският отговор е насочен по следните три направления:
- Бахрейн и Пети флот на САЩ: Иранската армия обяви, че е използвала дронове камикадзе за поразяване на радарни системи "Super Hawk" и зенитно-ракетни комплекси "Patriot" във военновъздушната база "Сахир" и обекти на Петия флот на САЩ. В столицата Манама бяха задействани сирени за въздушна тревога.
- Кувейт: Властите в Ел Кувейт потвърдиха, че са прехванали най-малко 32 враждебни дрона. Въпреки това, отломки и директни попадения са причинили материални щети на ключови институции, включително американски логистичен център в Мина Абдула и радарни системи в базата "Али Ал Салем".
- Йордания и Катар: Йорданските сили за сигурност съобщиха за прехващане на балистични ракети тип "Хайбар-Шекан", насочени към американската база в Азрак. В Катар министерството на отбраната в Доха също обяви, че е неутрализирало въздушна заплаха над столицата, след като жители съобщиха за силни експлозии, предаде Al Jazeera.
Шестата американска атака: Разрушения в Иран и морска блокада
Преди иранския контраудар, Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви приключването на мащабна 6-часова офанзива, целяща да „деградира военните способности на Техеран“. Използвани са изтребители, военни кораби и дронове, които са поразили десетки цели.
Иранските държавни медии докладват за сериозни щети по гражданска инфраструктура. Американски снаряди са ударили летището в Ираншахр, железопътния възел в стратегическото пристанище Бандар Абас и два ключови моста в провинция Хормозган, което е довело до прекъсване на електрозахранването и жертви сред населението.
Същевременно САЩ възобновиха пълната морска блокада на иранските пристанища в Ормузкия пролив. Силите на CENTCOM са започнали принудително спиране и проверка на търговски плавателни съдове, като дори бяха изстреляни ракети "Hellfire" по петролен танкер, опитал се да наруши ембаргото, предадеThe Independent.
Световната икономика на нокти: Заплаха за затваряне на Червено море
Ескалацията тази сутрин поставя под невиждан риск глобалната енергийна сигурност. Разузнавателни доклади сочат, че Техеран е наредил на йеменските бунтовници хуси да се подготвят за пълно блокиране на корабоплаването в Червено море и протока Баб ел-Мандеб, в случай че САЩ атакуват енергийната инфраструктура на Иран.
Ако Ормузкия пролив и Червено море бъдат затворени едновременно, близо една четвърт от световния обмен на петрол и втечнен природен газ (LNG) ще бъде блокиран. Цената на суровия петрол сорт Брент вече отбеляза рязък скок, достигайки най-високите си нива от средата на юни насам, прехвърляйки 85 долара за барел. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш излезе с извънреден апел за незабавно прекратяване на огъня и завръщане към дипломацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ибрям гидти
05:44 17.07.2026
3 Стенли
06:11 17.07.2026
4 Путин
Коментиран от #6
06:15 17.07.2026
5 не може да бъде
06:15 17.07.2026
6 име
До коментар #4 от "Путин":За тва ли в 404 няма ток, газ, парно, жп транспорт, пристанища, бендиностанции на изток от Днепър. Да се радват, че са им оставили мостовете.
Коментиран от #9
06:17 17.07.2026
7 Kaлпазанин
06:19 17.07.2026
8 Георги
06:22 17.07.2026
9 Путин
До коментар #6 от "име":Навсякъде в Украйна има ток, купейка... Това да не са скелетата по строежите където бачкаш?
Коментиран от #11
06:31 17.07.2026
10 Ний ша Ва упрайм
06:37 17.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.