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Слави Трифонов остро критикува Румен Радев за политиката му към Украйна

Слави Трифонов остро критикува Румен Радев за политиката му към Украйна

16 Юли, 2026 19:53 507 16

  • слави трифонов-
  • румен радев-
  • украйна-
  • политика-
  • критика-
  • българия

Не знам дали вие се обърквате, но аз се обърквам и направо се побърквам от тези явни противоречия. На кого да вярваме? Кое от двете сега е вярно? Кое от двете изразява позицията на България?

Слави Трифонов остро критикува Румен Радев за политиката му към Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Министър-председателят Румен Радев отказа да подкрепи „коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна и заяви много ясно, че България няма да участва в нея, защото според него нашата страна няма място в група, която финансира и подкрепя войната в Украйна.

Обаче само 24 часа по-късно министърът на външните работи Велислава Петрова, на посещение в Украйна, подписа декларация, с която се подкрепя същата тази „коалиция на желаещите“.

След това Министерството на външните работи излезе със съобщение, че всъщност не подкрепяме коалицията, което обаче буди недоумение, тъй като в декларацията ясно е написано, цитирам:

„7. Признаваме важната роля на „Коалицията на желаещите“ като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, включително чрез предоставяне на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност. Изразяваме готовност да засилим участието си в нейната работа.“

Край на цитата.

И това нещо е подписано от външния министър.

Не знам дали вие се обърквате, но аз се обърквам и направо се побърквам от тези явни противоречия. На кого да вярваме? Кое от двете сега е вярно? Кое от двете изразява позицията на България?

Тъй като познавам прекрасно Велислава Петрова, съм абсолютно сигурен, че тя не е подписала тази декларация на своя глава и там стои нейният подпис, но желанието и заръката са на министър-председателя Радев. Тоест Радев, от една страна, подкрепя „коалицията на желаещите“, а от друга страна, за нищо на света няма да я подкрепи.

Тъй като това се случва за пореден път, не може да се каже, че министър-председателят нещо се е объркал, а става ясно, че това е неговото стандартно поведение. Което какво означава? Ако утре каже нещо важно, вдругиден той ще каже обратното, или ще направи обратното, или някой ще каже обратното от негово име… И въобще, мислех си, че Бойко Борисов най-добре ги може тези работи, обаче така, като гледам, Радев ще го бие.

Затова ще цитирам мъдрия български народ, който е казал: „Който седи на два стола - пада.“ Само дето не е уточнил на какво падаш всъщност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Точно.От два стола се пада точно на КРА между тях.

    Коментиран от #10

    19:56 16.07.2026

  • 2 Хасковски каунь

    11 3 Отговор
    Нещастник !

    Коментиран от #11

    19:57 16.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Точно навреме излязохме от Коалицията на лаещите.

    Коментиран от #9

    19:57 16.07.2026

  • 4 Костадинов

    10 1 Отговор
    Дългия да си гледа тъпото предаване и да се занимава с политика.

    19:59 16.07.2026

  • 5 Хмм

    11 0 Отговор
    този с нулевия процент и той се обади

    19:59 16.07.2026

  • 6 Цвете

    12 1 Отговор
    КОГАТО ИМАХТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ,КАКВО ПОСТИГНАХТЕ ? ПЕЕВСКИ ПРЕГЪРНА ТВОЯТ ТОШКО И СЕ ХИЛЕХА САМОДОВОЛНО.ДОБРЕ ,ЧЕ НИКОГА НЯМА ДА ПРИПАРИТЕ ПОВЕЧЕ В ПАРЛАМЕНТА. НИКОГА. 🐷🎭🐷

    20:00 16.07.2026

  • 7 Ганю Балкански

    2 6 Отговор
    Прав е гологлавия в случая. Само Тръмп е по-непредсказуем и противоречив от Радев.

    20:00 16.07.2026

  • 8 пръц

    7 2 Отговор
    Зулуса от Учин дол да взима копието и заедно с тошко африкански да заминават на фронта.

    20:00 16.07.2026

  • 9 СВО 1 603 дни РЕЗИЛ

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Малко е кофти, но времето да излезеш от НРБ отмина отдавна.

    20:01 16.07.2026

  • 10 Малеееее

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Слави е по гнусен и от Тиквата и Пеевски взети заедно.

    20:04 16.07.2026

  • 11 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хасковски каунь":

    Слави е по гнусен и от Тиквата и Пеевски взети заедно.

    20:04 16.07.2026

  • 12 Тик- Ток

    4 1 Отговор
    Марш бе гнусен чалгар,потъвай в септичната яма

    20:05 16.07.2026

  • 13 Тик- Ток

    3 1 Отговор
    Факти що цапате сайта с тоя л@йнян парцал

    20:05 16.07.2026

  • 14 Ами

    1 1 Отговор
    Кое не разбра бре Славчо ... Позицията е следната :
    Не Ви спираме, но не ни бройте. Ние вече пари за даване нямаме.

    20:07 16.07.2026

  • 15 катед

    0 1 Отговор
    Боклук със боклука ти зулус глуупак. Много е смешно един лъжец самодоказан да съди други двама лъжци като него. Слава на Господ Иисус Христос и този куц кон го изритаха от парламента и властта с цялото му зулус племе. Как не те е срам да си показваш гнусната муцуна Учиндолски боклук??? Как не те е срам?

    20:08 16.07.2026

  • 16 Констатация

    0 0 Отговор
    Ами да тъ светнъ, бе, кух Череп - Радев нема намерение Бг да участва в "коалициятъ на желаещите", но за пред Брюксел подкрепяме онези, които много желаят да участват в нея. Ето ти Пример - Аз не харесвам Чалга, но не преча на онези, които я слушат! Противоречие - нема! Анадън му или как??? -)))))))

    20:09 16.07.2026

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