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Горски пожари в Канада: Оранжев код и опасен въздух в Ню Йорк и Торонто

Горски пожари в Канада: Оранжев код и опасен въздух в Ню Йорк и Торонто

17 Юли, 2026 06:14, обновена 17 Юли, 2026 06:23 413 1

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Екологична криза в Северна Америка: Над 800 активни огнища бълват гъст дим и задушават мегаполисите

Горски пожари в Канада: Оранжев код и опасен въздух в Ню Йорк и Торонто - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозна екологична криза обхвата Северна Америка, след като над 800 активни горски пожара в Канада продължават да изхвърлят масивни облаци от гъст, токсичен дим.

Според официалните данни на Канадския междуведомствен център за горски пожари (CIFFC), публикувани от North Jersey Media Group, към този момент в страната бушуват точно 858 пожара, от които над 110 са напълно извън контрол. Ситуацията е критична в провинциите Онтарио, Квебек и Саскачеван.

Драматичното влошаване на метеорологичните условия затвори въздушния зорков кръг над огромни територии. Северозападните ветрове и мощният "топлинен купол" притиснаха замърсяването близо до земята, изтласквайки опасния дим право на юг към САЩ. Това доведе до обявяването на оранжев и червен код за опасно качество на въздуха в десетки американски и канадски градове.

Торонто и Ню Йорк под оранжева пелена от смог

Жителите на най-големия канадски мегаполис Торонто се събудиха с миризма на изгоряло и ограничена видимост. Според световния мониторинг на IQAir, въздухът в Торонто за кратко беше класифициран като най-замърсения сред всички мегаполиси на планетата.

Екологичната вълна бързо премина границата и задуши Североизточните щати и Средния Запад на САЩ. Губернаторът на щата Ню Йорк, Кати Хоукул, обяви извънредни мерки и разпореди раздаването на над 100 000 маски тип N95 за гражданите. Метрополисът Ню Йорк е обвит в гъста мараня, напомняща за апокалиптичните сцени от лятото на 2023 година, предава The Guardian.

Освен Ню Йорк и Торонто, сред най-тежко засегнатите градове с рекордно лошо качество на въздуха (индекс AQI надхвърлящ нивата от 300 и 500 единици на места) са: Детройт (Мичиган), Милуоки (Уисконсин), Чикаго (Илинойс), Минеаполис (Минесота), Кливланд (Охайо)

Специфични здравни рискове от фините прахови частици (PM2.5)

Димът от горските пожари е изключително опасен, тъй като съдържа микроскопични фини прахови частици, известни като PM2.5. Поради нищожния си размер (под 2.5 микрометра), тези частици преодоляват естествените филтри на дихателната система и проникват дълбоко в белите дробове, откъдето могат да навлязат директно в кръвния поток. Според здравния доклад на Американската белодробна асоциация, вдишването на този смог води до:

  • Остри респираторни кризи: Незабавно дразнене на гърлото, суха кашлица, хрипове и затруднено дишане.
  • Опасност от инфаркт и инсулт: Частиците предизвикват системни възпаления и удебеляване на кръвта, което натоварва сърдечно-съдовата система.
  • Влошаване на хронични заболявания: Пациентите с астма и ХОББ (Хронична обструктивна белодробна болест) са изложени на най-висок риск от хоспитализация.

Влияние на дима върху обществения живот и масовите събития

Гъстият оранжев смог вече парализира нормалния ритъм на живот в редица мегаполиси. Властите в Ню Йорк и Торонто предприеха безпрецедентни мерки, за да ограничат излагането на населението на токсичния въздух, съобщава новинарският канал CNN:

  • Спортни събития: Професионалните лиги (включително бейзболни мачове от Мейджър лигата в Ню Йорк и Детройт) отмениха или отложиха срещите си на открито поради нулева видимост и риск за здравето на атлетите.
  • Полети и транспорт: Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) забави десетки полети на летищата „Ла Гуардия“ и „Джон Ф. Кенеди“ заради силно намалената видимост от пушека.
  • Анулиране на събития: Всички градски фестивали, концерти на открито и детски лагери в засегнатите щати са спрени до подобряване на индекса за качество на въздуха (AQI).

Конкретни препоръки на властите за защита на дома и семейството

За да се предпазят гражданите в затворени пространства, Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) и канадските здравни служби, цитирани от ABC News, издадоха следните спешни инструкции за безопасност:

  • Изолация на жилището: Затворете плътно всички прозовци и врати. Използвайте уплътнители или влажни кърпи за зоните, откъдето може да проникне външен въздух.
  • Режим на климатизацията: Настройте домашните климатици и вентилационни системи на режим „рециркулация“ (вътрешен оборот), за да предотвратите засмукването на замърсен въздух отвън.
  • Използване на пречистватели: Включете въздухопречистватели с истински HEPA филтри в стаите, където прекарвате най-много време. Избягвайте паленето на свещи, готвенето на газ и чистенето с прахосмукачка, които допълнително влошават качеството на въздуха у дома.
  • Защита на открито: Ако излизането е абсолютно наложително, използвайте единствено сертифицирани респираторни маски тип N95 или KN95, тъй като обикновените хирургически или платнени маски не спират фините частици PM2.5.

Климатичните промени и мащабът на бедствието

До момента през настоящия сезон в Канада са изпепелени над 2,4 милиона хектара (близо 6 милиона акра) горски масиви, информира Reuters. Канадският премиер Марк Карни и експерти по климатология подчертават, че безпрецедентните горещини, придружени от екстремни суши и чести светкавични бури, са директна последица от глобалното затопляне. Заради високите нощни температури, които в някои райони не падат под 32°C (91°F), пожарникарите губят възможността да овладяват пламъците през по-хладните часове на денонощието, съобщава The New York Times.

Властите призовават бременни жени, деца, възрастни хора и граждани с респираторни или сърдечни проблеми да не излизат на открито, да държат прозорците си затворени и да използват пречистватели на въздуха в режим на рециркулация. Очаква се задимяването по Източното крайбрежие да се задържи поне до края на уикенда.


Канада
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