"Украйна планира производство на ракети за системите „Пейтриът“ до края на годината"

Украйна очаква до края на тази година да разполага с технически капацитет за производство на ракети за американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите на Зеленски страната работи и по развитието на европейския антибалистичен проект „Фрея“. Той посочи, че Украйна вече разполага с перспективен пусков комплекс и ракета за проекта и изрази надежда предстоящите изпитания да преминат успешно.

Изявлението идва на фона на усилията на Украйна да развива собствените си отбранителни способности и да участва в съвместни европейски проекти в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана.