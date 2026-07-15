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Украйна планира производство на ракети за системите „Пейтриът“ до края на годината
  Тема: Украйна

Украйна планира производство на ракети за системите „Пейтриът“ до края на годината

15 Юли, 2026 20:56 1 138 104

  • пейтриът-
  • украйна-
  • ракети-
  • производство-
  • системи

Володимир Зеленски заяви, че Киев развива собствен капацитет за производство на противовъздушни ракети и работи по нов европейски антибалистичен проект.

Украйна планира производство на ракети за системите „Пейтриът“ до края на годината - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна очаква до края на тази година да разполага с технически капацитет за производство на ракети за американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите на Зеленски страната работи и по развитието на европейския антибалистичен проект „Фрея“. Той посочи, че Украйна вече разполага с перспективен пусков комплекс и ракета за проекта и изрази надежда предстоящите изпитания да преминат успешно.

Изявлението идва на фона на усилията на Украйна да развива собствените си отбранителни способности и да участва в съвместни европейски проекти в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някаква схема

    30 7 Отговор
    Ще завъртят едни европейски пари пак..

    20:58 15.07.2026

  • 2 Догодина

    8 18 Отговор
    томахавки !

    Коментиран от #6, #81

    20:58 15.07.2026

  • 3 на теория

    35 9 Отговор
    и другия месец ще ги произведете
    на практика 2029г.
    след капитулацията разпада на ЕС и изборите в укрия

    Коментиран от #30

    20:59 15.07.2026

  • 4 Да си планира

    27 5 Отговор
    Човек планира. Дядо Господ му разваля плановете.

    20:59 15.07.2026

  • 5 нон стоп лъжи

    22 6 Отговор
    войната на фащ срещу Русия

    Коментиран от #78

    20:59 15.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "Догодина":

    Ама истински, от ония на местното население зад океана😀

    21:01 15.07.2026

  • 7 Путин

    17 3 Отговор
    Фрея, ще си приместя хЕя.

    21:01 15.07.2026

  • 8 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    10 24 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, УКРАЙНА И ИЗРАЕЛ!
    БЪЛГАРИЯ Е ВСИЧКО

    Коментиран от #13

    21:02 15.07.2026

  • 9 Наркозен,

    26 6 Отговор
    Американските частни фирми не си дават лиценза. Секретен бил.

    21:03 15.07.2026

  • 10 Хм...

    28 4 Отговор
    Абе, угасиха ли товарните кораби в Одеса? Склада с пуканките в Киев още ли гърми и святка?
    Между другото, някой знае ли защо заровиха линдзи така набързо и в запечатан сандък?

    Коментиран от #59

    21:03 15.07.2026

  • 11 Механик

    3 18 Отговор
    Гледам Малая Токмачка в ту бата.
    Страхотно

    21:03 15.07.2026

  • 12 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 9 Отговор
    Влакас Путана я Астиномията
    Гинека Филадец Карагьоз АТИНА я ола
    Влакас Апо Вулгария Малакас Хазос
    Астегос Ксенос Поли Апо Вулгария
    Вее се като олигофрен под британски флаг за нищо не е този олигофрен слаб и Необщителен
    Ще му сменят пола в Женски в Ипократос Атина Британците Гръцкото правителство и Елините края на месеца
    Психопат Трагедия Засранец
    Избит Колец Изперкал Филадец Изфиткал Британец Карагьоз Джендър Британец Карагьоз
    Жена Англичанка Гинека Карагьоз
    Влакас Ксенос Поли Апо Вулгария ипархи сан Гинека Англия Джендър Филадец Гинека Англия
    Астегос Ксенос Филадец Карагьоз Апо Вулгария я елинес
    Изсъхнала Трагедия Изперкал Индианец Нестабилен Карагьоз

    Коментиран от #27

    21:04 15.07.2026

  • 13 НАТУ НА ГАЗИ И ПАЗИ

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":

    ДОЙЧЛАНД НА ХРАНИ А ФРАНСЕТАТА НИ ПУСКАТ ВОДЪТЪ.....

    21:04 15.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 3.14К

    24 3 Отговор
    Терориста-наркоман преди половин час уби с дрон главния инжинер на Запорожката.атомна централа. Гроси от МААЕ пак ще се прави на две и половина, кой обстрелва централата!

    21:06 15.07.2026

  • 16 1 точка СВО

    6 19 Отговор
    направи Украйна износител на оръжие!

    21:06 15.07.2026

  • 17 Сатана Z

    16 4 Отговор
    Зеленият нацист-еврей ще предаде чертежите на китайската компания за политическо убежище

    Коментиран от #20, #26

    21:06 15.07.2026

  • 18 2 точка СВО

    10 14 Отговор
    вкара Финландия и Швеция в НАТО !

    21:09 15.07.2026

  • 19 Дон Корлеоне

    9 14 Отговор
    Хаяско щял да ходи в Крим.Да наглежда моста.

    21:09 15.07.2026

  • 20 Китайците

    3 9 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    имат много по-добри !

    21:10 15.07.2026

  • 21 Швейк

    7 17 Отговор
    1709г.-Петър велики разбива шведската армия.
    1946г.- Й.Сталин побеждава фашистка Германия.
    2026г.- В.Путин превзема две села в Украйна.
    Или-както казва О.Бендер-сбъдва се мечтата на идиота !

    Коментиран от #28, #31, #51

    21:10 15.07.2026

  • 22 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    12 15 Отговор
    Браво!

    21:10 15.07.2026

  • 23 Луд с картечница

    19 5 Отговор
    Да поискат първо разрешение от Русия ,щото точно като изградят завода и го оборудват и пуснат персонала ще ги посети Орешник .

    21:11 15.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 3 точка СВО

    9 14 Отговор
    остави руснаците без бензин!

    21:11 15.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 БЛОНДИ, ти ли си ма

    1 8 Отговор

    До коментар #12 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Шаболда? Хахахаха
    Оня дрътия пе ДАЛ баща ти(, Соло ВЬЕВ)дойде ли на сватбата с пакито?

    21:13 15.07.2026

  • 28 Откакто утрепаха готвачо

    9 12 Отговор

    До коментар #21 от "Швейк":

    Руснаците са превзели две села и половина.

    Коментиран от #35, #38, #44

    21:13 15.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "на теория":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    Коментиран от #36

    21:17 15.07.2026

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Швейк":

    Гл.пак,Петър 1 знаеш ли колко години преди Това воюва със Швеция?9.А след Това? 11.
    А Сталин?

    Коментиран от #32

    21:17 15.07.2026

  • 32 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #58

    21:18 15.07.2026

  • 33 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    5 3 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    21:18 15.07.2026

  • 34 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    5 6 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄

    21:18 15.07.2026

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 5 Отговор

    До коментар #28 от "Откакто утрепаха готвачо":

    Над 350 села са само тази година

    21:18 15.07.2026

  • 36 Точно така

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":

    Рециклират играчки тип "вундервафе.".

    21:19 15.07.2026

  • 37 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    8 7 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    21:19 15.07.2026

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 5 Отговор

    До коментар #28 от "Откакто утрепаха готвачо":

    Над 350 села са само тази година

    21:19 15.07.2026

  • 39 Правилно

    4 7 Отговор
    Кратък ми се вижда срокът, но колкото по-рано толкова по-добре. Нека да имат повече възможности за защита от руската агресия.

    21:19 15.07.2026

  • 40 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    5 6 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #92

    21:19 15.07.2026

  • 41 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    7 6 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    Коментиран от #56

    21:19 15.07.2026

  • 42 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    3 7 Отговор
    Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха

    21:20 15.07.2026

  • 43 С желязо

    1 4 Отговор
    от руски танкове!

    21:21 15.07.2026

  • 44 Пирожкин 💥🛩️💥

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "Откакто утрепаха готвачо":

    Напълни путлер памперса и бега още готвача като беше на хиляди километри от мацквЪ

    Коментиран от #53

    21:21 15.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Русняк

    5 3 Отговор
    За какво ни е бензин,като имаме Путин?

    21:23 15.07.2026

  • 48 ПРОСТИТУ сиЯ приклу4и

    2 3 Отговор
    СЛАВА УКРАИНЕ

    21:24 15.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор
    Германия от 5 години има лиценз.Но няма Патриот

    21:24 15.07.2026

  • 51 Само питам

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Швейк":

    Това за Сталин и Фашистка Германия през 1946 г.ли беше?Добре,че има умник Гюро да ми напомни .

    21:25 15.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Пирожкин 💥🛩️💥":

    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    Това е накратко и за Сега само

    Коментиран от #89

    21:25 15.07.2026

  • 54 ПРОСТИТУсия приклу4и ФАКТ

    3 3 Отговор
    аре предаваите с е на ВСу и Буданов.. ПАРАДА на победата за ГЕРОИТЕ на УКРАИНЕ е близо на църниа плащад в Маскве

    21:26 15.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    За тях бленуват укробандерите

    21:26 15.07.2026

  • 57 УЛУС МУХША/ москаль/

    3 3 Отговор
    Завинаги васали на УЛУСЕ ДЖУЧИ!!
    АааааааХахахаха
    У Йло пенделарино....у йде!

    21:27 15.07.2026

  • 58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Ихаа́ааа,колки си зле,хахааах

    Коментиран от #64

    21:28 15.07.2026

  • 59 Иванов

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хм...":

    Зеленски го отрови както Хитлер отрови цар Борис

    21:28 15.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ицо

    2 6 Отговор
    Има ли тъпкани копейки?

    21:29 15.07.2026

  • 63 А НА ТОЗИ НАРКО КЛОУН

    3 4 Отговор
    КОГА ЩЕ МУ РАЗРЕШИТЕ И АТОМНА БОМБА ДА НАПРАВИ. Е ТОГАВА ВЕЧЕ СМЕ ОБРЕЧЕНИ. ЩЕ ГИ ХВЪРЛЯ ДЕ СИ ЩЕ БЕЗ УГРИЗЕНИЕ.

    Коментиран от #66

    21:29 15.07.2026

  • 64 Каппут

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ти кога си бил в Крим?

    Коментиран от #76

    21:30 15.07.2026

  • 65 бай Даньо

    4 3 Отговор
    Следващото е зеления получава лиценз от миротвореца да произвежда плутониеви бонби , материала го имат ... кво праим Путине!?

    Коментиран от #100

    21:32 15.07.2026

  • 66 За ония

    3 4 Отговор

    До коментар #63 от "А НА ТОЗИ НАРКО КЛОУН":

    Фашагите у кремля ТВ ли думаш?
    Там от 12 г .. фъргат АТОМА по целио СВЕТ!
    А после,.. Главкомандващия ФЮРЕР педофил и ПЕТУШОК Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ!
    Хихихихихи

    21:33 15.07.2026

  • 67 Абе

    4 0 Отговор
    и аз планирам полет до друга планета, ама още не мога си платя сметките към топлофикацията за лани.......

    21:36 15.07.2026

  • 68 Ъъъ

    4 1 Отговор
    "Украйна планира производство на ракети за системите „Пейтриът“ до края на годината"

    И сигурно Путин сега сън няма да го хване, щото Украйна има опит с подобни оръжия. Справка: Фламинго!
    Толкова ракети произведоха, че на Путин свят му се зави....🤔

    21:38 15.07.2026

  • 69 Русуфил хардлайнaр

    3 5 Отговор
    Украинците са мaлaдци, щe успеят! Това което Русия разработва като оръжие за 10 години, Украйна го правят за месеци! Всички са учудени от тези темпове, а руснаците зяпат с уcтa като глyпцuте на Дoньo Дoнeв!...А?...ЕЕЕЕЕЕЕЕ!

    Коментиран от #70, #88

    21:39 15.07.2026

  • 70 Ъъъ

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "Русуфил хардлайнaр":

    Я дай поне един пример....Кое е нещото, което украинците произведоха през последните 5 години? Да не говориш за ракетите Фламинго?🤣

    21:42 15.07.2026

  • 71 хаха

    4 2 Отговор
    Заглавието е тотално подвеждащо. УКРАЙНА НЯМА КАК ДА ПЛАНИРА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЙТРИЪТ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА. Всяка ракета иска 24 до 36 месеца да излезе от завода. Двигателят и твърдото гориво отнемат 24 до 36 месеца спрямо доставките на компоненти и суровини. Електрониката се сглобява за 12-24 месеца. Годишно американците правят 600-900 ракети, но това просто значи работа по тези бройки паралелно и всяка да излиза за срока си 24-36 месеца.
    Та по-скоро трябваше заглавието да е "Украйна планира да почне производство на Пейтриът до края на годината" и щеше да е хубаво да се дадат и сроковете кога се очаква да излезе първата ракета от поточната линия. А и това някак е странно дали ще е в американските срокове. Ако в САЩ не могат да удвоят капацитета, то как точно ще има компоненти за Украйна? Най-вероятно във веригата за доставка има фабрики, които не могат да изкарват материали за 2000 ракети или САЩ биха правили по толкова.

    Коментиран от #75

    21:43 15.07.2026

  • 72 Иван

    6 2 Отговор
    На българите ни омръзна от сутрин до вечер да пишете и говорите само за Украйна.Престанете вече.Като иска да воюва, да воюва.Не е само тази война.Писна ни.Каквото иска да произвежда.Не ни интересува.

    Коментиран от #73

    21:43 15.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 ДА БЕ ДА

    5 0 Отговор
    Надявайте се. Долна канална пропаганда.

    21:47 15.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Каппут":

    А Ти?Хахахахах

    21:53 15.07.2026

  • 77 Тайбe магариту

    2 6 Отговор
    Защо не сте съгласни да произвежда тези ракети бе, съдиcти гнyсни! Това са средства за предотвратяване на пyтьовските убийcтва, а той ги може! Също може и нежни убийства на неудобни съграждани с новичок!

    Коментиран от #80

    21:54 15.07.2026

  • 78 Тцъ...

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "нон стоп лъжи":

    Всички нормални страни, включително и САЩ която не е нормална, са против Русия. Факт! Това го твърдят и самите копейки, че Русия вовала не с Украйна, а с ЕС, НАТО, коалиции в помощ на Украйна и кой ли още не. Ами ако Путин си е представял, че ще воюва само с украйна, жалко за прогнозите му. Той и цар Фердинанд се е надявал да воюва с всеки поотделно на Балканите и е можел да устои на всеки един.но в сметката не са влизали плановете на Великите сили всички аедно да нападнат от различни фронтове. Въпреки това пак на фронта няма загуба, но Великите сили са и основния фактор на масата за преговори след войната, а не само като подстрекатели на сседитае на България.

    Коментиран от #87

    22:00 15.07.2026

  • 79 Феникс

    5 0 Отговор
    Мисля че Русия има други планове за покрайнината!

    Коментиран от #86

    22:01 15.07.2026

  • 80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "Тайбe магариту":

    Теб магариту вечи тайбалу 😀❗
    Създателят на "Новичок" от над ДВАДЕСЕТ години живее в ШАШт❗ Британците имат лаборатория в която имат образци от това в-во❗Ако имаш малко сиво в-во между ушите ще схванеш, че ако някой е за.стре.лян с калашник - той не е непременно у.би.т от руснаци❗

    Коментиран от #97

    22:02 15.07.2026

  • 81 ти розаво пухче

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Догодина":

    томахавките ги ядеш 24/7

    22:05 15.07.2026

  • 82 Ти да видиш

    5 0 Отговор
    Укродебилите вече и Запорожец не могат да произведат!

    22:05 15.07.2026

  • 83 ДЕНИС ЩИЛЕРМАН

    1 4 Отговор
    Заяви че

    Новата Балистична Ракета

    FP - 9

    Ще бъде тествана направо Срещу
    Мускалието.

    При липсата на Полигон

    Най доброто място
    За Тестване е Руската Кочина.

    Най вероятно МУСКАЛАБАД.

    хаха хахахахаха хахахахаха

    22:05 15.07.2026

  • 84 Соломон

    4 4 Отговор
    Всеки ден бивша Украйна губи по 100 км² територия, губи по десет предприятия, по 50 бензиностанции, и дава по 1500 жертви, почти няма здрави електростанции и подстанции, а газопреносната мрежа и хранилищата са разбити и унищожени.
    В Киевска област е останало здраво само едно хранилище за нефтопродукти, а във фронтовите области са унищожени всички бензиностанции и горивни складове.
    Нито има ток, нито има бензин нито дори има къде да си напълниш. Появиш ли се на улицата те опаковат моментално в буса за пушечно месо на фронта. Бандеровска идилия!

    Коментиран от #96

    22:06 15.07.2026

  • 85 хихи

    4 0 Отговор
    а мармот, който да ги завива в станиол има ли?

    22:06 15.07.2026

  • 86 ФЛАМИНГО

    1 5 Отговор

    До коментар #79 от "Феникс":

    ДА ПЛАНОВЕТЕ

    ЗА 3 ДНЕВНАТА ДВИЖУХА

    КГБ КРЕ.ТЕНА ПУТКЕР

    ТЕКАТ ВЕЧЕ 5 ГОДИНА

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #90

    22:07 15.07.2026

  • 87 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #78 от "Тцъ...":

    Колко НОРМАЛНА е страна/съюз където се провежда дебат на тема:
    "Опасността от НОРМАЛИЗИРАНЕ на отношенията с Русия!"🤔❗

    Коментиран от #93

    22:08 15.07.2026

  • 88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #69 от "Русуфил хардлайнaр":

    Германия има лиценз от 5 години.Но Оше няма ракети.Ууууууууу!!!!

    22:09 15.07.2026

  • 89 БЛОГЪР ОТ МАКСУДА

    0 4 Отговор

    До коментар #53 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ЛЯТНАТА ОФАНЗИВА

    ВЪРВИ

    НО НИ СВЪРШИ БЕНЗИНА .

    СЕГА СЕ ЧУДИМ КАК
    ДА СЕ ЕВАКУИРАМЕ
    ОТ КРИМ.

    УРААА УРААА УРААА

    Коментиран от #91

    22:10 15.07.2026

  • 90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от "ФЛАМИНГО":

    И ко и ко ? Поне кафе в Крим пихте ли?Хахахвх

    22:10 15.07.2026

  • 91 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "БЛОГЪР ОТ МАКСУДА":

    Ами в Красный Лиман вече върви зачистка,много,хахахх

    22:12 15.07.2026

  • 92 Да Световния Ред

    1 4 Отговор

    До коментар #40 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Се промени.

    РУСИЯ Е ВАСАЛ НА КИТАЙ

    22:12 15.07.2026

  • 93 като питаш, да ти кажа!

    1 3 Отговор

    До коментар #87 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Страна която не води дебат, а директно защитава интересите на Русия не е нормална.

    22:14 15.07.2026

  • 94 БЛОГЪР ОТ МАКСУДА

    1 4 Отговор
    НЕТЪ БЕНЗИН

    НЕТЪ ВОДА

    ТОЛЬКО

    ПУТИН И ВОЙНА ....

    22:14 15.07.2026

  • 95 Българин

    1 3 Отговор
    Зеленски трябва да се съсредоточи върху производството на балистични ракети. Трябва всекидневни удари по Москва, Петербург и тнт. Да се запознаят малко столичани, с прелестите на войната!

    22:16 15.07.2026

  • 96 Българин

    1 4 Отговор

    До коментар #84 от "Соломон":

    По-големи изверги от кремълските нацисти няма! Това го знае всеки нормален човек.
    При тях се съчетват античовешката идеология с азиатския садизъм.

    22:19 15.07.2026

  • 97 Тайбe магариту

    1 3 Отговор

    До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Много си наплашен от магaрета бе разпoретино! Не си никъв Бай Xoй, ми си от плеядата путинки тука! А Тайбе магaриту е турско име, ама кат си наплашен и шубелия, кой за квот си мисли! И кви са тия несвързани за новичока и автомата? Руснаците си ги ползват на поразия!

    22:20 15.07.2026

  • 98 Помнещ историята

    1 0 Отговор
    Княз Святослав Киевски преди 1000 години дошъл в България и я потрошил. Щял да ни прави руска провинция, но ромеите ни спасили. Опасявам се да не се повтори, пак да не ни газят киевски варяги.

    22:23 15.07.2026

  • 99 Ха ха ха...

    0 0 Отговор
    А РФ дали няма да сложи кръстче на тея планове а???

    Коментиран от #102

    22:27 15.07.2026

  • 100 боНби като

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "бай Даньо":

    бонбони.
    :)))

    22:28 15.07.2026

  • 101 Добра новина

    0 0 Отговор
    САЩ вече издават лицензите за производството на ракети Пейтриът.

    22:33 15.07.2026

  • 102 Тцъ...

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Ха ха ха...":

    Свършиха им кръстчетата! И патриарх Кирил вече опява с петолъчка.

    22:40 15.07.2026

  • 103 зелен потник

    0 0 Отговор
    А ние ще се пазим с фуржките на фатмаците

    22:41 15.07.2026

  • 104 максим

    0 0 Отговор
    авторке,над украйна падат фаб-9000.имат огромен термобаричен заряд!!!има невероятни кадри от киев и одеса.за украйна,нещата- не са розови.удариха завод киев-79 и радиоизмерител!!!това са ключови звена в сърцето на веригата!!!!!фп-9,нептун мд,гром-2 ,къде ще произвежда украйна?????

    22:42 15.07.2026

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