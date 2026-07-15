"Украйна планира производство на ракети за системите „Пейтриът“ до края на годината"

Украйна очаква до края на тази година да разполага с технически капацитет за производство на ракети за американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
По думите на Зеленски страната работи и по развитието на европейския антибалистичен проект „Фрея“. Той посочи, че Украйна вече разполага с перспективен пусков комплекс и ракета за проекта и изрази надежда предстоящите изпитания да преминат успешно.
Изявлението идва на фона на усилията на Украйна да развива собствените си отбранителни способности и да участва в съвместни европейски проекти в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана.
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1 Някаква схема
20:58 15.07.2026
2 Догодина
Коментиран от #6, #81
20:58 15.07.2026
3 на теория
на практика 2029г.
след капитулацията разпада на ЕС и изборите в укрия
Коментиран от #30
20:59 15.07.2026
4 Да си планира
20:59 15.07.2026
5 нон стоп лъжи
Коментиран от #78
20:59 15.07.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Догодина":Ама истински, от ония на местното население зад океана😀
21:01 15.07.2026
7 Путин
21:01 15.07.2026
8 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
БЪЛГАРИЯ Е ВСИЧКО
Коментиран от #13
21:02 15.07.2026
9 Наркозен,
21:03 15.07.2026
10 Хм...
Между другото, някой знае ли защо заровиха линдзи така набързо и в запечатан сандък?
Коментиран от #59
21:03 15.07.2026
11 Механик
Страхотно
21:03 15.07.2026
12 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Гинека Филадец Карагьоз АТИНА я ола
Влакас Апо Вулгария Малакас Хазос
Астегос Ксенос Поли Апо Вулгария
Вее се като олигофрен под британски флаг за нищо не е този олигофрен слаб и Необщителен
Ще му сменят пола в Женски в Ипократос Атина Британците Гръцкото правителство и Елините края на месеца
Психопат Трагедия Засранец
Избит Колец Изперкал Филадец Изфиткал Британец Карагьоз Джендър Британец Карагьоз
Жена Англичанка Гинека Карагьоз
Влакас Ксенос Поли Апо Вулгария ипархи сан Гинека Англия Джендър Филадец Гинека Англия
Астегос Ксенос Филадец Карагьоз Апо Вулгария я елинес
Изсъхнала Трагедия Изперкал Индианец Нестабилен Карагьоз
Коментиран от #27
21:04 15.07.2026
13 НАТУ НА ГАЗИ И ПАЗИ
До коментар #8 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":ДОЙЧЛАНД НА ХРАНИ А ФРАНСЕТАТА НИ ПУСКАТ ВОДЪТЪ.....
21:04 15.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 3.14К
21:06 15.07.2026
16 1 точка СВО
21:06 15.07.2026
17 Сатана Z
Коментиран от #20, #26
21:06 15.07.2026
18 2 точка СВО
21:09 15.07.2026
19 Дон Корлеоне
21:09 15.07.2026
20 Китайците
До коментар #17 от "Сатана Z":имат много по-добри !
21:10 15.07.2026
21 Швейк
1946г.- Й.Сталин побеждава фашистка Германия.
2026г.- В.Путин превзема две села в Украйна.
Или-както казва О.Бендер-сбъдва се мечтата на идиота !
Коментиран от #28, #31, #51
21:10 15.07.2026
22 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!
21:10 15.07.2026
23 Луд с картечница
21:11 15.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 3 точка СВО
21:11 15.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 БЛОНДИ, ти ли си ма
До коментар #12 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Шаболда? Хахахаха
Оня дрътия пе ДАЛ баща ти(, Соло ВЬЕВ)дойде ли на сватбата с пакито?
21:13 15.07.2026
28 Откакто утрепаха готвачо
До коментар #21 от "Швейк":Руснаците са превзели две села и половина.
Коментиран от #35, #38, #44
21:13 15.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #3 от "на теория":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното
Коментиран от #36
21:17 15.07.2026
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Швейк":Гл.пак,Петър 1 знаеш ли колко години преди Това воюва със Швеция?9.А след Това? 11.
А Сталин?
Коментиран от #32
21:17 15.07.2026
32 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
Коментиран от #58
21:18 15.07.2026
33 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
ну паГади
21:18 15.07.2026
34 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄
21:18 15.07.2026
35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Откакто утрепаха готвачо":Над 350 села са само тази година
21:18 15.07.2026
36 Точно така
До коментар #30 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":Рециклират играчки тип "вундервафе.".
21:19 15.07.2026
37 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
21:19 15.07.2026
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Откакто утрепаха готвачо":Над 350 села са само тази година
21:19 15.07.2026
39 Правилно
21:19 15.07.2026
40 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
Коментиран от #92
21:19 15.07.2026
41 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
Коментиран от #56
21:19 15.07.2026
42 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
21:20 15.07.2026
43 С желязо
21:21 15.07.2026
44 Пирожкин 💥🛩️💥
До коментар #28 от "Откакто утрепаха готвачо":Напълни путлер памперса и бега още готвача като беше на хиляди километри от мацквЪ
Коментиран от #53
21:21 15.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Русняк
21:23 15.07.2026
48 ПРОСТИТУ сиЯ приклу4и
21:24 15.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
21:24 15.07.2026
51 Само питам
До коментар #21 от "Швейк":Това за Сталин и Фашистка Германия през 1946 г.ли беше?Добре,че има умник Гюро да ми напомни .
21:25 15.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #44 от "Пирожкин 💥🛩️💥":Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
Това е накратко и за Сега само
Коментиран от #89
21:25 15.07.2026
54 ПРОСТИТУсия приклу4и ФАКТ
21:26 15.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":За тях бленуват укробандерите
21:26 15.07.2026
57 УЛУС МУХША/ москаль/
АааааааХахахаха
У Йло пенделарино....у йде!
21:27 15.07.2026
58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Ихаа́ааа,колки си зле,хахааах
Коментиран от #64
21:28 15.07.2026
59 Иванов
До коментар #10 от "Хм...":Зеленски го отрови както Хитлер отрови цар Борис
21:28 15.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ицо
21:29 15.07.2026
63 А НА ТОЗИ НАРКО КЛОУН
Коментиран от #66
21:29 15.07.2026
64 Каппут
До коментар #58 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ти кога си бил в Крим?
Коментиран от #76
21:30 15.07.2026
65 бай Даньо
Коментиран от #100
21:32 15.07.2026
66 За ония
До коментар #63 от "А НА ТОЗИ НАРКО КЛОУН":Фашагите у кремля ТВ ли думаш?
Там от 12 г .. фъргат АТОМА по целио СВЕТ!
А после,.. Главкомандващия ФЮРЕР педофил и ПЕТУШОК Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ!
Хихихихихи
21:33 15.07.2026
67 Абе
21:36 15.07.2026
68 Ъъъ
И сигурно Путин сега сън няма да го хване, щото Украйна има опит с подобни оръжия. Справка: Фламинго!
Толкова ракети произведоха, че на Путин свят му се зави....🤔
21:38 15.07.2026
69 Русуфил хардлайнaр
Коментиран от #70, #88
21:39 15.07.2026
70 Ъъъ
До коментар #69 от "Русуфил хардлайнaр":Я дай поне един пример....Кое е нещото, което украинците произведоха през последните 5 години? Да не говориш за ракетите Фламинго?🤣
21:42 15.07.2026
71 хаха
Та по-скоро трябваше заглавието да е "Украйна планира да почне производство на Пейтриът до края на годината" и щеше да е хубаво да се дадат и сроковете кога се очаква да излезе първата ракета от поточната линия. А и това някак е странно дали ще е в американските срокове. Ако в САЩ не могат да удвоят капацитета, то как точно ще има компоненти за Украйна? Най-вероятно във веригата за доставка има фабрики, които не могат да изкарват материали за 2000 ракети или САЩ биха правили по толкова.
Коментиран от #75
21:43 15.07.2026
72 Иван
Коментиран от #73
21:43 15.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 ДА БЕ ДА
21:47 15.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #64 от "Каппут":А Ти?Хахахахах
21:53 15.07.2026
77 Тайбe магариту
Коментиран от #80
21:54 15.07.2026
78 Тцъ...
До коментар #5 от "нон стоп лъжи":Всички нормални страни, включително и САЩ която не е нормална, са против Русия. Факт! Това го твърдят и самите копейки, че Русия вовала не с Украйна, а с ЕС, НАТО, коалиции в помощ на Украйна и кой ли още не. Ами ако Путин си е представял, че ще воюва само с украйна, жалко за прогнозите му. Той и цар Фердинанд се е надявал да воюва с всеки поотделно на Балканите и е можел да устои на всеки един.но в сметката не са влизали плановете на Великите сили всички аедно да нападнат от различни фронтове. Въпреки това пак на фронта няма загуба, но Великите сили са и основния фактор на масата за преговори след войната, а не само като подстрекатели на сседитае на България.
Коментиран от #87
22:00 15.07.2026
79 Феникс
Коментиран от #86
22:01 15.07.2026
80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #77 от "Тайбe магариту":Теб магариту вечи тайбалу 😀❗
Създателят на "Новичок" от над ДВАДЕСЕТ години живее в ШАШт❗ Британците имат лаборатория в която имат образци от това в-во❗Ако имаш малко сиво в-во между ушите ще схванеш, че ако някой е за.стре.лян с калашник - той не е непременно у.би.т от руснаци❗
Коментиран от #97
22:02 15.07.2026
81 ти розаво пухче
До коментар #2 от "Догодина":томахавките ги ядеш 24/7
22:05 15.07.2026
82 Ти да видиш
22:05 15.07.2026
83 ДЕНИС ЩИЛЕРМАН
Новата Балистична Ракета
FP - 9
Ще бъде тествана направо Срещу
Мускалието.
При липсата на Полигон
Най доброто място
За Тестване е Руската Кочина.
Най вероятно МУСКАЛАБАД.
хаха хахахахаха хахахахаха
22:05 15.07.2026
84 Соломон
В Киевска област е останало здраво само едно хранилище за нефтопродукти, а във фронтовите области са унищожени всички бензиностанции и горивни складове.
Нито има ток, нито има бензин нито дори има къде да си напълниш. Появиш ли се на улицата те опаковат моментално в буса за пушечно месо на фронта. Бандеровска идилия!
Коментиран от #96
22:06 15.07.2026
85 хихи
22:06 15.07.2026
86 ФЛАМИНГО
До коментар #79 от "Феникс":ДА ПЛАНОВЕТЕ
ЗА 3 ДНЕВНАТА ДВИЖУХА
КГБ КРЕ.ТЕНА ПУТКЕР
ТЕКАТ ВЕЧЕ 5 ГОДИНА
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #90
22:07 15.07.2026
87 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #78 от "Тцъ...":Колко НОРМАЛНА е страна/съюз където се провежда дебат на тема:
"Опасността от НОРМАЛИЗИРАНЕ на отношенията с Русия!"🤔❗
Коментиран от #93
22:08 15.07.2026
88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #69 от "Русуфил хардлайнaр":Германия има лиценз от 5 години.Но Оше няма ракети.Ууууууууу!!!!
22:09 15.07.2026
89 БЛОГЪР ОТ МАКСУДА
До коментар #53 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":ЛЯТНАТА ОФАНЗИВА
ВЪРВИ
НО НИ СВЪРШИ БЕНЗИНА .
СЕГА СЕ ЧУДИМ КАК
ДА СЕ ЕВАКУИРАМЕ
ОТ КРИМ.
УРААА УРААА УРААА
Коментиран от #91
22:10 15.07.2026
90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #86 от "ФЛАМИНГО":И ко и ко ? Поне кафе в Крим пихте ли?Хахахвх
22:10 15.07.2026
91 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #89 от "БЛОГЪР ОТ МАКСУДА":Ами в Красный Лиман вече върви зачистка,много,хахахх
22:12 15.07.2026
92 Да Световния Ред
До коментар #40 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Се промени.
РУСИЯ Е ВАСАЛ НА КИТАЙ
22:12 15.07.2026
93 като питаш, да ти кажа!
До коментар #87 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Страна която не води дебат, а директно защитава интересите на Русия не е нормална.
22:14 15.07.2026
94 БЛОГЪР ОТ МАКСУДА
НЕТЪ ВОДА
ТОЛЬКО
ПУТИН И ВОЙНА ....
22:14 15.07.2026
95 Българин
22:16 15.07.2026
96 Българин
До коментар #84 от "Соломон":По-големи изверги от кремълските нацисти няма! Това го знае всеки нормален човек.
При тях се съчетват античовешката идеология с азиатския садизъм.
22:19 15.07.2026
97 Тайбe магариту
До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Много си наплашен от магaрета бе разпoретино! Не си никъв Бай Xoй, ми си от плеядата путинки тука! А Тайбе магaриту е турско име, ама кат си наплашен и шубелия, кой за квот си мисли! И кви са тия несвързани за новичока и автомата? Руснаците си ги ползват на поразия!
22:20 15.07.2026
98 Помнещ историята
22:23 15.07.2026
99 Ха ха ха...
Коментиран от #102
22:27 15.07.2026
100 боНби като
До коментар #65 от "бай Даньо":бонбони.
:)))
22:28 15.07.2026
101 Добра новина
22:33 15.07.2026
102 Тцъ...
До коментар #99 от "Ха ха ха...":Свършиха им кръстчетата! И патриарх Кирил вече опява с петолъчка.
22:40 15.07.2026
103 зелен потник
22:41 15.07.2026
104 максим
22:42 15.07.2026