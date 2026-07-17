САЩ завършиха поредна серия от удари срещу Иран ОБЗОР

САЩ приключиха поредната мащабна серия от въздушни удари срещу Иран, насочени към ключова военна и критична инфраструктура. Ситуацията в Близкия изток остава изключително динамична към 5:00 ч. българско време на 17 юли, след като досегашното примирие окончателно пропадна, а Вашингтон затегна подновената морска блокада в региона.

Хронология на ударите: Какво бе поразено в Иран?

Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви официално приключването на шестата поредна вълна от въздушни нападения. Целта на операцията, според изявления на американските военни, е трайното отслабване на капацитета на Техеран да застрашава международното търговско корабоплаване в Ормузкия проток.

По данни на иранските държавни медии (включително IRIB и агенция IRNA), цитирани в международния обмен от медии като Ал-Джазира и Франс Прес (AFP), тазвечершните удари са довели до сериозни разрушения:

Летището в Ираншахр : Поразена е пистата и обслужващи сгради в югоизточната част на страната.

: Поразена е пистата и обслужващи сгради в югоизточната част на страната. Железопътната гара в Бандар Абас : Ключовият транспортен възел в голямото пристанище е бил директно атакуван.

: Ключовият транспортен възел в голямото пристанище е бил директно атакуван. Стратегически мостове : Разрушен е мостът Бандар-е Хамир в провинция Хормозган.

: Разрушен е мостът Бандар-е Хамир в провинция Хормозган. Енергийна мрежа : Атаките предизвикаха масови прекъсвания на електричеството в Южен Иран.

: Атаките предизвикаха масови прекъсвания на електричеството в Южен Иран. Военни обекти: Бомбардирани са цели на остров Кешм, както и позиции около ядрения център в Бушер.

Иранският отговор: Ракетен обстрел и дронове срещу съюзниците на Вашингтон

Ислямската революционна гвардия (IRGC) веднага обяви масиран ответен удар, определяйки сблъсъка като „екзистенциална война“ срещу американската агресия. Иранските сили атакуваха военни обекти на САЩ в съседните държави:

Кувейт : Военновъздушната база „Али Ал Салем“ бе нападната с над 30 дрона. Министерството на отбраната на Кувейт потвърди за нанесени материални щети по жизненоважни обекти.

: Военновъздушната база „Али Ал Салем“ бе нападната с над 30 дрона. Министерството на отбраната на Кувейт потвърди за нанесени материални щети по жизненоважни обекти. Бахрейн : Активирани бяха сирените за въздушна тревога, а Техеран пое отговорност за обстрел на радарни системи „Пейтриът“.

: Активирани бяха сирените за въздушна тревога, а Техеран пое отговорност за обстрел на радарни системи „Пейтриът“. Йордания : Местните въоръжени сили съобщиха за успешното прехващане на 8 ирански балистични ракети.

: Местните въоръжени сили съобщиха за успешното прехващане на 8 ирански балистични ракети. Ирак: Регистрирани са атаки с безпилотни апарати в района на Ербил, близо до американското консулство.

Междувременно, според доклади на Ройтерс и Си Ен Ен (CNN), американски морски пехотинци официално са започнали да се качват на борда на търговски съдове в Оманския залив, за да наложат стриктно спазване на обявената от президента Доналд Тръмп пълна морска блокада на иранските пристанища.

Политически реакции и съдбата на дипломацията

Говорителката на Белия дом Каролин Ливит заяви в официален брифинг, че САЩ държат Техеран отговорен за нарушаването на подписания миналия месец меморандум за разбирателство. Вашингтон твърди, че Иран първи е подновил атаките срещу танкери. Доналд Тръмп направи обръщение към нацията, в което подчерта, че „САЩ печелят много в Иран“, но допълни, че вратата за дипломация не е напълно затворена.

В същото време иранският преговарящ Мохамад Багер Галибаф контрира, че Ислямската република няма намерение да преговаря под натиска на блокадата. Международната агенция по енергетика (МАЕ) чрез своя ръководител Фатих Бирол изрази дълбока загриженост, че ако ситуацията в Ормузкия проток не се нормализира в следващите седмици, световната енергийна сигурност ще бъде изложена на сериозен риск.