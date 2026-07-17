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Речта на Тръмп: Президентът на САЩ обяви мащабна китайска намеса в изборите и разсекрети извънредни документи

Речта на Тръмп: Президентът на САЩ обяви мащабна китайска намеса в изборите и разсекрети извънредни документи

17 Юли, 2026 04:45, обновена 17 Юли, 2026 04:52 1 515 8

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  • избори

Доналд Тръмп атакува сигурността на гласуването и машините в САЩ, докато Белият дом публикува досиета за изборни уязвимости броени месеци преди вота през 2026 г.

Речта на Тръмп: Президентът на САЩ обяви мащабна китайска намеса в изборите и разсекрети извънредни документи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи извънредно телевизионно обръщение в праймтайма, което предизвика политически трус във Вашингтон и по света.

В речта си американският държавен глава обяви, че Белият дом започва поетапно разсекретяване на разузнавателни документи, които според него доказват мащабни уязвимости в американската изборна система и директна чужда намеса. Основният фокус на обвиненията му бе насочен към Пекин, като Тръмп заяви, че Китай е извършил най-големия заговор срещу изборни данни в историята.

Обвинения за кражба на данни и уязвимост на машините

В своето изказване, продължило около 23 минути, Доналд Тръмп посочи "пет основни зони на загриженост". Според цитираните от него данни, Народна република Китай незаконно е придобила над 220 милиона файла с лични данни на американски гласоподаватели – включително имена, адреси и партийни предпочитания. Президентът определи машините за гласуване като "киберзаплаха, насочена право в сърцето на демокрацията".

Интересът към разсекретените материали беше толкова голям, че официалният сайт на Белия дом временно се срина поради претоварване веднага след края на речта, съобщават американски медии, сред които телевизионната мрежа LiveNOW от FOX. Тръмп допълни, че е разпоредил на ФБР, ЦРУ и Дирекцията на националното разузнаване (ODNI) да разследват и преследват всеки държавен служител, който се е опитал да прикрие тези данни през годините.

Икономика, миграция и конфликтът с Иран

Макар и обявена като реч за "изборната почтеност", Тръмп използва трибуната в Източното крило на Белия дом, за да защити и по-широкия си дневен ред. Той започна изявлението си с хвалби за икономическите постижения на администрацията си, отбелязвайки рекордния спад на инфлацията и стабилността на финансовите пазари в САЩ.

Държавният глава направи и бърз коментар относно продължаващия военен конфликт с Иран, заявявайки, че Вашингтон "печели мащабно" на този фронт и резултатите от засиления натиск в региона на Стратегическия пролив Ормуз ще станат ясни съвсем скоро.

Политически отзвук и остри реакции от Демократите

Речта на Тръмп идва в ключов момент – по-малко от четири месеца преди изключително важните междинни избори в САЩ през ноември 2026 г., където Републиканската партия е изправена пред риска да загуби контрола над Конгреса. Отговорът от страна на Демократическата партия не закъсня. Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър остро разкритикува изявлението на президента, определяйки го като директен опит за "делегитимиране на изборите през 2026 г. още преди да е подаден и един глас".

Медийният отзвук също се превърна в скандал, след като големи национални ефирни мрежи като ABC и NBC отказаха да прекъснат редовната си програма, за да излъчат речта на живо, предлагайки я единствено на стрийминг платформите си. Това предизвика яростната реакция на Тръмп, който по време на самото обръщение призова Федералната комисия по комуникациите (FCC) да отнеме лицензите им за излъчване, обвинявайки ги в прикриване на истината.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дзак

    11 4 Отговор
    Толкова Шум. Явно нещата не вървят добре. Китай вероятно се интересува от гражданите от Китайски произход. Но не вярвам да са стигнали 220 милиона.

    05:07 17.07.2026

  • 3 Анонимен

    8 0 Отговор
    Най-обидно е да не го отразяват!

    05:12 17.07.2026

  • 4 Тръмп

    9 0 Отговор
    се готви да прави "ала-бала" с машинките на междинните избори.

    05:19 17.07.2026

  • 5 Георги

    9 2 Отговор
    толкова е затънал, че месеци преди изборите обявява манипулация. Май е време в името на демокрацията изборите да бъдат отменени.

    05:20 17.07.2026

  • 6 пръц

    5 3 Отговор
    Агент Краснов хептен изплиска легена от кумува срама Путин да му се скара все пак са съюзници с Китай.

    05:33 17.07.2026

  • 7 Торбалан

    5 3 Отговор
    MADA (Lets Make America Democracy Again). Царството на оражавия клоун свършва!

    05:45 17.07.2026

  • 8 име

    2 1 Отговор
    Болестта Луда крава тресе обора. Тръмпоча се бие в гърдите, че свалил инфлацията, която той докара, а демократите го обвиняват, че си измива ръцете с китай и отклонява вниманието, нещо, което те също правеха, но ползвайки Русия за целта.

    06:26 17.07.2026