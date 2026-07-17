Разсекретен доклад на САЩ: Ангела Меркел не е искала преизбирането на Доналд Тръмп през 2020 г

В навечерието на президентските избори в САЩ през 2020 г. американското разузнаване е било убедено, че тогавашният германски канцлер Ангела Меркел не е искала Доналд Тръмп да бъде преизбран за втори мандат.

Това се посочва в официален доклад от август 2020 г. на Националния съвет за разузнаване на САЩ. Документът беше официално разсекретен и публикуван от Белия дом тази сутрин.

Отношенията Тръмп-Меркел под лупата на разузнаването

Според анализите на американските служби, тогавашното германско правителство е виждало в лицето на Тръмп заплаха за трансатлантическите връзки и международната търговия. Разузнавателната общност в САЩ подробно е проучвала нагласите на европейските лидери преди вота през 2020 г. Публикуваните данни потвърждават дълбокото напрежение между Вашингтон и Берлин по теми като финансирането на НАТО и газопровода „Северен поток-2“.

Серия от разсекретявания от Белия дом

Този документ е част от по-широка кампания на американската администрация за разкриване на архивни разузнавателни данни. Стъпката на Белия дом осветлява дипломатическите маневри зад кулисите в един от най-оспорваните изборни периоди в историята на САЩ. Анализатори посочват, че докладът дава ценна историческа перспектива за отношенията между САЩ и Германия.