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Разсекретен доклад на САЩ: Ангела Меркел не е искала преизбирането на Доналд Тръмп през 2020 г

Разсекретен доклад на САЩ: Ангела Меркел не е искала преизбирането на Доналд Тръмп през 2020 г

17 Юли, 2026 06:27, обновена 17 Юли, 2026 06:31 464 6

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  • меркел-
  • избори

Документ на Националния съвет за разузнаване на САЩ разкрива позицията на бившия германски канцлер в навечерието на президентските избори

Разсекретен доклад на САЩ: Ангела Меркел не е искала преизбирането на Доналд Тръмп през 2020 г - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В навечерието на президентските избори в САЩ през 2020 г. американското разузнаване е било убедено, че тогавашният германски канцлер Ангела Меркел не е искала Доналд Тръмп да бъде преизбран за втори мандат.

Това се посочва в официален доклад от август 2020 г. на Националния съвет за разузнаване на САЩ. Документът беше официално разсекретен и публикуван от Белия дом тази сутрин.

Отношенията Тръмп-Меркел под лупата на разузнаването

Според анализите на американските служби, тогавашното германско правителство е виждало в лицето на Тръмп заплаха за трансатлантическите връзки и международната търговия. Разузнавателната общност в САЩ подробно е проучвала нагласите на европейските лидери преди вота през 2020 г. Публикуваните данни потвърждават дълбокото напрежение между Вашингтон и Берлин по теми като финансирането на НАТО и газопровода „Северен поток-2“.

Серия от разсекретявания от Белия дом

Този документ е част от по-широка кампания на американската администрация за разкриване на архивни разузнавателни данни. Стъпката на Белия дом осветлява дипломатическите маневри зад кулисите в един от най-оспорваните изборни периоди в историята на САЩ. Анализатори посочват, че докладът дава ценна историческа перспектива за отношенията между САЩ и Германия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    0 3 Отговор
    Аз не исках Путлер да става трилионер за сметка за оникновените руснаци дето станаха на Груз200 заради женствеността му.

    Коментиран от #5

    06:33 17.07.2026

  • 2 Фотограф

    0 3 Отговор
    Пулсер в по-женствен от Наоми Кембъл.

    06:34 17.07.2026

  • 3 Още малко

    1 2 Отговор
    и Ангела ще ми се издигне в очите. Може би не чак пък толкова малко...

    06:39 17.07.2026

  • 4 Браво

    1 2 Отговор
    Умна жена. Виждаме сами какво стана след преизбирането му

    06:39 17.07.2026

  • 5 Факт е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Нов терористичен акт извършен от укро вер махта -
    Убит главен инженер на Запорожката АЕС и шофьорът му

    За последните три месеца загинали 13 и ранени 48 служители и работници на ЗАЕС.

    Да не разбират последствията на тези действия може само Ку-ку, които вече си подготвили място за живеене далеч от Европа.

    А ти продължавай да пишеш глупости...

    06:50 17.07.2026

  • 6 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Ами как ще иска бездетната мъдрия. Нали щеше да пречи на успешното заселване на Европа с мигранти на подмяната на бялото коренно население.

    06:54 17.07.2026