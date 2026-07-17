Разсекретен доклад на САЩ: Ангела Меркел не е искала преизбирането на Доналд Тръмп през 2020 г

В навечерието на президентските избори в САЩ през 2020 г. американското разузнаване е било убедено, че тогавашният германски канцлер Ангела Меркел не е искала Доналд Тръмп да бъде преизбран за втори мандат.
Това се посочва в официален доклад от август 2020 г. на Националния съвет за разузнаване на САЩ. Документът беше официално разсекретен и публикуван от Белия дом тази сутрин.
Отношенията Тръмп-Меркел под лупата на разузнаването
Според анализите на американските служби, тогавашното германско правителство е виждало в лицето на Тръмп заплаха за трансатлантическите връзки и международната търговия. Разузнавателната общност в САЩ подробно е проучвала нагласите на европейските лидери преди вота през 2020 г. Публикуваните данни потвърждават дълбокото напрежение между Вашингтон и Берлин по теми като финансирането на НАТО и газопровода „Северен поток-2“.
Серия от разсекретявания от Белия дом
Този документ е част от по-широка кампания на американската администрация за разкриване на архивни разузнавателни данни. Стъпката на Белия дом осветлява дипломатическите маневри зад кулисите в един от най-оспорваните изборни периоди в историята на САЩ. Анализатори посочват, че докладът дава ценна историческа перспектива за отношенията между САЩ и Германия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #5
06:33 17.07.2026
2 Фотограф
06:34 17.07.2026
3 Още малко
06:39 17.07.2026
4 Браво
06:39 17.07.2026
5 Факт е
До коментар #1 от "ФАКТ":Нов терористичен акт извършен от укро вер махта -
Убит главен инженер на Запорожката АЕС и шофьорът му
За последните три месеца загинали 13 и ранени 48 служители и работници на ЗАЕС.
Да не разбират последствията на тези действия може само Ку-ку, които вече си подготвили място за живеене далеч от Европа.
А ти продължавай да пишеш глупости...
06:50 17.07.2026
6 Ха ха ха
06:54 17.07.2026