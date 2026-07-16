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Историческа корица: Кара Делевин позира без бикини за Playboy (СНИМКА)

Историческа корица: Кара Делевин позира без бикини за Playboy (СНИМКА)

16 Юли, 2026 06:48 1 733 7

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  • без бикини

Кара сподели, че никога не се е чувствала по-комфортно в тялото си

Историческа корица: Кара Делевин позира без бикини за Playboy (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Супермоделът и актриса Кара Делевин направи истински фурор на медийния пазар, като засне изключително дръзка фотосесия за лятното издание на култовото мъжко списание Playboy. Делевин позира без бикини (само по латексов корсет), превръщайки се в първата открито хомосексуална жена на печатната корица в историята на изданието. Пред медиите Кара сподели, че никога не се е чувствала по-комфортно в тялото си и че тази провокация, реализирана с изцяло женски екип, е била акт на освобождаване и бунт.

На основния кадър 33-годишният британски модел и актриса позира без панталон и бельо, облечена единствено в черен латексов корсет с дълбоко деколте. Интимните части на тялото ѝ са прикрити чрез внимателно подбрана поза.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Playboy (@playboy)


Фотосесията е заснета от Зоуи Гросман, а стайлингът е поверен на Лана Джей Лаки. В останалите кадри Делевин носи дантелено бельо, латексови тоалети и интерпретация на емблематичния костюм на зайче на Playboy.


Пред изданието Кара Делевин заявява, че никога досега не се е чувствала толкова уверена в собственото си тяло и сексуалност. По думите ѝ участието във фотосесията е било освобождаващо и бунтарско преживяване, особено защото по проекта е работил предимно женски творчески екип, включително представители на ЛГБТ общността.

Моделът говори още за личния си живот, трезвеността и връзката си с музикантката Минке, както и за подготовката на своя дебютен музикален албум.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 в кратце

    3 2 Отговор
    И какво,като е без бикини?! Женската красота е натурална.

    06:58 16.07.2026

  • 3 любопитен кръшкач

    2 2 Отговор
    Може и да е с прашки,казва ли ти някой?!

    06:59 16.07.2026

  • 4 Защо ни ги натрапвате

    5 0 Отговор
    Кара Делевин призна, че е започнала да продавала наркотици на 14 години

    07:06 16.07.2026

  • 5 дедо Флашко

    2 0 Отговор
    Че е открито хомосексуална жена не ми пречи,ще я цункам,смучкам,галя и чук-чук по оная й работа до утре,сутринта!

    07:15 16.07.2026

  • 6 Дзак

    4 0 Отговор
    Гейгрупата от факти.бг го приема философски!

    07:16 16.07.2026

  • 7 айлайклолипоп

    1 0 Отговор
    Кара Делевин позирала без бикини.Чудо голямо! Тя има в гардероба си над 100 бройки бельо. На плажа мадамите си ходят без нищо.Както майка им ги е родила.Някой нещо да им каже,случайно има ли?! Гледаме ги и им се радваме,наслаждавайки им се.

    07:20 16.07.2026