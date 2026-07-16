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Външно: Велислава Петрова не е подписвала декларация, която ни ангажира с „Коалицията на желаещите“

Външно: Велислава Петрова не е подписвала декларация, която ни ангажира с „Коалицията на желаещите“

16 Юли, 2026 13:52 1 647 110

  • велислава петрова-
  • коалиция на желаещите-
  • мвнр

От министерството уточняват, че Петрова е взела участие в неформална среща Украйна – Югоизточна Европа след покана от украинския президент Володимир Зеленски

Външно: Велислава Петрова не е подписвала декларация, която ни ангажира с „Коалицията на желаещите“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в т.нар. „Коалиция на желаещите“ за Украйна, гласи позиция на Министерството на външните работи (МВнР) по повод информацията в украински медии, че Велислава Петрова е подписала декларация в подкрепа на коалицията.

От министерството уточняват, че Петрова е взела участие в неформална среща Украйна – Югоизточна Европа след покана от украинския президент Володимир Зеленски.

Позицията на МВнР:

„В рамките на съмита беше приета декларация с утвърден език и формулировки с различни аспекти на подкрепа за Украйна от страните от Югоизточна Европа. Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер. На съмита присъстваха и държави, които са извън ЕС и такива, които не са взимали участие в срещите на „Коалицията на желаещите“. Същевременно следва да се отчете, че т.нар. „Коалиция на желаещите“ също няма формален характер. Нейният фокус е върху обсъждането на възможни гаранции за сигурност след постигането на мирно споразумение.

Всяка държава самостоятелно преценява дали, кога и по какъв начин да участва или да оказва подкрепа по тази линия, съобразно собствените си национални интереси и решения. Позицията на българското правителство остава непроменена – България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украйна по двустранна линия, но продължава да изпълнява поетите си ангажименти по линия ЕС и НАТО. В контекста на настоящите ни способности, България поставя акцент върху развитието на двустранното сътрудничество в енергетиката и икономиката.

В същото време България не възпрепятства държавите членки на Европейския съюз, които желаят да оказват военна и финансова подкрепа на Украйна, да я предоставят. На настоящия етап, при липса на постигнато примирие, приносът на България следва да бъде насочен към области, в които страната ни може да има реална добавена стойност – укрепване на енергийната сигурност на Украйна и съдействие за обезпечаването на предстоящия зимен сезон. Посещението на министър Велислава Петрова в Киев е продължение на разговорите между премиера Румен Радев и президента Володимир Зеленски за задълбочаване на двустранното партньорство в енергетиката и икономиката и няма отношение към предоставянето на военна или финансова помощ за Украйна“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    56 18 Отговор
    Подписала е деклараця, в която подкрепя всички инициативи на коалицията на желаещите и изразява мерак да участва в тях.

    Коментиран от #51

    13:54 16.07.2026

  • 2 Мунчо

    53 23 Отговор
    Абе, тия "прогресивните" верно ни взеха за балъци....ама тези, които им дадоха власт да им сърбат попарата сега🤣

    13:55 16.07.2026

  • 3 Сатана Z

    59 19 Отговор
    Тая е толкова проста,че ще подпише всяка хартия мислейки,че дава автограф .

    13:55 16.07.2026

  • 4 Хаос

    59 10 Отговор
    Вече и аз се обърквах кой какво точно подписва и с кого се договаря от наше име... Добре това не трябва ли да минава през парламента, с някакви обсъждания, народът да е наясно в какво го забъркват ... Или всеки политик може да ни пусне по пързалката на тайно и после ние да му плащаме масрафа с поколения

    Коментиран от #42, #44

    13:55 16.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Готов за бой

    8 43 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакви коалиции не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #26, #39, #43, #48, #109

    13:56 16.07.2026

  • 7 Боруна Лом

    44 10 Отговор
    ВСИЧКИ СЕ ДЪНИТЕ ОТ ВСЯКЪДЕ!РАДЕВ, РАДЕЕЕЕЕВ!

    Коментиран от #46

    13:56 16.07.2026

  • 8 Само

    53 8 Отговор
    се размотава микробиоложката по света , тотално безполезна и с перманентни излагации . Лицето на България в чужбина.....

    Коментиран от #47

    13:56 16.07.2026

  • 9 честен ционист

    45 12 Отговор
    Като я гледам е подписала и с двете ръце, каквото са й казали.

    13:56 16.07.2026

  • 10 Последния Софиянец

    37 7 Отговор
    Подписа да даваме газ на Украйна.600 млн дадохме за Вертикален газопровод за Украйна.Ще губим по 200 млн на година от намалени такси за Украйна.

    13:56 16.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Умен

    45 9 Отговор
    Срам......Тези ако знаят какво правят.....Такава неадекватна външна политика не съм виждал.Ама аз направо се "замечтах" Тиквата да се върне на власт.Мислех си ,че това не е е възможно,но тези просто плачат да ги свалиш от власт.

    13:59 16.07.2026

  • 13 провинциалист

    30 6 Отговор
    Да си я прибират в Брюксел, че като стъпи накриво го приписват на Радев.

    Коментиран от #16

    13:59 16.07.2026

  • 14 Гост

    45 5 Отговор
    Абе не знам имам чувството че само тапунгери избираме …

    14:00 16.07.2026

  • 15 Кукувъншната

    38 6 Отговор
    и тоалетна хартия ще подпише като й наредят. Послушници муневи

    14:00 16.07.2026

  • 16 Последния Софиянец

    26 7 Отговор

    До коментар #13 от "провинциалист":

    Тази създаде биооръжия на основата на Ковид, Морбили и Колит.Работи в лаборатория за биооръжия в Кеймбридж.

    Коментиран от #68, #77

    14:01 16.07.2026

  • 17 А,ха!Само подписа да даваме ток на

    39 6 Отговор
    Украйна.Българите изнемогват,сметките за ток се надписват и са непосилни.Три години не могат да решат кои са "енергийно бедни".Но за Украйна ток ще има,пак за сметка на България.

    Коментиран от #21, #55

    14:03 16.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Когото и да изберем,

    15 32 Отговор
    ще подкрепяме Украйна. Правдата е на нейна страна.
    Затова копейските партии една по една са аут от парламента. Ред една Коцевата.
    Толкоз

    14:04 16.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Това няма нищо общо с

    6 11 Отговор

    До коментар #17 от "А,ха!Само подписа да даваме ток на":

    теб и изнемогата ти. Стегни се, хленчо.

    14:05 16.07.2026

  • 22 Пот-Ко Недо Кле Цана,

    24 7 Отговор
    не гласувахме за вас, за да подписвате каквото и да е с украинските терористи

    14:06 16.07.2026

  • 23 Да, да точно "СЪМИТА" е !!!???

    23 2 Отговор
    "Оо неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш своя език? !!"
    Мисирките като научат някоя дума на английйски и веднаг почват да я прилагат без да съзнават смисъла й! Направо Съмита" е !!!

    14:08 16.07.2026

  • 24 Леле каква излагация

    22 5 Отговор
    Ама да попитам авторката, какво значи « самита», бе госпожа?
    И още нещо, защо точно тая е била поканена от фашистчето?
    Че ние нямаме ли си министър на енергетиката и икономиката? Или « рамо рамо, сърце мое» е най податлива в бардака.

    14:08 16.07.2026

  • 25 От копейските вопли файда няма

    9 22 Отговор
    Дасесърдят на Путин, че не спира войната.
    Ние сме в ЕС и НАТО, не сме в Копейкия.

    14:10 16.07.2026

  • 26 Шопо

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "Готов за бой":

    Кога па виде картечница, новобранка....

    Коментиран от #37

    14:11 16.07.2026

  • 27 в240

    10 7 Отговор
    Тая русичката е таммм.....зааа... да не забравят "мъжагите" сините хапчета!

    14:12 16.07.2026

  • 28 Без край

    16 5 Отговор
    Лъжем до откат П Б.

    14:13 16.07.2026

  • 29 историчар

    15 5 Отговор
    Всъщност - на кого е министър, че и външен?

    Коментиран от #32

    14:13 16.07.2026

  • 30 Когато мързеливите копейки,

    7 13 Отговор
    които живеят само от помощи и пенсии, започнат да хленчат, че парите от ЕС, от фонд "войни и бедствия" се дават на Украйна, а не на тях, ми идват байгЪн.
    Когато ви нападне Путин, тогава. В ЕС няма фонд "за проруски граждани". Пешо Волгата е на заплата, съжалявам.

    14:15 16.07.2026

  • 31 Защо Радев

    13 5 Отговор
    Не оттегли декларацията която подписа Желязков, за 10 години помощ на зелената еуглена?
    Ами за това, чн да продължава да подписва такива декларации, като тази.

    Коментиран от #35

    14:15 16.07.2026

  • 32 Не е на Путин

    7 9 Отговор

    До коментар #29 от "историчар":

    Тук не е Раша. Объркал си се.

    14:15 16.07.2026

  • 33 Горски

    13 6 Отговор
    Освен, че улавите урсулки и каи крепят Нацисти срещу РУСИЯ, се занимават старателно да превърнат Европа в Халифат! Всичко започна с още по-приключилата Меркел, с нейното самоубийствено изречение - Чалми, Добре дошли! После им се дават кинти, за да насилват и убиват, като се прикриват Престъпленията им. Като това беше просто репетиция за крепене на украинските нацисти. Бай Перука Тръмп си искал милиардите, но няма да му се получи и тая Бясна Халюцинацийка. Докато тук говорим и за възходът на БРИКС, което удобно се премълчава, защото не е удобно за Праведната Пропаганда. Натам дойде и локдауните за ковидясване, като тест колко може да се Изгаврят и до къде се простира подчинението на неуки народи. Натам са и Милиардите Гепия от ваксите на Пфайзер и милионите Жертви на този геноциден експеримент. Забелязвате ли методите на 3тия Райх, но под други лица и още по развита Праведна Пропаганда в реално време.

    Коментиран от #38, #54, #56, #83

    14:16 16.07.2026

  • 34 АГАТ а Кристи

    14 3 Отговор
    На снимката - МАГИстралка - миг преди поемане ?

    14:16 16.07.2026

  • 35 Защото не е длъжен да го прави

    2 7 Отговор

    До коментар #31 от "Защо Радев":

    за кремълски кеф.

    14:17 16.07.2026

  • 36 подписала е лъже

    12 3 Отговор
    Люжкиня като бй ви Радев.

    14:17 16.07.2026

  • 37 Т343

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Шопо":

    Той се е запасил с 10 кг боб...

    14:18 16.07.2026

  • 38 Нацистите са в Кремъл

    6 15 Отговор

    До коментар #33 от "Горски":

    и Възраждане,
    излишно си се изокал тук.
    Не сме в Русия, че да четем измишльотини.

    Коментиран от #45

    14:19 16.07.2026

  • 39 сигнала е подаден където трябва

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Готов за бой":

    скоро ще ти видят куража

    Коментиран от #50

    14:19 16.07.2026

  • 40 Без име

    11 1 Отговор
    Пак ще им плащаме тока.

    14:20 16.07.2026

  • 41 мнение

    15 2 Отговор
    Радев ако си мисли, че с евтини ПР ходове, поръчкови лизачи по телевизиите и подобни статии ще продължава да заблуждава хората не е познал. Едно е да обещаеш нещо, да се опитваш да го направиш, но да не се получи. Друго е да говориш и обещаваш нещо, а тайно да правиш и узаконяваш противоположното. Ще изкара още изветно време преди да започнат да го освиркват като Киро на Шипка, освен ако не започне да се крие като ББ от любовта на хората.

    Коментиран от #57

    14:20 16.07.2026

  • 42 Не, не трябва

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Хаос":

    Външният министър не е ид.иот.
    И е оторизиран/а да подписва.
    Парламентът не е копейски, припознал си се.

    14:21 16.07.2026

  • 43 Питане

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Готов за бой":

    А преди това ще смениш ли памPERSA, че на 1 км наоколо ще са необходими маски и противогази ???

    14:21 16.07.2026

  • 44 д-р Бръкнигъзов

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хаос":

    ами така беше и при Бокото и сглобката, и при хотелиера, и при Гюро, явно всичко си върви по инерция

    Коментиран от #65

    14:22 16.07.2026

  • 45 Горски

    9 5 Отговор

    До коментар #38 от "Нацистите са в Кремъл":

    Нацистите са в 404, демек украйна!

    Коментиран от #66

    14:22 16.07.2026

  • 46 Не се дъни

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Ние сме в НАТО, не в Раша.
    Който е да е на власт, няма да стане по копейски мечти. Свиквай.

    Коментиран от #76, #78

    14:22 16.07.2026

  • 47 Ти си един много полезен копей ли

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Само":

    И каква полза от теб?

    14:23 16.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 сара

    11 3 Отговор
    Правителство на неангажиращите се - това имаме ние в лицето на радевото правителство. Важното е да не са за нищо виновни и отговорни. Празнодумци.

    14:24 16.07.2026

  • 50 Готов за бой

    3 7 Отговор

    До коментар #39 от "сигнала е подаден където трябва":

    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз я чакам с нетърпение 👊

    Коментиран от #58

    14:24 16.07.2026

  • 51 Туй "съмита" май нещо порно шъ да е

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    На мискинлък мяза . Хубу , хубу .Бравус !

    дядо ви Колю

    14:25 16.07.2026

  • 52 Картаген

    10 2 Отговор
    От статията разбираме следното:
    1,Това не е ,,неформална среща" , а благотворителен бал,при който потанцуваш (ръкостискаш) клоуна и после пускаш в касичката колкото е изпросил Белоноско.
    2,Не,не,ние нямаме финансова помощ да даваме,но ще продължим да даваме съгласно поети ангажименти в рамките на ЕСССР и новия ,, Варшавски договор"
    3,,,Добавената стойност" в енергетиката всички я усетихме тази зима в сметките си и сега препотвърждаваме , че тази зима ще бъде същото (или още по-така)
    Но все пак благодарим на В ъншно,че ни плак не с хладка вода , а ние ръкопляскаме във възторг!

    14:25 16.07.2026

  • 53 и тоя е като останалите след комунизма

    11 4 Отговор
    Радев ако ене уволни външната министърка за подписаното значи е под негови указания и заповед.Значи той мами народа..Тука говори едно а там прави съвсем друго.

    Коментиран от #59

    14:25 16.07.2026

  • 54 Къв БРИКС те гони?

    3 10 Отговор

    До коментар #33 от "Горски":

    Той почти се разпадна. Сънуваш отвит.

    14:25 16.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Твоят безсилен бяс

    5 8 Отговор

    До коментар #33 от "Горски":

    е радост за ушите ми.
    Тук не е Раша и няма да бъде. Свиквай.

    Коментиран от #64

    14:26 16.07.2026

  • 57 И какво ще направиш?

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "мнение":

    Нищо и две.

    Коментиран от #96

    14:27 16.07.2026

  • 58 То няма какво да чакаш

    12 2 Отговор

    До коментар #50 от "Готов за бой":

    Влака за украйна е композиран на 1 перон всеки ден . 4 години какво се моташ?

    14:28 16.07.2026

  • 59 Мчи нали той и го заръча,

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "и тоя е като останалите след комунизма":

    къв па си балък!

    14:28 16.07.2026

  • 60 Хххххххххххх

    3 4 Отговор
    Откога ДЕКЛАРАЦИЯ е ДОГОВОР? Журналистите правите ли разлика между тези два документа?

    14:29 16.07.2026

  • 61 Калинката-биоложка на Външно

    7 3 Отговор
    не е сигурна какво е подписала или не е чела текста, или просто лъже.

    От Външно също лъжат.

    Кога не са лъгали от Външното за България?

    Не излъгаха ли, че на гражданското ни летище в София са кацнали американските военни самолети, не за да зареждат американските изтребители-бомбардировачи за бомбардиране на Иран?

    Румен Радев даде ли на НАТО (САЩ) пистите на софийското летище "Васил Левски" за военни самолети за неограничен срок от време?

    Коментиран от #63

    14:29 16.07.2026

  • 62 Външната министърка изпълнява

    4 7 Отговор
    заръката на мнозинството, а копейките пак са прецакани.
    И така ще е во веки веков.

    Коментиран от #72

    14:30 16.07.2026

  • 63 Кремълските сводки

    4 4 Отговор

    До коментар #61 от "Калинката-биоложка на Външно":

    тук не важат. Нито лъжите на Коцето.
    Разкарай се.

    14:31 16.07.2026

  • 64 Горски

    8 4 Отговор

    До коментар #56 от "Твоят безсилен бяс":

    Тук не е украйна, нито любимата ти америчка, или брюксел. Свиквай с действителността!

    Коментиран от #70

    14:33 16.07.2026

  • 65 Силви,

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "д-р Бръкнигъзов":

    Ти не само, че бъркаш с пръст, а и по принцип бъркаш

    14:36 16.07.2026

  • 66 Не позна

    2 8 Отговор

    До коментар #45 от "Горски":

    Нямаш нито едно доказателство за думите си, освен кремълски твърдения.
    А прокремълските елементи са фашистите на България. Ходят на нацистките сборища в Берлин, плашат народа си с бесене и Белене, расисти са, бият хора пред кината. Истински фашизъм в действие.
    Явно си от тях.
    Нацизмът в България е забранен със закон.
    Ако законът се прилагаше, ти бямашедаси на свобода и пишеш вражески опорки.

    Коментиран от #75

    14:36 16.07.2026

  • 67 амбициозното

    3 0 Отговор
    взимане на участие в срещите за Украйна, но без ангажименти, е с цел само за информация (към когото е поставил заданието) от европейската кухня на подкрепа.

    14:37 16.07.2026

  • 68 Значи, учена

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Ще успее
    Те просто дават фалшива информация

    14:37 16.07.2026

  • 69 Тази външна калинка

    5 2 Отговор
    Радев защо я курдиса за министър на вънщните работи?

    Освен за любовница, явно че за нищо друго не става.

    Къде изчезна Кикирезова?

    14:37 16.07.2026

  • 70 Не позна

    3 9 Отговор

    До коментар #64 от "Горски":

    Аз съм в ЕС, който подкрепя Украйна, а не Раша.
    И ми харесва. Комуто не харесва той напуска.
    Чао!

    Коментиран от #73

    14:38 16.07.2026

  • 71 Aлфа Bълкът

    7 3 Отговор
    Расафилите в амок гласуваха за Радев, а получиха Бойко 2.0 с ъпдейт натовски генерал.

    14:38 16.07.2026

  • 72 Прецакан си ти

    5 0 Отговор

    До коментар #62 от "Външната министърка изпълнява":

    И децата ти са прецакани.
    И цялото ти семейство е прецакано.

    Още е рано, за да го разбереш.

    14:39 16.07.2026

  • 73 Горски

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Не позна":

    Чао! Прав ти път!

    14:40 16.07.2026

  • 74 ФАКТ

    5 3 Отговор
    ЗАСРАМЕТЕ СЕ!
    СЪВСЕМ РАЗЛИЧНИ СА НЕЩАТА, НА КОИТО РАДЕВ И ВЪНШНАТА МИНИСТЪРКА СА ПРИСЪСТВАЛИ!
    РАДЕВ НЕ Е ПОДПИСАЛ ДОКУМЕНТА В КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ, С КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ АНГАЖИРАМЕ ДА ИЗПРАТИМ ВОЙСКИ, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ВОЕННА ТЕХНИКА В УКРАЙНА, А ВЪНШНО МИНИСТЕРСТВО Е ПОДПИСАЛ ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗ ЮРИДИЧЕСКА СТОЙНОСТ, КОЯТО ГЛАСИ:
    Признаваме важната работа на Коалицията на желаещите като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, включително по отношение на предоставянето на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност на Украйна, и изразяваме готовността си да засилим участието си в нейната работа. ТОВА СА ДВЕ РАЗЛИЧНИ НЕЩА! НЕ ИЗПАДАЙТЕ В ИСТЕРИЯ БЕЗ ДА СТЕ ЗАПОЗНАЛИ С НЕЩАТА! СТИГА СТЕ КРЕЩЯЛИ!

    Коментиран от #79

    14:40 16.07.2026

  • 75 Горски

    7 1 Отговор

    До коментар #66 от "Не позна":

    Ако сега беше преди 1989 едва ли щеше да пишеш нещо против рашките, ватенките и както там ги наричате.

    Коментиран от #82

    14:42 16.07.2026

  • 76 Боруна Лом

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "Не се дъни":

    В НАТОТО СИ НА ДЪНОТО НА КЛАСАЦИЯТА, ДЕМЕК ПОДЛОГА!

    Коментиран от #86

    14:42 16.07.2026

  • 77 Бегай, бегай от България,

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    спасявай се. Ще те чипира с въртолети!;
    Докато тичаш, внимавай да не паднеш от плоската земя и да станеш космонавт.

    14:44 16.07.2026

  • 78 По-добре в дъното на НАТО,

    2 5 Отговор

    До коментар #46 от "Не се дъни":

    отколкото в блатото на фашистка чалмосана Раша.

    Коментиран от #98

    14:46 16.07.2026

  • 79 Споко , уе !

    1 3 Отговор

    До коментар #74 от "ФАКТ":

    На всички им е ясно ! 😀 Само дето безработни марионетки от кръговете на Свирчев и Баце опитват да прокарват негативизъм срещу Радев . Използвам случая да напомня , че техните натовски правителства задлъжняха България с десетки милиарди заеми .

    14:47 16.07.2026

  • 80 Крава

    3 2 Отговор
    очиларка

    14:47 16.07.2026

  • 81 Госあ

    4 4 Отговор
    Давам отлична оценка досега на правителството и за външна и за вътрешна политика ! А Велислава ми е слабост 😁 Щом петроханците квичат, значи всичко е наред ! Докато седяха в скута на баце и пиеха мазно кафе със шиши, дума не обелваха за чудовищната корупция навсякъде, а само гледаха да се присламчат, справка - кмета на Варна. Оставиха България внезапно без молекула газ, за разлика от абсолютно всички други страни които си отвориха сметки в Газпром и ни тикнаха в прегръдката на турците ! Бяха готови да подарят реакторите и каквото има в БА !!! Да не продължавам !

    Коментиран от #89

    14:49 16.07.2026

  • 82 И тогава се пишеше, балък.

    3 6 Отговор

    До коментар #75 от "Горски":

    Но имаше комунистическа цензура, как е днес в блатясалата авторитарна Раша.
    Ти щеше да си копой от ДС и да пращаш невинни хора в Белене, за да може ВИПовете от ЦК да им вземат софийските имоти.
    Е, вече няма как да стане, старшинка.
    Мечтата ти е безплодна. Светът се промени, свиквай.

    Коментиран от #85

    14:49 16.07.2026

  • 83 МНОГО ТОЧНО НАПИСАНО!

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Горски":

    И ЗА СЪЖАЛЕНИЕ
    ТОВА Е ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА.

    14:49 16.07.2026

  • 84 Хмм

    1 0 Отговор
    стига сте им се обяснявали на тези аутсайдери

    14:51 16.07.2026

  • 85 Горски

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "И тогава се пишеше, балък.":

    Щях да ги пращам, такива злобни тролчета в този сайт и да станат храна на прасетата.

    Коментиран от #92

    14:52 16.07.2026

  • 86 По-добре в дъното на НАТО,

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Боруна Лом":

    отколкото във фашистка чалмосана блатясала Русия без нет.

    Коментиран от #87

    14:53 16.07.2026

  • 87 там ти е мястото

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "По-добре в дъното на НАТО,":

    Стой си на дъното на кенефа.

    14:54 16.07.2026

  • 88 България с цивилизованият свят

    4 2 Отговор
    Пълно, безусловно и подлежащо на проверка изтегляне на руските войски и военна техника от цялата територия на Украйна, ново затягане на санкциите срещу Москва, укрепване на украинската противовъздушна отбрана, подкрепа за бъдещото членство на Украйна в НАТО и ЕС и за създаването на Специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна. Това са част от ключовите ангажименти в Киевската декларация, подписана и от българския външен министър Велислава Петрова-Чамова след Срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“.

    Коментиран от #103

    14:54 16.07.2026

  • 89 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #81 от "Госあ":

    По гнусни лъжи не можа ли да надраскаш от един дежурен безделник Червеното правителство не е за европейска България Няма как да е Оставка е

    14:54 16.07.2026

  • 90 дядото

    3 1 Отговор
    към ком. 74
    истината е там някъде,но що за държава,правителство,власт има у нас,когато всяка медия може да да напише каквато си поиска неистина,без страх и без да понесе наказателна отговорност за това.г-н премиер,накъде ни водят тези медии,независимо чия собственост са,защо и докога.

    14:54 16.07.2026

  • 91 пешо

    3 2 Отговор
    тая патка е по зле и от екатерина захариева

    14:55 16.07.2026

  • 92 Ами поне си призна, че си фашист

    3 3 Отговор

    До коментар #85 от "Горски":

    Все файда.
    Е, няма да имаш подобна възможност, язък за пропиления ти живот. Тук нямаш бъдеще.
    Емигрирай в Раша (ако те вземат). Тренирай целуване на Корана, че тогаз.

    Коментиран от #99, #104

    14:55 16.07.2026

  • 93 министри и мнозинство

    5 2 Отговор
    За колко продадохте българския народа и държава на Украйна?

    14:55 16.07.2026

  • 94 ЛЪЖЕ

    4 3 Отговор
    мъpшатa пордажна

    14:55 16.07.2026

  • 95 Весел Патиланец

    2 1 Отговор
    Последно?!?!?

    14:56 16.07.2026

  • 96 Анонимен

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "И какво ще направиш?":

    С протести и оставка регрисията вярно се е запънала но и Орешарски

    14:56 16.07.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Турция е нАТО

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "По-добре в дъното на НАТО,":

    Турция ще те чалмоса.

    14:59 16.07.2026

  • 99 Горски

    5 1 Отговор

    До коментар #92 от "Ами поне си призна, че си фашист":

    Емигрирай в сащ, пък може и пола да си смениш и жена да станеш! Нали сега е модерно?

    14:59 16.07.2026

  • 100 Азиз

    1 0 Отговор
    Боклук!

    15:01 16.07.2026

  • 101 Роки

    4 0 Отговор
    "В рамките на съмита" - Вие български език не знаете ли? Само за това заслужавате як балкански шут у дирника!

    15:02 16.07.2026

  • 102 Да попитам:

    2 1 Отговор
    Има ли поне един нормален,мислещ БЪЛГАРИН,който вярва и на една дума на тези пермалентни лъжци???

    15:02 16.07.2026

  • 103 Не си нормална

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "България с цивилизованият свят":

    Как виждаш най-корумпираната държава в света в ЕС и в НАТО?

    15:02 16.07.2026

  • 104 Руснаците

    1 3 Отговор

    До коментар #92 от "Ами поне си призна, че си фашист":

    са ни братски народ. Това е.

    15:04 16.07.2026

  • 105 Истината

    1 1 Отговор
    Каква е?

    15:05 16.07.2026

  • 106 Кирил

    0 1 Отговор
    Подписала е , ама лъжат и крият. Рапона трябва за пред избирателите му да е руснак, а за пред американците, да е с тях

    15:06 16.07.2026

  • 107 Така или иначе,

    1 0 Отговор
    подписала или не, България върви по превропейски път на развитие и това няма да промени. Хич, изобщо, въобще и никак.
    И нищо да не подпишем, Путинска Раша е да обречена. Начело на държавата е убиец педофил с ментални проблеми, подкрепян от алкохолизирани олигарси и ФСБ мародери; начело на църквата е беше кагебеец, нарушил всички Божи заповеди, и настоящ контрабандист на цигари. Всички те управляват един нещастен, изстрадал, зомбиран с лозунги народ.
    Горките рашки под гнета на рашистите си.

    15:08 16.07.2026

  • 108 ЕхоТо

    0 1 Отговор
    Търчи-лъжи...

    15:08 16.07.2026

  • 109 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Готов за бой":

    а имаш ли човек дет да брани Капитан Андреево?

    15:09 16.07.2026

  • 110 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    Не е подписвала декларацията, но нашите продажни лакеи журналисти от БНТ, БТВ и НОВА ни проглушиха ушите с тази опашата лъжа. Просто Радев трябва да вземе мерки и да изгони всички лъжливи мисирки поне от БНТ, а всички продажници от двете национални частни тв да дрънкат каквото си искат и да канят събеседници само умно красиви и евро атлантици. И без това никой не ги гледа.

    15:09 16.07.2026

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