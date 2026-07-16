Външно: Велислава Петрова не е подписвала декларация, която ни ангажира с „Коалицията на желаещите“

Министърът на външните работи не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в т.нар. „Коалиция на желаещите“ за Украйна, гласи позиция на Министерството на външните работи (МВнР) по повод информацията в украински медии, че Велислава Петрова е подписала декларация в подкрепа на коалицията.
От министерството уточняват, че Петрова е взела участие в неформална среща Украйна – Югоизточна Европа след покана от украинския президент Володимир Зеленски.
Позицията на МВнР:
„В рамките на съмита беше приета декларация с утвърден език и формулировки с различни аспекти на подкрепа за Украйна от страните от Югоизточна Европа. Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер. На съмита присъстваха и държави, които са извън ЕС и такива, които не са взимали участие в срещите на „Коалицията на желаещите“. Същевременно следва да се отчете, че т.нар. „Коалиция на желаещите“ също няма формален характер. Нейният фокус е върху обсъждането на възможни гаранции за сигурност след постигането на мирно споразумение.
Всяка държава самостоятелно преценява дали, кога и по какъв начин да участва или да оказва подкрепа по тази линия, съобразно собствените си национални интереси и решения. Позицията на българското правителство остава непроменена – България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украйна по двустранна линия, но продължава да изпълнява поетите си ангажименти по линия ЕС и НАТО. В контекста на настоящите ни способности, България поставя акцент върху развитието на двустранното сътрудничество в енергетиката и икономиката.
В същото време България не възпрепятства държавите членки на Европейския съюз, които желаят да оказват военна и финансова подкрепа на Украйна, да я предоставят. На настоящия етап, при липса на постигнато примирие, приносът на България следва да бъде насочен към области, в които страната ни може да има реална добавена стойност – укрепване на енергийната сигурност на Украйна и съдействие за обезпечаването на предстоящия зимен сезон. Посещението на министър Велислава Петрова в Киев е продължение на разговорите между премиера Румен Радев и президента Володимир Зеленски за задълбочаване на двустранното партньорство в енергетиката и икономиката и няма отношение към предоставянето на военна или финансова помощ за Украйна“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #51
13:54 16.07.2026
2 Мунчо
13:55 16.07.2026
3 Сатана Z
13:55 16.07.2026
4 Хаос
Коментиран от #42, #44
13:55 16.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Готов за бой
Коментиран от #26, #39, #43, #48, #109
13:56 16.07.2026
7 Боруна Лом
Коментиран от #46
13:56 16.07.2026
8 Само
Коментиран от #47
13:56 16.07.2026
9 честен ционист
13:56 16.07.2026
10 Последния Софиянец
13:56 16.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Умен
13:59 16.07.2026
13 провинциалист
Коментиран от #16
13:59 16.07.2026
14 Гост
14:00 16.07.2026
15 Кукувъншната
14:00 16.07.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #13 от "провинциалист":Тази създаде биооръжия на основата на Ковид, Морбили и Колит.Работи в лаборатория за биооръжия в Кеймбридж.
Коментиран от #68, #77
14:01 16.07.2026
17 А,ха!Само подписа да даваме ток на
Коментиран от #21, #55
14:03 16.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Когото и да изберем,
Затова копейските партии една по една са аут от парламента. Ред една Коцевата.
Толкоз
14:04 16.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Това няма нищо общо с
До коментар #17 от "А,ха!Само подписа да даваме ток на":теб и изнемогата ти. Стегни се, хленчо.
14:05 16.07.2026
22 Пот-Ко Недо Кле Цана,
14:06 16.07.2026
23 Да, да точно "СЪМИТА" е !!!???
Мисирките като научат някоя дума на английйски и веднаг почват да я прилагат без да съзнават смисъла й! Направо Съмита" е !!!
14:08 16.07.2026
24 Леле каква излагация
И още нещо, защо точно тая е била поканена от фашистчето?
Че ние нямаме ли си министър на енергетиката и икономиката? Или « рамо рамо, сърце мое» е най податлива в бардака.
14:08 16.07.2026
25 От копейските вопли файда няма
Ние сме в ЕС и НАТО, не сме в Копейкия.
14:10 16.07.2026
26 Шопо
До коментар #6 от "Готов за бой":Кога па виде картечница, новобранка....
Коментиран от #37
14:11 16.07.2026
27 в240
14:12 16.07.2026
28 Без край
14:13 16.07.2026
29 историчар
Коментиран от #32
14:13 16.07.2026
30 Когато мързеливите копейки,
Когато ви нападне Путин, тогава. В ЕС няма фонд "за проруски граждани". Пешо Волгата е на заплата, съжалявам.
14:15 16.07.2026
31 Защо Радев
Ами за това, чн да продължава да подписва такива декларации, като тази.
Коментиран от #35
14:15 16.07.2026
32 Не е на Путин
До коментар #29 от "историчар":Тук не е Раша. Объркал си се.
14:15 16.07.2026
33 Горски
Коментиран от #38, #54, #56, #83
14:16 16.07.2026
34 АГАТ а Кристи
14:16 16.07.2026
35 Защото не е длъжен да го прави
До коментар #31 от "Защо Радев":за кремълски кеф.
14:17 16.07.2026
36 подписала е лъже
14:17 16.07.2026
37 Т343
До коментар #26 от "Шопо":Той се е запасил с 10 кг боб...
14:18 16.07.2026
38 Нацистите са в Кремъл
До коментар #33 от "Горски":и Възраждане,
излишно си се изокал тук.
Не сме в Русия, че да четем измишльотини.
Коментиран от #45
14:19 16.07.2026
39 сигнала е подаден където трябва
До коментар #6 от "Готов за бой":скоро ще ти видят куража
Коментиран от #50
14:19 16.07.2026
40 Без име
14:20 16.07.2026
41 мнение
Коментиран от #57
14:20 16.07.2026
42 Не, не трябва
До коментар #4 от "Хаос":Външният министър не е ид.иот.
И е оторизиран/а да подписва.
Парламентът не е копейски, припознал си се.
14:21 16.07.2026
43 Питане
До коментар #6 от "Готов за бой":А преди това ще смениш ли памPERSA, че на 1 км наоколо ще са необходими маски и противогази ???
14:21 16.07.2026
44 д-р Бръкнигъзов
До коментар #4 от "Хаос":ами така беше и при Бокото и сглобката, и при хотелиера, и при Гюро, явно всичко си върви по инерция
Коментиран от #65
14:22 16.07.2026
45 Горски
До коментар #38 от "Нацистите са в Кремъл":Нацистите са в 404, демек украйна!
Коментиран от #66
14:22 16.07.2026
46 Не се дъни
До коментар #7 от "Боруна Лом":Ние сме в НАТО, не в Раша.
Който е да е на власт, няма да стане по копейски мечти. Свиквай.
Коментиран от #76, #78
14:22 16.07.2026
47 Ти си един много полезен копей ли
До коментар #8 от "Само":И каква полза от теб?
14:23 16.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 сара
14:24 16.07.2026
50 Готов за бой
До коментар #39 от "сигнала е подаден където трябва":Само мухльовците ги е шубе от война. Аз я чакам с нетърпение 👊
Коментиран от #58
14:24 16.07.2026
51 Туй "съмита" май нещо порно шъ да е
До коментар #1 от "Трол":На мискинлък мяза . Хубу , хубу .Бравус !
дядо ви Колю
14:25 16.07.2026
52 Картаген
1,Това не е ,,неформална среща" , а благотворителен бал,при който потанцуваш (ръкостискаш) клоуна и после пускаш в касичката колкото е изпросил Белоноско.
2,Не,не,ние нямаме финансова помощ да даваме,но ще продължим да даваме съгласно поети ангажименти в рамките на ЕСССР и новия ,, Варшавски договор"
3,,,Добавената стойност" в енергетиката всички я усетихме тази зима в сметките си и сега препотвърждаваме , че тази зима ще бъде същото (или още по-така)
Но все пак благодарим на В ъншно,че ни плак не с хладка вода , а ние ръкопляскаме във възторг!
14:25 16.07.2026
53 и тоя е като останалите след комунизма
Коментиран от #59
14:25 16.07.2026
54 Къв БРИКС те гони?
До коментар #33 от "Горски":Той почти се разпадна. Сънуваш отвит.
14:25 16.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Твоят безсилен бяс
До коментар #33 от "Горски":е радост за ушите ми.
Тук не е Раша и няма да бъде. Свиквай.
Коментиран от #64
14:26 16.07.2026
57 И какво ще направиш?
До коментар #41 от "мнение":Нищо и две.
Коментиран от #96
14:27 16.07.2026
58 То няма какво да чакаш
До коментар #50 от "Готов за бой":Влака за украйна е композиран на 1 перон всеки ден . 4 години какво се моташ?
14:28 16.07.2026
59 Мчи нали той и го заръча,
До коментар #53 от "и тоя е като останалите след комунизма":къв па си балък!
14:28 16.07.2026
60 Хххххххххххх
14:29 16.07.2026
61 Калинката-биоложка на Външно
От Външно също лъжат.
Кога не са лъгали от Външното за България?
Не излъгаха ли, че на гражданското ни летище в София са кацнали американските военни самолети, не за да зареждат американските изтребители-бомбардировачи за бомбардиране на Иран?
Румен Радев даде ли на НАТО (САЩ) пистите на софийското летище "Васил Левски" за военни самолети за неограничен срок от време?
Коментиран от #63
14:29 16.07.2026
62 Външната министърка изпълнява
И така ще е во веки веков.
Коментиран от #72
14:30 16.07.2026
63 Кремълските сводки
До коментар #61 от "Калинката-биоложка на Външно":тук не важат. Нито лъжите на Коцето.
Разкарай се.
14:31 16.07.2026
64 Горски
До коментар #56 от "Твоят безсилен бяс":Тук не е украйна, нито любимата ти америчка, или брюксел. Свиквай с действителността!
Коментиран от #70
14:33 16.07.2026
65 Силви,
До коментар #44 от "д-р Бръкнигъзов":Ти не само, че бъркаш с пръст, а и по принцип бъркаш
14:36 16.07.2026
66 Не позна
До коментар #45 от "Горски":Нямаш нито едно доказателство за думите си, освен кремълски твърдения.
А прокремълските елементи са фашистите на България. Ходят на нацистките сборища в Берлин, плашат народа си с бесене и Белене, расисти са, бият хора пред кината. Истински фашизъм в действие.
Явно си от тях.
Нацизмът в България е забранен със закон.
Ако законът се прилагаше, ти бямашедаси на свобода и пишеш вражески опорки.
Коментиран от #75
14:36 16.07.2026
67 амбициозното
14:37 16.07.2026
68 Значи, учена
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Ще успее
Те просто дават фалшива информация
14:37 16.07.2026
69 Тази външна калинка
Освен за любовница, явно че за нищо друго не става.
Къде изчезна Кикирезова?
14:37 16.07.2026
70 Не позна
До коментар #64 от "Горски":Аз съм в ЕС, който подкрепя Украйна, а не Раша.
И ми харесва. Комуто не харесва той напуска.
Чао!
Коментиран от #73
14:38 16.07.2026
71 Aлфа Bълкът
14:38 16.07.2026
72 Прецакан си ти
До коментар #62 от "Външната министърка изпълнява":И децата ти са прецакани.
И цялото ти семейство е прецакано.
Още е рано, за да го разбереш.
14:39 16.07.2026
73 Горски
До коментар #70 от "Не позна":Чао! Прав ти път!
14:40 16.07.2026
74 ФАКТ
СЪВСЕМ РАЗЛИЧНИ СА НЕЩАТА, НА КОИТО РАДЕВ И ВЪНШНАТА МИНИСТЪРКА СА ПРИСЪСТВАЛИ!
РАДЕВ НЕ Е ПОДПИСАЛ ДОКУМЕНТА В КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ, С КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ АНГАЖИРАМЕ ДА ИЗПРАТИМ ВОЙСКИ, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ВОЕННА ТЕХНИКА В УКРАЙНА, А ВЪНШНО МИНИСТЕРСТВО Е ПОДПИСАЛ ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗ ЮРИДИЧЕСКА СТОЙНОСТ, КОЯТО ГЛАСИ:
Признаваме важната работа на Коалицията на желаещите като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, включително по отношение на предоставянето на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност на Украйна, и изразяваме готовността си да засилим участието си в нейната работа. ТОВА СА ДВЕ РАЗЛИЧНИ НЕЩА! НЕ ИЗПАДАЙТЕ В ИСТЕРИЯ БЕЗ ДА СТЕ ЗАПОЗНАЛИ С НЕЩАТА! СТИГА СТЕ КРЕЩЯЛИ!
Коментиран от #79
14:40 16.07.2026
75 Горски
До коментар #66 от "Не позна":Ако сега беше преди 1989 едва ли щеше да пишеш нещо против рашките, ватенките и както там ги наричате.
Коментиран от #82
14:42 16.07.2026
76 Боруна Лом
До коментар #46 от "Не се дъни":В НАТОТО СИ НА ДЪНОТО НА КЛАСАЦИЯТА, ДЕМЕК ПОДЛОГА!
Коментиран от #86
14:42 16.07.2026
77 Бегай, бегай от България,
До коментар #16 от "Последния Софиянец":спасявай се. Ще те чипира с въртолети!;
Докато тичаш, внимавай да не паднеш от плоската земя и да станеш космонавт.
14:44 16.07.2026
78 По-добре в дъното на НАТО,
До коментар #46 от "Не се дъни":отколкото в блатото на фашистка чалмосана Раша.
Коментиран от #98
14:46 16.07.2026
79 Споко , уе !
До коментар #74 от "ФАКТ":На всички им е ясно ! 😀 Само дето безработни марионетки от кръговете на Свирчев и Баце опитват да прокарват негативизъм срещу Радев . Използвам случая да напомня , че техните натовски правителства задлъжняха България с десетки милиарди заеми .
14:47 16.07.2026
80 Крава
14:47 16.07.2026
81 Госあ
Коментиран от #89
14:49 16.07.2026
82 И тогава се пишеше, балък.
До коментар #75 от "Горски":Но имаше комунистическа цензура, как е днес в блатясалата авторитарна Раша.
Ти щеше да си копой от ДС и да пращаш невинни хора в Белене, за да може ВИПовете от ЦК да им вземат софийските имоти.
Е, вече няма как да стане, старшинка.
Мечтата ти е безплодна. Светът се промени, свиквай.
Коментиран от #85
14:49 16.07.2026
83 МНОГО ТОЧНО НАПИСАНО!
До коментар #33 от "Горски":И ЗА СЪЖАЛЕНИЕ
ТОВА Е ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА.
14:49 16.07.2026
84 Хмм
14:51 16.07.2026
85 Горски
До коментар #82 от "И тогава се пишеше, балък.":Щях да ги пращам, такива злобни тролчета в този сайт и да станат храна на прасетата.
Коментиран от #92
14:52 16.07.2026
86 По-добре в дъното на НАТО,
До коментар #76 от "Боруна Лом":отколкото във фашистка чалмосана блатясала Русия без нет.
Коментиран от #87
14:53 16.07.2026
87 там ти е мястото
До коментар #86 от "По-добре в дъното на НАТО,":Стой си на дъното на кенефа.
14:54 16.07.2026
88 България с цивилизованият свят
Коментиран от #103
14:54 16.07.2026
89 Анонимен
До коментар #81 от "Госあ":По гнусни лъжи не можа ли да надраскаш от един дежурен безделник Червеното правителство не е за европейска България Няма как да е Оставка е
14:54 16.07.2026
90 дядото
истината е там някъде,но що за държава,правителство,власт има у нас,когато всяка медия може да да напише каквато си поиска неистина,без страх и без да понесе наказателна отговорност за това.г-н премиер,накъде ни водят тези медии,независимо чия собственост са,защо и докога.
14:54 16.07.2026
91 пешо
14:55 16.07.2026
92 Ами поне си призна, че си фашист
До коментар #85 от "Горски":Все файда.
Е, няма да имаш подобна възможност, язък за пропиления ти живот. Тук нямаш бъдеще.
Емигрирай в Раша (ако те вземат). Тренирай целуване на Корана, че тогаз.
Коментиран от #99, #104
14:55 16.07.2026
93 министри и мнозинство
14:55 16.07.2026
94 ЛЪЖЕ
14:55 16.07.2026
95 Весел Патиланец
14:56 16.07.2026
96 Анонимен
До коментар #57 от "И какво ще направиш?":С протести и оставка регрисията вярно се е запънала но и Орешарски
14:56 16.07.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Турция е нАТО
До коментар #78 от "По-добре в дъното на НАТО,":Турция ще те чалмоса.
14:59 16.07.2026
99 Горски
До коментар #92 от "Ами поне си призна, че си фашист":Емигрирай в сащ, пък може и пола да си смениш и жена да станеш! Нали сега е модерно?
14:59 16.07.2026
100 Азиз
15:01 16.07.2026
101 Роки
15:02 16.07.2026
102 Да попитам:
15:02 16.07.2026
103 Не си нормална
До коментар #88 от "България с цивилизованият свят":Как виждаш най-корумпираната държава в света в ЕС и в НАТО?
15:02 16.07.2026
104 Руснаците
До коментар #92 от "Ами поне си призна, че си фашист":са ни братски народ. Това е.
15:04 16.07.2026
105 Истината
15:05 16.07.2026
106 Кирил
15:06 16.07.2026
107 Така или иначе,
И нищо да не подпишем, Путинска Раша е да обречена. Начело на държавата е убиец педофил с ментални проблеми, подкрепян от алкохолизирани олигарси и ФСБ мародери; начело на църквата е беше кагебеец, нарушил всички Божи заповеди, и настоящ контрабандист на цигари. Всички те управляват един нещастен, изстрадал, зомбиран с лозунги народ.
Горките рашки под гнета на рашистите си.
15:08 16.07.2026
108 ЕхоТо
15:08 16.07.2026
109 миме
До коментар #6 от "Готов за бой":а имаш ли човек дет да брани Капитан Андреево?
15:09 16.07.2026
110 Павел Пенев
15:09 16.07.2026