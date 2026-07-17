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Анди Бърнам поема Лейбъристката партия: Извънреден конгрес в Лондон утвърждава новия лидер

Анди Бърнам поема Лейбъристката партия: Извънреден конгрес в Лондон утвърждава новия лидер

17 Юли, 2026 05:38, обновена 17 Юли, 2026 05:45 526 0

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"Кралят на Севера" застава начело на британските лейбъристи без съпротива и се готви да влезе на „Даунинг стрийт“ 10 като министър-председател още в понеделник

Анди Бърнам поема Лейбъристката партия: Извънреден конгрес в Лондон утвърждава новия лидер - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Анди Бърнам официално става нов лидер на управляващата британска Лейбъристка партия днес, 17 юли, след като получи пълната подкрепа на своите съпартийци и синдикатите по време на извънредния партиен форум в Лондон.

Това развитие на събитията слага край на четириседмичния процес по трансфер на властта, задействан след оставката на Киър Стармър в края на юни.

Бърнам, който е бивш популярен кмет на Големия Манчестър, бе единственият кандидат в лидерската надпревара. Форумът финализира формалностите, превръщайки събитието в официален триумф за новото ляво-центристки крило на партията.

Пътят до лидерския пост: Пълна хегемония в партията

Провежданият извънреден конгрес на британската Лейбъристка партия на практика е само формалност. Още в дните преди форума Бърнам си осигури математическа преднина, която елиминира всяка възможност за поява на вътрешнопартиен съперник.

Основните акценти около неговото утвърждаване включват:

  • Смазваща подкрепа от депутатите: Общо 379 от депутатите на Лейбъристката партия в Парламента официално номинираха Бърнам за поста.
  • Безусловна синдикална легитимация: Процедурата изискваше подкрепа от поне три асоциирани организации. Бърнам получи официалното одобрение на осем от общо единадесетте най-големи синдиката във Великобритания, сред които гигантите Unison, GMB и Unite.
  • Завръщане в Уестминстър: За да има право да оглави партията и страната, Бърнам спечели междинните избори в избирателния район Мейкърфийлд на 18 юни. Това му позволи бързо да се превърне в естествен приемник на Стармър.

"Децентрализация и край на авторитаризма": Какво обещава Бърнам?

Анди Бърнам се заканва да извърши „най-голямото пребалансиране на властта“ в съвременната история на Обединеното кралство. Неговият план предвижда прехвърляне на масивни правомощия и икономически ресурси от Лондон към британските региони – идеология, често наричана в политическите среди като „Манчестъръм“.

Новият лидер обещава и радикална промяна във вътрешната култура на самата Лейбъристка партия, заявявайки край на партийния авторитаризъм. По негови думи, народните представители вече няма да бъдат наказвани или отстранявани само защото защитават специфичните интереси на своите избиратели по места.

Предстоящи предизвикателства пред Даунинг стрийт

Според анализи на водещи британски медии, Бърнам ще встъпи в длъжност като министър-председател на Обединеното кралство в понеделник, 20 юли. Той обаче няма да разполага с политически толеранс и време за адаптация, тъй като следващите общи избори трябва да се проведат най-късно през 2029 година.

Сред първите спешни задачи пред него са овладяването на кризата с разходите за живот и спирането на електоралния възход на популистката партия Reform UK на Найджъл Фараж. Синдикатите вече поставиха условия за подкрепата си, настоявайки за въвеждане на "данък богатство", докато Международният валутен фонд (МВФ) предупреди Бърнам да бъде изключително предпазлив с държавните разходи.


Великобритания
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