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Гордана Силяновска: Вторият протокол с България спира РСМ за ЕС, отношенията ни са почти прекъснати

Гордана Силяновска: Вторият протокол с България спира РСМ за ЕС, отношенията ни са почти прекъснати

17 Юли, 2026 05:49, обновена 17 Юли, 2026 05:58 1 324 10

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  • българия-
  • европейски съюз

Скопие вижда пречка в двустранното споразумение, докато България и ЕК са категорични, че конституционните промени нямат алтернатива

Гордана Силяновска: Вторият протокол с България спира РСМ за ЕС, отношенията ни са почти прекъснати - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова заяви, че истинският източник на пречките по пътя на страната към Европейския съюз (ЕС) е вторият двустранен протокол, подписан с България.

Според нея, цитирана от БТА, документът блокира интеграцията извън първоначалния си контекст.

Позицията на София: Ангажиментите към ЕС не се предоговарят

Българското Министерство на външните работи (МВНР) и държавното ръководство многократно декларираха, че България няма да допусне предоговаряне на преговорната рамка за Северна Македония. Според официалните изявления на българските власти, евроинтеграцията на Скопие зависи изцяло от прилагането на Европейския консенсус от юли 2022 г.

Официална София подчертава следните ключови точки:

  • Критериите са европейски: Изискванията за започване на преговори са част от одобрената от всички страни членки преговорна рамка, а не просто двустранни искания.
  • Вписване на българите: Промяната на македонската конституция и включването на българите в нея е задължително условие преди отварянето на преговорните глави.
  • Край на езика на омразата: България настоява за реални действия срещу проявите на нетолерантност и зачитане на правата на македонските българи.

Твърденията на Силяновска и „креативното четене“

Силяновска настоява, че двустранният протокол не може да бъде правен инструмент, който да налага конституционни реформи извън общите Копенхагенски критерии. Тя призова за „креативно четене“ на документите с цел излизане от политическата безизходица. Подобни тези македонският държавен глава разви и в предишни свои медийни изяви. По думите ѝ в момента политическият диалог между външните министерства на двете страни е по-скоро формален и куртоазен, отколкото същински. Според Силяновска настоящите отношения между Скопие и София са толкова влошени, че изглеждат почти прекъснати. Тя определи срещите между външните министри на двете държави като по-скоро куртоазни, отколкото като същински и ползотворен диалог.

Диалогът с Румен Радев в Анкара

Въпреки критиките, Силяновска отчете добра лична комуникация с българския премиер Румен Радев по време на срещата им на форума на НАТО в Анкара. Тя го определи като стабилен фактор в българската политика, който отново има силни позиции като министър-председател. „Изводът е, че са необходими много усилия и добра воля. Трябва да инвестираме в общи проекти, за да стигнем до решение“, коментира тя.

От своя страна премиерът Радев и президентът Илияна Йотова вече дадоха да се разбере на срещи с македонски представители, че международните договори не отпадат със смяната на правителствата и Скопие трябва просто да изпълни поетите ангажименти.

Важните срокове през есента

Бъдещето на преговорния процес ще се изясни в близките месеци, като Силяновска посочи две критични за региона дати:

  • 30 септември: Европейската комисия ще представи официалния модел за по-нататъшното разширяване на Съюза.
  • Октомври: Европейският съвет ще проведе ключови дебати за стратегиите спрямо страните кандидатки.

Македонските власти уверяват, че РСМ остава ангажирана с реформите на ЕС, но София и Брюксел напомнят, че прескачането на вече договорените условия е невъзможно.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    21 1 Отговор
    Тази не е определящ фактор..В Македония вече албанците движат нещата и това е ясно на всички..! Ако продължават така след няколко години македонци ще плащат за това че живеят в държавата си..!

    06:02 17.07.2026

  • 2 Сигурно е

    17 0 Отговор
    И в африканският съюз няма да ви приемат.

    06:06 17.07.2026

  • 3 мАкедонската наденица

    15 0 Отговор
    Не е Арна.

    06:07 17.07.2026

  • 4 Перо

    6 0 Отговор
    Един от най-важните критерии за стартирането на преговорите е съгласието и липсата на противоречия и добросъседство със съседните държави! Тези неща ги има в отношенията с РСМ, което наложи вето. За да се оправи това нещо, беше подписан договор и протоколи, които писмено се приеха от всичките 27 страни от ЕС, вкл. РСМ! Какви Копенхагенски критерии, бълнува бабата. Тя чете само текста, в условията на липса на проблеми и противоречия! Без изпълнението на договорните задължения с ЕС, отпадат останалите изисквания за започване на преговорите, независимо от изпълнението на другите изисквания! Гласният въпрос не отпада и не може да бъде прескочен! Бетонните глави в Скопие трябва вече да го разберат и да не губят времето на страната със старата македонистка идеология за “идентитетот”. Никой няма да им го открадне!

    Коментиран от #5

    06:26 17.07.2026

  • 5 Перо

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    П.С. Потрябвал е на някой северномакедонския идентитет!

    06:29 17.07.2026

  • 6 Горданче,

    2 0 Отговор
    бегай при Вучката. Там ти е мястото.

    Коментиран от #8

    06:43 17.07.2026

  • 7 Филипс македонски

    1 1 Отговор
    И тези се смятат за държава, като кокосово и Украйна.

    06:45 17.07.2026

  • 8 И кажи на твоя

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Горданче,":

    съветник по външна политика – проф. Жидас Даскаловски , да върне българския паспорт. Дето Шкембе Войводата му го даде.

    06:48 17.07.2026

  • 9 гумата

    1 0 Отговор
    РСМ не се е разделила с комунистическото си минало и зависимости от Кремъл . Няма как да бъдат партньори в НАТО и ЕС. Дори не се крият във враждебността си към българския народ. Докато служат на антихристиянска държава няма как да бъдат в ЕС.

    06:49 17.07.2026

  • 10 морския

    1 0 Отговор
    най-тупата държава в европа няма място в ЕС !

    06:50 17.07.2026

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