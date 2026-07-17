Гордана Силяновска: Вторият протокол с България спира РСМ за ЕС, отношенията ни са почти прекъснати

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова заяви, че истинският източник на пречките по пътя на страната към Европейския съюз (ЕС) е вторият двустранен протокол, подписан с България.

Според нея, цитирана от БТА, документът блокира интеграцията извън първоначалния си контекст.

Позицията на София: Ангажиментите към ЕС не се предоговарят

Българското Министерство на външните работи (МВНР) и държавното ръководство многократно декларираха, че България няма да допусне предоговаряне на преговорната рамка за Северна Македония. Според официалните изявления на българските власти, евроинтеграцията на Скопие зависи изцяло от прилагането на Европейския консенсус от юли 2022 г.

Официална София подчертава следните ключови точки:

Критериите са европейски: Изискванията за започване на преговори са част от одобрената от всички страни членки преговорна рамка, а не просто двустранни искания.

Изискванията за започване на преговори са част от одобрената от всички страни членки преговорна рамка, а не просто двустранни искания. Вписване на българите: Промяната на македонската конституция и включването на българите в нея е задължително условие преди отварянето на преговорните глави.

Промяната на македонската конституция и включването на българите в нея е задължително условие преди отварянето на преговорните глави. Край на езика на омразата: България настоява за реални действия срещу проявите на нетолерантност и зачитане на правата на македонските българи.

Твърденията на Силяновска и „креативното четене“

Силяновска настоява, че двустранният протокол не може да бъде правен инструмент, който да налага конституционни реформи извън общите Копенхагенски критерии. Тя призова за „креативно четене“ на документите с цел излизане от политическата безизходица. Подобни тези македонският държавен глава разви и в предишни свои медийни изяви. По думите ѝ в момента политическият диалог между външните министерства на двете страни е по-скоро формален и куртоазен, отколкото същински. Според Силяновска настоящите отношения между Скопие и София са толкова влошени, че изглеждат почти прекъснати. Тя определи срещите между външните министри на двете държави като по-скоро куртоазни, отколкото като същински и ползотворен диалог.

Диалогът с Румен Радев в Анкара

Въпреки критиките, Силяновска отчете добра лична комуникация с българския премиер Румен Радев по време на срещата им на форума на НАТО в Анкара. Тя го определи като стабилен фактор в българската политика, който отново има силни позиции като министър-председател. „Изводът е, че са необходими много усилия и добра воля. Трябва да инвестираме в общи проекти, за да стигнем до решение“, коментира тя.

От своя страна премиерът Радев и президентът Илияна Йотова вече дадоха да се разбере на срещи с македонски представители, че международните договори не отпадат със смяната на правителствата и Скопие трябва просто да изпълни поетите ангажименти.

Важните срокове през есента

Бъдещето на преговорния процес ще се изясни в близките месеци, като Силяновска посочи две критични за региона дати:

30 септември: Европейската комисия ще представи официалния модел за по-нататъшното разширяване на Съюза.

Европейската комисия ще представи официалния модел за по-нататъшното разширяване на Съюза. Октомври: Европейският съвет ще проведе ключови дебати за стратегиите спрямо страните кандидатки.

Македонските власти уверяват, че РСМ остава ангажирана с реформите на ЕС, но София и Брюксел напомнят, че прескачането на вече договорените условия е невъзможно.