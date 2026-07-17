Руски въздушни удари в Украйна: Ракети и дронове атакуваха Одеса, Суми и Киев, десетки убити и ранени, и тежки щети

Нова мощна вълна от руски въздушни атаки с ракети и дронове-камикадзе разтърси Украйна през изминалата нощ, съобщават украинските регионални власти и информационните агенции.
Ударите са част от интензивна кампания, която продължава няколко поредни дни, като основни мишени отново станаха Одеса, Суми, столицата Киев и други ключови региони. Към 5:15 часа българско време на 17 юли спасителните операции в засегнатите райони продължават, а броят на пострадалите и нанесените щети нараства.
Одеса: Пети пореден ден на масиран обстрел и удари по пристанищата
Южният пристанищен град Одеса и околният регион бяха подложени на комбинирана атака с крилати ракети и дронове. Според официалните данни, представени от началника на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, това е петият пореден ден на умишлени руски удари срещу цивилното население, промишлената и пристанищната инфраструктура на региона.
- Загинали и ранени: Официално се съобщава за трима загинали и най-малко трима ранени, като броят на хората, потърсили медицинска помощ с леки наранявания, продължава да се уточнява от местните здравни служби.
- Щети по инфраструктурата: Руска ракета е нанесла тежки поражения на многоетажна жилищна сграда в Одеса. Сериозно засегнати са промишлени складове, нежилищни постройки, мрежата на местен газопровод и десетки товарни автомобили. По информация на украинския зърнен експортьор Kernel, дейността на пристанище Черноморск е временно преустановена поради щети по терминал за растителни масла.
- Руската позиция: Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че целта на среднощните удари са били логистични центрове, складове за гориво и производствени бази за дронове, използвани за снабдяване на украинската армия в районите на Одеса, Черноморск и Днипро-Буг.
Суми: Разрушения от управляеми авиобомби (КАБ)
В североизточната Сумска област ситуацията остава критична, след като руската авиация е пуснала шест управляеми авиобомби (КАБ) по административния център и близките населени места.
- Жертви: Ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Хрихоров потвърди в изявление в "Телеграм", че при атаката са загинали трима души. Сред жертвите са идентифицирани мъж и жена, а третото тяло е с толкова тежки изгаряния и наранявания, че полът му все още се установява.
- Пострадали: Ранени са 17 цивилни граждани, сред които и 16-годишно момче. Трима от ранените са в критично състояние и се намират в операционните зали на местните болници.
- Материални щети: Бомбите са паднали в район с частни жилищни домове, като са нанесени сериозни щети на поне 10 домакинства. Спасителните екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна са гасили десетки горящи автомобили пред местен медицински център, откъдето са евакуирани десетки пациенти. В района е открит и невзривен боеприпас, който се обезврежда.
Киев и други региони: Балистичен терор и повреди по енергийната мрежа
Освен Одеса и Суми, вълната от удари засегна сериозно столицата Киев, както и областите Харков, Запорожие, Виница, Житомир, Миколаев и Донецк.
Украинският президент Володимир Зеленски публикува официално изявление в социалната мрежа "Фейсбук", в което осъди действията на Москва. По негови данни през изминалото денонощие Русия е изстреляла общо 13 ракети (от които 8 балистични) и 151 дрона по територията на страната.
В Киев противовъздушната отбрана е успяла да прехване част от ракетите, но падащи отломки са убили двама души и са ранили петима, включително дете. Повредени са висока жилищна сграда и складови бази. В Харковска област се съобщава за четирима ранени и щети по граждански обекти (кино и тенис кортове), а в Запорожие е засегнат жилищен блок. Местните енергийни оператори докладват за нови повреди по енергийната инфраструктура във Виница, Житомир и Николаев, което създава допълнителен натиск върху националната електрическа мрежа.
Според официалното съобщение на Военновъздушните сили на Украйна, подразделенията на ПВО са успели да ликвидират общо 101 от 122 дрона в рамките на масираното нощно нападение.
Контекст и ескалация
Интензивните бомбардировки съвпадат с публикувания доклад на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна. Според данните на световната организация, през изминалия месец юни цивилните жертви в Украйна са достигнали най-високото си ниво за последните четири години. Оръжията с голям обсег на действие – ракети и безпилотни апарати – остават основната причина за жертвите сред мирното население, като те са отговорни за 45% от смъртните случаи, предимно в урбанизирани центрове далеч от фронтовата линия.
Междувременно, в отговор на руския натиск, Киев е засилил атаките си с морски дронове срещу руски товарни кораби и петролни танкери в Черно и Азовско море с цел прекъсване на логистичните вериги за доставки на руската армия и Кримския полуостров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Митю
Коментиран от #12
04:58 17.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И Киев е Руски
Коментиран от #35
05:21 17.07.2026
5 Българка 😺-Маца
05:21 17.07.2026
6 Дара
05:23 17.07.2026
7 Артилерист
05:24 17.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хайо
05:39 17.07.2026
10 Ветеран от протеста
05:42 17.07.2026
11 Българин..
05:42 17.07.2026
12 Коментар
До коментар #1 от "Митю":Фашистите-терористи са тотално отчаяни от безсилието си и огромните загуби на фронта и точно затова бомбардират градовете на Украйна.
Коментиран от #15
05:46 17.07.2026
13 Това кино
05:50 17.07.2026
14 Артилерист
Коментиран от #17
05:50 17.07.2026
15 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #12 от "Коментар":Укрофашистите -терористи мррррттт яко кат мухи ,ама те си го търсеха .
05:50 17.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Илиан Илиин Мокрия
До коментар #14 от "Артилерист":Мартине ,само от млатене разбира намай .кятти туттурутката вкисната умирисана .
05:52 17.07.2026
18 Механик
05:53 17.07.2026
19 Последния Софиянец
Коментиран от #23, #28
05:54 17.07.2026
20 А ГДЕ
Коментиран от #22
05:55 17.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хайо
До коментар #20 от "А ГДЕ":А где бункернай, още ли го държат във фризера на Волдай, няма ли да го заравят до аятолаха вече!?
Коментиран от #24
05:59 17.07.2026
23 Гресиран козяк
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Скоро и тeb щетте пратим в маалата при групата за гасене на анна.аллни пожари -роммския Спецназ Арсланите с онбашия Хасан Хаспела ,да ти сцеппятт прррдяуника ☝️.
05:59 17.07.2026
24 Данко Харсъзина
До коментар #22 от "Хайо":Успяха ли на Линдзито Греъма да открият главата в Куев и да я репатрират ?
06:00 17.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Рублевка
06:03 17.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Чиниш ми се
До коментар #19 от "Последния Софиянец":ПП пидди.раzzин,истински петрохански лама ,абе Ивайло Мирчев ,що си под прикритие ?
06:03 17.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тишо културиста
До коментар #25 от "Сатана Z":Емили що ти е солярка ,буташ щепсела и след час политал с тротинетката 🛴!
06:05 17.07.2026
32 име
06:06 17.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #30 от "Рублевка":Ся последно най сетне успяха ли покрай "гаражите " да открият гглавата 🎃 на Сирски или все още бездомни кучета я търкалят оглозгана като топка за боулинг ?
06:07 17.07.2026
35 Соломон
До коментар #4 от "И Киев е Руски":Значи никой не е убилвал руснаци и разрушаваш руски градове повече от Путин
Коментиран от #41
06:08 17.07.2026
36 Атина Палада
06:09 17.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Последния софиянец
До коментар #35 от "Соломон":Сусссс бре мннн.гау, .с ряzz.aнна карабина !
Коментиран от #54, #56
06:12 17.07.2026
42 Кличко боксьора
06:12 17.07.2026
43 Последния Софиянец
До коментар #38 от "Соломон":Само задунайските рашподлоги верват и се молят гнилата им матушка да издържи още някой месец!
06:12 17.07.2026
44 УЖАС
ПОЛА Е 32.
06:12 17.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Соломон
06:13 17.07.2026
47 Сандо
06:14 17.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Сандо
Да си копейка е тежка диагноза.
06:16 17.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #55
06:19 17.07.2026
53 Хoxoл сдавайся!
06:19 17.07.2026
54 Соломон
До коментар #41 от "Последния софиянец":Али Реза ти кога стана софиянец
Коментиран от #58, #61
06:19 17.07.2026
55 Табелата беше в Полша
До коментар #52 от "Хахаха!🎺🥳😀":Зеленски там си снима филмчетата.
06:20 17.07.2026
56 Соломон
До коментар #41 от "Последния софиянец":Не съм ман.гау ,а турскоговорящ българин и се казвам Сюлейман ☝️!
06:20 17.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #54 от "Соломон":Дррттт Пидди.Раzzино ,но си Разкрит !
06:21 17.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Последния софиянец
До коментар #54 от "Соломон":Сюлеймане ,що нессе еббшшш в Г,zaa ,ако не можеш сам винаги съм насреща .
06:23 17.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Оня
До коментар #65 от "Делю Хайдутин":Май рано си започнал с парцуцата!
06:29 17.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Оня
До коментар #68 от "Соломон":А не вицовете са в друг раздел!
06:31 17.07.2026
73 Последния софиянец
До коментар #68 от "Соломон":Не бе Сюлеймане 14700 са руските гемии и кат се събуди изпотен с чаршаф около кръста и разбра ,че афроамериканец е паркирал без разрешение огромния си пикап в задния тии двор
06:32 17.07.2026
74 Последния Софиянец
навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция".
Коментиран от #78, #82
06:35 17.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Руска атомна подводница
До коментар #68 от "Соломон":Поразена е в Азовско море от украински дрон на два километра дълбочина. Ако не вярваш, питай в посолствоТО, когато раздават банички.
06:36 17.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Илиян Илиин
До коментар #74 от "Последния Софиянец":Мартине ,информацията е че коне и магарета сатте пррасскалли в дирр.никка 😂🍌😂 !
06:38 17.07.2026
79 Атина Палада
Коментиран от #86
06:38 17.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Последния Софиянец
Нема... Киев за 2 ДНЯ ,нема... Херсон, Харков, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА... монголски навсегда,....нема бензин, солярка, Интернет,.. има...2 Милиона човекоподобни монголья Фира и ...3 ДНЕВНИЯ ПЕН дел,..от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
Хихихихихи
Коментиран от #84
06:39 17.07.2026
82 Ставаш смешен
До коментар #74 от "Последния Софиянец":Кон съм видял в Ленинград в зоологическата градина. Каруци никога. Живях там 7 години. Коне и каруци има в изобилие в България.
06:39 17.07.2026
83 Оня
06:41 17.07.2026
84 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #81 от "Последния Софиянец":Лап Пай У Йотт бре горноджумайски хъессос,кво ми пелчетечиш ,мршоо !
06:41 17.07.2026
85 Мишел
06:42 17.07.2026
86 На друга бензиностанция
До коментар #79 от "Атина Палада":е застанал картечаря от Калотина и ги е зачесал с картечницата. Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣❗
Коментиран от #88
06:42 17.07.2026
87 Илия Топура
06:43 17.07.2026
88 Готов за бой
До коментар #86 от "На друга бензиностанция":Кой ме търси ,винаги съм на линия !
06:44 17.07.2026
89 Господин Тръмп
06:50 17.07.2026
90 Последният софиянец ОБЯВА 🦕
06:54 17.07.2026