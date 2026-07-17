Руски въздушни удари в Украйна: Ракети и дронове атакуваха Одеса, Суми и Киев, десетки убити и ранени, и тежки щети

Нова мощна вълна от руски въздушни атаки с ракети и дронове-камикадзе разтърси Украйна през изминалата нощ, съобщават украинските регионални власти и информационните агенции.

Ударите са част от интензивна кампания, която продължава няколко поредни дни, като основни мишени отново станаха Одеса, Суми, столицата Киев и други ключови региони. Към 5:15 часа българско време на 17 юли спасителните операции в засегнатите райони продължават, а броят на пострадалите и нанесените щети нараства.

Одеса: Пети пореден ден на масиран обстрел и удари по пристанищата

Южният пристанищен град Одеса и околният регион бяха подложени на комбинирана атака с крилати ракети и дронове. Според официалните данни, представени от началника на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, това е петият пореден ден на умишлени руски удари срещу цивилното население, промишлената и пристанищната инфраструктура на региона.

Загинали и ранени : Официално се съобщава за трима загинали и най-малко трима ранени, като броят на хората, потърсили медицинска помощ с леки наранявания, продължава да се уточнява от местните здравни служби.

: Официално се съобщава за и най-малко трима ранени, като броят на хората, потърсили медицинска помощ с леки наранявания, продължава да се уточнява от местните здравни служби. Щети по инфраструктурата : Руска ракета е нанесла тежки поражения на многоетажна жилищна сграда в Одеса. Сериозно засегнати са промишлени складове, нежилищни постройки, мрежата на местен газопровод и десетки товарни автомобили. По информация на украинския зърнен експортьор Kernel, дейността на пристанище Черноморск е временно преустановена поради щети по терминал за растителни масла.

: Руска ракета е нанесла тежки поражения на многоетажна жилищна сграда в Одеса. Сериозно засегнати са промишлени складове, нежилищни постройки, мрежата на местен газопровод и десетки товарни автомобили. По информация на украинския зърнен експортьор Kernel, дейността на пристанище Черноморск е временно преустановена поради щети по терминал за растителни масла. Руската позиция: Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че целта на среднощните удари са били логистични центрове, складове за гориво и производствени бази за дронове, използвани за снабдяване на украинската армия в районите на Одеса, Черноморск и Днипро-Буг.

Суми: Разрушения от управляеми авиобомби (КАБ)

В североизточната Сумска област ситуацията остава критична, след като руската авиация е пуснала шест управляеми авиобомби (КАБ) по административния център и близките населени места.

Жертви : Ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Хрихоров потвърди в изявление в "Телеграм", че при атаката са загинали трима души . Сред жертвите са идентифицирани мъж и жена, а третото тяло е с толкова тежки изгаряния и наранявания, че полът му все още се установява.

: Ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Хрихоров потвърди в изявление в "Телеграм", че при атаката са . Сред жертвите са идентифицирани мъж и жена, а третото тяло е с толкова тежки изгаряния и наранявания, че полът му все още се установява. Пострадали : Ранени са 17 цивилни граждани , сред които и 16-годишно момче. Трима от ранените са в критично състояние и се намират в операционните зали на местните болници.

: Ранени са , сред които и 16-годишно момче. Трима от ранените са в критично състояние и се намират в операционните зали на местните болници. Материални щети: Бомбите са паднали в район с частни жилищни домове, като са нанесени сериозни щети на поне 10 домакинства. Спасителните екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна са гасили десетки горящи автомобили пред местен медицински център, откъдето са евакуирани десетки пациенти. В района е открит и невзривен боеприпас, който се обезврежда.

Киев и други региони: Балистичен терор и повреди по енергийната мрежа

Освен Одеса и Суми, вълната от удари засегна сериозно столицата Киев, както и областите Харков, Запорожие, Виница, Житомир, Миколаев и Донецк.

Украинският президент Володимир Зеленски публикува официално изявление в социалната мрежа "Фейсбук", в което осъди действията на Москва. По негови данни през изминалото денонощие Русия е изстреляла общо 13 ракети (от които 8 балистични) и 151 дрона по територията на страната.

В Киев противовъздушната отбрана е успяла да прехване част от ракетите, но падащи отломки са убили двама души и са ранили петима, включително дете. Повредени са висока жилищна сграда и складови бази. В Харковска област се съобщава за четирима ранени и щети по граждански обекти (кино и тенис кортове), а в Запорожие е засегнат жилищен блок. Местните енергийни оператори докладват за нови повреди по енергийната инфраструктура във Виница, Житомир и Николаев, което създава допълнителен натиск върху националната електрическа мрежа.

Според официалното съобщение на Военновъздушните сили на Украйна, подразделенията на ПВО са успели да ликвидират общо 101 от 122 дрона в рамките на масираното нощно нападение.

Контекст и ескалация

Интензивните бомбардировки съвпадат с публикувания доклад на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна. Според данните на световната организация, през изминалия месец юни цивилните жертви в Украйна са достигнали най-високото си ниво за последните четири години. Оръжията с голям обсег на действие – ракети и безпилотни апарати – остават основната причина за жертвите сред мирното население, като те са отговорни за 45% от смъртните случаи, предимно в урбанизирани центрове далеч от фронтовата линия.

Междувременно, в отговор на руския натиск, Киев е засилил атаките си с морски дронове срещу руски товарни кораби и петролни танкери в Черно и Азовско море с цел прекъсване на логистичните вериги за доставки на руската армия и Кримския полуостров.