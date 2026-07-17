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Руски въздушни удари в Украйна: Ракети и дронове атакуваха Одеса, Суми и Киев, десетки убити и ранени, и тежки щети
  Тема: Украйна

Руски въздушни удари в Украйна: Ракети и дронове атакуваха Одеса, Суми и Киев, десетки убити и ранени, и тежки щети

17 Юли, 2026 04:34, обновена 17 Юли, 2026 05:32 2 289 90

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  • русия-
  • удари-
  • суми

Масирана вълна от руски атаки остави разрушения в критичната инфраструктура и жилищни райони; ПВО свали десетки безпилотни апарати

Руски въздушни удари в Украйна: Ракети и дронове атакуваха Одеса, Суми и Киев, десетки убити и ранени, и тежки щети - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова мощна вълна от руски въздушни атаки с ракети и дронове-камикадзе разтърси Украйна през изминалата нощ, съобщават украинските регионални власти и информационните агенции.

Ударите са част от интензивна кампания, която продължава няколко поредни дни, като основни мишени отново станаха Одеса, Суми, столицата Киев и други ключови региони. Към 5:15 часа българско време на 17 юли спасителните операции в засегнатите райони продължават, а броят на пострадалите и нанесените щети нараства.

Одеса: Пети пореден ден на масиран обстрел и удари по пристанищата

Южният пристанищен град Одеса и околният регион бяха подложени на комбинирана атака с крилати ракети и дронове. Според официалните данни, представени от началника на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, това е петият пореден ден на умишлени руски удари срещу цивилното население, промишлената и пристанищната инфраструктура на региона.

  • Загинали и ранени: Официално се съобщава за трима загинали и най-малко трима ранени, като броят на хората, потърсили медицинска помощ с леки наранявания, продължава да се уточнява от местните здравни служби.
  • Щети по инфраструктурата: Руска ракета е нанесла тежки поражения на многоетажна жилищна сграда в Одеса. Сериозно засегнати са промишлени складове, нежилищни постройки, мрежата на местен газопровод и десетки товарни автомобили. По информация на украинския зърнен експортьор Kernel, дейността на пристанище Черноморск е временно преустановена поради щети по терминал за растителни масла.
  • Руската позиция: Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че целта на среднощните удари са били логистични центрове, складове за гориво и производствени бази за дронове, използвани за снабдяване на украинската армия в районите на Одеса, Черноморск и Днипро-Буг.

Суми: Разрушения от управляеми авиобомби (КАБ)

В североизточната Сумска област ситуацията остава критична, след като руската авиация е пуснала шест управляеми авиобомби (КАБ) по административния център и близките населени места.

  • Жертви: Ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Хрихоров потвърди в изявление в "Телеграм", че при атаката са загинали трима души. Сред жертвите са идентифицирани мъж и жена, а третото тяло е с толкова тежки изгаряния и наранявания, че полът му все още се установява.
  • Пострадали: Ранени са 17 цивилни граждани, сред които и 16-годишно момче. Трима от ранените са в критично състояние и се намират в операционните зали на местните болници.
  • Материални щети: Бомбите са паднали в район с частни жилищни домове, като са нанесени сериозни щети на поне 10 домакинства. Спасителните екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна са гасили десетки горящи автомобили пред местен медицински център, откъдето са евакуирани десетки пациенти. В района е открит и невзривен боеприпас, който се обезврежда.

Киев и други региони: Балистичен терор и повреди по енергийната мрежа

Освен Одеса и Суми, вълната от удари засегна сериозно столицата Киев, както и областите Харков, Запорожие, Виница, Житомир, Миколаев и Донецк.

Украинският президент Володимир Зеленски публикува официално изявление в социалната мрежа "Фейсбук", в което осъди действията на Москва. По негови данни през изминалото денонощие Русия е изстреляла общо 13 ракети (от които 8 балистични) и 151 дрона по територията на страната.

В Киев противовъздушната отбрана е успяла да прехване част от ракетите, но падащи отломки са убили двама души и са ранили петима, включително дете. Повредени са висока жилищна сграда и складови бази. В Харковска област се съобщава за четирима ранени и щети по граждански обекти (кино и тенис кортове), а в Запорожие е засегнат жилищен блок. Местните енергийни оператори докладват за нови повреди по енергийната инфраструктура във Виница, Житомир и Николаев, което създава допълнителен натиск върху националната електрическа мрежа.

Според официалното съобщение на Военновъздушните сили на Украйна, подразделенията на ПВО са успели да ликвидират общо 101 от 122 дрона в рамките на масираното нощно нападение.

Контекст и ескалация

Интензивните бомбардировки съвпадат с публикувания доклад на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна. Според данните на световната организация, през изминалия месец юни цивилните жертви в Украйна са достигнали най-високото си ниво за последните четири години. Оръжията с голям обсег на действие – ракети и безпилотни апарати – остават основната причина за жертвите сред мирното население, като те са отговорни за 45% от смъртните случаи, предимно в урбанизирани центрове далеч от фронтовата линия.

Междувременно, в отговор на руския натиск, Киев е засилил атаките си с морски дронове срещу руски товарни кораби и петролни танкери в Черно и Азовско море с цел прекъсване на логистичните вериги за доставки на руската армия и Кримския полуостров.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митю

    22 17 Отговор
    ...предаде укроинформ,с радост.

    Коментиран от #12

    04:58 17.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И Киев е Руски

    39 4 Отговор
    „И Донбас е Русия, и Запорожие е Русия, и Херсон е Русия", заключи Ритер... и Одеса e руски град.

    Коментиран от #35

    05:21 17.07.2026

  • 5 Българка 😺-Маца

    37 5 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите на желаещите черни душмански !

    05:21 17.07.2026

  • 6 Дара

    31 4 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,снощи в Киев отново е имало гореща Пачанга !

    05:23 17.07.2026

  • 7 Артилерист

    31 4 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    05:24 17.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хайо

    30 1 Отговор
    Все още Русия действа слабо .Трябва да се увеличи още и да се удрят украинските депутати и самият Зеленски .Киев трябва да почуства че в самия град също се води война в Украйна защото за сега е горе долу като Париж или Мадрид и е спокойно там .

    05:39 17.07.2026

  • 10 Ветеран от протеста

    27 3 Отговор
    Военният аналитик Яков Кедми от доста време пита ,защо Улрайна все още има функциониращи пристанища и железопътни линии ?

    05:42 17.07.2026

  • 11 Българин..

    12 5 Отговор
    Трябва да ги почнат и да ги свършват..украинците са добри хора..заслужават си свободата!Срам 2 братски народа се самоизбиват!

    05:42 17.07.2026

  • 12 Коментар

    25 21 Отговор

    До коментар #1 от "Митю":

    Фашистите-терористи са тотално отчаяни от безсилието си и огромните загуби на фронта и точно затова бомбардират градовете на Украйна.

    Коментиран от #15

    05:46 17.07.2026

  • 13 Това кино

    9 12 Отговор
    и тенис корт за кой път го унищожават? Или новината е стара, но нова дата?

    05:50 17.07.2026

  • 14 Артилерист

    12 22 Отговор
    Само от млате разбира блатара и копейката му продажна.

    Коментиран от #17

    05:50 17.07.2026

  • 15 Миролюб Войнов,аналитик

    19 11 Отговор

    До коментар #12 от "Коментар":

    Укрофашистите -терористи мррррттт яко кат мухи ,ама те си го търсеха .

    05:50 17.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Илиан Илиин Мокрия

    10 4 Отговор

    До коментар #14 от "Артилерист":

    Мартине ,само от млатене разбира намай .кятти туттурутката вкисната умирисана .

    05:52 17.07.2026

  • 18 Механик

    12 3 Отговор
    Уудрий яко козяка с фаража !

    05:53 17.07.2026

  • 19 Последния Софиянец

    4 20 Отговор
    За 8 месеца 250-300 хил рашиста са отишли на концерт и вдовичките им ще напълнят хотелите в Анталия където ще давят мъката със самогон и мляко от анадолец!

    Коментиран от #23, #28

    05:54 17.07.2026

  • 20 А ГДЕ

    12 2 Отговор
    Линдзито Греъма ?

    Коментиран от #22

    05:55 17.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хайо

    3 12 Отговор

    До коментар #20 от "А ГДЕ":

    А где бункернай, още ли го държат във фризера на Волдай, няма ли да го заравят до аятолаха вече!?

    Коментиран от #24

    05:59 17.07.2026

  • 23 Гресиран козяк

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Скоро и тeb щетте пратим в маалата при групата за гасене на анна.аллни пожари -роммския Спецназ Арсланите с онбашия Хасан Хаспела ,да ти сцеппятт прррдяуника ☝️.

    05:59 17.07.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    15 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хайо":

    Успяха ли на Линдзито Греъма да открият главата в Куев и да я репатрират ?

    06:00 17.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Рублевка

    17 1 Отговор
    Руското ръководство не изпитва никакво удоволствие от тия удари, но трябва да отвърне на постоянните украински атаки с дронове. Обществото иска твърд отговор на украинската агресия.

    06:03 17.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Чиниш ми се

    11 3 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    ПП пидди.раzzин,истински петрохански лама ,абе Ивайло Мирчев ,що си под прикритие ?

    06:03 17.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тишо културиста

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Сатана Z":

    Емили що ти е солярка ,буташ щепсела и след час политал с тротинетката 🛴!

    06:05 17.07.2026

  • 32 име

    11 1 Отговор
    Интересно, нали бандерите протестират за министърчето докато руснаците ги думкат с дронове и ракети. 100% са се прибрали като мишки в метрото. А би трябвало всички да ходят на фронта. Да не кажете, че Путин не помага на хунтата

    06:06 17.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 2 Отговор

    До коментар #30 от "Рублевка":

    Ся последно най сетне успяха ли покрай "гаражите " да открият гглавата 🎃 на Сирски или все още бездомни кучета я търкалят оглозгана като топка за боулинг ?

    06:07 17.07.2026

  • 35 Соломон

    2 13 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    Значи никой не е убилвал руснаци и разрушаваш руски градове повече от Путин

    Коментиран от #41

    06:08 17.07.2026

  • 36 Атина Палада

    2 8 Отговор
    Бенцин и тощ кога ще има в смехдържавата с миндлеевата таблица, каза ли пиянатя от пасьола!

    06:09 17.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Последния софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #35 от "Соломон":

    Сусссс бре мннн.гау, .с ряzz.aнна карабина !

    Коментиран от #54, #56

    06:12 17.07.2026

  • 42 Кличко боксьора

    7 2 Отговор
    каза още оная година да напускат Киев и да заминават в селата.

    06:12 17.07.2026

  • 43 Последния Софиянец

    3 7 Отговор

    До коментар #38 от "Соломон":

    Само задунайските рашподлоги верват и се молят гнилата им матушка да издържи още някой месец!

    06:12 17.07.2026

  • 44 УЖАС

    7 1 Отговор
    ... а третото тяло е с толкова тежки изгаряния и наранявания, че полът му все още се установява.
    ПОЛА Е 32.

    06:12 17.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Соломон

    7 1 Отговор
    Слава на Русия ,Слава ,защитница на Православието и последен базтион пред многополловитте педдо.филли сатта.нистии !

    06:13 17.07.2026

  • 47 Сандо

    9 1 Отговор
    Ами то ние даваме повече жертви на ден по пътищата отколкото загиват укри от руските ракети!Няма ли оон-ето да дойде да направи доклад за нашата война по пътищата?Добре би било в името на обективността да се опишат и ударите според руската страна,за да можем да сравняваме данните.Интересно е и друго:защо руснаците удрят толкова рядко Лвов - да не би да го пазят за поляците?

    06:14 17.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Сандо

    1 11 Отговор
    Всички на планетата смятат, че путлера е нелигитимен президент.Нарушил Конституцията на РФ и не пуска властта с диктаторски методи.Опозицията е в Сибир или внезапно паднали от балкони, Новичок и други екстри от времето на злото СССР.
    Да си копейка е тежка диагноза.

    06:16 17.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хахаха!🎺🥳😀

    2 13 Отговор
    Но, ако трябва да сме.честни ватите обявяваха, че Покровск е взет 10тина пъти, а Зеленски им се смееше от табелата, бункерното и медали раздава по повода, после ги черпи с новчок, че са го лъгали!

    Коментиран от #55

    06:19 17.07.2026

  • 53 Хoxoл сдавайся!

    5 1 Отговор
    Сдавайся без арт подготовка, че ще дадеш фира! Ще ти разнасят кучетата главата, като на ония от "гаражите".

    06:19 17.07.2026

  • 54 Соломон

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Последния софиянец":

    Али Реза ти кога стана софиянец

    Коментиран от #58, #61

    06:19 17.07.2026

  • 55 Табелата беше в Полша

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Зеленски там си снима филмчетата.

    06:20 17.07.2026

  • 56 Соломон

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Последния софиянец":

    Не съм ман.гау ,а турскоговорящ българин и се казвам Сюлейман ☝️!

    06:20 17.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Лука ПАК КРАДЕШ

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Соломон":

    Дррттт Пидди.Раzzино ,но си Разкрит !

    06:21 17.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Последния софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Соломон":

    Сюлеймане ,що нессе еббшшш в Г,zaa ,ако не можеш сам винаги съм насреща .

    06:23 17.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Оня

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Делю Хайдутин":

    Май рано си започнал с парцуцата!

    06:29 17.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Оня

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "Соломон":

    А не вицовете са в друг раздел!

    06:31 17.07.2026

  • 73 Последния софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #68 от "Соломон":

    Не бе Сюлеймане 14700 са руските гемии и кат се събуди изпотен с чаршаф около кръста и разбра ,че афроамериканец е паркирал без разрешение огромния си пикап в задния тии двор

    06:32 17.07.2026

  • 74 Последния Софиянец

    0 5 Отговор
    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз
    навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция".

    Коментиран от #78, #82

    06:35 17.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Руска атомна подводница

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Соломон":

    Поразена е в Азовско море от украински дрон на два километра дълбочина. Ако не вярваш, питай в посолствоТО, когато раздават банички.

    06:36 17.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Илиян Илиин

    4 1 Отговор

    До коментар #74 от "Последния Софиянец":

    Мартине ,информацията е че коне и магарета сатте пррасскалли в дирр.никка 😂🍌😂 !

    06:38 17.07.2026

  • 79 Атина Палада

    1 5 Отговор
    Стрелба след пререждане на опашка за бензин в Русия. На бензиностанция на „Газпромнефт“ е избухнал конфликт между двама шофьори, по време на който единият от тях е прострелял другия. „На мъжа му беше казано да се нареди на общата опашка, за да зареди колата си, но той реши, че не иска. Ами, ако всички реагираха така? Имахме деца в колата, така че къде можеше да попадне куршумът? След като стрелеца е бил задържан е установено, че е бил пиян. Според челябинското издание е образувано разследване по член 116 от Наказателния кодекс. Засега той е под административен арест за появяване на обществено място в нетрезво състояние.

    Коментиран от #86

    06:38 17.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Последния Софиянец

    0 5 Отговор
    Пиздоглазия педофил загуби ПОЗОРНО ВОЙНАТА!
    Нема... Киев за 2 ДНЯ ,нема... Херсон, Харков, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА... монголски навсегда,....нема бензин, солярка, Интернет,.. има...2 Милиона човекоподобни монголья Фира и ...3 ДНЕВНИЯ ПЕН дел,..от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
    Хихихихихи

    Коментиран от #84

    06:39 17.07.2026

  • 82 Ставаш смешен

    4 1 Отговор

    До коментар #74 от "Последния Софиянец":

    Кон съм видял в Ленинград в зоологическата градина. Каруци никога. Живях там 7 години. Коне и каруци има в изобилие в България.

    06:39 17.07.2026

  • 83 Оня

    1 0 Отговор
    Ехооооо демократичният сайт спрете се с тая гумичка бе !

    06:41 17.07.2026

  • 84 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Последния Софиянец":

    Лап Пай У Йотт бре горноджумайски хъессос,кво ми пелчетечиш ,мршоо !

    06:41 17.07.2026

  • 85 Мишел

    0 3 Отговор
    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, само да намерим бензин 😂

    06:42 17.07.2026

  • 86 На друга бензиностанция

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Атина Палада":

    е застанал картечаря от Калотина и ги е зачесал с картечницата. Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣❗

    Коментиран от #88

    06:42 17.07.2026

  • 87 Илия Топура

    1 0 Отговор
    Трррркачоо ,тии гоо потъркам нежно около 10 сятката 🎯 само .

    06:43 17.07.2026

  • 88 Готов за бой

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "На друга бензиностанция":

    Кой ме търси ,винаги съм на линия !

    06:44 17.07.2026

  • 89 Господин Тръмп

    0 0 Отговор
    трябваше да арестува Зеленски, когато го напсува в Белия дом и войната щеше да свърши.

    06:50 17.07.2026

  • 90 Последният софиянец ОБЯВА 🦕

    0 0 Отговор
    ТЪРСЯ НАДАРЕН КАМЕРУНЕЦ. СПЕШНО! ПОД 25 СМ ДА НЕ СЕ ОБАЖДАТ!

    06:54 17.07.2026

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