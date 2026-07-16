Министерството на отбраната на Турция съобщи, че работата по системите С-400 е в ход

Говорителят на Министерството на националната отбрана на Турция Зеки Актюрк каза днес, че работата по притежаваните от страната системи за противовъздушна и противоракетна отбрана с голям обсег С-400 продължава в няколко направления, предаде Анадолската агенция (АА) за БТА.
На седмичния брифинг за медиите на министерството в централата на „Хавелсан“ (Havelsan) в Анкара Актюрк каза: „Работата по системите за противовъздушна и противоракетна отбрана с голям обсег С-400 продължава в множество направления.“
„Ще бъде съобщено на обществеността, когато има конкретно развитие“, добави той, без да предостави допълнителни подробности относно текущия статус на програмата или графика за бъдещи съобщения.
Той също така каза, че турските въоръжени сили продължават да допринасят за регионалния и глобалния мир, сигурност и стабилност чрез сътрудничество с приятелски и съюзнически държави, дейности по обучение и консултиране, както и чрез участие в многонационални мисии.
Осъждайки израелските нападения срещу цивилни в Ливан и Палестина, Актюрк каза, че подобни действия продължават да възпрепятстват трайния мир и стабилността в региона и целят да подкопаят преговорите, достигнали до финалния си етап.
„Още веднъж подчертаваме, че страните, които приключат преговорите с конструктивен подход, ще допринесат за мира, просперитета и стабилността в нашия регион и по света“, изтъкна той.
Той каза също, че Турция продължава усилията си за развитие на военното сътрудничество със Сирия и за подкрепа на преструктурирането на сирийските въоръжени сили.
Като част от тези усилия на 13 юли командващият Военноморските сили на Турция адмирал Кадир Йълдъз и водената от него делегация посетиха сирийския град Латакия на борда на турските военни кораби „ТГГ Истанбул“ (TCG Istanbul), „ТГГ Бора“ (TCG Bora), „ТГГ Туфан“ (TCG Tufan), „ТГГ Гемлик“ (TCG Gemlik) и „ТГГ Хейбелиада“ (TCG Heybeliada).
Актюрк отбеляза, че турски военни кораби са посетили пристанище Латакия за първи път от 18 години насам. По време на посещението са проведени разговори на ниво делегации с командващия сирийските военноморски сили и са извършени инспекции във военното пристанище на Латакия.
Той каза, че разширяването на сътрудничеството между Турция и Сирия в нови области, включително морското сътрудничество и усилията за повишаване на способностите на сирийските военноморски сили, ще допринесе за регионалната стабилност.
По отношение на връзките в сферата на отбраната с Египет Актюрк заяви, че неотдавнашните взаимни посещения на високо равнище са ускорили военното сътрудничество, като контактите между военни делегации разширяват съвместната дейност в областите на военната подготовка, съвместните инициативи и отбранителната промишленост.
Той отбеляза, че съвместните въздушни учения, проведени в Египет и Турция през юни, са подобрили оперативната съвместимост, съвместните оперативни способности и обмена на опит между въоръжените сили на двете страни.
Той допълни, че по време на разговори в Турция турският министър на националната отбрана Яшар Гюлер и египетският му колега са подписали писмо за намерение относно сътрудничеството в сферата на отбраната, като определи това като израз на споделения ангажимент на двете страни да задълбочат сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността и да допринесат за мира, стабилността и сигурността в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5
20:52 16.07.2026
2 Овчар
Коментиран от #3
20:52 16.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Овчар":и отатък планината за овците ти? нали?
20:54 16.07.2026
4 Герги
Коментиран от #6, #17
20:59 16.07.2026
5 Професора
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Много си тъп за да я разбереш !
21:00 16.07.2026
6 Турците знаят защо ги купиха
До коментар #4 от "Герги":Това е много добра ПВО система. Проблема е, че САЩ не печели от това! САЩ обира всички, чрез пудела си НАТО.
Коментиран от #8
21:01 16.07.2026
7 Маро
Нали онзи ден писа че , Турция се отказва от тях в полза да придобие ,,щайгата ,, Ф 35.
21:03 16.07.2026
8 Герги
До коментар #6 от "Турците знаят защо ги купиха":По важното е че тази система не е съвместима със стандарта на НАТО,те за това и турците не я разгърнаха до момента,Ердоган много добре го знаеше това и понеже го изхвърлиха от Ф35 го направи напук...а сега се чуди на кой да ги продаде и то със съгласието на Русия..
Коментиран от #9
21:04 16.07.2026
9 Това въобще не е вярно
До коментар #8 от "Герги":Нямаш и на идея как работи едно ПВО.
Коментиран от #10, #11
21:07 16.07.2026
10 Герги
До коментар #9 от "Това въобще не е вярно":Това е за теб, руската зенитно-ракетна система С-400 не е съвместима със стандартите и интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО.Въпреки че Турция закупи С-400 от Русия, тя беше принудена да я експлоатира напълно самостоятелно. Самият съюз Официално заявява, че руската техника не може да бъде технически интегрирана в общата информационна и радарна мрежа на Алиансаб...
21:11 16.07.2026
11 Герги
До коментар #9 от "Това въобще не е вярно":има още за теб,открехнат..Техническа изолация: Системата за разпознаване „свой-чужд“ (IFF) на С-400 използва руски кодове и честоти. Тя не поддържа стандартизирания за НАТО протокол Link 16, чрез който съюзниците обменят тактически данни в реално време.Риск за сигурността: Свързването на С-400 към мрежата на НАТО би позволило на руския софтуер да събира и потенциално да предава критични данни към Москва. Това включва улавяне на радарните профили на най-модерните западни изтребители като F-35.Политически последици: Заради невъзможността за интеграция и геополитическия риск, САЩ изключиха Турция от програмата за F-35 и наложиха санкции на Анкара.
Коментиран от #12
21:13 16.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 варна
тотал щета са
Коментиран от #15, #16
21:32 16.07.2026
14 жик так
До коментар #12 от "Герги":Ама си не кадърен Гошко . Пънеш се сякаш имаш че"п в задните части .
Коментиран от #18
21:37 16.07.2026
15 Хи хи
До коментар #13 от "варна":Абе не е така, ето урките с подкрепата на цялото натовско оръжие загубиха 20% територии !!!
21:38 16.07.2026
16 я бе козляк
До коментар #13 от "варна":Я обясни какъв е проблема с С400 ?
21:40 16.07.2026
17 гошо
До коментар #4 от "Герги":Те турците са мнооого прооостииии......въобще не знаят какво правят. Та и затова сме им робували 500 години. Ама въобще незнаят какво ....затова им отидохме на крака да ни го слож@т с Бот@шшшш. Ние сме най умни,затова който ни види, всеки ни се качва
21:43 16.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.