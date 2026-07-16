Министерството на отбраната на Турция съобщи, че работата по системите С-400 е в ход

Говорителят на Министерството на националната отбрана на Турция Зеки Актюрк каза днес, че работата по притежаваните от страната системи за противовъздушна и противоракетна отбрана с голям обсег С-400 продължава в няколко направления, предаде Анадолската агенция (АА) за БТА.

На седмичния брифинг за медиите на министерството в централата на „Хавелсан“ (Havelsan) в Анкара Актюрк каза: „Работата по системите за противовъздушна и противоракетна отбрана с голям обсег С-400 продължава в множество направления.“

„Ще бъде съобщено на обществеността, когато има конкретно развитие“, добави той, без да предостави допълнителни подробности относно текущия статус на програмата или графика за бъдещи съобщения.

Той също така каза, че турските въоръжени сили продължават да допринасят за регионалния и глобалния мир, сигурност и стабилност чрез сътрудничество с приятелски и съюзнически държави, дейности по обучение и консултиране, както и чрез участие в многонационални мисии.

Осъждайки израелските нападения срещу цивилни в Ливан и Палестина, Актюрк каза, че подобни действия продължават да възпрепятстват трайния мир и стабилността в региона и целят да подкопаят преговорите, достигнали до финалния си етап.

„Още веднъж подчертаваме, че страните, които приключат преговорите с конструктивен подход, ще допринесат за мира, просперитета и стабилността в нашия регион и по света“, изтъкна той.

Той каза също, че Турция продължава усилията си за развитие на военното сътрудничество със Сирия и за подкрепа на преструктурирането на сирийските въоръжени сили.

Като част от тези усилия на 13 юли командващият Военноморските сили на Турция адмирал Кадир Йълдъз и водената от него делегация посетиха сирийския град Латакия на борда на турските военни кораби „ТГГ Истанбул“ (TCG Istanbul), „ТГГ Бора“ (TCG Bora), „ТГГ Туфан“ (TCG Tufan), „ТГГ Гемлик“ (TCG Gemlik) и „ТГГ Хейбелиада“ (TCG Heybeliada).

Актюрк отбеляза, че турски военни кораби са посетили пристанище Латакия за първи път от 18 години насам. По време на посещението са проведени разговори на ниво делегации с командващия сирийските военноморски сили и са извършени инспекции във военното пристанище на Латакия.

Той каза, че разширяването на сътрудничеството между Турция и Сирия в нови области, включително морското сътрудничество и усилията за повишаване на способностите на сирийските военноморски сили, ще допринесе за регионалната стабилност.

По отношение на връзките в сферата на отбраната с Египет Актюрк заяви, че неотдавнашните взаимни посещения на високо равнище са ускорили военното сътрудничество, като контактите между военни делегации разширяват съвместната дейност в областите на военната подготовка, съвместните инициативи и отбранителната промишленост.

Той отбеляза, че съвместните въздушни учения, проведени в Египет и Турция през юни, са подобрили оперативната съвместимост, съвместните оперативни способности и обмена на опит между въоръжените сили на двете страни.

Той допълни, че по време на разговори в Турция турският министър на националната отбрана Яшар Гюлер и египетският му колега са подписали писмо за намерение относно сътрудничеството в сферата на отбраната, като определи това като израз на споделения ангажимент на двете страни да задълбочат сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността и да допринесат за мира, стабилността и сигурността в региона.