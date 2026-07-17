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Спортът по ТВ в петък (17 юли)

Спортът по ТВ в петък (17 юли)

17 Юли, 2026 06:15 416 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (17 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.55 Формула 3, тренировка за Гран при на Белгия Диема спорт 3

11.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3

12.00 Тенис, турнир в Бощад МАХ Спорт 1

12.05 Формула 2, тренировка за Гран при на Белгия Диема спорт 3

13.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 13, мъже Евроспорт 1

14.30 Форумла 1, първа тренировка за Гран при на Белгия Диема спорт 3

15.55 Формула 3, квалификация за Гран при на Белгия Диема спорт 3

16.55 Формула 2, квалификация за Гран при на Белгия Диема спорт 3

18.00 Форумла 1, втора тренировка за Гран при на Белгия Диема спорт 3

19.00 Спартак – ЦСКА 1948 Диема спорт

19.00 Голф: PGA тур, Коралс Чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2

19.30 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 2

19.30 Порше Суперкъп, тренировка за Гран при на Белгия Диема спорт 3

21.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

21.15 Левски – Дунав Диема спорт

00.00 Волейбол, Китай – България МАХ One

04.00 Волейбол, Бразилия – Полша МАХ Спорт 2


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