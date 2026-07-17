Спортът по ТВ в петък (17 юли)

10.55 Формула 3, тренировка за Гран при на Белгия Диема спорт 3
11.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3
12.00 Тенис, турнир в Бощад МАХ Спорт 1
12.05 Формула 2, тренировка за Гран при на Белгия Диема спорт 3
13.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 13, мъже Евроспорт 1
14.30 Форумла 1, първа тренировка за Гран при на Белгия Диема спорт 3
15.55 Формула 3, квалификация за Гран при на Белгия Диема спорт 3
16.55 Формула 2, квалификация за Гран при на Белгия Диема спорт 3
18.00 Форумла 1, втора тренировка за Гран при на Белгия Диема спорт 3
19.00 Спартак – ЦСКА 1948 Диема спорт
19.00 Голф: PGA тур, Коралс Чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2
19.30 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 2
19.30 Порше Суперкъп, тренировка за Гран при на Белгия Диема спорт 3
21.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
21.15 Левски – Дунав Диема спорт
00.00 Волейбол, Китай – България МАХ One
04.00 Волейбол, Бразилия – Полша МАХ Спорт 2
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