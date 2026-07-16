Новини
Свят »
Латвия »
Латвия разкритикува България и други държави, блокирали новия пакет санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Латвия разкритикува България и други държави, блокирали новия пакет санкции срещу Русия

16 Юли, 2026 21:50 1 802 130

  • санкции-
  • андрис кулбергс-
  • латвия-
  • ес-
  • българия-
  • русия-
  • румен радев-
  • велислава петрова

Налагането на вето върху части от пакета води до съучастие в смъртта на украински войници и цивилни, заяви премиерът на Латвия

Латвия разкритикува България и други държави, блокирали новия пакет санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Латвийският премиер Андрис Кулбергс разкритикува днес България и други държави от Европейския съюз, които блокираха 21-вия пакет от санкции срещу Русия, който би могъл да наложи ограничения върху 250 физически и юридически лица и да засили ограниченията върху руския втечнен природен газ (ВПГ), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Налагането на вето върху части от пакета води до съучастие в смъртта на украински войници и цивилни, заяви той, като добави, че липсата на действия срещу "сенчестия флот" от танкери на Москва и продажбите ѝ на втечнен природен газ подхранват "руската военна машина".

Още новини от Украйна

"Освен това някои (европейски) държави печелят големи пари от това. Въпросът е: искате ли да печелите пари или искате да постигнете мир? Не може да имате и двете", посочи Кулбергс.

Той допълни, че Латвия е засилила мерките за сигурност около водноелектрическа централа, разположена нагоре по течението на река до столицата Рига, и в огромно подземно газохранилище, поради разузнавателна информация, която сочи за заплаха от Русия.

Лидерите на Латвия, Литва и Полша предупредиха наскоро, че западните разузнавателни служби смятат, че Русия планира провокации и атаки срещу инфраструктурата в региона. Кремъл определи тези твърдения като безпочвени.

България може да изиграе важна роля за гарантирането на енергийните доставки за Украйна през предстоящата зима, тъй като разполага с възможност да увеличи значително количествата газ, доставяни по маршрута към страната. Това заяви преди дни министърът на външните работи Велислава Петрова в интервю за „Евронюз“, предаде БТА.

Министърът коментира и отпадането на санкциите срещу руския патриарх Кирил, за което България настояваше, въпреки че осъжда всяко „насърчаване на агресия“.

„Всеки, който насърчава по-нататъшна ескалация вместо мир, е фигура, която не можем да подкрепим, но това не означава, че трябва да му бъдат налагани санкции“, каза Петрова.

По думите ѝ санкции, които имат единствено символичен характер, без да оказват реално икономическо въздействие върху Русия, могат да породят обратен ефект.

„Когато имате санкции, които са чисто символична мярка, но нямат икономически последици за Русия, рискувате в страна, която е източноправославна, каквато е България, да създадете среда за надигане на антиевропейска реторика или усещане, че се намесваме в църковните дела, или дори да превърнете някого в мъченик, след като е бил обвиняван в разпространяване на пропаганда“, добави тя.

Петрова отбеляза, че пакетът със санкции вече е в такъв вид, че България може да го подкрепи, и изрази надежда скоро да бъде постигнато съгласие и с останалите държави членки, които все още имат резерви.


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 50 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    100 19 Отговор
    Латвия да го бълбука!

    21:53 16.07.2026

  • 2 Вашето мнение

    109 17 Отговор
    Латвия представлява един файтон алкохолици, триполови и извратеняци, така че ........

    Коментиран от #6, #29

    21:53 16.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    74 14 Отговор
    Селяци!

    21:54 16.07.2026

  • 4 славуцан

    74 10 Отговор
    с георг халката, кукор спецова и ивайла мирчева отиваме на фронта

    21:55 16.07.2026

  • 5 Стенли

    21 25 Отговор
    Че за какво ще ми критикува , външната ни министърка отиде на крака на зеления фасул , и подписа всичко , само не знаем дали е заголила рамене ,както при турчина😀,а иначе относно Радев ,брой е една фурнаджийска лопата почти копие на бою циганина👎🤑

    Коментиран от #79, #110

    21:55 16.07.2026

  • 6 🤣😂🤣😂

    73 10 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Мравката призовава друг да надвие Мечока😂🤣😂🤣

    Коментиран от #17

    21:55 16.07.2026

  • 7 Тик- Ток

    65 9 Отговор
    Тези пигмеи се взема на много сериозно

    21:56 16.07.2026

  • 8 Не се интересуваме

    73 10 Отговор
    от продадените фашисти в Латвия.

    21:56 16.07.2026

  • 9 Простьо

    74 8 Отговор
    Как може желанието за решаване на конфликта по мирен път и прекратяване на огъня да бъде критикувано? Как може желанието за война и смърт да надделее над това за мир и дипломация. Бизнес?

    Коментиран от #18

    21:56 16.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РЕАЛИСТ

    51 10 Отговор
    Хубав виц срещнах тук във Факти. " Руснак с кола пресича границата към Естония. Попълнил документи, но митничарят видял , че е пропуснал да напише професията си и го попитал на английски" Occupation?" Отговорът на руснака" Не, само на туризъм идвам

    21:58 16.07.2026

  • 12 Румен Радев, премиер

    17 33 Отговор
    Митрофановна ме е заапала за топките волосати !!! Нема мръданье 😆😆😆

    Коментиран от #46

    21:58 16.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 нормално

    19 46 Отговор
    Те Латвия си мислят, че у нас комунисти отдавна няма, откъде да знаят хората, че ни управляват същите, които бяха и преди 1989 година

    Коментиран от #31

    21:59 16.07.2026

  • 15 Стенли

    24 23 Отговор
    Но няма спор, че Радев е хем тако,хем вако,за мен единствената парти в този парламент която е що годе читава е ВЪЗРАЖДАНЕ

    21:59 16.07.2026

  • 16 Латвия

    29 9 Отговор
    Да си гледа работата, щом ми триете коментарите със свободните коментари какво да предприеме по случая.

    22:00 16.07.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    12 41 Отговор

    До коментар #6 от "🤣😂🤣😂":

    Само вметна, че Украйна също я смятахме за мравка !!! Пък то се оказа разярен термитник 👆

    Коментиран от #22, #26

    22:01 16.07.2026

  • 18 Люльо

    9 29 Отговор

    До коментар #9 от "Простьо":

    И как според теб ще стане мир, след като окупатора ти е откъснал земя от твоята?

    Коментиран от #28

    22:04 16.07.2026

  • 19 Прибалтийксите булонки

    38 9 Отговор
    Квичат от страх...
    Ми и да квичите - РФ ще се разшири и възстанови ...
    А вий отново ще сте част...

    22:04 16.07.2026

  • 20 Евроатлантик

    32 7 Отговор
    Вместо да имитира дейност с подобни изказвания е по-добре господинът да се занимае със скока на броя на милионерите в неговата държава, след като твърди, че някои печелят много от тази война.

    22:05 16.07.2026

  • 21 Катюша

    11 21 Отговор
    Да ама наш Мунчо каза, че със свирене щял да спре войната.

    22:05 16.07.2026

  • 22 Намали пропагандата за глупаци

    17 7 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    и няма да изглеждаш смешно и тъпо.

    22:06 16.07.2026

  • 23 Нещо са се объркали.

    18 8 Отговор
    България не само че НЕ е наложила вето на санкциите, ами даже днес е подписала Декларацията на Коалицията на желаещите. Радев преди 2 дни каза, че няма да я подписваме. Днес я е подписал.

    22:06 16.07.2026

  • 24 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ

    9 17 Отговор
    Се е навел

    И лъска ОБУВКИТЕ на

    ГУНДЯЕВ.

    ЕДИН ПЪТ МУ НАБИХА

    ФАТМАШКАТА КРАТУНА.

    22:06 16.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 РЕАЛИСТ

    32 10 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Украйна не е мравка, а е въшка. Нали знаеш българската поговорка " въшка на чело" Точно това е. Въобрази си , че светът се върти около нея, ама не разбира, че я въоръжават и опаричват, за да е пушечно месо.

    Коментиран от #42, #45

    22:07 16.07.2026

  • 27 Даката

    10 28 Отговор
    Да си сверим часовника, оставка на това вредно за България и обединена Европа правителство на Румен Радев. ОСТАВКА НА РАДЕВ И РУСОФИЛСКАТА СГАН ОТ ОТЯВЛЕНИ ИДИОТИ В ПРАВИТЕЛСТВОТО МУ.

    Коментиран от #33, #54

    22:08 16.07.2026

  • 28 Знаеш ли ко е окупшатор

    13 7 Отговор

    До коментар #18 от "Люльо":

    или повтаряш като папагал думичките за глупаци топ пропагандата за глупаци?

    22:08 16.07.2026

  • 29 хихи

    9 23 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    руските алкохолици, триполови и извратеняци са поне 30 пъти повече от латвийските 😂😂😂

    Коментиран от #35

    22:08 16.07.2026

  • 30 Ами

    26 7 Отговор
    В резултат на двадесет пакета санкции срещу Русия :
    "През първата половина на 2026 г. Европейският съюз е внесъл
    рекордните 9,97 милиона метрични тона втечнен природен газ
    (LNG) само от руския арктически проект „Ямал СПГ“.

    22:08 16.07.2026

  • 31 Е,ти па

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "нормално":

    Не всички са....само Зеления чорап, боко, шиши......и десетки хиляди знайни и незнайни

    22:09 16.07.2026

  • 32 ФАКТ

    6 12 Отговор
    ПУШИЯ приклу4и

    22:09 16.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Брутален

    4 10 Отговор
    Наш Ганю и Латвиеца са си лика-прилика. Избират си бандити да си ги управляват, но най-важното е, че никога не ги харесват и по цял ден ги обсъждат като баби на седянка. Причинно-следственате им мозъчна дейност се свежда до конкретното ядене и последващо физическо освобождаване на чревното напрежение в тоалетната. За тях нямо Утре, а само Днес. Дори и да им го набиваш в празнините над врата им, те никога няма да осъзнаят, че конфронтацията води до нова такава и се задълбочава. Не могат и да си представят, че утре оцелелите може да са почернели не от лятното слънце, а от радиацията дошла от изток.

    22:14 16.07.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    16 8 Отговор

    До коментар #29 от "хихи":

    Ти виждал ли си латвиец и латвийка? Ако беше, щеше да ги псуваш и да повръщаш от погнуса. Такова долни твари са всички от прибалтийските републики.

    Коментиран от #39

    22:15 16.07.2026

  • 36 А50

    9 4 Отговор
    Имаше едни камионетки латвия. Какво им пречим на латвиите

    22:17 16.07.2026

  • 37 стоян георгиев

    6 18 Отговор
    България за пореден път се покрива с позор.

    Коментиран от #48

    22:18 16.07.2026

  • 38 Рибар с опит

    10 6 Отговор
    На латвийките много им миришат чаталите на веяна есетра.

    Коментиран от #41

    22:18 16.07.2026

  • 39 Мдааа

    12 5 Отговор

    До коментар #35 от "РЕАЛИСТ":

    И пияните поляци и полякини са същите б0клюци. Пият до
    на. иране, Повр...
    щат, падат като талпи. Гнус голяма. Така руснак и българин не съм виждал.

    Коментиран от #65

    22:19 16.07.2026

  • 40 ганев

    9 4 Отговор
    А...КОЙ БЕ...онуй...ПИНЧЕРЧЕ..С 2..ФАЙТОНА ОБРАТНИ

    22:20 16.07.2026

  • 41 ганев

    6 4 Отговор

    До коментар #38 от "Рибар с опит":

    ЕМИ..ТО НЯМА КОЙ ДА ГИ РЪЧКА...онез СА ЕВРОПЕЙЦИ

    22:23 16.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хайо

    9 5 Отговор
    Слава на Русия

    22:25 16.07.2026

  • 44 Ъъъ

    13 4 Отговор
    "Налагането на вето върху части от пакета води до съучастие в смъртта на украински войници и цивилни, заяви премиерът на Латвия"

    Ми не....Украински войници и цивилни загиват заради такива като този убавец, които вкараха Украйна в една абсолютно безсмислена война....И те ще продължат да умират, без значение дали се налагат или не се налагат санкции.

    Коментиран от #49

    22:25 16.07.2026

  • 45 Миролюб Войнов, историк

    5 8 Отговор

    До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":

    "..Украйна е въшка.."

    Хитлер...
    Хитлер също е смятал СССР за въшкa, пък накрая Украински и Белоруски фронт стъпиха в Берлин !!! Въпроса който мъчи мен и всички pycофили, гдe е Руския фронт и ролята на Русия във Втората Световна. Гдe ??? 😁

    22:25 16.07.2026

  • 46 Смотльо,

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "Румен Радев, премиер":

    А ти моите

    22:27 16.07.2026

  • 47 Перо

    9 4 Отговор
    Съветските, ленински републики станаха по-големи католици от папата!

    22:28 16.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Перо

    7 4 Отговор

    До коментар #44 от "Ъъъ":

    Ционизмът винаги води до смърт, такъв е режима в Киев и Израел!

    Коментиран от #82

    22:30 16.07.2026

  • 50 стоян георгиев

    4 5 Отговор

    До коментар #48 от "Сюлемайне ,":

    За това все сме бедни и неуспяли.липсата на християнски ценности и морал ни съсипват като народ и страна.за пореден път избрахме безчестието.

    Коментиран от #53

    22:31 16.07.2026

  • 51 Тези войнолюбци трябваше

    5 4 Отговор
    Да бъдат изпепелени първи защото заради такива като този е тази война и загинаха стотици хиляди и продължават

    Коментиран от #52

    22:32 16.07.2026

  • 52 стоян георгиев

    4 3 Отговор

    До коментар #51 от "Тези войнолюбци трябваше":

    Кои са войнолюбците?

    Коментиран от #55

    22:33 16.07.2026

  • 53 Ъъъ

    9 4 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    "за пореден път избрахме безчестието."

    Не! За първи път правим правилен избор и не заставаме от страната на булката.

    Коментиран от #56

    22:33 16.07.2026

  • 54 Шести

    4 4 Отговор

    До коментар #27 от "Даката":

    Ти си чист п.е.д..а..л

    22:35 16.07.2026

  • 55 Тези

    4 4 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    за които тролиш жално и тъпо.

    Коментиран от #58

    22:35 16.07.2026

  • 56 стоян георгиев

    4 10 Отговор

    До коментар #53 от "Ъъъ":

    За пореден път избираме станата на диктатора агресор.срещу свободния свят.резултатите са все едно и същи.лошото е че такива като теб нямат свършване макар да стават македонци комунисти и кво ли не...и мизерията си остава.с такъв народ такива резултати

    Коментиран от #59, #60, #61, #62

    22:35 16.07.2026

  • 57 Маринов

    5 4 Отговор
    Ами наложете санкции на Зеленски и обкръжението му, които ескалират войната на руска територия. И на Рюте, английските началници в Киев, които командват и извършват дефакто ракетни нападения на руски обекти. Значи едните са лоши, а другите са хубави в този конфликт, а ракети и дронове хвърчат и в двете посоки.
    Влезте в ю туб и вижте парадите на балтиките. Смях и учудване, а скачат срещу ръжена. Трябва да са кротки и вежливи. С едно споразумение прибраха територии с всичко върху тях. Работете и живейте в мир ис усмивка. А те всички насадиха националистически вой и скачат до небето. Това ще е до следващото разбъркване на картите. Започне ли нещо голямо, тия малките мишоци ще си отидат. Разбира се ако срещу тях е един нов Сталин или нов Петър първи. Ще видим.

    Коментиран от #72

    22:38 16.07.2026

  • 58 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "Тези":

    Я ми кажи коя страна е била нападната от латвия в последните 100 години?

    Коментиран от #63, #70

    22:38 16.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Еми

    6 3 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    като не ти харесва народа и България марш при наркомана, бегай на фронта да мачкаш мечката. Кой те е спрял, сисо?
    Ще те пратим с цветя, ще те върнем с венец:))

    Коментиран от #64

    22:38 16.07.2026

  • 61 Кой свободен свят трот.ке

    5 4 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    Свят които плаща за лъжите ти на теб и другите два продадени глу-пака за да загиват хора в Украйна, а САЩ да си тъпче сметките с милиарди и да унищожава Европа..

    Коментиран от #78

    22:39 16.07.2026

  • 62 Ъъъ

    6 3 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    "За пореден път избираме станата на диктатора агресор.срещу свободния..."

    По-скоро за първи път не си слагаме д-то, когато двама си мерят ишките....Както и трябва!

    22:40 16.07.2026

  • 63 Да четеш можеш ли

    3 4 Отговор

    До коментар #58 от "стоян георгиев":

    Тези за които тролиш жално и тъпо.

    22:40 16.07.2026

  • 64 стоян георгиев

    4 6 Отговор

    До коментар #60 от "Еми":

    Ти си последния дето може да ми кажеш калво да правя.мен ме е жал за теб и останалите пенсионери.вашата порочност и липса на ценности ви направи такива скотове.

    Коментиран от #66, #69, #73

    22:40 16.07.2026

  • 65 РЕАЛИСТ

    2 8 Отговор

    До коментар #39 от "Мдааа":

    Няма и да видиш руснак и българин така....защото са бедни, те нямат за ядене, камо ли за пиене

    Коментиран от #71

    22:42 16.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Хи хи

    6 3 Отговор
    Ще правим каквото си щем !! Я тоя да не се меси в нашите работи !! Като е такъв уркофен - чамадан, вакзал, Кийййййййф !!

    22:43 16.07.2026

  • 68 Бат Вальо

    8 3 Отговор
    Аре баста, ястребите да слизат от сцената и да идват дипломатите, тая гнусна война няма военно решение - нужна е разумна дипломация! Вече почвам да мисля, че евролидерите се страхуват от мира и ревизията след него - какви ли гнусни неща ще се пръкнат ...

    22:43 16.07.2026

  • 69 Първо не съм пенсионер

    8 2 Отговор

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    Второ щом мрънкаш срещу българския народ си българимрсзец и ходи на м.н..та си.

    Коментиран от #74

    22:43 16.07.2026

  • 70 Ъъъ

    7 3 Отговор

    До коментар #58 от "стоян георгиев":

    "Я ми кажи коя страна е била нападната от латвия в последните 100 години?"

    Хахаха...🤣
    С какво Латвия да нападне друга държава? С 6-хилядната си редовна армия?

    Коментиран от #84

    22:44 16.07.2026

  • 71 Хахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #65 от "РЕАЛИСТ":

    Говори само за себе си. По себе си съдиш за другите.

    22:45 16.07.2026

  • 72 Владимир Путин, президент

    5 4 Отговор

    До коментар #57 от "Маринов":

     "...нов Сталин или нов Петър първи. Ще видим..."

    Не панимаеш, нали ?
    Стали е грузинец, Петър е българин !!!
    От руснак не става абсолютно нищо, брой.
    Горбачов, Елцин, аз 👈

    Коментиран от #83

    22:46 16.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 стоян георгиев

    6 7 Отговор

    До коментар #69 от "Първо не съм пенсионер":

    Още по лошо че не си пенсионер.значи си много зле.има и такива и не са малко.да си фен на путин без да си пенсионер значи си много ама много зле.нали разбра?

    Коментиран от #76

    22:47 16.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Стоенчо бря

    6 4 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    Да не си фен на лъжите на запада и унищожението на Европа, не те прави фен на Путин, но ти като пооплезен глу.. отде да знаеш. Пък и не пасва на троленето на един глу...

    Коментиран от #87

    22:49 16.07.2026

  • 77 Обективни истини

    7 4 Отговор
    Този ненужен русофоб гнуsen, zaщо не Ена фронта, ами дрiska мебивалицi.
    Започнал да дава акъл завалията прокLET .

    22:50 16.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Така де

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Защо критикуваш Радев? Тръмп да не би да е по-интелигентен?

    22:50 16.07.2026

  • 80 ежко

    8 3 Отговор
    Този премиер да си гледа скапаната държава!Ако иска дори да я съсипва, негова си работа!Но да критикува други държави за шполитическите им решения, алоооо!Тези сеха д стават по-нахални от украинците!

    22:50 16.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Русия е шампион по смъртност.

    5 9 Отговор

    До коментар #49 от "Перо":

    Тъжно, но такава е статистиката и фактите.

    Коментиран от #86, #88

    22:51 16.07.2026

  • 83 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 8 Отговор

    До коментар #72 от "Владимир Путин, президент":

    Точен сте господине ✌️.От руснак войник не става .В това е проблема.

    22:51 16.07.2026

  • 84 стоян георгиев

    4 7 Отговор

    До коментар #70 от "Ъъъ":

    Нали са войнолюбци и агресори?даже ме помниш за какво говорихме...хаха

    Коментиран от #128

    22:52 16.07.2026

  • 85 Софиянец

    7 4 Отговор
    Латвийската армия да тръгва към Русия 😂 ако видим, че имат шанс, може и да ги подкрепим, бухахаха

    22:52 16.07.2026

  • 86 Това е безспорен

    4 7 Отговор

    До коментар #82 от "Русия е шампион по смъртност.":

    Факт.

    22:52 16.07.2026

  • 87 стоян георгиев

    4 7 Отговор

    До коментар #76 от "Стоенчо бря":

    С теб не фоворя.не съм лекар.взеюай си там заплатката и не се занимавай с мен

    Коментиран от #90, #107

    22:53 16.07.2026

  • 88 Световната статистика

    4 4 Отговор

    До коментар #82 от "Русия е шампион по смъртност.":

    показва, че България е най- бързо изчезвашата страна в СВЕТА. Демографските данни скоро ги изнесоха. Чети и реви.

    Коментиран от #119

    22:54 16.07.2026

  • 89 Лекар

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Така е трот.ке":

    Пробвал ли си да се удариш с парен чук 🔨 по главата празна?

    Коментиран от #92

    22:54 16.07.2026

  • 90 Така е стоенчо

    3 4 Отговор

    До коментар #87 от "стоян георгиев":

    И аз с тротка, само се бъзикам с тъпотата и да се продава като магданоз. За говорене ни стаи глуп...

    Коментиран от #98

    22:55 16.07.2026

  • 91 стоян георгиев

    3 6 Отговор
    Бухахаха, тоя евро дбил чува ли се? Руската армия всеки ден денацифицира по една латвийска армия в 404! Къде е тръгнал срещу великата Руска мечка!

    22:55 16.07.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Путин

    2 5 Отговор
    Слава Украйна!

    Коментиран от #95, #96

    22:56 16.07.2026

  • 94 стоян георгиев

    5 4 Отговор
    Латвия, литва, окрайне - тия до вчера ги нямаше на картата на света 😂😂😂

    Коментиран от #102, #125

    22:56 16.07.2026

  • 95 Софиянец

    4 4 Отговор

    До коментар #93 от "Путин":

    В състава на Руската федерация 🤭

    22:57 16.07.2026

  • 96 Един минус от мен

    4 4 Отговор

    До коментар #93 от "Путин":

    за славене на фашисткият и терористичен режим в Украйна!

    Коментиран от #99

    22:57 16.07.2026

  • 97 Лекар

    3 3 Отговор

    До коментар #92 от "Пробвай":

    Понеже главата ти е празна няма да те боли.

    Коментиран от #100

    22:58 16.07.2026

  • 98 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #90 от "Така е стоенчо":

    Ти си болен.мали прочете.не се шегувам за съжаление.няма да се оправиш това също го казвам с най добри чувства към теб.вероярно си бил някога нормален човек,но липсата на морал и ценности са те унишожили.жалко за теб,но няма как да ти помогна а и писането на два три шаблона дето са ти дали да повтаряш правят дискусията ни излишна.

    Коментиран от #101

    22:58 16.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Така е

    3 4 Отговор

    До коментар #97 от "Лекар":

    Ако не е празна, няма глупака да троли денонощно и да полазва жалкото си съществуване.

    22:59 16.07.2026

  • 101 За съжаление не си болен стоенче

    3 4 Отговор

    До коментар #98 от "стоян георгиев":

    Болест се лекува, но тъпота и безродие не!

    23:00 16.07.2026

  • 102 стоян георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #94 от "стоян георгиев":

    Руската федерация е на тяхната възраст.

    23:00 16.07.2026

  • 103 Хахаха

    5 4 Отговор
    Статията умишлево не споменава Гърция кйто страната блокирала 21-вия пакет санкции.
    ПП/ДБ и ГЕРБ са НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ.
    Огън да ги гори тях и близките им да предателство

    Коментиран от #106

    23:00 16.07.2026

  • 104 Атина Палада

    3 2 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #105, #120

    23:01 16.07.2026

  • 105 Глупака тролей

    0 4 Отговор

    До коментар #104 от "Атина Палада":

    пак откраднал ник. После защо запада е толкова жалък. 😄

    Коментиран от #108, #111

    23:02 16.07.2026

  • 106 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #103 от "Хахаха":

    В какво се изразява предателството им?

    Коментиран от #109

    23:03 16.07.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #105 от "Глупака тролей":

    Хаха...значи това е доказателството ...хах

    Коментиран от #113

    23:04 16.07.2026

  • 109 В изпълняване

    4 4 Отговор

    До коментар #106 от "стоян георгиев":

    нарежданията на чуждо посолство и унищожаването на България. Дремне ти на теб за България.

    Коментиран от #112

    23:04 16.07.2026

  • 110 хора,четете

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    “Радев ще бъде жестоко ударен. Той е приключил. На първо място заради ваденето на третия олигарх от списъка. С абсурдни аргументи, че от това ни зависело метрото. А се оказа, че въпросният узбек е със санкции по Магнитски, със санкции отделно британски, със санкции канадски, австралийски, Нова Зеландия, не знам още къде. Че се води като глава на престъпен картел, олигарх руски. Че едната от фирмите му има нещо общо с българското метро. Е, добре, този човек утре ако изчезне какво става? Българското метро спира? Освен това от години вече българското метро се снабдява основно от “Сименс“ и от “Шкода“.

    Коментиран от #116

    23:05 16.07.2026

  • 111 Лекар

    3 0 Отговор

    До коментар #105 от "Глупака тролей":

    Ако не стане с парен чук 🔨 пробвай да си напълниш носа с барут и да се изджаскаш със засилка в стената.

    Коментиран от #115

    23:05 16.07.2026

  • 112 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #109 от "В изпълняване":

    Какво точно са направили?какво им е наредило посолството което е навредило на България?

    Коментиран от #117

    23:06 16.07.2026

  • 113 Е ако

    0 4 Отговор

    До коментар #108 от "стоян георгиев":

    да крадеш и лъжеш не е дъното на един глупак, здраве му кажи. Вярно е, че ти си главен герой в падението, но аз нямам вина, че го демонстрираш.

    Коментиран от #114

    23:06 16.07.2026

  • 114 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #113 от "Е ако":

    Ясно...

    23:07 16.07.2026

  • 115 Така е

    0 3 Отговор

    До коментар #111 от "Лекар":

    С каквато и тъпотия да пробва глупака, все ще е от полза. Есин тролещ глупак по малко.

    23:08 16.07.2026

  • 116 Това са безспорни

    3 1 Отговор

    До коментар #110 от "хора,четете":

    Факти.

    Коментиран от #121

    23:09 16.07.2026

  • 117 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #112 от "стоян георгиев":

    сами си го казаха в записите националните предатели ПП и ДБ.

    Коментиран от #122

    23:09 16.07.2026

  • 118 До последният украинец

    1 3 Отговор
    Непрекъсната доставка на оръжие и подстрекава не към налагането на мир от позиция на силата ВМЕСТО ДИПЛОМАЦИЯ е предпоставка за продължаващата война, която излага стотици хиляди украинци на смърт. За вас животът на украинците има ли значение?
    Някога когато чехи словаци не можеха да се понасят , ЦИВИЛИЗОВАНО се разделиха на Чехия и Словакия и сега живеят в мир. Защо не позволявате войната да бъде прекратена и хората да си живеят спокойно , а непрекъснато ги насърчавате да воюват до победа?
    Решението е граница от киЕв към Одеса и на който където му хареса

    Коментиран от #123

    23:09 16.07.2026

  • 119 Няма такова нещо.

    3 0 Отговор

    До коментар #88 от "Световната статистика":

    Руснакът живее до 65г., дори по-малко от севернокорееца, който живее средно до 67г.. Европейците живеят много по-дълго, в това число и България. Просто нашите гени са много по-добри от руските, живеем и по-здравословно от тях, имаме много по-висока здравна култура и информираност за проблемите. Също така и свободата има голямо значение за цялостното благосъстояние и здравето. Робството на съветската идеология и пропаганда също вредят страшно много на психиката, а оттам и на физическото здраве.

    23:09 16.07.2026

  • 120 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #104 от "Атина Палада":

    Ако го върне ей тия ушанки ще ровят пак по кофите заедно с мургавите им братовчеди.забравиха го тоя процес ама явно ги влече

    23:09 16.07.2026

  • 121 Безспорен факт е

    1 3 Отговор

    До коментар #116 от "Това са безспорни":

    че троленето показва не само падението на глупака, а и дъното на поръчителя! 😄

    23:10 16.07.2026

  • 122 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #117 от "Ами":

    Какво казаха бе убавец? Какво направиха дето прецака бг?

    Коментиран от #124

    23:10 16.07.2026

  • 123 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #118 от "До последният украинец":

    Какво ще стане ако се спре с доставките на оръжие?

    Коментиран от #126

    23:12 16.07.2026

  • 124 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #122 от "стоян георгиев":

    че наемат глупаци като да тролят. А иначе ко казаха, българите чухме и ни е гнус от тази из мет ПП и ДБ, ползваща отпадъци да тролят. Нали стоенче.

    Коментиран от #129

    23:13 16.07.2026

  • 125 Рф е същата като тях.

    4 1 Отговор

    До коментар #94 от "стоян георгиев":

    Съществува от 1991г :)

    23:14 16.07.2026

  • 126 Ще спрат

    0 4 Отговор

    До коментар #123 от "стоян георгиев":

    да умират невинни хора! Но войната е бизнес и до последният украинец ще си тъпчат сметките.

    23:14 16.07.2026

  • 127 Анонимен

    1 2 Отговор
    Какво беше туй Латвия??

    Такава държава никога не е имало!

    23:17 16.07.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Лекар

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Ами":

    Чука.Пробвай с парен чук 🔨 в празната ти тиква.Дано успееш да си уцелиш празната тиква.

    Коментиран от #130

    23:21 16.07.2026

  • 130 Дай боже

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Лекар":

    та един тролещ глупак да е по малко.

    23:23 16.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания