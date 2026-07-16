Латвия разкритикува България и други държави, блокирали новия пакет санкции срещу Русия

Латвийският премиер Андрис Кулбергс разкритикува днес България и други държави от Европейския съюз, които блокираха 21-вия пакет от санкции срещу Русия, който би могъл да наложи ограничения върху 250 физически и юридически лица и да засили ограниченията върху руския втечнен природен газ (ВПГ), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Налагането на вето върху части от пакета води до съучастие в смъртта на украински войници и цивилни, заяви той, като добави, че липсата на действия срещу "сенчестия флот" от танкери на Москва и продажбите ѝ на втечнен природен газ подхранват "руската военна машина".

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"Освен това някои (европейски) държави печелят големи пари от това. Въпросът е: искате ли да печелите пари или искате да постигнете мир? Не може да имате и двете", посочи Кулбергс.

Той допълни, че Латвия е засилила мерките за сигурност около водноелектрическа централа, разположена нагоре по течението на река до столицата Рига, и в огромно подземно газохранилище, поради разузнавателна информация, която сочи за заплаха от Русия.

Лидерите на Латвия, Литва и Полша предупредиха наскоро, че западните разузнавателни служби смятат, че Русия планира провокации и атаки срещу инфраструктурата в региона. Кремъл определи тези твърдения като безпочвени.

България може да изиграе важна роля за гарантирането на енергийните доставки за Украйна през предстоящата зима, тъй като разполага с възможност да увеличи значително количествата газ, доставяни по маршрута към страната. Това заяви преди дни министърът на външните работи Велислава Петрова в интервю за „Евронюз“, предаде БТА.

Министърът коментира и отпадането на санкциите срещу руския патриарх Кирил, за което България настояваше, въпреки че осъжда всяко „насърчаване на агресия“.

„Всеки, който насърчава по-нататъшна ескалация вместо мир, е фигура, която не можем да подкрепим, но това не означава, че трябва да му бъдат налагани санкции“, каза Петрова.

По думите ѝ санкции, които имат единствено символичен характер, без да оказват реално икономическо въздействие върху Русия, могат да породят обратен ефект.

„Когато имате санкции, които са чисто символична мярка, но нямат икономически последици за Русия, рискувате в страна, която е източноправославна, каквато е България, да създадете среда за надигане на антиевропейска реторика или усещане, че се намесваме в църковните дела, или дори да превърнете някого в мъченик, след като е бил обвиняван в разпространяване на пропаганда“, добави тя.

Петрова отбеляза, че пакетът със санкции вече е в такъв вид, че България може да го подкрепи, и изрази надежда скоро да бъде постигнато съгласие и с останалите държави членки, които все още имат резерви.