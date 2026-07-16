Латвия разкритикува България и други държави, блокирали новия пакет санкции срещу Русия

Латвийският премиер Андрис Кулбергс разкритикува днес България и други държави от Европейския съюз, които блокираха 21-вия пакет от санкции срещу Русия, който би могъл да наложи ограничения върху 250 физически и юридически лица и да засили ограниченията върху руския втечнен природен газ (ВПГ), предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Налагането на вето върху части от пакета води до съучастие в смъртта на украински войници и цивилни, заяви той, като добави, че липсата на действия срещу "сенчестия флот" от танкери на Москва и продажбите ѝ на втечнен природен газ подхранват "руската военна машина".
"Освен това някои (европейски) държави печелят големи пари от това. Въпросът е: искате ли да печелите пари или искате да постигнете мир? Не може да имате и двете", посочи Кулбергс.
Той допълни, че Латвия е засилила мерките за сигурност около водноелектрическа централа, разположена нагоре по течението на река до столицата Рига, и в огромно подземно газохранилище, поради разузнавателна информация, която сочи за заплаха от Русия.
Лидерите на Латвия, Литва и Полша предупредиха наскоро, че западните разузнавателни служби смятат, че Русия планира провокации и атаки срещу инфраструктурата в региона. Кремъл определи тези твърдения като безпочвени.
България може да изиграе важна роля за гарантирането на енергийните доставки за Украйна през предстоящата зима, тъй като разполага с възможност да увеличи значително количествата газ, доставяни по маршрута към страната. Това заяви преди дни министърът на външните работи Велислава Петрова в интервю за „Евронюз“, предаде БТА.
Министърът коментира и отпадането на санкциите срещу руския патриарх Кирил, за което България настояваше, въпреки че осъжда всяко „насърчаване на агресия“.
„Всеки, който насърчава по-нататъшна ескалация вместо мир, е фигура, която не можем да подкрепим, но това не означава, че трябва да му бъдат налагани санкции“, каза Петрова.
По думите ѝ санкции, които имат единствено символичен характер, без да оказват реално икономическо въздействие върху Русия, могат да породят обратен ефект.
„Когато имате санкции, които са чисто символична мярка, но нямат икономически последици за Русия, рискувате в страна, която е източноправославна, каквато е България, да създадете среда за надигане на антиевропейска реторика или усещане, че се намесваме в църковните дела, или дори да превърнете някого в мъченик, след като е бил обвиняван в разпространяване на пропаганда“, добави тя.
Петрова отбеляза, че пакетът със санкции вече е в такъв вид, че България може да го подкрепи, и изрази надежда скоро да бъде постигнато съгласие и с останалите държави членки, които все още имат резерви.
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1 Българин
21:53 16.07.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #6, #29
21:53 16.07.2026
3 Последния Софиянец
21:54 16.07.2026
4 славуцан
21:55 16.07.2026
5 Стенли
Коментиран от #79, #110
21:55 16.07.2026
6 🤣😂🤣😂
До коментар #2 от "Вашето мнение":Мравката призовава друг да надвие Мечока😂🤣😂🤣
Коментиран от #17
21:55 16.07.2026
7 Тик- Ток
21:56 16.07.2026
8 Не се интересуваме
21:56 16.07.2026
9 Простьо
Коментиран от #18
21:56 16.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 РЕАЛИСТ
21:58 16.07.2026
12 Румен Радев, премиер
Коментиран от #46
21:58 16.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 нормално
Коментиран от #31
21:59 16.07.2026
15 Стенли
21:59 16.07.2026
16 Латвия
22:00 16.07.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #6 от "🤣😂🤣😂":Само вметна, че Украйна също я смятахме за мравка !!! Пък то се оказа разярен термитник 👆
Коментиран от #22, #26
22:01 16.07.2026
18 Люльо
До коментар #9 от "Простьо":И как според теб ще стане мир, след като окупатора ти е откъснал земя от твоята?
Коментиран от #28
22:04 16.07.2026
19 Прибалтийксите булонки
Ми и да квичите - РФ ще се разшири и възстанови ...
А вий отново ще сте част...
22:04 16.07.2026
20 Евроатлантик
22:05 16.07.2026
21 Катюша
22:05 16.07.2026
22 Намали пропагандата за глупаци
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":и няма да изглеждаш смешно и тъпо.
22:06 16.07.2026
23 Нещо са се объркали.
22:06 16.07.2026
24 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ
И лъска ОБУВКИТЕ на
ГУНДЯЕВ.
ЕДИН ПЪТ МУ НАБИХА
ФАТМАШКАТА КРАТУНА.
22:06 16.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":Украйна не е мравка, а е въшка. Нали знаеш българската поговорка " въшка на чело" Точно това е. Въобрази си , че светът се върти около нея, ама не разбира, че я въоръжават и опаричват, за да е пушечно месо.
Коментиран от #42, #45
22:07 16.07.2026
27 Даката
Коментиран от #33, #54
22:08 16.07.2026
28 Знаеш ли ко е окупшатор
До коментар #18 от "Люльо":или повтаряш като папагал думичките за глупаци топ пропагандата за глупаци?
22:08 16.07.2026
29 хихи
До коментар #2 от "Вашето мнение":руските алкохолици, триполови и извратеняци са поне 30 пъти повече от латвийските 😂😂😂
Коментиран от #35
22:08 16.07.2026
30 Ами
"През първата половина на 2026 г. Европейският съюз е внесъл
рекордните 9,97 милиона метрични тона втечнен природен газ
(LNG) само от руския арктически проект „Ямал СПГ“.
22:08 16.07.2026
31 Е,ти па
До коментар #14 от "нормално":Не всички са....само Зеления чорап, боко, шиши......и десетки хиляди знайни и незнайни
22:09 16.07.2026
32 ФАКТ
22:09 16.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Брутален
22:14 16.07.2026
35 РЕАЛИСТ
До коментар #29 от "хихи":Ти виждал ли си латвиец и латвийка? Ако беше, щеше да ги псуваш и да повръщаш от погнуса. Такова долни твари са всички от прибалтийските републики.
Коментиран от #39
22:15 16.07.2026
36 А50
22:17 16.07.2026
37 стоян георгиев
Коментиран от #48
22:18 16.07.2026
38 Рибар с опит
Коментиран от #41
22:18 16.07.2026
39 Мдааа
До коментар #35 от "РЕАЛИСТ":И пияните поляци и полякини са същите б0клюци. Пият до
на. иране, Повр...
щат, падат като талпи. Гнус голяма. Така руснак и българин не съм виждал.
Коментиран от #65
22:19 16.07.2026
40 ганев
22:20 16.07.2026
41 ганев
До коментар #38 от "Рибар с опит":ЕМИ..ТО НЯМА КОЙ ДА ГИ РЪЧКА...онез СА ЕВРОПЕЙЦИ
22:23 16.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хайо
22:25 16.07.2026
44 Ъъъ
Ми не....Украински войници и цивилни загиват заради такива като този убавец, които вкараха Украйна в една абсолютно безсмислена война....И те ще продължат да умират, без значение дали се налагат или не се налагат санкции.
Коментиран от #49
22:25 16.07.2026
45 Миролюб Войнов, историк
До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":"..Украйна е въшка.."
Хитлер...
Хитлер също е смятал СССР за въшкa, пък накрая Украински и Белоруски фронт стъпиха в Берлин !!! Въпроса който мъчи мен и всички pycофили, гдe е Руския фронт и ролята на Русия във Втората Световна. Гдe ??? 😁
22:25 16.07.2026
46 Смотльо,
До коментар #12 от "Румен Радев, премиер":А ти моите
22:27 16.07.2026
47 Перо
22:28 16.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Перо
До коментар #44 от "Ъъъ":Ционизмът винаги води до смърт, такъв е режима в Киев и Израел!
Коментиран от #82
22:30 16.07.2026
50 стоян георгиев
До коментар #48 от "Сюлемайне ,":За това все сме бедни и неуспяли.липсата на християнски ценности и морал ни съсипват като народ и страна.за пореден път избрахме безчестието.
Коментиран от #53
22:31 16.07.2026
51 Тези войнолюбци трябваше
Коментиран от #52
22:32 16.07.2026
52 стоян георгиев
До коментар #51 от "Тези войнолюбци трябваше":Кои са войнолюбците?
Коментиран от #55
22:33 16.07.2026
53 Ъъъ
До коментар #50 от "стоян георгиев":"за пореден път избрахме безчестието."
Не! За първи път правим правилен избор и не заставаме от страната на булката.
Коментиран от #56
22:33 16.07.2026
54 Шести
До коментар #27 от "Даката":Ти си чист п.е.д..а..л
22:35 16.07.2026
55 Тези
До коментар #52 от "стоян георгиев":за които тролиш жално и тъпо.
Коментиран от #58
22:35 16.07.2026
56 стоян георгиев
До коментар #53 от "Ъъъ":За пореден път избираме станата на диктатора агресор.срещу свободния свят.резултатите са все едно и същи.лошото е че такива като теб нямат свършване макар да стават македонци комунисти и кво ли не...и мизерията си остава.с такъв народ такива резултати
Коментиран от #59, #60, #61, #62
22:35 16.07.2026
57 Маринов
Влезте в ю туб и вижте парадите на балтиките. Смях и учудване, а скачат срещу ръжена. Трябва да са кротки и вежливи. С едно споразумение прибраха територии с всичко върху тях. Работете и живейте в мир ис усмивка. А те всички насадиха националистически вой и скачат до небето. Това ще е до следващото разбъркване на картите. Започне ли нещо голямо, тия малките мишоци ще си отидат. Разбира се ако срещу тях е един нов Сталин или нов Петър първи. Ще видим.
Коментиран от #72
22:38 16.07.2026
58 стоян георгиев
До коментар #55 от "Тези":Я ми кажи коя страна е била нападната от латвия в последните 100 години?
Коментиран от #63, #70
22:38 16.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Еми
До коментар #56 от "стоян георгиев":като не ти харесва народа и България марш при наркомана, бегай на фронта да мачкаш мечката. Кой те е спрял, сисо?
Ще те пратим с цветя, ще те върнем с венец:))
Коментиран от #64
22:38 16.07.2026
61 Кой свободен свят трот.ке
До коментар #56 от "стоян георгиев":Свят които плаща за лъжите ти на теб и другите два продадени глу-пака за да загиват хора в Украйна, а САЩ да си тъпче сметките с милиарди и да унищожава Европа..
Коментиран от #78
22:39 16.07.2026
62 Ъъъ
До коментар #56 от "стоян георгиев":"За пореден път избираме станата на диктатора агресор.срещу свободния..."
По-скоро за първи път не си слагаме д-то, когато двама си мерят ишките....Както и трябва!
22:40 16.07.2026
63 Да четеш можеш ли
До коментар #58 от "стоян георгиев":Тези за които тролиш жално и тъпо.
22:40 16.07.2026
64 стоян георгиев
До коментар #60 от "Еми":Ти си последния дето може да ми кажеш калво да правя.мен ме е жал за теб и останалите пенсионери.вашата порочност и липса на ценности ви направи такива скотове.
Коментиран от #66, #69, #73
22:40 16.07.2026
65 РЕАЛИСТ
До коментар #39 от "Мдааа":Няма и да видиш руснак и българин така....защото са бедни, те нямат за ядене, камо ли за пиене
Коментиран от #71
22:42 16.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Хи хи
22:43 16.07.2026
68 Бат Вальо
22:43 16.07.2026
69 Първо не съм пенсионер
До коментар #64 от "стоян георгиев":Второ щом мрънкаш срещу българския народ си българимрсзец и ходи на м.н..та си.
Коментиран от #74
22:43 16.07.2026
70 Ъъъ
До коментар #58 от "стоян георгиев":"Я ми кажи коя страна е била нападната от латвия в последните 100 години?"
Хахаха...🤣
С какво Латвия да нападне друга държава? С 6-хилядната си редовна армия?
Коментиран от #84
22:44 16.07.2026
71 Хахаха
До коментар #65 от "РЕАЛИСТ":Говори само за себе си. По себе си съдиш за другите.
22:45 16.07.2026
72 Владимир Путин, президент
До коментар #57 от "Маринов":"...нов Сталин или нов Петър първи. Ще видим..."
Не панимаеш, нали ?
Стали е грузинец, Петър е българин !!!
От руснак не става абсолютно нищо, брой.
Горбачов, Елцин, аз 👈
Коментиран от #83
22:46 16.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 стоян георгиев
До коментар #69 от "Първо не съм пенсионер":Още по лошо че не си пенсионер.значи си много зле.има и такива и не са малко.да си фен на путин без да си пенсионер значи си много ама много зле.нали разбра?
Коментиран от #76
22:47 16.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Стоенчо бря
До коментар #74 от "стоян георгиев":Да не си фен на лъжите на запада и унищожението на Европа, не те прави фен на Путин, но ти като пооплезен глу.. отде да знаеш. Пък и не пасва на троленето на един глу...
Коментиран от #87
22:49 16.07.2026
77 Обективни истини
Започнал да дава акъл завалията прокLET .
22:50 16.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Така де
До коментар #5 от "Стенли":Защо критикуваш Радев? Тръмп да не би да е по-интелигентен?
22:50 16.07.2026
80 ежко
22:50 16.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Русия е шампион по смъртност.
До коментар #49 от "Перо":Тъжно, но такава е статистиката и фактите.
Коментиран от #86, #88
22:51 16.07.2026
83 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #72 от "Владимир Путин, президент":Точен сте господине ✌️.От руснак войник не става .В това е проблема.
22:51 16.07.2026
84 стоян георгиев
До коментар #70 от "Ъъъ":Нали са войнолюбци и агресори?даже ме помниш за какво говорихме...хаха
Коментиран от #128
22:52 16.07.2026
85 Софиянец
22:52 16.07.2026
86 Това е безспорен
До коментар #82 от "Русия е шампион по смъртност.":Факт.
22:52 16.07.2026
87 стоян георгиев
До коментар #76 от "Стоенчо бря":С теб не фоворя.не съм лекар.взеюай си там заплатката и не се занимавай с мен
Коментиран от #90, #107
22:53 16.07.2026
88 Световната статистика
До коментар #82 от "Русия е шампион по смъртност.":показва, че България е най- бързо изчезвашата страна в СВЕТА. Демографските данни скоро ги изнесоха. Чети и реви.
Коментиран от #119
22:54 16.07.2026
89 Лекар
До коментар #81 от "Така е трот.ке":Пробвал ли си да се удариш с парен чук 🔨 по главата празна?
Коментиран от #92
22:54 16.07.2026
90 Така е стоенчо
До коментар #87 от "стоян георгиев":И аз с тротка, само се бъзикам с тъпотата и да се продава като магданоз. За говорене ни стаи глуп...
Коментиран от #98
22:55 16.07.2026
91 стоян георгиев
22:55 16.07.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Путин
Коментиран от #95, #96
22:56 16.07.2026
94 стоян георгиев
Коментиран от #102, #125
22:56 16.07.2026
95 Софиянец
До коментар #93 от "Путин":В състава на Руската федерация 🤭
22:57 16.07.2026
96 Един минус от мен
До коментар #93 от "Путин":за славене на фашисткият и терористичен режим в Украйна!
Коментиран от #99
22:57 16.07.2026
97 Лекар
До коментар #92 от "Пробвай":Понеже главата ти е празна няма да те боли.
Коментиран от #100
22:58 16.07.2026
98 стоян георгиев
До коментар #90 от "Така е стоенчо":Ти си болен.мали прочете.не се шегувам за съжаление.няма да се оправиш това също го казвам с най добри чувства към теб.вероярно си бил някога нормален човек,но липсата на морал и ценности са те унишожили.жалко за теб,но няма как да ти помогна а и писането на два три шаблона дето са ти дали да повтаряш правят дискусията ни излишна.
Коментиран от #101
22:58 16.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Така е
До коментар #97 от "Лекар":Ако не е празна, няма глупака да троли денонощно и да полазва жалкото си съществуване.
22:59 16.07.2026
101 За съжаление не си болен стоенче
До коментар #98 от "стоян георгиев":Болест се лекува, но тъпота и безродие не!
23:00 16.07.2026
102 стоян георгиев
До коментар #94 от "стоян георгиев":Руската федерация е на тяхната възраст.
23:00 16.07.2026
103 Хахаха
ПП/ДБ и ГЕРБ са НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ.
Огън да ги гори тях и близките им да предателство
Коментиран от #106
23:00 16.07.2026
104 Атина Палада
Коментиран от #105, #120
23:01 16.07.2026
105 Глупака тролей
До коментар #104 от "Атина Палада":пак откраднал ник. После защо запада е толкова жалък. 😄
Коментиран от #108, #111
23:02 16.07.2026
106 стоян георгиев
До коментар #103 от "Хахаха":В какво се изразява предателството им?
Коментиран от #109
23:03 16.07.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 стоян георгиев
До коментар #105 от "Глупака тролей":Хаха...значи това е доказателството ...хах
Коментиран от #113
23:04 16.07.2026
109 В изпълняване
До коментар #106 от "стоян георгиев":нарежданията на чуждо посолство и унищожаването на България. Дремне ти на теб за България.
Коментиран от #112
23:04 16.07.2026
110 хора,четете
До коментар #5 от "Стенли":“Радев ще бъде жестоко ударен. Той е приключил. На първо място заради ваденето на третия олигарх от списъка. С абсурдни аргументи, че от това ни зависело метрото. А се оказа, че въпросният узбек е със санкции по Магнитски, със санкции отделно британски, със санкции канадски, австралийски, Нова Зеландия, не знам още къде. Че се води като глава на престъпен картел, олигарх руски. Че едната от фирмите му има нещо общо с българското метро. Е, добре, този човек утре ако изчезне какво става? Българското метро спира? Освен това от години вече българското метро се снабдява основно от “Сименс“ и от “Шкода“.
Коментиран от #116
23:05 16.07.2026
111 Лекар
До коментар #105 от "Глупака тролей":Ако не стане с парен чук 🔨 пробвай да си напълниш носа с барут и да се изджаскаш със засилка в стената.
Коментиран от #115
23:05 16.07.2026
112 стоян георгиев
До коментар #109 от "В изпълняване":Какво точно са направили?какво им е наредило посолството което е навредило на България?
Коментиран от #117
23:06 16.07.2026
113 Е ако
До коментар #108 от "стоян георгиев":да крадеш и лъжеш не е дъното на един глупак, здраве му кажи. Вярно е, че ти си главен герой в падението, но аз нямам вина, че го демонстрираш.
Коментиран от #114
23:06 16.07.2026
114 стоян георгиев
До коментар #113 от "Е ако":Ясно...
23:07 16.07.2026
115 Така е
До коментар #111 от "Лекар":С каквато и тъпотия да пробва глупака, все ще е от полза. Есин тролещ глупак по малко.
23:08 16.07.2026
116 Това са безспорни
До коментар #110 от "хора,четете":Факти.
Коментиран от #121
23:09 16.07.2026
117 Ами
До коментар #112 от "стоян георгиев":сами си го казаха в записите националните предатели ПП и ДБ.
Коментиран от #122
23:09 16.07.2026
118 До последният украинец
Някога когато чехи словаци не можеха да се понасят , ЦИВИЛИЗОВАНО се разделиха на Чехия и Словакия и сега живеят в мир. Защо не позволявате войната да бъде прекратена и хората да си живеят спокойно , а непрекъснато ги насърчавате да воюват до победа?
Решението е граница от киЕв към Одеса и на който където му хареса
Коментиран от #123
23:09 16.07.2026
119 Няма такова нещо.
До коментар #88 от "Световната статистика":Руснакът живее до 65г., дори по-малко от севернокорееца, който живее средно до 67г.. Европейците живеят много по-дълго, в това число и България. Просто нашите гени са много по-добри от руските, живеем и по-здравословно от тях, имаме много по-висока здравна култура и информираност за проблемите. Също така и свободата има голямо значение за цялостното благосъстояние и здравето. Робството на съветската идеология и пропаганда също вредят страшно много на психиката, а оттам и на физическото здраве.
23:09 16.07.2026
120 стоян георгиев
До коментар #104 от "Атина Палада":Ако го върне ей тия ушанки ще ровят пак по кофите заедно с мургавите им братовчеди.забравиха го тоя процес ама явно ги влече
23:09 16.07.2026
121 Безспорен факт е
До коментар #116 от "Това са безспорни":че троленето показва не само падението на глупака, а и дъното на поръчителя! 😄
23:10 16.07.2026
122 стоян георгиев
До коментар #117 от "Ами":Какво казаха бе убавец? Какво направиха дето прецака бг?
Коментиран от #124
23:10 16.07.2026
123 стоян георгиев
До коментар #118 от "До последният украинец":Какво ще стане ако се спре с доставките на оръжие?
Коментиран от #126
23:12 16.07.2026
124 Ами
До коментар #122 от "стоян георгиев":че наемат глупаци като да тролят. А иначе ко казаха, българите чухме и ни е гнус от тази из мет ПП и ДБ, ползваща отпадъци да тролят. Нали стоенче.
Коментиран от #129
23:13 16.07.2026
125 Рф е същата като тях.
До коментар #94 от "стоян георгиев":Съществува от 1991г :)
23:14 16.07.2026
126 Ще спрат
До коментар #123 от "стоян георгиев":да умират невинни хора! Но войната е бизнес и до последният украинец ще си тъпчат сметките.
23:14 16.07.2026
127 Анонимен
Такава държава никога не е имало!
23:17 16.07.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Лекар
До коментар #124 от "Ами":Чука.Пробвай с парен чук 🔨 в празната ти тиква.Дано успееш да си уцелиш празната тиква.
Коментиран от #130
23:21 16.07.2026
130 Дай боже
До коментар #129 от "Лекар":та един тролещ глупак да е по малко.
23:23 16.07.2026