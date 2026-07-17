Политическата ситуация в Украйна: Правителствена криза, улични протести и рокади в отбраната ОБЗОР

Вътрешнополитическата ситуация в Украйна навлезе в най-дълбоката си криза от години насам.

Страната осъмна с частично обновено правителство, масови протести по улиците на големите градове и сериозно преструктуриране на военното ръководство. През изминалото денонощие Върховната рада одобри новия министър-председател Серхий Корецки и списък от 16 министри, но ключовият пост на министър на отбраната остава вакантен. Това се случва на фона на засилени руски ракетни удари и нарастващо разделение сред украинското общество и политическия елит.

Назначения и рокади: Кой е новият премиер Серхий Корецки?

По предложение на президента Володимир Зеленски, украинският парламент гласува с огромно мнозинство (289 гласа „за“) за назначаването на Серхий Корецки като нов министър-председател на Украйна. Корецки е бивш главен изпълнителен директор на държавните енергийни гиганти „Нафтогаз“ и „Укрнафта“. Неговият избор е продиктуван от репутацията му на успешен кризисен мениджър от бизнес средите, който няма предходно политическо минало.

Промените в изпълнителната власт бяха задействани по-рано тази седмица, след като досегашният премиер Юлия Свириденко подаде оставка, което автоматично разпусна целия състав на Министерския съвет. Като основни приоритети пред новото правителство Корецки очерта:

Максимално обезпечаване на отбранителните сили.

Разширяване на капацитета на местната военна индустрия.

Подготовка на страната за предстоящия зимен сезон в условия на непрестанни руски атаки срещу критичната енергийна инфраструктура.

Парламентът вече утвърди по-голямата част от новия състав на кабинета. Денис Шмигал запазва позицията си на първи вицепремиер и министър на енергетиката, а Серхий Марченко остава начело на Министерството на финансите. Оксана Ферчук поема Министерството на цифровата трансформация, а Виталий Ким е назначен за министър на въвеждането на ветераните в обществения живот.

Уволнението на Михайло Федоров взриви общественото мнение

Най-голямото политическо сътресение дойде от окончателното отстраняване на Михайло Федоров от поста министър на отбраната. 35-годишният Федоров, който заемаше длъжността в продължение на едва шест месеца, се ползваше с огромен авторитет сред младите украинци и западните партньори. Той е сочен за архитект на модернизацията на украинската армия, драстичното увеличаване на производството на дронове и въвеждането на иновативни дигитални технологии на бойното поле.

Според изявления на Володимир Зеленски пред международни медии, основната причина за уволнението е остър конфликт относно военната стратегия между Федоров и главнокомандващия на въоръжените сили генерал Олександър Сирски. Федоров настояваше за преминаване към високотехнологична война с акцент върху безпилотните апарати, докато Сирски залага на традиционни тактики с използване на пехота и бронирана техника. Зеленски подчерта, че липсата на единство между двамата лидери е станала опасна за държавата по време на война.

За да тушира напрежението, в късните часове президентът назначи настоящия изпълняващ длъжността ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Евхений Хмара за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Хмара разполага с богат опит в управлението на технологични бойни операции. Като титуляр за поста обаче активно се обсъжда кандидатурата на досегашния вътрешен министър Ихор Клименко.

Обществени настроения и бурни реакции

Решението за отстраняването на Федоров предизвика вълна от недоволство. В столицата Киев и редица други големи градове като Лвов, Одеса, Днипро и Ивано-Франкивск хиляди предимно млади граждани излязоха на улични протести. Демонстрантите издигнаха лозунги в подкрепа на Федоров, скандираха „Сирски, тръгвай си!“ и настояваха за прозрачност при реформите в отбраната. Медийната платформа United24 дори временно преустанови работата си, тъй като екипът ѝ се присъедини към недоволството в Киев. В знак на протест заместник-командващият на Военновъздушните сили на Украйна полковник Павло Елизаров също подаде оставка, определяйки уволнението на Федоров като „голямо зло“ за отбранителните способности на страната.

Проучванията на общественото мнение в Украйна показват сериозна динамика:

Доверие в институциите: Последните анкети на Киевския международен институт по социология (КМИС) сочат, че доверието в президента Зеленски остава сравнително стабилно на нива около 58-61%, но неодобрението към него се е покачило до 34-36%.

Последните анкети на Киевския международен институт по социология (КМИС) сочат, че доверието в президента Зеленски остава сравнително стабилно на нива около 58-61%, но неодобрението към него се е покачило до 34-36%. Военни срещу политици: Доверието към военните фигури и реформаторите остава по-високо от това към политическия елит. Около 50% от анкетираните изразяваха изрично доверие в Михайло Федоров преди отстраняването му.

Доверието към военните фигури и реформаторите остава по-високо от това към политическия елит. Около 50% от анкетираните изразяваха изрично доверие в Михайло Федоров преди отстраняването му. Бъдещи очаквания: Според данни на КМИС, приблизително 67% от украинците очакват Володимир Зеленски да бъде заменен на поста след края на войната. Въпреки това, огромното мнозинство от населението продължава категорично да се противопоставя на провеждането на избори преди прекратяването на военните действия.

Кризата в Киев беше коментирана веднага и от прокремълски анализатори и руски военни блогъри, които побързаха да определят сблъсъка между Федоров и Сирски като „вътрешен бунт“ и ясен знак за разцепление в украинското командване.

Ситуацията в Украйна остава силно динамична, а способността на новия премиер Серхий Корецки бързо да стабилизира държавното управление и енергийната система ще бъде подложена на сериозен тест още през следващите дни.