Хиляди албанци на бунт срещу мегапроект на зетя на Тръмп край Адриатика

Хиляди жители на Албания излязоха на протест в центъра на Тирана срещу мащабен туристически проект на стойност 1,4 милиарда евро, свързан с инвестиционна компания на Джаред Къшнър - зет на американския президент Доналд Тръмп, предава News.bg.

Проектът предвижда изграждането на луксозен туристически комплекс на остров Сазан и по крайбрежието край Вльора, в непосредствена близост до защитената зона Вьоса-Нарта.

Природозащитни организации предупреждават, че инвестицията може да засегне стотици хектари девствени плажове и ценни екосистеми, обитавани от фламинго, тюлени и морски костенурки.

Демонстрантите се събраха пред сградата на правителството с плакати „Нацията не е за продан“ и „Не искам Албания да стане като Дубай“, както и с надуваеми фигури на фламинго.

„Искаме строителството да бъде спряно и техниката да бъде изведена от защитената територия“, заяви екологът Йони Ворпси от природозащитната организация „БърдЛайф Албания“. По думите му комплексът ще включва около 10 000 хотелски стаи и ще промени необратимо облика на района.

Инвеститорите отхвърлят критиките. Според представителите на проекта строителството ще бъде съобразено с екологичните изисквания и ще донесе нови работни места и икономически ползи за местното население.

Албанският премиер Еди Рама също защити инвестицията и подчерта, че страната трябва да остане отворена за чуждестранен капитал.

„Няма абсолютно никакъв шанс тази инвестиция да бъде спряна, докато аз съм на този пост“, заяви Рама.

Напрежението около проекта се засили, след като строителни фирми започнаха да ограждат терени край Звернец до Вльора. През уикенда протестиращи влязоха в сблъсъци с частни охранители, при които имаше пострадали.

Джаред Къшнър обяви инвестиционните си планове за Албания през 2024 г. като част от по-широка стратегия за вложения на Балканите. Част от нея беше и проект в Белград, от който инвеститорите впоследствие се отказаха след силен обществен натиск.