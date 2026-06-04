Хиляди албанци на бунт срещу мегапроект на зетя на Тръмп край Адриатика

Хиляди жители на Албания излязоха на протест в центъра на Тирана срещу мащабен туристически проект на стойност 1,4 милиарда евро, свързан с инвестиционна компания на Джаред Къшнър - зет на американския президент Доналд Тръмп, предава News.bg.
Проектът предвижда изграждането на луксозен туристически комплекс на остров Сазан и по крайбрежието край Вльора, в непосредствена близост до защитената зона Вьоса-Нарта.
Природозащитни организации предупреждават, че инвестицията може да засегне стотици хектари девствени плажове и ценни екосистеми, обитавани от фламинго, тюлени и морски костенурки.
Демонстрантите се събраха пред сградата на правителството с плакати „Нацията не е за продан“ и „Не искам Албания да стане като Дубай“, както и с надуваеми фигури на фламинго.
„Искаме строителството да бъде спряно и техниката да бъде изведена от защитената територия“, заяви екологът Йони Ворпси от природозащитната организация „БърдЛайф Албания“. По думите му комплексът ще включва около 10 000 хотелски стаи и ще промени необратимо облика на района.
Инвеститорите отхвърлят критиките. Според представителите на проекта строителството ще бъде съобразено с екологичните изисквания и ще донесе нови работни места и икономически ползи за местното население.
Албанският премиер Еди Рама също защити инвестицията и подчерта, че страната трябва да остане отворена за чуждестранен капитал.
„Няма абсолютно никакъв шанс тази инвестиция да бъде спряна, докато аз съм на този пост“, заяви Рама.
Напрежението около проекта се засили, след като строителни фирми започнаха да ограждат терени край Звернец до Вльора. През уикенда протестиращи влязоха в сблъсъци с частни охранители, при които имаше пострадали.
Джаред Къшнър обяви инвестиционните си планове за Албания през 2024 г. като част от по-широка стратегия за вложения на Балканите. Част от нея беше и проект в Белград, от който инвеститорите впоследствие се отказаха след силен обществен натиск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
09:53 04.06.2026
3 Цеко сифоня
09:59 04.06.2026
4 Сила
Коментиран от #7, #8
10:02 04.06.2026
5 Докато ТРЪМП
Самият Тръмп помага с вътрешна информация и с позицията си.
Флоридските селяни са решили да станат мултимилирдери за 4 години.
10:12 04.06.2026
6 Браво на албанците
А у нас всичко се кланя на чужденците! И земята ни изкупиха!
Народ без земя не е народ, а номадско племе!
Иди в Русия да си купиш къща и имот?
Преди две години бях в Москва. Един сънародник, женен за рускиня, с три деца, живеещ над 30 години, все още нямаше руско гражданство!
А тук се продава българско гражданство и затова оная Захариева на Боко хигиенистката отиде в Брюксел! За награда!
10:16 04.06.2026
7 бай Ставри
До коментар #4 от "Сила":На пръв поглед е така, но може да е и поредната платена манипулация на розово-зелените либерали на Шорош.
10:26 04.06.2026
8 Даа!
До коментар #4 от "Сила":То да е само там.Дългоносите вече са вложили стотици милиони " на зелено" в столицата.Тихо,без шум.Трябва да бъдеш абсолютен наивник,да мислиш,че десетки крупни инвеститори ще хвърлят милиони и милиони в изграждането на стотици жилищни сгради- високо строителство,със стотици жилища,офисни помещения и магазини.Сигурно за български клиенти,а? При цени стартираши от 2,5 К евро нагоре.Хиляди жилища стоят празни от години? Защо,кой е толкова луд,да хвърли огромни пари,и да държи празни имоти ,без един цент печалба,но носещи разходи,и то- сериозни- охрана,данъци, подръжка.Те така са научени: тихомълком,отвътре.Но за разлика от шиптурите,който са корав и непокорен народ,тук всеки ще гледа в краката си и ще мълчи. Така постъпиха и с французите,който взеха на концесия тяхната вода,( същата компания която притежава Софийска вода от десетки години) .Още на третия месец,когато им започнаха номерата за вдигане цените с десетки проценти, безцеремонно им биха шута, като прекратиха концесията.А франсето директно се настани при бай Ганьо,на мястото на англичаните,и вече двадесет години му плаща 2 евроцента за кубик вода - конц.такса,а му е препродава за 2,30 евро.А от Юни ще ни натоварят с още 45-50 цента на кубик отгоре.Иначе,по голем юнак от Ганчо с гуглата няма.На масата с леген кълцана маруля,лук и шише със шлъокавица.
10:28 04.06.2026
9 Този проект, плод
10:34 04.06.2026
10 гост
10:36 04.06.2026
11 Нямало вече
10:46 04.06.2026