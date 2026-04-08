Великобритания и Германия приветстваха постигнатото примирие в Иран

Германският канцлер Фридрих Мерц днес приветства споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Целта сега е да бъде договорено трайно прекратяване на войната. Работим в тясно сътрудничество с нашите партньори по този въпрос“, написа Мерц в Екс.
Канцлерът също така благодари на Пакистан за посредничеството при сключването на споразумението. Според него преговорите ще защитят иранското цивилно население, ще гарантират сигурността в региона и биха могли да предотвратят световна енергийна криза.
Германското правителство „подкрепя тези дипломатически усилия“, каза Мерц. Германия може да допринесе за гарантирането на свободното преминаване през Ормузкия проток, добави той.
„Най-после добри новини и в политиката! Приветствам решението на воюващите страни да се споразумеят за прекратяване на огъня в конфликта в Иран“, написа в публикация в Екс германският министър на външните работи Йохан Вадефул. Вадефул също благодари на всички, които са подкрепили споразумението и в частност на посредника – Пакистан.
„Това трябва да бъде решителна стъпка към траен мир, тъй като последиците от продължаването на войната биха били неизмерими“, заяви той.
Германия ще направи всичко възможно, за да подкрепи този дипломатически подход, добави Вадефул.
Британският премиер Киър Стармър ще замине на обиколка в Близкия изток, за да говори с лидерите на партньорски държави от Залива Ормузкият проток да остане отворен за постоянно след изтичането на срока на обявеното снощи двуседмично примирие между САЩ и Иран, предаде Ройтерс, като се позова на британската премиерска канцелария, съобщи БТА.
"Приветствам споразумението за прекратяване на огъня, което е момент на облекчение за региона и за света", каза премиерът.
Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че се е съгласил да преустанови "бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици".
По-рано вчера американският държавен глава заплаши в публикация в своята социална платформа "Трут соушъл", че "цяла една цивилизация ще загине", ако Техеран не се съгласи на споразумение, по силата на което да бъде отворен Ормузкият проток.
Стратегическият воден маршрут бе блокиран от Иран, в отговор на започналата на 28 февруари американско-израелска военна операция срещу Техеран.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
12:21 08.04.2026
2 Рамбо
Коментиран от #5, #13
12:28 08.04.2026
3 Дон Корлеоне
12:30 08.04.2026
4 Рузвелт
12:34 08.04.2026
5 незнайко
До коментар #2 от "Рамбо":Иранците не са нападали никого и не са клекнали на някого ! Тръмп разбра, че губи защото цял свят започна да го гледа НАКРИВО заради петролната криза и се отказа от УНИЩОЖЕНИЕТО на Иран ! Иран ще отворят протока, НО срещу такса което е в тяхна полза а САЩ нищо не спечелиха а загубига милиарди във военно оборудване !
Нефта в Иран си остава ТЕХЕН !!!
Коментиран от #7, #9
12:38 08.04.2026
6 Чичака
ЕС е в рецесия
12:38 08.04.2026
7 Копейка
До коментар #5 от "незнайко":А на нас тук какъв ни е кяра?
12:48 08.04.2026
8 Да,бе
Коментиран от #10, #11
12:50 08.04.2026
9 ХАХ
До коментар #5 от "незнайко":През дедо вият ми чий е петролът на Иран.
12:51 08.04.2026
10 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #8 от "Да,бе":Тая Западна цивилизация я закривате 100 години бре 🤣.
12:52 08.04.2026
11 Гресирана ватенка
До коментар #8 от "Да,бе":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го поставяш в г а з а.
Коментиран от #12
12:53 08.04.2026
12 Да,бе
До коментар #11 от "Гресирана ватенка":Баща ти все ме прережда...
12:59 08.04.2026
13 Техеран
До коментар #2 от "Рамбо":Избягаха, като бити хомосексуалисти. Единият им самолетоносач го издълбуниха и е за основен ремонт. Дали има изтичане от реактора е военна тайна. Горките пилоти и моряци. Другият им самолетоносач побягна към Индийския океан. Корабите за поддръжка избягаха след самолетоносачите. Самолетите им изпопадаха като гнили круши. Пилотите им са пленени от иранците и изучават Корана.
Коментиран от #14
13:00 08.04.2026
14 смех
До коментар #13 от "Техеран":И с кво го избълбуниха тия чалманлии бе с камъни ли щото те друго нямат.
Коментиран от #16
13:01 08.04.2026
15 Пенсионер
13:05 08.04.2026
16 Пенсионер 69 годишен
До коментар #14 от "смех":Не се знае с какво. Военна тайна. Но палубата му е заприличала на вълнообразни легнали полицаи и самолетите не са могли да се приземят. Здравата е била издълбунена. Дебела стомана лесно не се нагърчва.
13:09 08.04.2026
17 Пенсионер 69 годишен
А уж щеше да "фърчи вата и чалми". 😀🤣😛
13:15 08.04.2026
18 Кака Нашева
14:45 08.04.2026
19 Пършинг
15:07 08.04.2026