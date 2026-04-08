Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Великобритания и Германия приветстваха постигнатото примирие в Иран

8 Април, 2026 12:19 1 315 19

  • иран-
  • фридрих мерц-
  • киър стармър-
  • великобритания-
  • германия-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Германия може да допринесе за гарантирането на свободното преминаване през Ормузкия проток, заяви канцлерът

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц днес приветства споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Целта сега е да бъде договорено трайно прекратяване на войната. Работим в тясно сътрудничество с нашите партньори по този въпрос“, написа Мерц в Екс.

Канцлерът също така благодари на Пакистан за посредничеството при сключването на споразумението. Според него преговорите ще защитят иранското цивилно население, ще гарантират сигурността в региона и биха могли да предотвратят световна енергийна криза.

Германското правителство „подкрепя тези дипломатически усилия“, каза Мерц. Германия може да допринесе за гарантирането на свободното преминаване през Ормузкия проток, добави той.

„Най-после добри новини и в политиката! Приветствам решението на воюващите страни да се споразумеят за прекратяване на огъня в конфликта в Иран“, написа в публикация в Екс германският министър на външните работи Йохан Вадефул. Вадефул също благодари на всички, които са подкрепили споразумението и в частност на посредника – Пакистан.

„Това трябва да бъде решителна стъпка към траен мир, тъй като последиците от продължаването на войната биха били неизмерими“, заяви той.

Германия ще направи всичко възможно, за да подкрепи този дипломатически подход, добави Вадефул.

Британският премиер Киър Стармър ще замине на обиколка в Близкия изток, за да говори с лидерите на партньорски държави от Залива Ормузкият проток да остане отворен за постоянно след изтичането на срока на обявеното снощи двуседмично примирие между САЩ и Иран, предаде Ройтерс, като се позова на британската премиерска канцелария, съобщи БТА.

"Приветствам споразумението за прекратяване на огъня, което е момент на облекчение за региона и за света", каза премиерът.

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че се е съгласил да преустанови "бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици".

По-рано вчера американският държавен глава заплаши в публикация в своята социална платформа "Трут соушъл", че "цяла една цивилизация ще загине", ако Техеран не се съгласи на споразумение, по силата на което да бъде отворен Ормузкият проток.

Стратегическият воден маршрут бе блокиран от Иран, в отговор на започналата на 28 февруари американско-израелска военна операция срещу Техеран.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    6 1 Отговор
    От снимката лъха на отрицателно ай кю

    12:21 08.04.2026

  • 2 Рамбо

    3 6 Отговор
    Унижението за Русия и Китай е огромно. След Венецуела и Иран клекна пред истинския световен хегемон. Единия мухльо се е скрил в бункера, а другия се прави, че не го интересува. Съответно иранците решиха, че е по-добре да се договорят със силния вместо да чакат безнадеждна помощ от Тупин и Спи.

    Коментиран от #5, #13

    12:28 08.04.2026

  • 3 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    12:30 08.04.2026

  • 4 Рузвелт

    5 0 Отговор
    Без нас англетата щяха да говорят на немски.

    12:34 08.04.2026

  • 5 незнайко

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рамбо":

    Иранците не са нападали никого и не са клекнали на някого ! Тръмп разбра, че губи защото цял свят започна да го гледа НАКРИВО заради петролната криза и се отказа от УНИЩОЖЕНИЕТО на Иран ! Иран ще отворят протока, НО срещу такса което е в тяхна полза а САЩ нищо не спечелиха а загубига милиарди във военно оборудване !
    Нефта в Иран си остава ТЕХЕН !!!

    Коментиран от #7, #9

    12:38 08.04.2026

  • 6 Чичака

    4 1 Отговор
    Петрола глупакооо
    ЕС е в рецесия

    12:38 08.04.2026

  • 7 Копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "незнайко":

    А на нас тук какъв ни е кяра?

    12:48 08.04.2026

  • 8 Да,бе

    4 1 Отговор
    Тръмп си изпълни обещанието за снощи,че една цивилизация ще загине...Наистина западната постколониална цивилизация предаде Богу дух.И слава Богу!

    Коментиран от #10, #11

    12:50 08.04.2026

  • 9 ХАХ

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "незнайко":

    През дедо вият ми чий е петролът на Иран.

    12:51 08.04.2026

  • 10 Тц,тц,тц 😂😂😂

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Да,бе":

    Тая Западна цивилизация я закривате 100 години бре 🤣.

    12:52 08.04.2026

  • 11 Гресирана ватенка

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Да,бе":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го поставяш в г а з а.

    Коментиран от #12

    12:53 08.04.2026

  • 12 Да,бе

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гресирана ватенка":

    Баща ти все ме прережда...

    12:59 08.04.2026

  • 13 Техеран

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рамбо":

    Избягаха, като бити хомосексуалисти. Единият им самолетоносач го издълбуниха и е за основен ремонт. Дали има изтичане от реактора е военна тайна. Горките пилоти и моряци. Другият им самолетоносач побягна към Индийския океан. Корабите за поддръжка избягаха след самолетоносачите. Самолетите им изпопадаха като гнили круши. Пилотите им са пленени от иранците и изучават Корана.

    Коментиран от #14

    13:00 08.04.2026

  • 14 смех

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Техеран":

    И с кво го избълбуниха тия чалманлии бе с камъни ли щото те друго нямат.

    Коментиран от #16

    13:01 08.04.2026

  • 15 Пенсионер

    1 0 Отговор
    Дано да спре повишаването на цените, че не се трае. Всяка сутрин вият сирени. Полиция или линейки, не зная. От стрес и обедняване хората се поболяват.

    13:05 08.04.2026

  • 16 Пенсионер 69 годишен

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "смех":

    Не се знае с какво. Военна тайна. Но палубата му е заприличала на вълнообразни легнали полицаи и самолетите не са могли да се приземят. Здравата е била издълбунена. Дебела стомана лесно не се нагърчва.

    13:09 08.04.2026

  • 17 Пенсионер 69 годишен

    4 0 Отговор
    Може би са разтопили реактора и са го изхвърлили в морето. Има такава възможност в конституцията. Прекалено дълго не е бил обслужван. От пожар в пералнята не е възможно да се нагърчи палубата.
    А уж щеше да "фърчи вата и чалми". 😀🤣😛

    13:15 08.04.2026

  • 18 Кака Нашева

    1 0 Отговор
    Тези двамата Из Родди на снимката в случая какви се явяват ?

    14:45 08.04.2026

  • 19 Пършинг

    1 0 Отговор
    А ний ще се приветстваме,ако тия изчезнат.

    15:07 08.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания