Великобритания и Германия приветстваха постигнатото примирие в Иран

Германският канцлер Фридрих Мерц днес приветства споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Целта сега е да бъде договорено трайно прекратяване на войната. Работим в тясно сътрудничество с нашите партньори по този въпрос“, написа Мерц в Екс.

Канцлерът също така благодари на Пакистан за посредничеството при сключването на споразумението. Според него преговорите ще защитят иранското цивилно население, ще гарантират сигурността в региона и биха могли да предотвратят световна енергийна криза.

Германското правителство „подкрепя тези дипломатически усилия“, каза Мерц. Германия може да допринесе за гарантирането на свободното преминаване през Ормузкия проток, добави той.

„Най-после добри новини и в политиката! Приветствам решението на воюващите страни да се споразумеят за прекратяване на огъня в конфликта в Иран“, написа в публикация в Екс германският министър на външните работи Йохан Вадефул. Вадефул също благодари на всички, които са подкрепили споразумението и в частност на посредника – Пакистан.

„Това трябва да бъде решителна стъпка към траен мир, тъй като последиците от продължаването на войната биха били неизмерими“, заяви той.

Германия ще направи всичко възможно, за да подкрепи този дипломатически подход, добави Вадефул.

Британският премиер Киър Стармър ще замине на обиколка в Близкия изток, за да говори с лидерите на партньорски държави от Залива Ормузкият проток да остане отворен за постоянно след изтичането на срока на обявеното снощи двуседмично примирие между САЩ и Иран, предаде Ройтерс, като се позова на британската премиерска канцелария, съобщи БТА.

"Приветствам споразумението за прекратяване на огъня, което е момент на облекчение за региона и за света", каза премиерът.

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че се е съгласил да преустанови "бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици".

По-рано вчера американският държавен глава заплаши в публикация в своята социална платформа "Трут соушъл", че "цяла една цивилизация ще загине", ако Техеран не се съгласи на споразумение, по силата на което да бъде отворен Ормузкият проток.

Стратегическият воден маршрут бе блокиран от Иран, в отговор на започналата на 28 февруари американско-израелска военна операция срещу Техеран.