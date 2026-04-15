„Алтернатива за Германия“ се е превърнала в най-силната партия в Германия

15 Април, 2026 12:22 1 534 32

Недоволството от коалиционното правителство се увеличава. 79% от анкетираните казват, че не са доволни от неговото представяне.

„Алтернатива за Германия“ се е превърнала в най-силната партия в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крайнодясната партия “Алтернатива за Германия“ (АзГ) се е превърнала в най-силната партия в Германия, предаде ДПА, като се позова на данни от социологическо проучване на “ЮГав“. Подкрепата за партията се е увеличила с един процентен пункт - до 27%, съобщи БТА.

Подкрепата за консервативния блок на германския канцлер Фридрих Мерц е спаднала с три процентни пункта до 23%, което е най-ниското ниво за него в проучванията на “ЮГав“ от декември 2021 г. насам. Германската социалдемократическа партия, коалиционният партньор на Мерц, бележи спад с един процентен пункт - до 13%.

Партиите “Зелените“ и “Левите“ отбелязват ръст в подкрепата - съответно до 14% и 10%. Свободната демократическа партия и германският популистки алианс “Сара Вагенкнехт“ получават подкрепа от 4%, което е под прага за влизане в парламента.

В проучването са анкетирани 2178 избиратели в периода между 10 и 13 април, докато германското правителство се затруднява да намери ефективно решение за справяне с нарастващите енергийни цени, предизвикани от войната в Иран.

Недоволството от коалиционното правителство се увеличава, като 79% от анкетираните казват, че не са доволни от неговото представяне, в сравнение с 55% през месец юни 2025 година, отбелязва ДПА.

Удовлетвореността сред поддръжниците на консервативния блок на Мерц – съставен от Християндемократическия съюз (ХДС) и баварския Християнсоциален съюз (ХСС) – е спаднала до 34% през април спрямо 48% през март тази година.

Други скорошни проучвания също показват, че АзГ има лека преднина. Проучване на института ИНСА за неделното издание на вестник “Билд“ показва, че консерваторите имат подкрепа от 25%, а АзГ – 26%. От своя страна проучване на “Инфратест димап“ показва, че ХДС и ХСС получават подкрепата на 26% от анкетираните, а АзГ получава 25%.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Художници

    19 4 Отговор
    Има ли?

    Коментиран от #11, #16

    12:24 15.04.2026

  • 2 зИленски

    30 5 Отговор
    ОХ
    НЯМА ПОКОЙ
    ОТ ОРБАН СЕ ОТЪРВАХ
    СЯ ПЪК ТЕЗИ
    АМАН

    12:24 15.04.2026

  • 3 на местните

    7 11 Отговор
    На местните избори се провали ха тотално. Хората прогледнаха. На лъжата краката са къси.

    Коментиран от #8, #21

    12:26 15.04.2026

  • 4 ………….

    4 14 Отговор
    Защото не го играят със статуковото както е при нас със възраждане тайно подкрепят гроб и тн. Възраждане до момента на местно ниво нямат никакви успехи .

    12:27 15.04.2026

  • 5 хихи

    2 24 Отговор
    руски палячовци

    Коментиран от #23

    12:27 15.04.2026

  • 6 Сатана Z

    10 6 Отговор
    AdF e Англо-Саксонски политически проект като алтернатива на тъповата политика на зелените нищожества в Дойчланд начело с чучелото Мерц

    12:28 15.04.2026

  • 7 Шмерц е на изхвъргачката

    10 3 Отговор
    Типична революционна ситуация.

    Управляващата върхушка не може да управлява по старому, а низините не искат да бъдат управлявани по старому.

    12:28 15.04.2026

  • 8 ……….

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "на местните":

    Погледни източна Германия и на север .

    12:28 15.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 да питам

    4 4 Отговор
    верно ли Алис вайдел се омъжила за жена ?

    Коментиран от #12, #13, #17, #24

    12:35 15.04.2026

  • 11 Уплашено шекелджийче

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Художници":

    Май скоро ще одима и нереализирали се художници.

    12:36 15.04.2026

  • 12 леля Асенка Василева 🌈🌈

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    Не, ма, oженена е за родител 2!💋💋🌈🌈

    12:37 15.04.2026

  • 13 Благо корупционера от Варна

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    Не съм корупционер и Асенката не е хей!

    12:38 15.04.2026

  • 14 Феникс

    10 3 Отговор
    Скоро и в България със Възраждане, отивайте в Неделя да гласувате масово , а не си чоплете в носа!

    Коментиран от #19

    12:38 15.04.2026

  • 15 Някой

    10 1 Отговор
    Журналисти трябва да бъдат наказвани за изрази като "германският популистки алианс". Това са клевети, за които може да им се търси съдебна отговорност. Популист е да говориш това което се харесва. Огромна част от политиците са такива. Тук в последно време е Пеевски (гледа да изпревари другите), а преди това Борисов. Но журналист не може да си позволява такива определения!

    Коментиран от #18

    12:39 15.04.2026

  • 16 Феникс

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Художници":

    Абе май със новите богоизбрани, трябва нещо по лошо от художника! Днес разбрах че през 2024 ционистите са унищожили лобното място на св. Петър в Ливан!

    12:40 15.04.2026

  • 17 Мухахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    Питай Костя

    12:41 15.04.2026

  • 18 любопитен

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Ти къде видя журналисти?

    12:43 15.04.2026

  • 19 ………..

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Феникс":

    Да направят коалицията със румбата и модела шиши-Борисов да продължи ….

    Коментиран от #27

    12:48 15.04.2026

  • 20 Така

    5 1 Отговор
    така, всичко е по план. Ще ритнат столчето на Мерц, когато АзГ могат да вземат сами изборите. Преди това няма да е. Управляващите не само са затънали, ами са адски безидеийни, че това би било най-чистият вариянт да излязат от управлението.

    12:48 15.04.2026

  • 21 Евро Пейка

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "на местните":

    И какво точно са изгубили като на комунални избори в Бавария който е бастиона на ХСС са втора сила с 14% ? Това би се сравнявало на подобен резултат на Възраждане в Кърджали .!
    Не коментирай неща от които си нямаш и понятие!

    12:53 15.04.2026

  • 22 Ивелин Михайлов

    4 2 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ПОДКРЕПЯ АФД!

    12:54 15.04.2026

  • 23 Исторически парк

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    Ей американско палячовче

    12:55 15.04.2026

  • 24 Про стачка

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    Не не се е омъжила а се е оженил по нейни думи и никога не го е крила. Жена и е от Швейцария но е родена в Шри Ланка . И по тази причина немогат да я заклеймят като хомофоб или ксенофоб което бърка в доиграва на опонентите и.

    13:00 15.04.2026

  • 25 Зевзек

    6 1 Отговор
    Мъката на нашите козячета няма край - зеления не смее да се прибере в Украйна че ще го линчуват, наритаха господарите им в залива, Мерц му се клатят краката а ако падне Урсула и Кая си тръгват с него. Мадяр им попари надеждите като каза че ще блокира 90-те милиарда за хунтата и че ще продължи да купува руски петрол и газ. В България Радев ще спечели.

    Боже колко мъка има по този свят - особено козяшка мъка. Накъдето и да се обърнат все дърво и на тях им остава само да скимтят и да плюят в безсилна ярост

    Коментиран от #32

    13:00 15.04.2026

  • 26 АзГ е единствената

    6 0 Отговор
    Народна партия на Германия... Кви "крайно десни"? Пълни глупости... И да, всички познати избират само нея. "Старите" партии са всичките антинародни... Никога не бих избрал зелени, комунисти или партията на този Мерц... Не струват и 5 стотинки.

    Коментиран от #28

    13:06 15.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Читател

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "АзГ е единствената":

    Ами виж ако няма прилагателни пропагандата не върви - "крайно десни, крайно леви, популисти, нелиберална демокрация" и куп други заучени фрази - не виждаш ли че и нашите козячета ги повтарят като папагали.

    13:10 15.04.2026

  • 29 АБВ

    4 0 Отговор
    Даа, природата не търпи празноти. Орбан може да си е отишъл, но на негово място се появяват други. Страшното за ЕС е, че се появяват в Германия. Радев е малко камъче, но и той ще върши орбанистка работа.

    13:12 15.04.2026

  • 30 Дядо Ванго

    2 0 Отговор
    Партия АвГз ,скоро ще му духнат под опашката на грррзния Шмерци ,така ми се дава отгоре .

    13:12 15.04.2026

  • 31 Дзак

    2 0 Отговор
    Обикновено Зелените движения са антивоенни. В Германия се наблюдава обратното!

    13:12 15.04.2026

  • 32 СтатиСтик

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Зевзек":

    Нямат край мъките козяшки жълтопаветни ,станаха разногледи за същите жълти стотинки на пост напоследък ,кой първо да подкрепят -Джууленски,СатанЯхууу ,бай Перукан ,Мадяр и МърсУлата и Кая .Явно пак ще се връщат обратно към кофите и нискотарифната платена лю боффф ,явно където е текло пак ще тече ,не ги мислете !

    13:19 15.04.2026

