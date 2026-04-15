„Алтернатива за Германия“ се е превърнала в най-силната партия в Германия

Крайнодясната партия “Алтернатива за Германия“ (АзГ) се е превърнала в най-силната партия в Германия, предаде ДПА, като се позова на данни от социологическо проучване на “ЮГав“. Подкрепата за партията се е увеличила с един процентен пункт - до 27%, съобщи БТА.
Подкрепата за консервативния блок на германския канцлер Фридрих Мерц е спаднала с три процентни пункта до 23%, което е най-ниското ниво за него в проучванията на “ЮГав“ от декември 2021 г. насам. Германската социалдемократическа партия, коалиционният партньор на Мерц, бележи спад с един процентен пункт - до 13%.
Партиите “Зелените“ и “Левите“ отбелязват ръст в подкрепата - съответно до 14% и 10%. Свободната демократическа партия и германският популистки алианс “Сара Вагенкнехт“ получават подкрепа от 4%, което е под прага за влизане в парламента.
В проучването са анкетирани 2178 избиратели в периода между 10 и 13 април, докато германското правителство се затруднява да намери ефективно решение за справяне с нарастващите енергийни цени, предизвикани от войната в Иран.
Недоволството от коалиционното правителство се увеличава, като 79% от анкетираните казват, че не са доволни от неговото представяне, в сравнение с 55% през месец юни 2025 година, отбелязва ДПА.
Удовлетвореността сред поддръжниците на консервативния блок на Мерц – съставен от Християндемократическия съюз (ХДС) и баварския Християнсоциален съюз (ХСС) – е спаднала до 34% през април спрямо 48% през март тази година.
Други скорошни проучвания също показват, че АзГ има лека преднина. Проучване на института ИНСА за неделното издание на вестник “Билд“ показва, че консерваторите имат подкрепа от 25%, а АзГ – 26%. От своя страна проучване на “Инфратест димап“ показва, че ХДС и ХСС получават подкрепата на 26% от анкетираните, а АзГ получава 25%.
12:24 15.04.2026
ОТ ОРБАН СЕ ОТЪРВАХ
СЯ ПЪК ТЕЗИ
АМАН
12:24 15.04.2026
Коментиран от #8, #21
12:26 15.04.2026
5 хихи
Коментиран от #23
12:27 15.04.2026
12:28 15.04.2026
7 Шмерц е на изхвъргачката
До коментар #3 от "на местните":Погледни източна Германия и на север .
12:28 15.04.2026
10 да питам
Коментиран от #12, #13, #17, #24
12:35 15.04.2026
11 Уплашено шекелджийче
До коментар #1 от "Художници":Май скоро ще одима и нереализирали се художници.
12:36 15.04.2026
12 леля Асенка Василева 🌈🌈
До коментар #10 от "да питам":Не, ма, oженена е за родител 2!💋💋🌈🌈
12:37 15.04.2026
13 Благо корупционера от Варна
До коментар #10 от "да питам":Не съм корупционер и Асенката не е хей!
12:38 15.04.2026
12:38 15.04.2026
12:39 15.04.2026
16 Феникс
До коментар #1 от "Художници":Абе май със новите богоизбрани, трябва нещо по лошо от художника! Днес разбрах че през 2024 ционистите са унищожили лобното място на св. Петър в Ливан!
12:40 15.04.2026
17 Мухахаха
До коментар #10 от "да питам":Питай Костя
12:41 15.04.2026
18 любопитен
До коментар #15 от "Някой":Ти къде видя журналисти?
12:43 15.04.2026
19 ………..
До коментар #14 от "Феникс":Да направят коалицията със румбата и модела шиши-Борисов да продължи ….
Коментиран от #27
12:48 15.04.2026
21 Евро Пейка
До коментар #3 от "на местните":И какво точно са изгубили като на комунални избори в Бавария който е бастиона на ХСС са втора сила с 14% ? Това би се сравнявало на подобен резултат на Възраждане в Кърджали .!
Не коментирай неща от които си нямаш и понятие!
12:53 15.04.2026
23 Исторически парк
До коментар #5 от "хихи":Ей американско палячовче
12:55 15.04.2026
24 Про стачка
До коментар #10 от "да питам":Не не се е омъжила а се е оженил по нейни думи и никога не го е крила. Жена и е от Швейцария но е родена в Шри Ланка . И по тази причина немогат да я заклеймят като хомофоб или ксенофоб което бърка в доиграва на опонентите и.
13:00 15.04.2026
Боже колко мъка има по този свят - особено козяшка мъка. Накъдето и да се обърнат все дърво и на тях им остава само да скимтят и да плюят в безсилна ярост
Коментиран от #32
13:00 15.04.2026
28 Читател
До коментар #26 от "АзГ е единствената":Ами виж ако няма прилагателни пропагандата не върви - "крайно десни, крайно леви, популисти, нелиберална демокрация" и куп други заучени фрази - не виждаш ли че и нашите козячета ги повтарят като папагали.
13:10 15.04.2026
32 СтатиСтик
До коментар #25 от "Зевзек":Нямат край мъките козяшки жълтопаветни ,станаха разногледи за същите жълти стотинки на пост напоследък ,кой първо да подкрепят -Джууленски,СатанЯхууу ,бай Перукан ,Мадяр и МърсУлата и Кая .Явно пак ще се връщат обратно към кофите и нискотарифната платена лю боффф ,явно където е текло пак ще тече ,не ги мислете !
13:19 15.04.2026