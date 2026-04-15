„Алтернатива за Германия“ се е превърнала в най-силната партия в Германия

Крайнодясната партия “Алтернатива за Германия“ (АзГ) се е превърнала в най-силната партия в Германия, предаде ДПА, като се позова на данни от социологическо проучване на “ЮГав“. Подкрепата за партията се е увеличила с един процентен пункт - до 27%, съобщи БТА.

Подкрепата за консервативния блок на германския канцлер Фридрих Мерц е спаднала с три процентни пункта до 23%, което е най-ниското ниво за него в проучванията на “ЮГав“ от декември 2021 г. насам. Германската социалдемократическа партия, коалиционният партньор на Мерц, бележи спад с един процентен пункт - до 13%.

Партиите “Зелените“ и “Левите“ отбелязват ръст в подкрепата - съответно до 14% и 10%. Свободната демократическа партия и германският популистки алианс “Сара Вагенкнехт“ получават подкрепа от 4%, което е под прага за влизане в парламента.

В проучването са анкетирани 2178 избиратели в периода между 10 и 13 април, докато германското правителство се затруднява да намери ефективно решение за справяне с нарастващите енергийни цени, предизвикани от войната в Иран.

Недоволството от коалиционното правителство се увеличава, като 79% от анкетираните казват, че не са доволни от неговото представяне, в сравнение с 55% през месец юни 2025 година, отбелязва ДПА.

Удовлетвореността сред поддръжниците на консервативния блок на Мерц – съставен от Християндемократическия съюз (ХДС) и баварския Християнсоциален съюз (ХСС) – е спаднала до 34% през април спрямо 48% през март тази година.

Други скорошни проучвания също показват, че АзГ има лека преднина. Проучване на института ИНСА за неделното издание на вестник “Билд“ показва, че консерваторите имат подкрепа от 25%, а АзГ – 26%. От своя страна проучване на “Инфратест димап“ показва, че ХДС и ХСС получават подкрепата на 26% от анкетираните, а АзГ получава 25%.