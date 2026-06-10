"Петте очи"! САЩ ще обменят повече разузнавателна информация с Израел

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп възнамерява да разшири значително обмена на оперативна разузнавателна информация с Израел, пише The Independent.

Съответното решение се подготвя в рамките на закона за разузнавателната дейност за финансовата 2027 година, който трябва да бъде приет от Конгреса на САЩ. Една от членовете на закона, предвиждаща разширяване на и без това тесните връзки между специалните служби на двете страни, ще даде на Израел достъп до най-секретната информация, съхранявана в разузнавателната общност на САЩ, се посочва в публикацията.

Както отбелязва изданието, като се има предвид, че САЩ са член на разузнавателния алианс "Петте очи", в който влизат пет англоговорящи държави - Австралия, Канада, Нова Зеландия, Великобритания и Съединените щати, Израел също ще има достъп до данните на техните специални служби.

Съгласно проекта на подготвяния закон, "обменът на разузнавателни данни (...) трябва да включва обмен на информация, отнасяща се до заплахи за киберсигурността, тероризма, заобикалянето на санкции, плановете и намеренията на държавни и недържавни субекти, разпространението на враждебни технологии, ракетни заплахи, безпилотни летателни апарати, крилати ракети, балистични ракети, осведоменост за въздушното и космическото пространство и други въздушни заплахи, свързани с отбраната на Израел, силите и интересите на Съединените щати в региона, както и регионалните партньори по сигурността".

По този начин най-важната разузнавателна информация на САЩ и техните съюзници ще постъпва безпрепятствено в израелските разузнавателни служби и ще бъде използвана от тях за собствените им цели, отбелязва The Independent.