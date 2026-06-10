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"Петте очи"! САЩ ще обменят повече разузнавателна информация с Израел

"Петте очи"! САЩ ще обменят повече разузнавателна информация с Израел

10 Юни, 2026 11:53 620 8

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  • бенямин нетаняху

Съответното решение се подготвя в рамките на закона за разузнавателната дейност за финансовата 2027 година, който трябва да бъде приет от Конгреса на САЩ

"Петте очи"! САЩ ще обменят повече разузнавателна информация с Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Independent The Independent

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп възнамерява да разшири значително обмена на оперативна разузнавателна информация с Израел, пише The Independent.

Съответното решение се подготвя в рамките на закона за разузнавателната дейност за финансовата 2027 година, който трябва да бъде приет от Конгреса на САЩ. Една от членовете на закона, предвиждаща разширяване на и без това тесните връзки между специалните служби на двете страни, ще даде на Израел достъп до най-секретната информация, съхранявана в разузнавателната общност на САЩ, се посочва в публикацията.

Както отбелязва изданието, като се има предвид, че САЩ са член на разузнавателния алианс "Петте очи", в който влизат пет англоговорящи държави - Австралия, Канада, Нова Зеландия, Великобритания и Съединените щати, Израел също ще има достъп до данните на техните специални служби.

Съгласно проекта на подготвяния закон, "обменът на разузнавателни данни (...) трябва да включва обмен на информация, отнасяща се до заплахи за киберсигурността, тероризма, заобикалянето на санкции, плановете и намеренията на държавни и недържавни субекти, разпространението на враждебни технологии, ракетни заплахи, безпилотни летателни апарати, крилати ракети, балистични ракети, осведоменост за въздушното и космическото пространство и други въздушни заплахи, свързани с отбраната на Израел, силите и интересите на Съединените щати в региона, както и регионалните партньори по сигурността".

По този начин най-важната разузнавателна информация на САЩ и техните съюзници ще постъпва безпрепятствено в израелските разузнавателни служби и ще бъде използвана от тях за собствените им цели, отбелязва The Independent.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чи фут

    5 1 Отговор
    сащ се усетиха,ще ни правят същото,какта едно време египет!

    11:58 10.06.2026

  • 2 каунь

    2 2 Отговор
    тия не мое дан са чукат

    11:58 10.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мими Кучева🐕

    5 2 Отговор
    Нас кво ни интересува!?Ние сме от организацията "Пет мъ-ди"!🤔🥳🤣🤣🤣🖕

    Коментиран от #5

    12:13 10.06.2026

  • 5 колчо

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мими Кучева🐕":

    кажи нещо умно,тпак!

    Коментиран от #6

    12:15 10.06.2026

  • 6 Мими Кучева🐕

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "колчо":

    Любо Пенев язди едномъд бял кон!😎🤔🤣🤣🤣🤣🖕

    Коментиран от #7

    12:21 10.06.2026

  • 7 колчо

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Мими Кучева🐕":

    вие тпако яздите даже безмъдов кон!

    12:25 10.06.2026

  • 8 Крайно време беше

    0 0 Отговор
    Недостига на информация принуди евреите да подслушват сащ.

    12:55 10.06.2026