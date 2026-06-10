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Не знам! Доналд Тръмп намекна за край на политическата кариера на Бенямин Нетаняху

Не знам! Доналд Тръмп намекна за край на политическата кариера на Бенямин Нетаняху

10 Юни, 2026 16:23 1 165 10

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  • газа

Нетаняху остана без съперник за лидерския пост в Ликуд на вътрешнопартийните избори през ноември и запазва силен контрол върху партията

Не знам! Доналд Тръмп намекна за край на политическата кариера на Бенямин Нетаняху - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Times of Israel The Times of Israel

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е "отворен въпрос" дали 76-годишният израелски премиер Бенямин Нетаняху иска да продължи политическата си кариера, докато ново проучване показва, че мнозинството от израелците не желаят той да се кандидатира на следващите парламентарни избори, пише "Times of Israel".

Нетаняху, който е най-дълго управлявалият лидер на Израел и е начело на страната почти без прекъсване от 2009 г., не е дал индикации, че възнамерява да се оттегли. Очаква се той да се кандидатира на изборите за Кнесет, които трябва да се проведат до 27 октомври, въпреки че официална дата все още не е насрочена.

Критиците го обвиняват за стратегическите провали преди атаката на Хамас от 7 октомври 2023 г., както и в разделяща политика, корупция и подкопаване на демократичните институции.

В същото време неговите поддръжници защитават управлението му по време на войната и международните му отношения, включително с Тръмп. Нетаняху остана без съперник за лидерския пост в Ликуд на вътрешнопартийните избори през ноември и запазва силен контрол върху партията.

Според повечето социологически проучвания десният блок, който го подкрепя, не успява да осигури парламентарно мнозинство, въпреки че анализаторите отбелязват, че израелските проучвания често се оказват неточни и политическата картина може да се промени.

В интервю за ABC News Тръмп коментира: "Не знам, той е имал невероятна кариера. Иска ли да продължи? Защото, знаете, той е министър-председател от военно време. Много скоро ще спечелим войната по един или друг начин и знаете, че той е министър-председател от военно време." Американският президент допълни, че и той е "президент от военно време".

Проучване на Израелския институт за демокрация показва, че 61% от израелците и 57% от еврейските израелци не смятат, че Нетаняху трябва да се кандидатира отново, докато съответно 35% и 39,5% подкрепят нова кандидатура. Сред десните избиратели 69% са "за", но мнозинството от центристките, левите и арабските общности са против.

Въпреки това 36% от еврейските израелци смятат, че именно про-Нетаняху блокът има най-големи шансове да състави следващото правителство, срещу 26% за неговите опоненти. Допитването показва още, че 61% подкрепят въвеждането на ограничение от два мандата за бъдещи министър-председатели и че повечето израелци вече не възприемат сигурността на страната като основен приоритет за Тръмп.

Изследването е проведено между 31 май и 5 юни сред 753 души, с допустима статистическа грешка от 3,57%.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Той Биби отдавна изгни в гробищата.

    16:25 10.06.2026

  • 2 и ти, и ти

    8 0 Отговор
    станахте много изкукалите старци!!!

    16:26 10.06.2026

  • 3 хъхъ

    7 1 Отговор
    Опитите за смяна на режима в Иран ще доведат до смяна на режимите във Вашингтон и Тел Авив.

    16:31 10.06.2026

  • 4 Разбирач

    9 0 Отговор
    И тия двама дъртаци им се позволява да ръководят света...малоумно

    Коментиран от #5

    16:39 10.06.2026

  • 5 Мирослав

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Разбирач":

    Ами дъртото изкукало жуже от Кремъл, къде го забрави

    16:40 10.06.2026

  • 6 Един

    7 0 Отговор
    Абе незнам за Нетаняху, ама на Доналд Дък със сигурност му е за последно.

    16:46 10.06.2026

  • 7 Ха-ха

    7 0 Отговор
    Дядо Дони я подкара през просото. Вижте само как говори за началника си Биби!

    Коментиран от #9

    17:03 10.06.2026

  • 8 Анонимен

    6 0 Отговор
    Натаняху беше до тук

    17:11 10.06.2026

  • 9 Прав си

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ха-ха":

    С началник не се спори. Дори да не е прав трябва да му го кажеш по заобиколен начин да се сети. Както пряко говори може утре да си подаде оставката като президент. Мистър дон почна много да се вживява в ролята си на господар на вселената.

    17:18 10.06.2026

  • 10 Горски

    4 0 Отговор
    Ако арабите не бяха толкова смотани, да враждуват помежду си, шиити, сунити и на баба им фърчилото, можеха да се обединят и да изринат ционистката кочина отдавна. Лошото е че ционистката сган има ядрено оръжие, подарено им нелегално от САЩ, и като видят дебелия няма да им мигне окото да го използват и да затрият света. Отдавна държавата - терорист Израел, трябваше да бъде закрита! Ама колко са велики. Едни 5-6 милиона щели да смажат 80 милионен Иран. Че тия са нищо без американски пари и оръжие. Всяка година САЩ им дават 10 милиарда ей така, за нищо. Отделно безплатно оръжие, припаси. Едни ракети за ПВО няма да имат ако САЩ не им доставят. Сателитно разузнаване и управление, всичко е от САЩ. Нетаняху е мразен от израелци, араби и перси. В Европа също го ненавиждат. Даже Тръмп го нарече з-к. Единственото спасение за Нетаняху е войната да продължи. В същото положение е и Зеленски в Украйна.

    17:35 10.06.2026