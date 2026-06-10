Не знам! Доналд Тръмп намекна за край на политическата кариера на Бенямин Нетаняху

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е "отворен въпрос" дали 76-годишният израелски премиер Бенямин Нетаняху иска да продължи политическата си кариера, докато ново проучване показва, че мнозинството от израелците не желаят той да се кандидатира на следващите парламентарни избори, пише "Times of Israel".

Нетаняху, който е най-дълго управлявалият лидер на Израел и е начело на страната почти без прекъсване от 2009 г., не е дал индикации, че възнамерява да се оттегли. Очаква се той да се кандидатира на изборите за Кнесет, които трябва да се проведат до 27 октомври, въпреки че официална дата все още не е насрочена.

Критиците го обвиняват за стратегическите провали преди атаката на Хамас от 7 октомври 2023 г., както и в разделяща политика, корупция и подкопаване на демократичните институции.

В същото време неговите поддръжници защитават управлението му по време на войната и международните му отношения, включително с Тръмп. Нетаняху остана без съперник за лидерския пост в Ликуд на вътрешнопартийните избори през ноември и запазва силен контрол върху партията.

Според повечето социологически проучвания десният блок, който го подкрепя, не успява да осигури парламентарно мнозинство, въпреки че анализаторите отбелязват, че израелските проучвания често се оказват неточни и политическата картина може да се промени.

В интервю за ABC News Тръмп коментира: "Не знам, той е имал невероятна кариера. Иска ли да продължи? Защото, знаете, той е министър-председател от военно време. Много скоро ще спечелим войната по един или друг начин и знаете, че той е министър-председател от военно време." Американският президент допълни, че и той е "президент от военно време".

Проучване на Израелския институт за демокрация показва, че 61% от израелците и 57% от еврейските израелци не смятат, че Нетаняху трябва да се кандидатира отново, докато съответно 35% и 39,5% подкрепят нова кандидатура. Сред десните избиратели 69% са "за", но мнозинството от центристките, левите и арабските общности са против.

Въпреки това 36% от еврейските израелци смятат, че именно про-Нетаняху блокът има най-големи шансове да състави следващото правителство, срещу 26% за неговите опоненти. Допитването показва още, че 61% подкрепят въвеждането на ограничение от два мандата за бъдещи министър-председатели и че повечето израелци вече не възприемат сигурността на страната като основен приоритет за Тръмп.

Изследването е проведено между 31 май и 5 юни сред 753 души, с допустима статистическа грешка от 3,57%.