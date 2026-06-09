Всички са добре! Американски морски дрон спаси екипажа на военен хеликоптер, паднал край бреговете на Оман

За първи път надводен безпилотен апарат на военноморските сили на САЩ откри и спаси двама членове на екипажа на американски ударен хеликоптер „Апачи“, който падна във водите край бреговете на Оман, съобщи американската армия, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че пилотите на хеликоптера „са добре“.
Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че хеликоптерът „Апачи“ е паднал около 3:00 ч. (2:00 ч. българско време) днес край бреговете на Oман, докато е патрулирал в регионалните води.
Не беше посочена причина за катастрофата.
Иран и САЩ се намират в нестабилно примирие, съпътствано от периодични сблъсъци и ирански атаки с дронове и ракети срещу американски съюзници в региона, посочва Ройтерс.
Централното командване съобщи, че спасителната операция е била извършена с дрон, но не уточни модела му. Специалната оперативна група 59 на Петия флот на САЩ, която действа в региона, е създадена с цел интегриране на безпилотни системи и изкуствен интелект в ежедневните морски операции.
Тръмп заяви, че „няма пострадали“ малко преди да отпътува за Вашингтон от нюйоркското летище „Джон Ф. Кенеди“.
Централното командване на САЩ използва по-предпазлива формулировка, като съобщи, че двамата военнослужещи са в стабилно състояние.
„Военнослужещите бяха спасени безопасно в рамките на приблизително два часа и са в стабилно състояние. Причината за случилото се разследва към този момент“, добави то.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Последния Софиянец
19:14 09.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тръмп
19:15 09.06.2026
8 СЛАВА РУСИЯ !
19:16 09.06.2026
9 А хеликоптера
19:16 09.06.2026
10 Айде бе
Иранските деца ги свалят вече с прашки тези смешни кашони.
Краварите така и не показаха уж спасените от тях паднали пилоти на изтребителите в Иран, заради които изгубиха още 200 души , 3 самолета и 4 хеликоптера.
Всеки друг път по време на войни такива спасени пилоти са били показвани, но не и този.
Дори в конгреса им питаха къде са, дайте да ги видим!?
19:19 09.06.2026
11 Мишел
19:19 09.06.2026
12 Неразбрал
лижат Г.......@ на някои и тупат коирука ....?????
Коментиран от #14
19:19 09.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Механик
На мястото на падане е пратен морски дрон, защото там е било много "горещо". Дронът е спасил само втория пилот. Той е бил в много тежко състояние.
Четете новини не само в български сайтове. Горното го имаше до към 16 часа на АлДжазира.
19:23 09.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 6135
Ама сега ... у́дарен или уда́рен е този хеликоптер?
19:29 09.06.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
тия ли бяха първата армия във света?
Коментиран от #19
19:30 09.06.2026
19 6135
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Американците са първата армия в света щото на другите не им трябват армии.
Навсякъде "гражданската защита" с тоягите, като нашите здравеняци от Коилово, попиляват професионалните НАТОвски командоси.
19:37 09.06.2026