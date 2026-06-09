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Всички са добре! Американски морски дрон спаси екипажа на военен хеликоптер, паднал край бреговете на Оман

Всички са добре! Американски морски дрон спаси екипажа на военен хеликоптер, паднал край бреговете на Оман

9 Юни, 2026 19:09 625 19

  • пентагон-
  • хеликоптер-
  • сащ-
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  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Иран и САЩ се намират в нестабилно примирие, съпътствано от периодични сблъсъци и ирански атаки с дронове и ракети срещу американски съюзници в региона, посочва Ройтерс

Всички са добре! Американски морски дрон спаси екипажа на военен хеликоптер, паднал край бреговете на Оман - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

За първи път надводен безпилотен апарат на военноморските сили на САЩ откри и спаси двама членове на екипажа на американски ударен хеликоптер „Апачи“, който падна във водите край бреговете на Оман, съобщи американската армия, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че пилотите на хеликоптера „са добре“.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че хеликоптерът „Апачи“ е паднал около 3:00 ч. (2:00 ч. българско време) днес край бреговете на Oман, докато е патрулирал в регионалните води.

Не беше посочена причина за катастрофата.

Иран и САЩ се намират в нестабилно примирие, съпътствано от периодични сблъсъци и ирански атаки с дронове и ракети срещу американски съюзници в региона, посочва Ройтерс.

Централното командване съобщи, че спасителната операция е била извършена с дрон, но не уточни модела му. Специалната оперативна група 59 на Петия флот на САЩ, която действа в региона, е създадена с цел интегриране на безпилотни системи и изкуствен интелект в ежедневните морски операции.

Тръмп заяви, че „няма пострадали“ малко преди да отпътува за Вашингтон от нюйоркското летище „Джон Ф. Кенеди“.

Централното командване на САЩ използва по-предпазлива формулировка, като съобщи, че двамата военнослужещи са в стабилно състояние.

„Военнослужещите бяха спасени безопасно в рамките на приблизително два часа и са в стабилно състояние. Причината за случилото се разследва към този момент“, добави то.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Пълни глупости!Фантастика

    19:14 09.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тръмп

    15 0 Отговор
    На мъртъвците състоянието е стабилно.

    19:15 09.06.2026

  • 8 СЛАВА РУСИЯ !

    12 0 Отговор
    Стайков , виждаш ли къде пуши хеликоптера на куйрука , ако иранците искаха да убият екипажа щяха да го направят и оня дрон щеше да събира телата им !

    19:16 09.06.2026

  • 9 А хеликоптера

    7 0 Отговор
    как и ,защо е паднал?

    19:16 09.06.2026

  • 10 Айде бе

    11 0 Отговор
    Апачи падат като камъни от небето!
    Иранските деца ги свалят вече с прашки тези смешни кашони.

    Краварите така и не показаха уж спасените от тях паднали пилоти на изтребителите в Иран, заради които изгубиха още 200 души , 3 самолета и 4 хеликоптера.
    Всеки друг път по време на войни такива спасени пилоти са били показвани, но не и този.
    Дори в конгреса им питаха къде са, дайте да ги видим!?

    19:19 09.06.2026

  • 11 Мишел

    9 0 Отговор
    Когато САЩ и Израел обявиха война на Иран , иранската армия получи от Русия и Китай над 5000 преносими зенитни комплекси, които свалят и хеликоптери.

    19:19 09.06.2026

  • 12 Неразбрал

    5 0 Отговор
    Абе някои да ме обясни , защо нашите политици , медии , съдии , прокурори ........
    лижат Г.......@ на някои и тупат коирука ....?????

    Коментиран от #14

    19:19 09.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Механик

    10 0 Отговор
    Хеликоптера е ударен от иранските гвардейци. На място са загинали единия пилот и 3-ма морски пехотинци. След падането, останалите оцелели са били подложени на обстрел от иранците. При тоя отстрел са убити още двама пехотинци.
    На мястото на падане е пратен морски дрон, защото там е било много "горещо". Дронът е спасил само втория пилот. Той е бил в много тежко състояние.
    Четете новини не само в български сайтове. Горното го имаше до към 16 часа на АлДжазира.

    19:23 09.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 6135

    4 0 Отговор
    "американски ударен хеликоптер "

    Ама сега ... у́дарен или уда́рен е този хеликоптер?

    19:29 09.06.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 0 Отговор
    ИРАН спукаха от бой краварите , самолети краварски падат въртолети падат военните им мрът като мухи

    тия ли бяха първата армия във света?

    Коментиран от #19

    19:30 09.06.2026

  • 19 6135

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Американците са първата армия в света щото на другите не им трябват армии.
    Навсякъде "гражданската защита" с тоягите, като нашите здравеняци от Коилово, попиляват професионалните НАТОвски командоси.

    19:37 09.06.2026