Под 300 милиона барела! Стратегическият петролен резерв на САЩ падна до най-ниското ниво от повече от четири десетилетия

Запасите от суров петрол в Стратегическия петролен резерв на САЩ паднаха под 300 милиона барела, най-ниското ниво от повече от четири десетилетия, предава CNBC. Основната причина за това е силният натиск върху глобалните запаси заради войната с Иран, пише Фокус.

Според данни, публикувани от Министерството на енергетиката в понеделник, стратегическият петролен резерв е спаднал до 298,7 милиона барела миналата седмица, което е най-ниското ниво от януари 1983 г. До тези стойности се стига, след като през март Доналд Тръмп нареди да бъдат освободени 172 милиона барела от суровината, за да се покрие недостига в световен мащаб след блокирането от Иран на Ормузкия проток.

САЩ бяха основна част от инициативата на Международната агенция по енергетика, която взе решение за насищане на пазарите с 400 милиона барела суров петрол. CNBC припомня, че преди началото на войната с Иран Стратегическият петролен резерв на САЩ е възлизал на 415 милиона барела нефт.