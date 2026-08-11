Под 300 милиона барела! Стратегическият петролен резерв на САЩ падна до най-ниското ниво от повече от четири десетилетия

Запасите от суров петрол в Стратегическия петролен резерв на САЩ паднаха под 300 милиона барела, най-ниското ниво от повече от четири десетилетия, предава CNBC. Основната причина за това е силният натиск върху глобалните запаси заради войната с Иран, пише Фокус.
Според данни, публикувани от Министерството на енергетиката в понеделник, стратегическият петролен резерв е спаднал до 298,7 милиона барела миналата седмица, което е най-ниското ниво от януари 1983 г. До тези стойности се стига, след като през март Доналд Тръмп нареди да бъдат освободени 172 милиона барела от суровината, за да се покрие недостига в световен мащаб след блокирането от Иран на Ормузкия проток.
САЩ бяха основна част от инициативата на Международната агенция по енергетика, която взе решение за насищане на пазарите с 400 милиона барела суров петрол. CNBC припомня, че преди началото на войната с Иран Стратегическият петролен резерв на САЩ е възлизал на 415 милиона барела нефт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петролонедостиг
14:17 11.08.2026
2 Чичо Дони
14:19 11.08.2026
3 Няма място за паника
Коментиран от #5, #19, #25
14:20 11.08.2026
4 доят си от венецуела
Коментиран от #18
14:22 11.08.2026
5 Правилно
До коментар #3 от "Няма място за паника":Правилно коментирате и мислите, просто резерва трябваше да се ползва като оръжие за временно блокиране на Иран и така да се предаде. А резерв и Венецуела вече (там 5 пъти само тази годин е вдигнало производството) - щеше да им "гарантира" понедеа на Иран ... е военно имат успех, но морално и политически е съмнително. Сега щели да искат компенсации от Иран за ударените американски войници ?!?!?
14:26 11.08.2026
6 Амадор Ривас
14:27 11.08.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Складовете с оръжия вече са празни,
изпразват се и складовете с петрол❗
Доларът вече доближава само 50% от световния финансов резерв на банките❗
А САШтинският БВД доближава 4×10¹³ -
4О ООО ООО ООО ООО ❗
ФЕД дори няма толкова хартийки в обращение
🤔🤔🤔
14:32 11.08.2026
8 Юруш на водорода и кислорода
14:33 11.08.2026
9 И ся, кво
14:33 11.08.2026
10 Антикомуне
Коментиран от #11
14:35 11.08.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Антикомуне":Ами свършиха му "картите"❗
Коментиран от #15
14:40 11.08.2026
12 Американ шет
А дано, ама надали?
14:45 11.08.2026
13 Ние
14:46 11.08.2026
14 УдоМача
14:49 11.08.2026
15 Останаха
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Му кредитните карти 😂
Коментиран от #17
14:57 11.08.2026
16 Тръмп
15:00 11.08.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Останаха":И те не са до безкрай❗
2.08.2026 г. — Американската банка
„Кепитъл Уан Файненшъл"
заяви, че е закрила банковите сметки на „Тръмп Организейшън"
заради пране на пари❗
💸💸💸💸
15:17 11.08.2026
18 Не е точно така!
До коментар #4 от "доят си от венецуела":Преработвателните мощности в САЩ, не са пригодени за венецуелски петрол.
15:33 11.08.2026
19 Мдаа!🤔
До коментар #3 от "Няма място за паника":САЩ са най големият износител и най големият вносител на петрол! Прочетете малко литература и ще разберете защо е така! Въпросът изобщо не опира до складови разходи.
Коментиран от #24
15:39 11.08.2026
20 Фалирала кравария
16:16 11.08.2026
21 Kaлпазанин
16:25 11.08.2026
22 Ей добре че ни осведомихте
Браво
Нещо да Тръмп да е казал което да не знаем
Случайно да е пръднал?
16:36 11.08.2026
23 Иран да плаща компенсации на хората
16:38 11.08.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Мдаа!🤔":Те са и най-големия консуматор❗
18:45 11.08.2026
25 Стига лъга, шекел
До коментар #3 от "Няма място за паника":Оборът внася 1/3 от потреблението си на петрол, къв износ ти е написала Галя от посолствоТО???
18:48 11.08.2026