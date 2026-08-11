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Под 300 милиона барела! Стратегическият петролен резерв на САЩ падна до най-ниското ниво от повече от четири десетилетия
  Тема: Иранската криза

Под 300 милиона барела! Стратегическият петролен резерв на САЩ падна до най-ниското ниво от повече от четири десетилетия

11 Август, 2026 14:16 1 280 25

  • иран-
  • сащ-
  • петрол-
  • доналд тръмп-
  • опек

САЩ бяха основна част от инициативата на Международната агенция по енергетика, която взе решение за насищане на пазарите с 400 милиона барела суров петрол

Под 300 милиона барела! Стратегическият петролен резерв на САЩ падна до най-ниското ниво от повече от четири десетилетия - 1
CNBC CNBC

Запасите от суров петрол в Стратегическия петролен резерв на САЩ паднаха под 300 милиона барела, най-ниското ниво от повече от четири десетилетия, предава CNBC. Основната причина за това е силният натиск върху глобалните запаси заради войната с Иран, пише Фокус.

Според данни, публикувани от Министерството на енергетиката в понеделник, стратегическият петролен резерв е спаднал до 298,7 милиона барела миналата седмица, което е най-ниското ниво от януари 1983 г. До тези стойности се стига, след като през март Доналд Тръмп нареди да бъдат освободени 172 милиона барела от суровината, за да се покрие недостига в световен мащаб след блокирането от Иран на Ормузкия проток.

САЩ бяха основна част от инициативата на Международната агенция по енергетика, която взе решение за насищане на пазарите с 400 милиона барела суров петрол. CNBC припомня, че преди началото на войната с Иран Стратегическият петролен резерв на САЩ е възлизал на 415 милиона барела нефт.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петролонедостиг

    29 4 Отговор
    4 десетилети и ние страдаме от това, че 36 години празноглавието се издигаше в култ с всички средства, "медии", форуми.... 36 години стигат, стигат - времето е наше, наше!

    14:17 11.08.2026

  • 2 Чичо Дони

    33 4 Отговор
    продаде нефта на борсата по високите цени, сега ще го възстановява от запасите на Венецуела. Искаше и от Иран, ама там пи студена вода...

    14:19 11.08.2026

  • 3 Няма място за паника

    9 19 Отговор
    Преди 40 години САЩ беше вносител на арабски петрол. Днес САЩ са производител и износител на петрол. Отделно владеят петрола на Венецуеала. Поддържянето на резерв струва пари. По-малък резерв - по-малко разходи за складове и замразени пари. Направили са си сметките.

    Коментиран от #5, #19, #25

    14:20 11.08.2026

  • 4 доят си от венецуела

    17 3 Отговор
    колкото искат и то безплатно

    Коментиран от #18

    14:22 11.08.2026

  • 5 Правилно

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Няма място за паника":

    Правилно коментирате и мислите, просто резерва трябваше да се ползва като оръжие за временно блокиране на Иран и така да се предаде. А резерв и Венецуела вече (там 5 пъти само тази годин е вдигнало производството) - щеше да им "гарантира" понедеа на Иран ... е военно имат успех, но морално и политически е съмнително. Сега щели да искат компенсации от Иран за ударените американски войници ?!?!?

    14:26 11.08.2026

  • 6 Амадор Ривас

    4 18 Отговор
    Е, и? ТреБе да се повдига духа на чалмосаните копейки...😁​😁​😁​

    14:27 11.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 4 Отговор
    Силата на зелените хартийки бе в петрола и оръжията❗
    Складовете с оръжия вече са празни,
    изпразват се и складовете с петрол❗
    Доларът вече доближава само 50% от световния финансов резерв на банките❗
    А САШтинският БВД доближава 4×10¹³ -
    4О ООО ООО ООО ООО ❗
    ФЕД дори няма толкова хартийки в обращение
    🤔🤔🤔

    14:32 11.08.2026

  • 8 Юруш на водорода и кислорода

    6 0 Отговор
    От водата

    14:33 11.08.2026

  • 9 И ся, кво

    7 6 Отговор
    Както каза дядо Дони, Америка е страната, която има най-много петрол и газ в света. Открадна президента на Венецуела, наби мита и санкции на който му пречеше и сега продава на цената, на която той реши. Какво по-добро от това? Резервите са намаляли - ще ги възстанови. Никой не смее (освен Иранците) да му каже нещо напреки.

    14:33 11.08.2026

  • 10 Антикомуне

    14 4 Отговор
    Онова рижавото Плямп@ло не спираш да се хвали как имат най-големия резерв от петрол и ракети. Истината май, май се оказва другаааа...

    Коментиран от #11

    14:35 11.08.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Антикомуне":

    Ами свършиха му "картите"❗

    Коментиран от #15

    14:40 11.08.2026

  • 12 Американ шет

    12 4 Отговор
    Крайно време е американците да вадят колтовете от килерите и да защитят "Американската мечта"!
    А дано, ама надали?

    14:45 11.08.2026

  • 13 Ние

    1 4 Отговор
    Води ни Путине, води ни неуморно. Ние те следваме.

    14:46 11.08.2026

  • 14 УдоМача

    2 4 Отговор
    Ура за Том!!! :D

    14:49 11.08.2026

  • 15 Останаха

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Му кредитните карти 😂

    Коментиран от #17

    14:57 11.08.2026

  • 16 Тръмп

    1 5 Отговор
    Права Америка велика, успокойте се

    15:00 11.08.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Останаха":

    И те не са до безкрай❗
    2.08.2026 г. — Американската банка
    „Кепитъл Уан Файненшъл"
    заяви, че е закрила банковите сметки на „Тръмп Организейшън"
    заради пране на пари❗
    💸💸💸💸

    15:17 11.08.2026

  • 18 Не е точно така!

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "доят си от венецуела":

    Преработвателните мощности в САЩ, не са пригодени за венецуелски петрол.

    15:33 11.08.2026

  • 19 Мдаа!🤔

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Няма място за паника":

    САЩ са най големият износител и най големият вносител на петрол! Прочетете малко литература и ще разберете защо е така! Въпросът изобщо не опира до складови разходи.

    Коментиран от #24

    15:39 11.08.2026

  • 20 Фалирала кравария

    4 2 Отговор
    изтече в Персийския залив, хахаха

    16:16 11.08.2026

  • 21 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Откраднат петрол ,и по точно от Венецуела ,ще печатаме долари за да им вземем ресурсите за да сме добре ,това е ротшилдоватс политика ,хартия и дрънкулки за ресурси

    16:25 11.08.2026

  • 22 Ей добре че ни осведомихте

    3 0 Отговор
    Какво щяхме да правим ако не знаехме???
    Браво
    Нещо да Тръмп да е казал което да не знаем
    Случайно да е пръднал?

    16:36 11.08.2026

  • 23 Иран да плаща компенсации на хората

    0 3 Отговор
    от Безмер!!!

    16:38 11.08.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мдаа!🤔":

    Те са и най-големия консуматор❗

    18:45 11.08.2026

  • 25 Стига лъга, шекел

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Няма място за паника":

    Оборът внася 1/3 от потреблението си на петрол, къв износ ти е написала Галя от посолствоТО???

    18:48 11.08.2026