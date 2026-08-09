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Над 310 хиляди българи внасят максимални осигуровки

Над 310 хиляди българи внасят максимални осигуровки

9 Август, 2026 18:52 1 691 36

  • осигуровки-
  • заплати-
  • данъци

ИТ-секторът очевидно е най-засегнат от повишението на максималния осигурителен доход, тъй като той се отличава с пъти повече осигурени на тавана от всички други икономически дейности

Над 310 хиляди българи внасят максимални осигуровки - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

310 340 българи се осигуряват на максимален осигурителен доход, който от 1 август вече е 2300 евро, показват данни за май на Националния осигурителен институт, предоставени от социалния министър Наталия ЕФремова на депутати от ГЕРБ в рамките на парламентарния контрол. Това е над 10% от заетите у нас, които за първото тримесечие са 2,9 млн. души. Не всички те ще бъдат засегнати в пълна степен от увеличението, тъй като част от тях вероятно получават между 2111,64 евро (колкото беше таванът до 1 август) и 2300 евро, пише "Сега".

ИТ-секторът очевидно е най-засегнат от повишението на максималния осигурителен доход, тъй като той се отличава с пъти повече осигурени на тавана от всички други икономически дейности. Една трета от хората в тази категория – 102 468 души, идват от информационните технологии, обработката на данни, професионални и научни дейности и операции с недвижими имоти. Групата е голяма и включва няколко сектора, но все пак прави впечатление, тъй като следващият сектор по брой осигурени на тавана е търговията и в нея има 29 429 души в тази категория. Финансите и застраховането са трети с 18 612 служители, които се осигуряват на максимален осигурителен доход. Енергетиката е четвърта с 14 295 души, а строителният сектор я следва с 12 270 души. Болниците също влизат в ТОП 10 с 9991 души на тавана.

Много любопитни са данните за сектор "Държавно управление" – едва 652 души там са осигурени на максимален осигурителен доход. Има и цели сектори, в които хората с такива осигуровки се броят буквално на пръстите на едната ръка. В едната категория за отглеждане на животни са само четирима. В добива на декоративни скални материали са трима. В добива на глина и каолин са деветима. Под 100 човека на максимален осигурителен доход има в производството на обувки и обработка на кожи (67), в дейността на религиозни организации (31), в производството на турбини и двигатели (23), а в добива на строителни материали са 35.

Депутатите от ГЕРБ са поискали и данни за осигурените на минимален осигурителен доход. Те обаче не са показателни за това колко хора са засегнати от увеличението на минималните осигуровки, защото до 1 август минималният осигурителен доход за почти всички позиции беше равен на миналогодишната минимална заплата. С други думи, той беше по-нисък от най-ниското възнаграждение у нас, така че на практика нямаше ефект срещу укриването на доходи. Затова и в предоставените данни тези хора са единици, като най-много са в търговията – 1162 души.

Третата група засегнати от социалните промени в бюджетните закони са хората, които работят на непълно работно време. За тях от следващата година влиза в сила почасово зачитане на трудовия стаж, като това ще промени правата за платен годишен отпуск и добавката за клас на хората, които сега работят на работно време, което е между 4 и 7 часа на ден. Сега тяхното работно време се зачита за един пълен ден, въпреки по-малкото часове. Занапред режимът за тях се приравнява на този за хората, които работят по-малко от 4 часа на ден – зачитането ще е пропорционално на часовете.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боко Престъпникът

    14 5 Отговор
    Елате, пенсийки, при баце!...

    18:57 09.08.2026

  • 4 Махнете тавана ма

    15 6 Отговор
    патко с патко! Не може некви измислени на хранилка със заплати по 30000 евро на месец да са с лимит за осигуровки 3000 евро!

    Коментиран от #11, #26, #27, #31

    18:58 09.08.2026

  • 5 Рун-Дьо

    15 3 Отговор
    Кво не ви харесва? Продължихме подмяната и без ПП!

    18:59 09.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нуньо Фатмаков

    10 2 Отговор
    И как ги преброи бе писи

    19:02 09.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цървул

    16 4 Отговор
    Тези , които сега плащат максималните осигуровки , може да се окажат прекарани и да не си получат парите . Заради таван на пенсиите . Сега дай парите , а после - ще видим .
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,5 .

    19:06 09.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хм...

    5 11 Отговор

    До коментар #4 от "Махнете тавана ма":

    Да махнат и тавана на пенсиите? Ти ли ще даваш пари?

    19:11 09.08.2026

  • 12 до Цървул

    13 1 Отговор
    """""Тези , които сега плащат максималните осигуровки , може да се окажат прекарани и да не си получат парите """""" ------------ Най-вероятно именно това ще се случи.

    Коментиран от #32

    19:12 09.08.2026

  • 13 алтерналтор

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    набий си камшика в поссия ма

    19:13 09.08.2026

  • 14 Янко

    9 3 Отговор
    Я тези депутати от герб били добри хора.Загрижили се за работещите българи които ги крадаха години

    19:16 09.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мнение

    14 0 Отговор
    Тези, които не плащат осигуровки, трябва да не получават пенсии. Кой им плаща осигуровки?

    19:19 09.08.2026

  • 17 Прогресивен

    9 3 Отговор
    Какъв ИТ сектор - всичко фалира или се изнася от прогресивния рай

    19:20 09.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 именно тез хора помпат инфлацията и

    8 2 Отговор
    скъпи ресторанти и жилища предимно
    обичащи да си угаждат
    без тях голяма част търгашите са вън от голямата кошница
    само констатация
    макар и малка част от народа пълнят достатъчно гуши

    310 340 българи се осигуряват на максимален осигурителен доход, който от 1 август вече е 2300 евро

    Коментиран от #33

    19:25 09.08.2026

  • 20 максималният осигурителен доход,

    8 0 Отговор
    От 2300 евро е нисък. Поне 4000 евро трябва да е но държавните служители сами да си го плащат

    19:36 09.08.2026

  • 21 Да попитам

    9 1 Отговор
    колко от тези са държавни служители. Бас държа, че са над 78%.

    Коментиран от #34

    19:42 09.08.2026

  • 22 безпартиен

    7 1 Отговор
    И колко от тези максимални са осигурени от държавния бюджет и колко от частни фирми?

    19:46 09.08.2026

  • 23 Лост

    13 0 Отговор
    Хайде сега да помислим и обратно.Тези поне се осигуряват.А какво да кажем за едни други с цвят лилав,дето даже не се осигуряват,а ползват всякакви привилегии.

    19:53 09.08.2026

  • 24 Трап

    3 0 Отговор
    Аз съм на макса, че нали съм на съдебната хранилка. Даже оня ден добавих още 2% към заплатата за прослужено време. Вече са 17.

    19:57 09.08.2026

  • 25 Абдал

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И какво пося марихуана или хашиш

    20:00 09.08.2026

  • 26 доктор Цветелина Сали

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Махнете тавана ма":

    Долна лъжа, докторите и стоматолозите са 50000, от тях никой не е под 15000€/месечно. Ето например аз и кака за 3 месеца излекувахме 4000 души по здравна каса, без да са боледували, по 1500€ клиничната пътека.

    20:33 09.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    елементарни математически изчисления доказват-ЛЪЖЕТЕ!!!

    21:12 09.08.2026

  • 29 Гоуст

    4 0 Отговор
    За какъв ИТ сектор говорите като по-долу цитиране, че масата от хора над 2300 евро са от други сектори. Трябва да си пълен баламурник да учиш програмиране в днешно време

    21:23 09.08.2026

  • 30 Стана ми интересно за животновъдите

    1 1 Отговор
    Според чата, оборотът на най-голямата фирма в топ 10 е 110 млн лв а на 10-тата 41 млн лв. 30-тина имат оборот над 10 милиона.

    Как по-точно има само 4-ма души на макс доход? НАП спи ли?

    Коментиран от #35

    21:29 09.08.2026

  • 31 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Махнете тавана ма":

    Бе .оклук,осигурен ли си на пълния размер,на заплатата си.Аз съм,но ме е яд че плащам за .игани и такива,като теб ,които крият данъци…

    23:19 09.08.2026

  • 32 Аааа

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "до Цървул":

    Да правим ,като теб ли???Да се осигуряваме на по малка заплата,че да не плащаме данъци ли?Дай Боже,един ден да се пенсионираш,друга песен ще пееш…

    23:21 09.08.2026

  • 33 А,бе

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "именно тез хора помпат инфлацията и":

    .оклук,сигурно взимаш повече пари,но се осигуряваш на минимумаВ такъв случай,нямаш НИКАКВО ПРАВО ,да коментираш,хора които по някакъв начин са успели и се осигуряват на тези пари.Изключвам депутати,министри и държавни служители.

    Коментиран от #36

    23:26 09.08.2026

  • 34 Само

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Да попитам":

    Да ти кажа,че,държавните служители не плащат осигуровки,до сега.Така,че ,това са пари от трудещи се хора…

    23:28 09.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хай Ма На

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "А,бе":

    Той Жерар Депард и ЙО затуй отиде в РФ - щото му направиха проблем с пенсията!
    Показват ти СХЕМА за отнемане на капитал - какво ми гледаш кой колко и кога - това е грабеж!
    Набутват ни същите схеми от ЕС!
    Скоро няма да можеш да изгониш катуна от имота/имотите си, защото са поръчали пица, когато са влезли - имат си бележка, че са поръчали и са платили от този адрес, когато е дошъл свидетеля-куриер! Аре да се хванем за джобовете, колко сме имотни, че да ни дойдат и тука мароканците, когато променят закона, а?!

    01:42 10.08.2026

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