Над 310 хиляди българи внасят максимални осигуровки

310 340 българи се осигуряват на максимален осигурителен доход, който от 1 август вече е 2300 евро, показват данни за май на Националния осигурителен институт, предоставени от социалния министър Наталия ЕФремова на депутати от ГЕРБ в рамките на парламентарния контрол. Това е над 10% от заетите у нас, които за първото тримесечие са 2,9 млн. души. Не всички те ще бъдат засегнати в пълна степен от увеличението, тъй като част от тях вероятно получават между 2111,64 евро (колкото беше таванът до 1 август) и 2300 евро, пише "Сега".
ИТ-секторът очевидно е най-засегнат от повишението на максималния осигурителен доход, тъй като той се отличава с пъти повече осигурени на тавана от всички други икономически дейности. Една трета от хората в тази категория – 102 468 души, идват от информационните технологии, обработката на данни, професионални и научни дейности и операции с недвижими имоти. Групата е голяма и включва няколко сектора, но все пак прави впечатление, тъй като следващият сектор по брой осигурени на тавана е търговията и в нея има 29 429 души в тази категория. Финансите и застраховането са трети с 18 612 служители, които се осигуряват на максимален осигурителен доход. Енергетиката е четвърта с 14 295 души, а строителният сектор я следва с 12 270 души. Болниците също влизат в ТОП 10 с 9991 души на тавана.
Много любопитни са данните за сектор "Държавно управление" – едва 652 души там са осигурени на максимален осигурителен доход. Има и цели сектори, в които хората с такива осигуровки се броят буквално на пръстите на едната ръка. В едната категория за отглеждане на животни са само четирима. В добива на декоративни скални материали са трима. В добива на глина и каолин са деветима. Под 100 човека на максимален осигурителен доход има в производството на обувки и обработка на кожи (67), в дейността на религиозни организации (31), в производството на турбини и двигатели (23), а в добива на строителни материали са 35.
Депутатите от ГЕРБ са поискали и данни за осигурените на минимален осигурителен доход. Те обаче не са показателни за това колко хора са засегнати от увеличението на минималните осигуровки, защото до 1 август минималният осигурителен доход за почти всички позиции беше равен на миналогодишната минимална заплата. С други думи, той беше по-нисък от най-ниското възнаграждение у нас, така че на практика нямаше ефект срещу укриването на доходи. Затова и в предоставените данни тези хора са единици, като най-много са в търговията – 1162 души.
Третата група засегнати от социалните промени в бюджетните закони са хората, които работят на непълно работно време. За тях от следващата година влиза в сила почасово зачитане на трудовия стаж, като това ще промени правата за платен годишен отпуск и добавката за клас на хората, които сега работят на работно време, което е между 4 и 7 часа на ден. Сега тяхното работно време се зачита за един пълен ден, въпреки по-малкото часове. Занапред режимът за тях се приравнява на този за хората, които работят по-малко от 4 часа на ден – зачитането ще е пропорционално на часовете.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Боко Престъпникът
18:57 09.08.2026
4 Махнете тавана ма
Коментиран от #11, #26, #27, #31
18:58 09.08.2026
5 Рун-Дьо
18:59 09.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Нуньо Фатмаков
19:02 09.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Цървул
Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,5 .
19:06 09.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хм...
До коментар #4 от "Махнете тавана ма":Да махнат и тавана на пенсиите? Ти ли ще даваш пари?
19:11 09.08.2026
12 до Цървул
Коментиран от #32
19:12 09.08.2026
13 алтерналтор
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":набий си камшика в поссия ма
19:13 09.08.2026
14 Янко
19:16 09.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мнение
19:19 09.08.2026
17 Прогресивен
19:20 09.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 именно тез хора помпат инфлацията и
обичащи да си угаждат
без тях голяма част търгашите са вън от голямата кошница
само констатация
макар и малка част от народа пълнят достатъчно гуши
310 340 българи се осигуряват на максимален осигурителен доход, който от 1 август вече е 2300 евро
Коментиран от #33
19:25 09.08.2026
20 максималният осигурителен доход,
19:36 09.08.2026
21 Да попитам
Коментиран от #34
19:42 09.08.2026
22 безпартиен
19:46 09.08.2026
23 Лост
19:53 09.08.2026
24 Трап
19:57 09.08.2026
25 Абдал
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И какво пося марихуана или хашиш
20:00 09.08.2026
26 доктор Цветелина Сали
До коментар #4 от "Махнете тавана ма":Долна лъжа, докторите и стоматолозите са 50000, от тях никой не е под 15000€/месечно. Ето например аз и кака за 3 месеца излекувахме 4000 души по здравна каса, без да са боледували, по 1500€ клиничната пътека.
20:33 09.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 дядо дръмпир
21:12 09.08.2026
29 Гоуст
21:23 09.08.2026
30 Стана ми интересно за животновъдите
Как по-точно има само 4-ма души на макс доход? НАП спи ли?
Коментиран от #35
21:29 09.08.2026
31 Защо
До коментар #4 от "Махнете тавана ма":Бе .оклук,осигурен ли си на пълния размер,на заплатата си.Аз съм,но ме е яд че плащам за .игани и такива,като теб ,които крият данъци…
23:19 09.08.2026
32 Аааа
До коментар #12 от "до Цървул":Да правим ,като теб ли???Да се осигуряваме на по малка заплата,че да не плащаме данъци ли?Дай Боже,един ден да се пенсионираш,друга песен ще пееш…
23:21 09.08.2026
33 А,бе
До коментар #19 от "именно тез хора помпат инфлацията и":.оклук,сигурно взимаш повече пари,но се осигуряваш на минимумаВ такъв случай,нямаш НИКАКВО ПРАВО ,да коментираш,хора които по някакъв начин са успели и се осигуряват на тези пари.Изключвам депутати,министри и държавни служители.
Коментиран от #36
23:26 09.08.2026
34 Само
До коментар #21 от "Да попитам":Да ти кажа,че,държавните служители не плащат осигуровки,до сега.Така,че ,това са пари от трудещи се хора…
23:28 09.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хай Ма На
До коментар #33 от "А,бе":Той Жерар Депард и ЙО затуй отиде в РФ - щото му направиха проблем с пенсията!
Показват ти СХЕМА за отнемане на капитал - какво ми гледаш кой колко и кога - това е грабеж!
Набутват ни същите схеми от ЕС!
Скоро няма да можеш да изгониш катуна от имота/имотите си, защото са поръчали пица, когато са влезли - имат си бележка, че са поръчали и са платили от този адрес, когато е дошъл свидетеля-куриер! Аре да се хванем за джобовете, колко сме имотни, че да ни дойдат и тука мароканците, когато променят закона, а?!
01:42 10.08.2026