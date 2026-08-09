Войната ескалира! Русия и Украйна отново си размениха удари с дронове

Трима души бяха убити и 25 бяха ранени снощи при украинска атака с дронове срещу руския град Белгород, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти, пише БТА.

Временно изпълняващият длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев заяви, че атаката е предизвикала пожари в две жилищни сгради, които по-късно са били потушени от службите за спешна помощ. Той добави, че са били нанесени щети на голям брой жилищни и нежилищни сгради.

В Новоросийск, голямо руско пристанище на брега на Черно море, отломки от дронове са паднали върху два обекта, заяви кметът на града Александър Кравченко, без да посочи какви точно са обектите.

Руското министерство на отбраната съобщи, че е унищожило над 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно море и Азовско море.

Междувременно пристанището в украинския град Одеса е претърпяло щети в резултат на руска атака през нощта, заяви днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, като добави, че осем души са били ранени в града.

"По този начин руснаците водят война срещу продоволствената сигурност на света", каза Зеленски. Пристанищата в Одеска област са основната артерия за огромния селскостопански износ на Украйна.

Русия снощи е нанесла удари по две петролни рафинерии в североизточната украинска Сумска област, съобщи новинарската агенция Интерфакс, позовавайки се на руското министерство на отбраната.

Руската държавна информационна агенция РИА Новости съобщи, че атаката е била насочена срещу нефтодобивни съоръжения в окръг Охтирка в Сумска област.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.