Войната ескалира! Русия и Украйна отново си размениха удари с дронове

Трима души бяха убити и 25 бяха ранени снощи при украинска атака с дронове срещу руския град Белгород, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти, пише БТА.
Временно изпълняващият длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев заяви, че атаката е предизвикала пожари в две жилищни сгради, които по-късно са били потушени от службите за спешна помощ. Той добави, че са били нанесени щети на голям брой жилищни и нежилищни сгради.
В Новоросийск, голямо руско пристанище на брега на Черно море, отломки от дронове са паднали върху два обекта, заяви кметът на града Александър Кравченко, без да посочи какви точно са обектите.
Руското министерство на отбраната съобщи, че е унищожило над 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно море и Азовско море.
Междувременно пристанището в украинския град Одеса е претърпяло щети в резултат на руска атака през нощта, заяви днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, като добави, че осем души са били ранени в града.
"По този начин руснаците водят война срещу продоволствената сигурност на света", каза Зеленски. Пристанищата в Одеска област са основната артерия за огромния селскостопански износ на Украйна.
Русия снощи е нанесла удари по две петролни рафинерии в североизточната украинска Сумска област, съобщи новинарската агенция Интерфакс, позовавайки се на руското министерство на отбраната.
Руската държавна информационна агенция РИА Новости съобщи, че атаката е била насочена срещу нефтодобивни съоръжения в окръг Охтирка в Сумска област.
Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кардам
18:04 09.08.2026
2 Украйна ги смила и в момента
Коментиран от #5
18:05 09.08.2026
3 Многоходовото
Коментиран от #16
18:05 09.08.2026
4 Румен Решетников
Коментиран от #11
18:05 09.08.2026
5 🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬
До коментар #2 от "Украйна ги смила и в момента":🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌
18:06 09.08.2026
6 Нямат край
18:06 09.08.2026
7 Кремъл е беззащитен
18:08 09.08.2026
8 Мишел
"Казват, че великите лидери се появяват, когато земята най-много се нуждае от защита. Роден си със специална мисия за тази страна и всеки ден, който прекарваш на война, е доказателство за твоята суперсила. За милиони хора ти си символ на непобедимост. Човек със стоманена воля, безумна работоспособност, лидер, следван от хиляди, и командир, с когото народът на Украйна се гордее", пише тя.
18:08 09.08.2026
9 Владимир Путин, президент
Руснака е създаден да бъде бит и насипван всекидневно по канчето. Това е 👆
18:09 09.08.2026
10 ами
18:09 09.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 АБЕ мани....
Ааааахахаха
А парад на монголите от УЛУС МУХША и С.Корея у Киев,Берлин и Лиса бон...когиш?
Ааааахахаха
18:12 09.08.2026
13 Зелената змия хапе
18:12 09.08.2026
14 Руснаци
Коментиран от #15
18:17 09.08.2026
15 Миролюб Войнов, историк
До коментар #14 от "Руснаци":Хитлер е КОШМАР за всеки рушняк.
Добре ги беше наритал Втората Световна !!!
Над 30млн монголяк заминаха яздят из Вечните ловни полета 👆
18:22 09.08.2026
16 ТАКА Е
До коментар #3 от "Многоходовото":На 1 ЯНУАРИ Е ИМАЛО
111 ,287 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ
В РУСКАТА КОЧИНА....
НА
1 ЮЛИ СА ВЕЧЕ
САМО
111,037 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ
САМО ЗА 6 МЕСЕЦА
250 ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ
ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ
РУСКИТЕ КЛАДБИЩА .
УРААААА УРААААА УРААААА
ГЕНОЦИДА НА ПУТИН
НАД РУСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
ВЪРВИ ПО ПЛАН.
Коментиран от #21
18:23 09.08.2026
17 Друсано русначе
Коментиран от #19, #22
18:43 09.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Укротрола има разсейки от рака.
18:50 09.08.2026
21 ГЛЕЙ СИГА
До коментар #16 от "ТАКА Е":НЕ СЪМ ГИ БРОИЛ ТЕА ИЗБИРАТЕЛИ
АМА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЯХ СА БИВШИ УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ
НАЛИ СХВАЩАШ КУХИЯ
БИВШИ
19:09 09.08.2026
22 АБЕ ДА НЕ Е
До коментар #17 от "Друсано русначе":КАТО ИЗРАЗА
Е.....Н КАТО УКР.....ОП
19:11 09.08.2026
23 Гост
Ай иктир, бе, кога стана това? УжЪс!
19:28 09.08.2026
24 У0400 Ямбол е градът
19:41 09.08.2026