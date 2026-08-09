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Войната ескалира! Русия и Украйна отново си размениха удари с дронове
  Тема: Украйна

Войната ескалира! Русия и Украйна отново си размениха удари с дронове

9 Август, 2026 18:03 1 333 24

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  • володимир зеленски

Руското министерство на отбраната съобщи, че е унищожило над 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно море и Азовско море

Войната ескалира! Русия и Украйна отново си размениха удари с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Трима души бяха убити и 25 бяха ранени снощи при украинска атака с дронове срещу руския град Белгород, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти, пише БТА.

Временно изпълняващият длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев заяви, че атаката е предизвикала пожари в две жилищни сгради, които по-късно са били потушени от службите за спешна помощ. Той добави, че са били нанесени щети на голям брой жилищни и нежилищни сгради.

В Новоросийск, голямо руско пристанище на брега на Черно море, отломки от дронове са паднали върху два обекта, заяви кметът на града Александър Кравченко, без да посочи какви точно са обектите.

Руското министерство на отбраната съобщи, че е унищожило над 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно море и Азовско море.

Междувременно пристанището в украинския град Одеса е претърпяло щети в резултат на руска атака през нощта, заяви днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, като добави, че осем души са били ранени в града.

"По този начин руснаците водят война срещу продоволствената сигурност на света", каза Зеленски. Пристанищата в Одеска област са основната артерия за огромния селскостопански износ на Украйна.

Русия снощи е нанесла удари по две петролни рафинерии в североизточната украинска Сумска област, съобщи новинарската агенция Интерфакс, позовавайки се на руското министерство на отбраната.

Руската държавна информационна агенция РИА Новости съобщи, че атаката е била насочена срещу нефтодобивни съоръжения в окръг Охтирка в Сумска област.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кардам

    12 4 Отговор
    Усетихме.

    18:04 09.08.2026

  • 2 Украйна ги смила и в момента

    13 24 Отговор
    Белгород и Крим са в пламъци. Жителите бягат в ужас! Преди 5 години - Киев за 3 днях - сега раша гарить

    Коментиран от #5

    18:05 09.08.2026

  • 3 Многоходовото

    12 16 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #16

    18:05 09.08.2026

  • 4 Румен Решетников

    13 16 Отговор
    Рашибозука, когда непобедимая и легендарная влиза в Киев? М? 😀

    Коментиран от #11

    18:05 09.08.2026

  • 5 🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬

    13 23 Отговор

    До коментар #2 от "Украйна ги смила и в момента":

    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
    УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌

    18:06 09.08.2026

  • 6 Нямат край

    12 16 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    18:06 09.08.2026

  • 7 Кремъл е беззащитен

    16 10 Отговор
    Няма ПВО, но бандерите не знаят тази тайна, нашите козяци само на нас ни разкриват слабостите на руската армия и затова Киев гори вдеки ден.

    18:08 09.08.2026

  • 8 Мишел

    9 12 Отговор
    Легендарният командир Роберт Бровди стана на 50. Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди с позивна "Мадяр" днес навършва 50. Неговата съпруга Наталия Бровди го поздрави в Instagram с трогателно послание:

    "Казват, че великите лидери се появяват, когато земята най-много се нуждае от защита. Роден си със специална мисия за тази страна и всеки ден, който прекарваш на война, е доказателство за твоята суперсила. За милиони хора ти си символ на непобедимост. Човек със стоманена воля, безумна работоспособност, лидер, следван от хиляди, и командир, с когото народът на Украйна се гордее", пише тя.

    18:08 09.08.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    10 11 Отговор
    Да си руснак е Божие наказание !!!
    Руснака е създаден да бъде бит и насипван всекидневно по канчето. Това е 👆

    18:09 09.08.2026

  • 10 ами

    4 10 Отговор
    как го постигат тия украинци - 5 години война и огромен селскостопански износ

    18:09 09.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АБЕ мани....

    9 7 Отговор
    3 ПЕТИЛЕТКА... 3 дневна Движуха на педофила!!
    Ааааахахаха
    А парад на монголите от УЛУС МУХША и С.Корея у Киев,Берлин и Лиса бон...когиш?
    Ааааахахаха

    18:12 09.08.2026

  • 13 Зелената змия хапе

    14 9 Отговор
    Защото ЗНАЕ, че КРАЯТ и Наближава

    18:12 09.08.2026

  • 14 Руснаци

    8 8 Отговор
    още мислят,че воюват с Хитлер!

    Коментиран от #15

    18:17 09.08.2026

  • 15 Миролюб Войнов, историк

    6 8 Отговор

    До коментар #14 от "Руснаци":

    Хитлер е КОШМАР за всеки рушняк.
    Добре ги беше наритал Втората Световна !!!
    Над 30млн монголяк заминаха яздят из Вечните ловни полета 👆

    18:22 09.08.2026

  • 16 ТАКА Е

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Многоходовото":

    На 1 ЯНУАРИ Е ИМАЛО

    111 ,287 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ

    В РУСКАТА КОЧИНА....

    НА

    1 ЮЛИ СА ВЕЧЕ

    САМО

    111,037 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ


    САМО ЗА 6 МЕСЕЦА

    250 ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ

    ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ

    РУСКИТЕ КЛАДБИЩА .

    УРААААА УРААААА УРААААА

    ГЕНОЦИДА НА ПУТИН
    НАД РУСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
    ВЪРВИ ПО ПЛАН.

    Коментиран от #21

    18:23 09.08.2026

  • 17 Друсано русначе

    3 3 Отговор
    Израза Бит като руснак придобива нов смисъл и очертания 😊

    Коментиран от #19, #22

    18:43 09.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Укротрола има разсейки от рака.

    3 1 Отговор
    Укротрола има разсейки от рака.

    18:50 09.08.2026

  • 21 ГЛЕЙ СИГА

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "ТАКА Е":

    НЕ СЪМ ГИ БРОИЛ ТЕА ИЗБИРАТЕЛИ
    АМА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЯХ СА БИВШИ УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ
    НАЛИ СХВАЩАШ КУХИЯ
    БИВШИ

    19:09 09.08.2026

  • 22 АБЕ ДА НЕ Е

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Друсано русначе":

    КАТО ИЗРАЗА
    Е.....Н КАТО УКР.....ОП

    19:11 09.08.2026

  • 23 Гост

    3 1 Отговор
    Ква война? Кой е във война? Ама обявена ли?
    Ай иктир, бе, кога стана това? УжЪс!

    19:28 09.08.2026

  • 24 У0400 Ямбол е градът

    1 4 Отговор
    За всички копейки утре дават заплатите в Руското посолство, обаче са в Евро. Ако иска някой рубли да лети към Москва с еднопосочен билет.

    19:41 09.08.2026

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