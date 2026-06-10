Лавров заяви, че трябва да бъде решен бързо въпросът дали Армения да остане член на ОДКС

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че трябва да бъде решен бързо въпросът дали Армения да остане член на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) – военен съюз на шест бивши съветски републики, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Армения има просрочени членски вноски, каза Лавров на пресконференция след среща на външните министри от ОДКС.

Армения формално продължава да бъде пълноправен член на ОДКС, макар и неин представител да не присъства на срещата на външните министри на държавите от организацията в Казан днес, отбелязва ТАСС.

Армения трябва бързо да избере между Европейския съюз и ОДКС, въпросът вече стои на дневен ред, посочи Лавров.

Руският външен министър подчерта, че макар и член на ОДКС, вече две години Ереван не изпраща свои представители на заседанията на съюза, а същевременно активно засилва сътрудничеството си с държавите от НАТО, "провеждат се военни учения, закупуват се продукти с военно предназначение, (провежда се) обмен на делегации по военни въпроси както с НАТО, така и с Европейския съюз, който също в момента се превръща в милитаризирана структура".

Страните от ОДКС са се споразумели да разгледат прилагането към Армения на съответния член от устава на организацията поради неплащане от републиката на вноските в продължение на две години, отбелязва ТАСС.