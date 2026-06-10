Лавров заяви, че трябва да бъде решен бързо въпросът дали Армения да остане член на ОДКС

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че трябва да бъде решен бързо въпросът дали Армения да остане член на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) – военен съюз на шест бивши съветски републики, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Армения има просрочени членски вноски, каза Лавров на пресконференция след среща на външните министри от ОДКС.
Армения формално продължава да бъде пълноправен член на ОДКС, макар и неин представител да не присъства на срещата на външните министри на държавите от организацията в Казан днес, отбелязва ТАСС.
Армения трябва бързо да избере между Европейския съюз и ОДКС, въпросът вече стои на дневен ред, посочи Лавров.
Руският външен министър подчерта, че макар и член на ОДКС, вече две години Ереван не изпраща свои представители на заседанията на съюза, а същевременно активно засилва сътрудничеството си с държавите от НАТО, "провеждат се военни учения, закупуват се продукти с военно предназначение, (провежда се) обмен на делегации по военни въпроси както с НАТО, така и с Европейския съюз, който също в момента се превръща в милитаризирана структура".
Страните от ОДКС са се споразумели да разгледат прилагането към Армения на съответния член от устава на организацията поради неплащане от републиката на вноските в продължение на две години, отбелязва ТАСС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе гусин Калантарян
Те не идват на заседанията
Ама видиш ли - ти ша ги гониш от празните столове в залата.
Голям си смешник.
Коментиран от #25
17:53 10.06.2026
2 Путин
Коментиран от #8
17:54 10.06.2026
3 Как оцеляват с този "интелект"
17:54 10.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:54 10.06.2026
5 Абе гусин Калантарян
17:55 10.06.2026
6 Швейк
17:55 10.06.2026
7 ФАКТ
Коментиран от #9
17:55 10.06.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Путин":но за сметка на това си многоходов
Коментиран от #11
17:56 10.06.2026
9 и не само
До коментар #7 от "ФАКТ":2 пъти вее белия флаг пред азерите за срамотията.
17:57 10.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Копейка
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И ние сме многоходови. Цялата психиатрия е многоходова
17:57 10.06.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:00 10.06.2026
13 смях
Коментиран от #20, #24
18:00 10.06.2026
14 матю хари
Поредното унижение за Русийката.
Коментиран от #18
18:01 10.06.2026
15 до свидания
Коментиран от #16
18:03 10.06.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #15 от "до свидания":сега и С.Корея ще я отреже, СИ отива да набива канчето на корейското ШИШИ
Коментиран от #23, #30
18:07 10.06.2026
17 хаха 🤣
Коментиран от #21
18:07 10.06.2026
18 ДрБр
До коментар #14 от "матю хари":Горките излъгани арменци.
18:07 10.06.2026
19 Гарабед
Средно азиатските републики вече са под крилото на Китай и 100% икономически зависими от нея.Същото е и със Сибир.
Пуся и кремълската банда искаха многополюсен сват - получават го.
18:08 10.06.2026
20 Орк
До коментар #13 от "смях":И защо Русия трябва да се бие за Карабах, чтом Армения не го признала за арменски а?
18:08 10.06.2026
21 ДрБр
До коментар #17 от "хаха 🤣":Тъпанар, бе тъпанар като мен не сте ли виждали!
18:09 10.06.2026
22 ОНЯ С ДРОНЯ
РЕВЕ:
СЛЕД МОСТЪТ ЧОНГАР
Е УДАРЕН И
МОСТЪТ
МЕЖДУ АРАБАТ И ГЕНИЧЕСК
8 НАСЕЛЕНИ МЕСТА СА ОСТАВЕНИ
БЕЗ ТОК
ЗАРАДИ УДАРИ ОТ ОТЛОМКИ ОТ ДРОНОВЕ.
КРИЗАТА СЪС ЛОГИСТИКАТА СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
18:10 10.06.2026
23 Орк
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кой и с какво ви прави такива глупаци?
18:11 10.06.2026
24 Няма как.
До коментар #13 от "смях":Русия се притеснява да се противопостави на Азербайджан, защото така ще се противопостави на Турция. А Русия много се страхува от Турция, особено когато начело е Ердоган. Той може изплющи Русия без му мигне окото :)))
18:11 10.06.2026
25 Рублевка
До коментар #1 от "Абе гусин Калантарян":Не си разбрал. Дават ги на Азербайджан и Турция, които има териториални претенции към Армения и с два милиона население Армения няма как да им се противопостави.
И те като нас се подиграваха на Русия и Путин. Азерите им взеха половината държава, а сега ще вземат и другата половина. От много акъл сега ги подритват азери и турци, което е все едно.
18:12 10.06.2026
26 Нямат край
Коментиран от #29
18:12 10.06.2026
27 ПАК МИСЛЯТ
КРЕМЪЛСКИТЕ ОКУПАТОРИ.
18:12 10.06.2026
28 Малиии
18:14 10.06.2026
29 Рублевка
До коментар #26 от "Нямат край":Става дума не за Русия, а за Армения, която половината отново е под турско робство, защото се подиграваше с Русия и Путин.
18:15 10.06.2026
30 Вярно е.
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Си е предупредил Северна Корея да не се сближава много,много с Русия. Явно предстоят лоши и опасни събития за руснаците. Си Дзинпин е доста умен и опитен политик, а не глупав самоубиец като Путин.
18:15 10.06.2026
31 ру БЛАТА
18:15 10.06.2026