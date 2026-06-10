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Лавров заяви, че трябва да бъде решен бързо въпросът дали Армения да остане член на ОДКС

Лавров заяви, че трябва да бъде решен бързо въпросът дали Армения да остане член на ОДКС

10 Юни, 2026 17:50 669 31

  • армения-
  • одкс-
  • русия-
  • сергей лавров

Армения има просрочени членски вноски, каза Лавров на пресконференция след среща на външните министри от ОДКС

Лавров заяви, че трябва да бъде решен бързо въпросът дали Армения да остане член на ОДКС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че трябва да бъде решен бързо въпросът дали Армения да остане член на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) – военен съюз на шест бивши съветски републики, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Армения има просрочени членски вноски, каза Лавров на пресконференция след среща на външните министри от ОДКС.

Армения формално продължава да бъде пълноправен член на ОДКС, макар и неин представител да не присъства на срещата на външните министри на държавите от организацията в Казан днес, отбелязва ТАСС.

Армения трябва бързо да избере между Европейския съюз и ОДКС, въпросът вече стои на дневен ред, посочи Лавров.

Руският външен министър подчерта, че макар и член на ОДКС, вече две години Ереван не изпраща свои представители на заседанията на съюза, а същевременно активно засилва сътрудничеството си с държавите от НАТО, "провеждат се военни учения, закупуват се продукти с военно предназначение, (провежда се) обмен на делегации по военни въпроси както с НАТО, така и с Европейския съюз, който също в момента се превръща в милитаризирана структура".

Страните от ОДКС са се споразумели да разгледат прилагането към Армения на съответния член от устава на организацията поради неплащане от републиката на вноските в продължение на две години, отбелязва ТАСС.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе гусин Калантарян

    13 15 Отговор
    Те не си плащат вноса
    Те не идват на заседанията
    Ама видиш ли - ти ша ги гониш от празните столове в залата.
    Голям си смешник.

    Коментиран от #25

    17:53 10.06.2026

  • 2 Путин

    11 14 Отговор
    Няма по-тъ п от мене

    Коментиран от #8

    17:54 10.06.2026

  • 3 Как оцеляват с този "интелект"

    8 14 Отговор
    Няма по-смешни от съветските милиционери шапкари.

    17:54 10.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 15 Отговор
    със СВО ,друг вариант няма///всички обичат Реймънд , но никой Раша/// даже и нашите копейки като им забавят плащанията , почват да я плюят

    17:54 10.06.2026

  • 5 Абе гусин Калантарян

    8 7 Отговор
    А ти сдаде ли си арменския паспорт и взе ли азербайджански. Все пак родното ти село вече не е в Армения.

    17:55 10.06.2026

  • 6 Швейк

    6 10 Отговор
    Тоя арменец що си мрази родината ?

    17:55 10.06.2026

  • 7 ФАКТ

    11 12 Отговор
    Договор за колективна сигурност?? С Русийката на бункерния ботокс... Леле.... Он как се скри под маста като нападнаха Амрмения...

    Коментиран от #9

    17:55 10.06.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    но за сметка на това си многоходов

    Коментиран от #11

    17:56 10.06.2026

  • 9 и не само

    4 9 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    2 пъти вее белия флаг пред азерите за срамотията.

    17:57 10.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Копейка

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И ние сме многоходови. Цялата психиатрия е многоходова

    17:57 10.06.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 9 Отговор
    горката РАША-на всички помага , дава , подарява , освобождава ,а никой не я обича и бягат като чумава от нея

    18:00 10.06.2026

  • 13 смях

    6 7 Отговор
    Какво ОДКС? Русия не си мръдна пръстчето, когато Азербайджан взе Карабах от Армения.

    Коментиран от #20, #24

    18:00 10.06.2026

  • 14 матю хари

    8 7 Отговор
    Армения ще влезе не самов ЕС, но и в НАТО.
    Поредното унижение за Русийката.

    Коментиран от #18

    18:01 10.06.2026

  • 15 до свидания

    8 6 Отговор
    Руската мъка край няма. Никой не иска да е съюзник на Русия.

    Коментиран от #16

    18:03 10.06.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "до свидания":

    сега и С.Корея ще я отреже, СИ отива да набива канчето на корейското ШИШИ

    Коментиран от #23, #30

    18:07 10.06.2026

  • 17 хаха 🤣

    5 5 Отговор
    Кон бе, кон...не сте ли виждали🤣

    Коментиран от #21

    18:07 10.06.2026

  • 18 ДрБр

    0 5 Отговор

    До коментар #14 от "матю хари":

    Горките излъгани арменци.

    18:07 10.06.2026

  • 19 Гарабед

    4 4 Отговор
    Разбира се, че с ЕС и вас крепостните арменци като теб и Симонян не ви искаме .
    Средно азиатските републики вече са под крилото на Китай и 100% икономически зависими от нея.Същото е и със Сибир.
    Пуся и кремълската банда искаха многополюсен сват - получават го.

    18:08 10.06.2026

  • 20 Орк

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "смях":

    И защо Русия трябва да се бие за Карабах, чтом Армения не го признала за арменски а?

    18:08 10.06.2026

  • 21 ДрБр

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "хаха 🤣":

    Тъпанар, бе тъпанар като мен не сте ли виждали!

    18:09 10.06.2026

  • 22 ОНЯ С ДРОНЯ

    3 2 Отговор
    ГАУЛАЙТЕРА САЛДО
    РЕВЕ:

    СЛЕД МОСТЪТ ЧОНГАР
    Е УДАРЕН И
    МОСТЪТ
    МЕЖДУ АРАБАТ И ГЕНИЧЕСК

    8 НАСЕЛЕНИ МЕСТА СА ОСТАВЕНИ
    БЕЗ ТОК
    ЗАРАДИ УДАРИ ОТ ОТЛОМКИ ОТ ДРОНОВЕ.

    КРИЗАТА СЪС ЛОГИСТИКАТА СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    18:10 10.06.2026

  • 23 Орк

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кой и с какво ви прави такива глупаци?

    18:11 10.06.2026

  • 24 Няма как.

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "смях":

    Русия се притеснява да се противопостави на Азербайджан, защото така ще се противопостави на Турция. А Русия много се страхува от Турция, особено когато начело е Ердоган. Той може изплющи Русия без му мигне окото :)))

    18:11 10.06.2026

  • 25 Рублевка

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Абе гусин Калантарян":

    Не си разбрал. Дават ги на Азербайджан и Турция, които има териториални претенции към Армения и с два милиона население Армения няма как да им се противопостави.
    И те като нас се подиграваха на Русия и Путин. Азерите им взеха половината държава, а сега ще вземат и другата половина. От много акъл сега ги подритват азери и турци, което е все едно.

    18:12 10.06.2026

  • 26 Нямат край

    3 1 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #29

    18:12 10.06.2026

  • 27 ПАК МИСЛЯТ

    1 1 Отговор
    За УКРАИНСКИ СЦЕНАРИЙ

    КРЕМЪЛСКИТЕ ОКУПАТОРИ.

    18:12 10.06.2026

  • 28 Малиии

    1 0 Отговор
    Егати наглеца ...

    18:14 10.06.2026

  • 29 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Нямат край":

    Става дума не за Русия, а за Армения, която половината отново е под турско робство, защото се подиграваше с Русия и Путин.

    18:15 10.06.2026

  • 30 Вярно е.

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Си е предупредил Северна Корея да не се сближава много,много с Русия. Явно предстоят лоши и опасни събития за руснаците. Си Дзинпин е доста умен и опитен политик, а не глупав самоубиец като Путин.

    18:15 10.06.2026

  • 31 ру БЛАТА

    0 0 Отговор
    Очевидно НЕ се разпадат западните съюзи а източните

    18:15 10.06.2026

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