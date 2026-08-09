Проучване: За мъжете над 50 г. възбудата е по-важна от ерекцията

Сексуалното възбуждане се оказва по-важно от самата ерекция за голяма част от мъжете над 50 години. Това показва мащабно японско проучване сред 6000 участници, прието за публикуване в научното списание Scientific Reports.
Мъжете е трябвало да посочат коя сексуална функция най-малко биха искали да загубят. 42,8% поставят на първо място сексуалната възбуда, докато ерекцията е водещ приоритет за 26%.
Следват способността за създаване на деца – 14,2%, оргазмът – 9,3%, и еякулацията – 7,6%.
Данните показват още, че значението на сексуалната възбуда остава сравнително стабилно с напредването на възрастта. Дори сред мъжете над 80 години тя продължава да бъде най-важната сексуална функция за значителна част от участниците.
В същото време еректилната функция постепенно отслабва с възрастта и започва да придобива по-голямо значение именно сред мъжете, които вече усещат влошаването ѝ.
Според учените резултатите показват, че мъжкото сексуално здраве не бива да се свежда само до способността за ерекция. Желанието, сексуалното вълнение и цялостното преживяване остават важни дори в напреднала възраст.
Авторите уточняват, че проучването е проведено сред японски мъже и се основава на хипотетичен сценарий, свързан с лечение на рак на простатата, затова резултатите не могат автоматично да бъдат пренасяни към всички мъже.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Яшар
Коментиран от #26
18:45 09.08.2026
3 Аз ли нещо не разбирам?
18:46 09.08.2026
4 Гергана Сотирова
Коментиран от #22
18:46 09.08.2026
5 Муткурова , Пазарджик
18:48 09.08.2026
6 Анита кахъра
18:49 09.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 БАДЖО
18:54 09.08.2026
9 Маани
19:02 09.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Разликата
Възбудата е процес, при който се повишава силно сексуалното желание при очакване на сексуални дейности. С две думи
Сърце има, ноги няма.
19:11 09.08.2026
12 Малиии
19:12 09.08.2026
13 Опитен
Коментиран от #29
19:13 09.08.2026
14 Венелино
19:14 09.08.2026
15 Герги
19:16 09.08.2026
16 Ерекцията не е мой проблем
19:24 09.08.2026
17 Глас като империя САЩ
Коментиран от #32
19:25 09.08.2026
18 Мима
Коментиран от #31
19:27 09.08.2026
19 Катъркина
19:27 09.08.2026
20 Пушач
19:27 09.08.2026
21 Анита туристическата агенция
19:31 09.08.2026
22 То па
До коментар #4 от "Гергана Сотирова":Японките са много кой знае какво. Като имгонацепех, едвам влизаше до една трета, усещах им кокалите вътре около нещото, а те не смееха да мръднт и гледаха само в нещото си, да не би да се раполовят всеки момент.
Коментиран от #23, #30
20:45 09.08.2026
23 Хайде
До коментар #22 от "То па":Да уплашите и мен тогава. Нека потреперя...
21:06 09.08.2026
24 Курд Околянов
21:12 09.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Анонимен
До коментар #2 от "Яшар":Всеки с проблемите си!
22:00 09.08.2026
27 Ястреб Османлията
22:02 09.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 хе хе
До коментар #13 от "Опитен":Опитен си, защото извънземните си правят опити с теб.🫃🏾🖖🏾👽🤭
22:35 09.08.2026
30 Японка
До коментар #22 от "То па":Тъз нее била от наште или виетнамка и ли китайка те са таквиз .иЗлугала те е..аз кат я отворя цял речен кораб влиза ..ех от малките ама влиза
Коментиран от #33
22:38 09.08.2026
31 тиририрам
До коментар #18 от "Мима":Приятелка на Мима:
-Пушиш ли след секс?
Мима:
- Не знам, не съм се погледнала!
22:41 09.08.2026
32 Не струваш, и гласът ти не струва
До коментар #17 от "Глас като империя САЩ":България е един от 3-те стълба, на които се крепи света!
22:44 09.08.2026
33 Сешибака Якойока
До коментар #30 от "Японка":Въх, влюбих са, мадмозел! Както как ще ви се отрази да възприемете тунелнопробивна бормашина?
23:29 09.08.2026