Проучване: За мъжете над 50 г. възбудата е по-важна от ерекцията

Сексуалното възбуждане се оказва по-важно от самата ерекция за голяма част от мъжете над 50 години. Това показва мащабно японско проучване сред 6000 участници, прието за публикуване в научното списание Scientific Reports.

Мъжете е трябвало да посочат коя сексуална функция най-малко биха искали да загубят. 42,8% поставят на първо място сексуалната възбуда, докато ерекцията е водещ приоритет за 26%.

Следват способността за създаване на деца – 14,2%, оргазмът – 9,3%, и еякулацията – 7,6%.

Данните показват още, че значението на сексуалната възбуда остава сравнително стабилно с напредването на възрастта. Дори сред мъжете над 80 години тя продължава да бъде най-важната сексуална функция за значителна част от участниците.

В същото време еректилната функция постепенно отслабва с възрастта и започва да придобива по-голямо значение именно сред мъжете, които вече усещат влошаването ѝ.

Според учените резултатите показват, че мъжкото сексуално здраве не бива да се свежда само до способността за ерекция. Желанието, сексуалното вълнение и цялостното преживяване остават важни дори в напреднала възраст.

Авторите уточняват, че проучването е проведено сред японски мъже и се основава на хипотетичен сценарий, свързан с лечение на рак на простатата, затова резултатите не могат автоматично да бъдат пренасяни към всички мъже.