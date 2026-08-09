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Проучване: За мъжете над 50 г. възбудата е по-важна от ерекцията

Проучване: За мъжете над 50 г. възбудата е по-важна от ерекцията

9 Август, 2026 18:41 2 230 33

  • мъже над 50 г.-
  • възбуда-
  • сексуално желание-
  • ерекция-
  • проучване

Според учените резултатите показват, че мъжкото сексуално здраве не бива да се свежда само до способността за ерекция

Проучване: За мъжете над 50 г. възбудата е по-важна от ерекцията - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сексуалното възбуждане се оказва по-важно от самата ерекция за голяма част от мъжете над 50 години. Това показва мащабно японско проучване сред 6000 участници, прието за публикуване в научното списание Scientific Reports.

Мъжете е трябвало да посочат коя сексуална функция най-малко биха искали да загубят. 42,8% поставят на първо място сексуалната възбуда, докато ерекцията е водещ приоритет за 26%.

Следват способността за създаване на деца – 14,2%, оргазмът – 9,3%, и еякулацията – 7,6%.

Данните показват още, че значението на сексуалната възбуда остава сравнително стабилно с напредването на възрастта. Дори сред мъжете над 80 години тя продължава да бъде най-важната сексуална функция за значителна част от участниците.

В същото време еректилната функция постепенно отслабва с възрастта и започва да придобива по-голямо значение именно сред мъжете, които вече усещат влошаването ѝ.

Според учените резултатите показват, че мъжкото сексуално здраве не бива да се свежда само до способността за ерекция. Желанието, сексуалното вълнение и цялостното преживяване остават важни дори в напреднала възраст.

Авторите уточняват, че проучването е проведено сред японски мъже и се основава на хипотетичен сценарий, свързан с лечение на рак на простатата, затова резултатите не могат автоматично да бъдат пренасяни към всички мъже.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Яшар

    11 6 Отговор
    ..на около 58-60 съм ...Има колеги се хвалят на 60-70 че работят упорито но аз не вярвам ...до към 35- 40 всеки чорапогащник те кара да биеш айряна ...след това по яваш трудно става..а без ерекция нее год ...чувстваш се Не годен

    Коментиран от #26

    18:45 09.08.2026

  • 3 Аз ли нещо не разбирам?

    20 0 Отговор
    Ерекцията не е ли резултат от възбуждането или щото още не съм на възраст да не вдигам самолета, не ги разбирам нещата?

    18:46 09.08.2026

  • 4 Гергана Сотирова

    8 7 Отговор
    Японците са къси. Дори няма да прочета статията, не е обективна.

    Коментиран от #22

    18:46 09.08.2026

  • 5 Муткурова , Пазарджик

    6 3 Отговор
    И аз не броя кат колежката малките 1/2 п. ки

    18:48 09.08.2026

  • 6 Анита кахъра

    5 5 Отговор
    Много добре го възбуждам на Вергил циганина от факултета 🤭🥳

    18:49 09.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 БАДЖО

    7 2 Отговор
    ПРИ Г€Н€РАЛ Д€$И ДОКАТО СЕ УСЕТИШ(ВЪЗБУДЕН, НЕСЪБУДЕН...) И СИ ВДИГНАЛ "САМАЛЬОТА"!

    18:54 09.08.2026

  • 9 Маани

    7 1 Отговор
    Тая, нема ли ерекция, коя жена ще възбудиш тир?

    19:02 09.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Разликата

    12 0 Отговор
    Ерекцията е естествено физиологично състояние, при което мъжкият полови орган се втвърдява и уголемява.
    Възбудата е процес, при който се повишава силно сексуалното желание при очакване на сексуални дейности. С две думи
    Сърце има, ноги няма.

    19:11 09.08.2026

  • 12 Малиии

    7 2 Отговор
    Дрътите партизани се възбудиха , но така и не можаха да еректират .. 😁

    19:12 09.08.2026

  • 13 Опитен

    7 4 Отговор
    Българките не са хубави жени е там има ромчета по махалите да си фантазират с тях и да си правят планове с тях. За нас златнит мъже има азиатки и западноевропейки. В бг само четвърто качество фифтицент. 🥳🤭🥳🤭🤣

    Коментиран от #29

    19:13 09.08.2026

  • 14 Венелино

    11 1 Отговор
    най-после се върна там, където ти е силата.

    19:14 09.08.2026

  • 15 Герги

    5 1 Отговор
    Мой язык эректирал .

    19:16 09.08.2026

  • 16 Ерекцията не е мой проблем

    6 1 Отговор
    Тя да се оправя.

    19:24 09.08.2026

  • 17 Глас като империя САЩ

    9 7 Отговор
    Искам гласът ми да се чуе в цял свят и да кажа че българките са последно качество жени не се лъжете да си губите времето в тая пропаднала страна

    Коментиран от #32

    19:25 09.08.2026

  • 18 Мима

    4 0 Отговор
    Така ли? Ами добре тогава аз още утре ще се нанеса до вас и всяка вечер ще правя барбекю, а когато усетите аромата си хапнете от вашият задушен карфиол.

    Коментиран от #31

    19:27 09.08.2026

  • 19 Катъркина

    6 0 Отговор
    Аз ще науча теба как маленкий членчик направиш голям боздуган.

    19:27 09.08.2026

  • 20 Пушач

    7 3 Отговор
    Голям го вадя, ама мек. За всички пушачи над 50г. Кажете сбогом на секса. най много да ви осмучат спагетата докато лижете.

    19:27 09.08.2026

  • 21 Анита туристическата агенция

    4 0 Отговор
    Заминавам за почивка в Африка с консула на нигерия

    19:31 09.08.2026

  • 22 То па

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гергана Сотирова":

    Японките са много кой знае какво. Като имгонацепех, едвам влизаше до една трета, усещах им кокалите вътре около нещото, а те не смееха да мръднт и гледаха само в нещото си, да не би да се раполовят всеки момент.

    Коментиран от #23, #30

    20:45 09.08.2026

  • 23 Хайде

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "То па":

    Да уплашите и мен тогава. Нека потреперя...

    21:06 09.08.2026

  • 24 Курд Околянов

    6 0 Отговор
    От векове се знае, че мерака умира последен.

    21:12 09.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    Всеки с проблемите си!

    22:00 09.08.2026

  • 27 Ястреб Османлията

    1 0 Отговор
    Помаците сме най-страстни отзад, около входа...

    22:02 09.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Опитен":

    Опитен си, защото извънземните си правят опити с теб.🫃🏾🖖🏾👽🤭

    22:35 09.08.2026

  • 30 Японка

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "То па":

    Тъз нее била от наште или виетнамка и ли китайка те са таквиз .иЗлугала те е..аз кат я отворя цял речен кораб влиза ..ех от малките ама влиза

    Коментиран от #33

    22:38 09.08.2026

  • 31 тиририрам

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мима":

    Приятелка на Мима:
    -Пушиш ли след секс?
    Мима:
    - Не знам, не съм се погледнала!

    22:41 09.08.2026

  • 32 Не струваш, и гласът ти не струва

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Глас като империя САЩ":

    България е един от 3-те стълба, на които се крепи света!

    22:44 09.08.2026

  • 33 Сешибака Якойока

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Японка":

    Въх, влюбих са, мадмозел! Както как ще ви се отрази да възприемете тунелнопробивна бормашина?

    23:29 09.08.2026