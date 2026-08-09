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Меджлисът одобри Ормузкото споразумение, Тръмп готов за мир

Меджлисът одобри Ормузкото споразумение, Тръмп готов за мир

9 Август, 2026 18:40, обновена 9 Август, 2026 18:50 2 720 30

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Служителите на „Росатом“ се завръщат в АЕЦ „Бушер“

Меджлисът одобри Ормузкото споразумение, Тръмп готов за мир - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическата динамика в Близкия изток претърпява ключови обрати през днешния ден, 9 август.

Дипломатическите маневри между Техеран и Вашингтон се ускоряват на фона на опитите за прекратяване на петмесечния военен конфликт, започнал през февруари тази година. От ключово значение са решенията за контрола над световната енергийна артерия и възстановяването на стратегическата инфраструктура в Ислямската република.

Меджлисът одобри Ормузкото споразумение

Ресорната комисия по национална сигурност и външна политика на иранския парламент (Меджлис) официално одобри законопроекта за Ормузкото споразумение. Документът, изготвен съвместно с Оман като посредник, регламентира новите правила за преминаване през стратегическия проток. По данни на Reuters, новото споразумение предвижда безпрецедентна отстъпка в полза на Техеран – Иран ще получи пълен оперативен контрол върху входящия корабен трафик в Персийския залив.

Трасетата ще преминават директно през ирански териториални води, като корабите ще заплащат такси за морски услуги и екологична защита. Според изявления на заместник-министъра на външните работи Казем Гарибабади, цитирани от Al Jazeera, договорената с Маскат рамка е финализирана на експертно ниво и очаква окончателно одобрение от висшето държавно ръководство.

Тръмп готов да прекрати войната без ядрена сделка

В същото време американският президент Доналд Тръмп демонстрира сериозна готовност за бързо излизане от конфликта. The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на свои източници в Белия дом, че Тръмп е информирал съветниците си за готовност да подпише мирно споразумение дори без постигането на нова ядрена сделка с Иран.

Основният приоритет за администрацията на САЩ е пълното и незабавно отваряне на Ормузкия проток за търговско корабоплаване с цел стабилизиране на световните цени на горивата преди предстоящите междинни избори през ноември. Отпускането на американския натиск обаче среща нови искания от страна на Техеран, включително изплащане на милиарди долари репарации и пълно вдигане на морската блокада. Позицията на Вашингтон е, че военните цели са изпълнени и сигурността на енергийните доставки остава водещ мотив, предава The Jerusalem Post.

Служителите на „Росатом“ се завръщат в АЕЦ „Бушер“

Паралелно с политическия процес, руската държавна корпорация „Росатом“ започна поетапно да връща своите инженери и технически специалисти в атомната електроцентрала „Бушер“. Персоналът бе масово евакуиран в началото на войната на 28 февруари поради съображения за сигурност.

Генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачев потвърди пред журналисти, че първата инженерна група вече е пристигнала на обекта и е подновила работа по изграждането на втори и трети енергоблок, предава агенция Анадолу (aa.com.tr). Към момента общият брой на руските специалисти в централата е достигнал 25 души, като плановете предвиждат екипът да бъде разширен до 100 експерти до есента, стига ситуацията със сигурността в региона да остане стабилна.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укротрола има разсейки от рака.

    8 8 Отговор
    Укротрола има разсейки от рака.

    18:51 09.08.2026

  • 2 Яшар

    20 15 Отговор
    Щраусите трябва да признаят че Русия е владетеля на света !..укра ли ..това е щадене на цивилните

    Коментиран от #6

    18:52 09.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    19 22 Отговор
    Пак сме на страната на булката и ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    Коментиран от #7, #18

    18:54 09.08.2026

  • 4 ЕВАЛА НА ИРАН

    47 11 Отговор
    ПЕРСИТЕ ПОКАЗАХА ХАРАКТЕР. ТРЪМП И ЕВРЕИТЕ НЯМАТ ПОЛЕЗЕН ХОД.

    Коментиран от #9

    18:54 09.08.2026

  • 5 Тръмп клекна

    34 12 Отговор
    ФАЩ загуби и тази война.

    Коментиран от #30

    18:54 09.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 име

    33 11 Отговор
    Къде е мекотелото борислав цирейков да обясни пак за доктрината Тръмп? Кво постигна тръмпоча? Отвори протока, който беше отворен и преди неговия тероризъм, обаче Иран ще събира такси от корабите, а краварските и ционистки кораби ще преминават безплатно под вода. Смени един умерен аятолах със много по-решителен яатолах, вместо да бутне режима. От много унищожаване на ракетния им потенциал, остана без бази в арабските страни. И не можа да ги принуди да сключат договор за ядрената им програма, който той сам развали през 2018г!

    Коментиран от #24

    18:58 09.08.2026

  • 9 име

    18 12 Отговор

    До коментар #4 от "ЕВАЛА НА ИРАН":

    Грещиш, ционистите имат полезен ход: да чезват през комина!

    18:59 09.08.2026

  • 10 мокри

    12 10 Отговор
    сънища на болни амуджи.

    19:00 09.08.2026

  • 11 Тръмп спекулатна борсов

    17 6 Отговор
    сега е готов като купува по-евтино петролец, ама след два часа почва да мята бомбите и да продава на 130 долара барела

    19:01 09.08.2026

  • 12 звездите ми говорят

    8 7 Отговор
    Ако рижия си оттегли самолетоносача от близкия изток, пътьом ще се пробва в Куба.

    Коментиран от #14

    19:02 09.08.2026

  • 13 Галя от посолството

    7 9 Отговор

    До коментар #6 от "няма":

    Целувай протрета на Путин, Си, Кимчо и Али Хаменей, че ако не бяха те да ти дадат възможност да захлебваш по сайтовете, щеше да бъркаш по кофите. Заклевам се 👆

    Коментиран от #26

    19:03 09.08.2026

  • 14 име

    13 7 Отговор

    До коментар #12 от "звездите ми говорят":

    Няма патрони, трябва да минат няколко месеца да направят малко патрони и тогава може да се пробва в Куба. Но е по-вероятно пак да се пробва в Иран.

    19:05 09.08.2026

  • 15 Ъъъ

    22 6 Отговор
    "Тръмп готов да прекрати войната без ядрена сделка"

    Това е да отидеш като аслан, а да си тръгнеш като .асран.... 🤣

    19:06 09.08.2026

  • 16 Мишел

    13 6 Отговор
    Съвсем очаквано, ядреното оръжие на Иран - Ормузкия проток, победи американското.

    19:06 09.08.2026

  • 17 Ами

    19 6 Отговор
    Тръмп не си послуша службите и логично загуби.
    САЩ ще трябва да си обират крушите от Близкия Изток.
    Сунитските държави в региона си направиха военен съюз.
    Иран е ясен. Въпросът е какво правим с Израел?

    Коментиран от #25

    19:06 09.08.2026

  • 18 Предлагам

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    да смениш репертоара, този е доста остарял.

    Коментиран от #20

    19:06 09.08.2026

  • 19 Българин

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "няма":

    Има, има...- евроатлантик-либераст...

    19:07 09.08.2026

  • 20 аз предлагам

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "Предлагам":

    Да почваш работа и да плащаш данъци и осигуровки, че по традиция колониите циват източвани, в случая за да се плати на Иран.

    19:09 09.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кривоверен алкаш

    15 5 Отговор
    При такъв Президент на САЩ нищо не може да бъде сигурно...Тръмп,царят на тангото...две напред,едно назад.

    19:11 09.08.2026

  • 23 Госто

    9 5 Отговор
    В същото време американският президент Доналд Тръмп демонстрира сериозна готовност за бързо излизане от конфликта. The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на свои източници в Белия дом, че Тръмп е информирал съветниците си за готовност да подпише мирно споразумение дори без постигането на нова ядрена сделка с Иран . Егати палячото….И кво направо ? Направи от нещо дето безплатно да се плаща …

    19:13 09.08.2026

  • 24 Баце,

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Просто не мога да изразя колко съм съгласен с теб.

    19:23 09.08.2026

  • 25 Баце,

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Е как кво правим с иcpahell?
    иcpahell в Аризона и толкоз.

    Коментиран от #27

    19:26 09.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами

    0 5 Отговор

    До коментар #25 от "Баце,":

    По-добре направо да ги пращаме на Марс.
    Това е богоизбран народ.
    Необходимо му е да властва над цяла планета :)

    19:38 09.08.2026

  • 28 Малеййй

    7 3 Отговор
    Света се напълни с психопати ,едните Киев за три дня ,другите сделка след сделка

    19:41 09.08.2026

  • 29 ГОСТ

    1 1 Отговор
    и ако това се случи какво постигна рижавия едно голямо нищо. единствено повиши цените на петрола и спечели от това но добави и печалби за Русия изразходва оскъдните си запаси и върна съюзниците си от района с години назад......след венецуелската авантюра си повярва че пак ще му се получи на най си. получи адекватен отпор и то с бази по цялата източна част на арабския полуостров. най губещ от тая авантюра са укрите няма пво за тъй.

    21:56 09.08.2026

  • 30 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп клекна":

    Той и преди си беше отворен,но не плащахме…

    23:42 09.08.2026

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