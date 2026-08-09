Меджлисът одобри Ормузкото споразумение, Тръмп готов за мир

Геополитическата динамика в Близкия изток претърпява ключови обрати през днешния ден, 9 август.
Дипломатическите маневри между Техеран и Вашингтон се ускоряват на фона на опитите за прекратяване на петмесечния военен конфликт, започнал през февруари тази година. От ключово значение са решенията за контрола над световната енергийна артерия и възстановяването на стратегическата инфраструктура в Ислямската република.
Меджлисът одобри Ормузкото споразумение
Ресорната комисия по национална сигурност и външна политика на иранския парламент (Меджлис) официално одобри законопроекта за Ормузкото споразумение. Документът, изготвен съвместно с Оман като посредник, регламентира новите правила за преминаване през стратегическия проток. По данни на Reuters, новото споразумение предвижда безпрецедентна отстъпка в полза на Техеран – Иран ще получи пълен оперативен контрол върху входящия корабен трафик в Персийския залив.
Трасетата ще преминават директно през ирански териториални води, като корабите ще заплащат такси за морски услуги и екологична защита. Според изявления на заместник-министъра на външните работи Казем Гарибабади, цитирани от Al Jazeera, договорената с Маскат рамка е финализирана на експертно ниво и очаква окончателно одобрение от висшето държавно ръководство.
Тръмп готов да прекрати войната без ядрена сделка
В същото време американският президент Доналд Тръмп демонстрира сериозна готовност за бързо излизане от конфликта. The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на свои източници в Белия дом, че Тръмп е информирал съветниците си за готовност да подпише мирно споразумение дори без постигането на нова ядрена сделка с Иран.
Основният приоритет за администрацията на САЩ е пълното и незабавно отваряне на Ормузкия проток за търговско корабоплаване с цел стабилизиране на световните цени на горивата преди предстоящите междинни избори през ноември. Отпускането на американския натиск обаче среща нови искания от страна на Техеран, включително изплащане на милиарди долари репарации и пълно вдигане на морската блокада. Позицията на Вашингтон е, че военните цели са изпълнени и сигурността на енергийните доставки остава водещ мотив, предава The Jerusalem Post.
Служителите на „Росатом“ се завръщат в АЕЦ „Бушер“
Паралелно с политическия процес, руската държавна корпорация „Росатом“ започна поетапно да връща своите инженери и технически специалисти в атомната електроцентрала „Бушер“. Персоналът бе масово евакуиран в началото на войната на 28 февруари поради съображения за сигурност.
Генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачев потвърди пред журналисти, че първата инженерна група вече е пристигнала на обекта и е подновила работа по изграждането на втори и трети енергоблок, предава агенция Анадолу (aa.com.tr). Към момента общият брой на руските специалисти в централата е достигнал 25 души, като плановете предвиждат екипът да бъде разширен до 100 експерти до есента, стига ситуацията със сигурността в региона да остане стабилна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укротрола има разсейки от рака.
18:51 09.08.2026
2 Яшар
Коментиран от #6
18:52 09.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #18
18:54 09.08.2026
4 ЕВАЛА НА ИРАН
Коментиран от #9
18:54 09.08.2026
5 Тръмп клекна
Коментиран от #30
18:54 09.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 име
Коментиран от #24
18:58 09.08.2026
9 име
До коментар #4 от "ЕВАЛА НА ИРАН":Грещиш, ционистите имат полезен ход: да чезват през комина!
18:59 09.08.2026
10 мокри
19:00 09.08.2026
11 Тръмп спекулатна борсов
19:01 09.08.2026
12 звездите ми говорят
Коментиран от #14
19:02 09.08.2026
13 Галя от посолството
До коментар #6 от "няма":Целувай протрета на Путин, Си, Кимчо и Али Хаменей, че ако не бяха те да ти дадат възможност да захлебваш по сайтовете, щеше да бъркаш по кофите. Заклевам се 👆
Коментиран от #26
19:03 09.08.2026
14 име
До коментар #12 от "звездите ми говорят":Няма патрони, трябва да минат няколко месеца да направят малко патрони и тогава може да се пробва в Куба. Но е по-вероятно пак да се пробва в Иран.
19:05 09.08.2026
15 Ъъъ
Това е да отидеш като аслан, а да си тръгнеш като .асран.... 🤣
19:06 09.08.2026
16 Мишел
19:06 09.08.2026
17 Ами
САЩ ще трябва да си обират крушите от Близкия Изток.
Сунитските държави в региона си направиха военен съюз.
Иран е ясен. Въпросът е какво правим с Израел?
Коментиран от #25
19:06 09.08.2026
18 Предлагам
До коментар #3 от "Последния Софиянец":да смениш репертоара, този е доста остарял.
Коментиран от #20
19:06 09.08.2026
19 Българин
До коментар #6 от "няма":Има, има...- евроатлантик-либераст...
19:07 09.08.2026
20 аз предлагам
До коментар #18 от "Предлагам":Да почваш работа и да плащаш данъци и осигуровки, че по традиция колониите циват източвани, в случая за да се плати на Иран.
19:09 09.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Кривоверен алкаш
19:11 09.08.2026
23 Госто
19:13 09.08.2026
24 Баце,
До коментар #8 от "име":Просто не мога да изразя колко съм съгласен с теб.
19:23 09.08.2026
25 Баце,
До коментар #17 от "Ами":Е как кво правим с иcpahell?
иcpahell в Аризона и толкоз.
Коментиран от #27
19:26 09.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ами
До коментар #25 от "Баце,":По-добре направо да ги пращаме на Марс.
Това е богоизбран народ.
Необходимо му е да властва над цяла планета :)
19:38 09.08.2026
28 Малеййй
19:41 09.08.2026
29 ГОСТ
21:56 09.08.2026
30 Ами
До коментар #5 от "Тръмп клекна":Той и преди си беше отворен,но не плащахме…
23:42 09.08.2026