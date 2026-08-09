Меджлисът одобри Ормузкото споразумение, Тръмп готов за мир

Геополитическата динамика в Близкия изток претърпява ключови обрати през днешния ден, 9 август.

Дипломатическите маневри между Техеран и Вашингтон се ускоряват на фона на опитите за прекратяване на петмесечния военен конфликт, започнал през февруари тази година. От ключово значение са решенията за контрола над световната енергийна артерия и възстановяването на стратегическата инфраструктура в Ислямската република.

Меджлисът одобри Ормузкото споразумение

Ресорната комисия по национална сигурност и външна политика на иранския парламент (Меджлис) официално одобри законопроекта за Ормузкото споразумение. Документът, изготвен съвместно с Оман като посредник, регламентира новите правила за преминаване през стратегическия проток. По данни на Reuters, новото споразумение предвижда безпрецедентна отстъпка в полза на Техеран – Иран ще получи пълен оперативен контрол върху входящия корабен трафик в Персийския залив.

Трасетата ще преминават директно през ирански териториални води, като корабите ще заплащат такси за морски услуги и екологична защита. Според изявления на заместник-министъра на външните работи Казем Гарибабади, цитирани от Al Jazeera, договорената с Маскат рамка е финализирана на експертно ниво и очаква окончателно одобрение от висшето държавно ръководство.

Тръмп готов да прекрати войната без ядрена сделка

В същото време американският президент Доналд Тръмп демонстрира сериозна готовност за бързо излизане от конфликта. The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на свои източници в Белия дом, че Тръмп е информирал съветниците си за готовност да подпише мирно споразумение дори без постигането на нова ядрена сделка с Иран.

Основният приоритет за администрацията на САЩ е пълното и незабавно отваряне на Ормузкия проток за търговско корабоплаване с цел стабилизиране на световните цени на горивата преди предстоящите междинни избори през ноември. Отпускането на американския натиск обаче среща нови искания от страна на Техеран, включително изплащане на милиарди долари репарации и пълно вдигане на морската блокада. Позицията на Вашингтон е, че военните цели са изпълнени и сигурността на енергийните доставки остава водещ мотив, предава The Jerusalem Post.

Служителите на „Росатом“ се завръщат в АЕЦ „Бушер“

Паралелно с политическия процес, руската държавна корпорация „Росатом“ започна поетапно да връща своите инженери и технически специалисти в атомната електроцентрала „Бушер“. Персоналът бе масово евакуиран в началото на войната на 28 февруари поради съображения за сигурност.

Генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачев потвърди пред журналисти, че първата инженерна група вече е пристигнала на обекта и е подновила работа по изграждането на втори и трети енергоблок, предава агенция Анадолу (aa.com.tr). Към момента общият брой на руските специалисти в централата е достигнал 25 души, като плановете предвиждат екипът да бъде разширен до 100 експерти до есента, стига ситуацията със сигурността в региона да остане стабилна.