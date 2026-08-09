Мащабна наркоакция в София: Екшън с блъснати патрулки и открити 460 000 евро в кеш

Служители на Шесто РУ към СДВР проведоха успешна специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в столицата. Действията на униформените доведоха до задържането на добре познатия на органите на реда В. Г., по-известен в криминалните среди с прякора Венци „Белия Негър“.
Екшънът се разигра в столичния квартал „Борово“, където заподозреният е бил засечен от полицията. При опит да бъде спрян за проверка, мъжът е оказал яростна съпротива. В опит да избяга и да избегне ареста, той е блъснал няколко полицейски автомобила с колата си, застрашавайки живота на служителите на реда и преминаващите граждани. Благодарение на бързата тактическа реакция на криминалистите, беглецът е бил успешно блокиран и закопчан на място.
При последвалите обиски в автомобила и в обитавани от задържания имоти, разследващите са останали шокирани от мащаба на намереното. Открити и иззети са огромни суми пари в брой – общо около 460 000 евро. Освен колосалната сума пари, полицаите са конфискували и сериозни количества високорискови наркотични вещества, сред които кокаин и метамфетамин, подготвени за разпространение на черния пазар.
Почти паралелно с този случай, столичната полиция нанесе втори удар срещу наркобизнеса в София. При акция на Пето РУ в квартал „Враждебна“ е арестуван друг наркодилър с прякор „Бонго“. В неговия имот е разкрита модерна, напълно оборудвана оранжерия за марихуана, от която са иззети 88 живи растения канабис и над 3 килограма готова суха маса. По двата случая са образувани досъдебни производства, а Софийска градска прокуратура подготвя искания за постоянен арест на задържаните лица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чудо
18:31 09.08.2026
2 Помак
18:33 09.08.2026
3 Боко Престъпникът
18:33 09.08.2026
4 Кой ще се облажи
18:35 09.08.2026
5 чудесно
18:38 09.08.2026
6 Последния Софиянец
18:42 09.08.2026
7 Цвете
18:48 09.08.2026
8 Цвете
Коментиран от #9
18:54 09.08.2026
9 Пустиня(к)
До коментар #8 от "Цвете":Кака, е, се са каним да та питам: що пускаш едно и също по неколко пъти? Не са заяждам, интересно ми е.
Коментиран от #12
18:59 09.08.2026
10 ЦК на БКП
19:00 09.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Не знаеш ли ???
До коментар #9 от "Пустиня(к)":Паркинсон..😭
И не се заяждай с девицата !!!
19:03 09.08.2026
13 Тоя не го ли хванаха
Коментиран от #14, #16
19:04 09.08.2026
14 Лорда
До коментар #13 от "Тоя не го ли хванаха":Онова си беше за тогава. Цъкания трябва, като няма багаж за друго...
19:06 09.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #13 от "Тоя не го ли хванаха":Докато в аптеките предлагат илачи за "щяло и нещяло" битката срещу наркотиците е обречена, защото се осланяш на "цярове" и доктори при всеки здравословен и психо проблем...Чoвeк нe e бeзпoмoщeн пoлзвaтeл нa мeдицинcки уcлуги. Чoвeшкият oргaнизъм e eднa cлoжнa cиcтeмa c гoлeми възмoжнocти зa caмoрeгулирaнe, нo зa бeдa, ниe нeпрeкъcнaтo нaрушaвaмe бaлaнca кaтo бoгoтвoрим дoктoритe и ce ocлaнямe нa фaрмaцeвтичнaтa прoмишлeнocт нa кoятo вcъщнocт cмe крaйнoтo звeнo.
"Рeчe Бoг: дa cътвoрим чoвeк пo Нaш oбрaз, (и) пo Нaшe пoдoбиe" (Бит. 1:26), нo ce иcкa CМEЛOCТ зa дa пoвярвaш.
19:39 09.08.2026
17 Какъв негър е този Венци?
Коментиран от #21
19:39 09.08.2026
18 Това е
19:51 09.08.2026
19 Мисирки ООД
Коментиран от #20
20:17 09.08.2026
20 На се чуди
До коментар #19 от "Мисирки ООД":Мисирока гълта по няколко пъти из под очилата от един и същи ,,материал"...
20:30 09.08.2026
21 Особенно
До коментар #17 от "Какъв негър е този Венци?":...НОЩЕМ:)
20:32 09.08.2026
22 9988
20:53 09.08.2026
23 И бонго бонго и негъра са работели
20:55 09.08.2026