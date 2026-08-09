Мащабна наркоакция в София: Екшън с блъснати патрулки и открити 460 000 евро в кеш

Служители на Шесто РУ към СДВР проведоха успешна специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в столицата. Действията на униформените доведоха до задържането на добре познатия на органите на реда В. Г., по-известен в криминалните среди с прякора Венци „Белия Негър“.

Екшънът се разигра в столичния квартал „Борово“, където заподозреният е бил засечен от полицията. При опит да бъде спрян за проверка, мъжът е оказал яростна съпротива. В опит да избяга и да избегне ареста, той е блъснал няколко полицейски автомобила с колата си, застрашавайки живота на служителите на реда и преминаващите граждани. Благодарение на бързата тактическа реакция на криминалистите, беглецът е бил успешно блокиран и закопчан на място.

При последвалите обиски в автомобила и в обитавани от задържания имоти, разследващите са останали шокирани от мащаба на намереното. Открити и иззети са огромни суми пари в брой – общо около 460 000 евро. Освен колосалната сума пари, полицаите са конфискували и сериозни количества високорискови наркотични вещества, сред които кокаин и метамфетамин, подготвени за разпространение на черния пазар.

Почти паралелно с този случай, столичната полиция нанесе втори удар срещу наркобизнеса в София. При акция на Пето РУ в квартал „Враждебна“ е арестуван друг наркодилър с прякор „Бонго“. В неговия имот е разкрита модерна, напълно оборудвана оранжерия за марихуана, от която са иззети 88 живи растения канабис и над 3 килограма готова суха маса. По двата случая са образувани досъдебни производства, а Софийска градска прокуратура подготвя искания за постоянен арест на задържаните лица.