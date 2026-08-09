Новини
Крими »
Мащабна наркоакция в София: Екшън с блъснати патрулки и открити 460 000 евро в кеш

Мащабна наркоакция в София: Екшън с блъснати патрулки и открити 460 000 евро в кеш

9 Август, 2026 18:29 2 739 23

  • мвр-
  • акция-
  • венци белия негър-
  • наркотици

Криминално проявеният с прякор Венци „Белия Негър“ е задържан след зрелищно преследване в квартал „Борово“

Мащабна наркоакция в София: Екшън с блъснати патрулки и открити 460 000 евро в кеш - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на Шесто РУ към СДВР проведоха успешна специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в столицата. Действията на униформените доведоха до задържането на добре познатия на органите на реда В. Г., по-известен в криминалните среди с прякора Венци „Белия Негър“.

Екшънът се разигра в столичния квартал „Борово“, където заподозреният е бил засечен от полицията. При опит да бъде спрян за проверка, мъжът е оказал яростна съпротива. В опит да избяга и да избегне ареста, той е блъснал няколко полицейски автомобила с колата си, застрашавайки живота на служителите на реда и преминаващите граждани. Благодарение на бързата тактическа реакция на криминалистите, беглецът е бил успешно блокиран и закопчан на място.

При последвалите обиски в автомобила и в обитавани от задържания имоти, разследващите са останали шокирани от мащаба на намереното. Открити и иззети са огромни суми пари в брой – общо около 460 000 евро. Освен колосалната сума пари, полицаите са конфискували и сериозни количества високорискови наркотични вещества, сред които кокаин и метамфетамин, подготвени за разпространение на черния пазар.

Почти паралелно с този случай, столичната полиция нанесе втори удар срещу наркобизнеса в София. При акция на Пето РУ в квартал „Враждебна“ е арестуван друг наркодилър с прякор „Бонго“. В неговия имот е разкрита модерна, напълно оборудвана оранжерия за марихуана, от която са иззети 88 живи растения канабис и над 3 килограма готова суха маса. По двата случая са образувани досъдебни производства, а Софийска градска прокуратура подготвя искания за постоянен арест на задържаните лица.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чудо

    12 3 Отговор
    на чудесата "открили" , че всеки ден тая тъпня се развява сред фекалиите , в които тъне всичко !

    18:31 09.08.2026

  • 2 Помак

    21 3 Отговор
    Полицаите е редно да приберат 450 000 евро за себе си , другите 10 Хил за началника ..горещо е и те го заслужават ...познавам няколко от 2000 г .после си купиха малки хотелчета ,бензиностанции ...Абе бизнесмени

    18:33 09.08.2026

  • 3 Боко Престъпникът

    27 3 Отговор
    Аз тоя не го познавам!!!

    18:33 09.08.2026

  • 4 Кой ще се облажи

    14 1 Отговор
    с 460 000 бона.

    18:35 09.08.2026

  • 5 чудесно

    23 1 Отговор
    Сега да видим след колко време ще ги пуснете . Щот Темида е кьорава , ама банкнотите имат символи за слепи

    18:38 09.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    Нова власт -Нови дилъри.

    18:42 09.08.2026

  • 7 Цвете

    17 1 Отговор
    НИКОГА ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ЗАТВОРА, НИКОГА. И ВСЕКИ ХВАНАТ ДА ПОСЛЕДВА СЪДБАТА НА ПЪРВИЯТ.

    18:48 09.08.2026

  • 8 Цвете

    5 1 Отговор
    НИКОГА ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ЗАТВОРА, НИКОГА. И ВСЕКИ ХВАНАТ ДА ПОСЛЕДВА СЪДБАТА НА ПЪРВИЯТ.

    Коментиран от #9

    18:54 09.08.2026

  • 9 Пустиня(к)

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    Кака, е, се са каним да та питам: що пускаш едно и също по неколко пъти? Не са заяждам, интересно ми е.

    Коментиран от #12

    18:59 09.08.2026

  • 10 ЦК на БКП

    7 0 Отговор
    Е добре де, Цъфти Асансьоров Цветанов не ревнува ли ???

    19:00 09.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не знаеш ли ???

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пустиня(к)":

    Паркинсон..😭
    И не се заяждай с девицата !!!

    19:03 09.08.2026

  • 13 Тоя не го ли хванаха

    11 0 Отговор
    Преди два дни или има и друг ,,бял негър с половин миля евра бе фактии??

    Коментиран от #14, #16

    19:04 09.08.2026

  • 14 Лорда

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тоя не го ли хванаха":

    Онова си беше за тогава. Цъкания трябва, като няма багаж за друго...

    19:06 09.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ПРИПОМНЯНЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тоя не го ли хванаха":

    Докато в аптеките предлагат илачи за "щяло и нещяло" битката срещу наркотиците е обречена, защото се осланяш на "цярове" и доктори при всеки здравословен и психо проблем...Чoвeк нe e бeзпoмoщeн пoлзвaтeл нa мeдицинcки уcлуги. Чoвeшкият oргaнизъм e eднa cлoжнa cиcтeмa c гoлeми възмoжнocти зa caмoрeгулирaнe, нo зa бeдa, ниe нeпрeкъcнaтo нaрушaвaмe бaлaнca кaтo бoгoтвoрим дoктoритe и ce ocлaнямe нa фaрмaцeвтичнaтa прoмишлeнocт нa кoятo вcъщнocт cмe крaйнoтo звeнo.
    "Рeчe Бoг: дa cътвoрим чoвeк пo Нaш oбрaз, (и) пo Нaшe пoдoбиe" (Бит. 1:26), нo ce иcкa CМEЛOCТ зa дa пoвярвaш.

    19:39 09.08.2026

  • 17 Какъв негър е този Венци?

    3 1 Отговор
    Негрите не ги хващат през ден.

    Коментиран от #21

    19:39 09.08.2026

  • 18 Това е

    7 0 Отговор
    истинска работа. Основна цел е да вземеш парите на престъпника. Ако ударят и черните каси на политическите партии може и да се оправят нещата.

    19:51 09.08.2026

  • 19 Мисирки ООД

    5 1 Отговор
    Този Негър не го ли хванаха онзи ден. Или го пуснаха за да го хванат днеска пак? Абе, "новини" да има, то и за Зеленото така пишете една и съща глупост по няколко дни.

    Коментиран от #20

    20:17 09.08.2026

  • 20 На се чуди

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мисирки ООД":

    Мисирока гълта по няколко пъти из под очилата от един и същи ,,материал"...

    20:30 09.08.2026

  • 21 Особенно

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Какъв негър е този Венци?":

    ...НОЩЕМ:)

    20:32 09.08.2026

  • 22 9988

    4 0 Отговор
    Буквално същата новина сте я публикували два реда надолу.

    20:53 09.08.2026

  • 23 И бонго бонго и негъра са работели

    4 0 Отговор
    И известни на всички с години , защо досега не са били обезпокоявани сериозно а са си разпространявали наркотиците

    20:55 09.08.2026