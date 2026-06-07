Проправителствен екзит пол: „Граждански договор“ на премиера Пашинян печели изборите в Армения с 56,7%

Партията „Граждански договор“ на арменския премиер Никол Пашинян е получила 56,7% от гласовете на парламентарните избори, предаде Civic News, позовавайки се на данни от екзит пол, поръчан от управляващата партия.
Според източника, партията „Силна Армения“ на руско-арменския бизнесмен Самвел Карапетян е получила 17,5%. Не са предоставени данни за други партии.
В същото време опозиционния Telegram канал Big Brother предаде, че „колективната“ арменска опозиция „чрез съвместни усилия“ е събрала общо 52,9% от гласовете, докато „Граждански договор“ е получил 32,7%.
Сред опозиционните партии „Силна Армения“ на бизнесмена Самвел Карапетян е показала най-добър резултат с 29% от гласовете на екзит пол.
Втори сред опозиционерите е блокът „Армения“ на бившия президент Роберт Кочарян (13,2%).
Изборните секции в Армения затвориха в 20:00 часа местно време, а Централната избирателна комисия (ЦИК) ще започне да обявява първите данни по секции около полунощ.
Избирателната активност беше 58,97% при затваряне на избирателните секции в 20:00 ч. Общо 1 476 597 граждани са упражнили правото си на глас, заяви Ваагн Овакимян, председател на Централната избирателна комисия на Армения, на пресконференция в Ереван.
Всички социологически проучвания преди вота предвиждаха победа за управляващата партия „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян, въпреки че остава неясно дали тя ще събере достатъчно гласове за самостоятелно мнозинство.
В навечерието на вота арменските власти задържаха шестима кандидати за депутати от проруската опозиционна партия „Силна Армения“ по обвинения в купуване на гласове. Лидерът на партията, милиардерът Самвел Карапетян, който е под домашен арест, беше ескортиран да гласува и нарече действията "политически мотивирани".
Вътрешното министерство и независими наблюдатели отчетоха стотици сигнали за нарушения. Те включват разследвания за двойно гласуване, организирано безплатно транспортиране на избиратели от Русия и проблеми с тайната на вота (твърде прозрачни пликове за бюлетини в някои секции).
Премиерът Никол Пашинян заяви след гласуването, че „напрежението с Русия е с изкуствен характер“. В същото време основните му опоненти – бившият президент Роберт Кочарян (блок „Армения“) и Самвел Карапетян, призоваха за промяна и възстановяване на баланса във външната политика, критикувайки завоя на настоящото правителство към Запада.
Официалните обобщени предварителни резултати се очаква да бъдат финализирани и представени от ЦИК в рамките на утрешния ден.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #15
20:16 07.06.2026
2 ДрБр
20:17 07.06.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #8, #47
20:19 07.06.2026
4 Хасковски каунь
Пашинян ефенди боклатмъш.
20:19 07.06.2026
5 Ако руснаците
20:19 07.06.2026
6 САМО КОМЕНТИРАМ 😉
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нормално - при СССР си е чиста робия със затворени граници. А ЕС дава възможност на гражданите си да работят и живеят където сами изберат. А те рядко избират мутро-комунистическите държави...
20:20 07.06.2026
7 Пашинян
Коментиран от #17
20:21 07.06.2026
8 САМО ПИТАМ ❓
До коментар #3 от "стоян георгиев":Ще си купиш ли еднопосочен билет за Русия? Или ти си поредният русофил, който не иска да живее в Русия?
Коментиран от #9, #29
20:22 07.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И Киев е Руски
20:23 07.06.2026
11 404
Коментиран от #30
20:24 07.06.2026
12 Тоя
20:24 07.06.2026
13 Софиянец
20:25 07.06.2026
14 Някой
20:27 07.06.2026
15 Деций
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Те няма да имат държава в рамките на няколко години.Намират се в менгеме между Турция и Азърбайджан,и без подкрепа ще станат част ( малцинство) в новата държава която е много вероятно да се формира.А Европа знаем как подкрепят,само ако това което дават да се върне по три!
20:29 07.06.2026
16 мдаа
Коментиран от #21
20:30 07.06.2026
17 Искаш да кажеш
До коментар #7 от "Пашинян":Че е нещо повече от другите арменци ли?
20:30 07.06.2026
18 Ае..и тия
Ееееедехееее
Сакат ЕВРОПА а не монгольяк - педофилски МИР
20:30 07.06.2026
19 Чакманистан
20:32 07.06.2026
20 Ами
от Русия от 01.06.2026г. вече е пазарна.
Често на печелившите :)
20:32 07.06.2026
21 Не са ного
До коментар #16 от "мдаа":2 ма Лепилара надничари на коце ПЕ.. дала и Пияната к рава
Хихихихиии
20:33 07.06.2026
22 Тихо ватнишки примат
До коментар #9 от "стоян георгиев":Верно, руските пидороси не търпят конкуренция 😂😂😂
20:33 07.06.2026
23 Без име
20:33 07.06.2026
24 САМО ПИТАМ ❓
До коментар #9 от "стоян георгиев":Защо пък за Киев?
😂
Какво работиш? Работиш ли изобщо? Нека позная - не. Затова подкрепяш неистово Русия и комунизма? Чакаш да ти се дава, че сам не можеш?
🤣
Няма вече даване - ЕС и Еврозоната са тук. В тях се работи. И само квалифицираните и кадърните печелят. Другите си пазят левчето и подкрепят Русия.
😂🤣
Коментиран от #27, #39, #63
20:34 07.06.2026
25 Нека да пиша
Коментиран от #34
20:35 07.06.2026
26 Ха ХаХа
20:35 07.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ганчо
20:35 07.06.2026
29 Без име
До коментар #8 от "САМО ПИТАМ ❓":За да живееш в Русия, теябва да имаш работна виза. Такива не дават. Ама откъде да знаеш...пък и с какво да го научиш... :-)
Коментиран от #35, #37
20:36 07.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Варненец
Коментиран от #36, #38
20:36 07.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Молния!
Скоро и други.
Очаквайте подробности
20:37 07.06.2026
34 Не го искаха и преди 199 г.
До коментар #25 от "Нека да пиша":Имаха военни договори със САЩ и Англия, но Турците им взеха Карска област с Арарат.
Благодарение на Русия има Армения и България
Коментиран от #40
20:37 07.06.2026
35 Симеон
До коментар #29 от "Без име":Да разбирам ли, че още си в България, защото не са ти издали още работна виза?
20:38 07.06.2026
36 54321
До коментар #31 от "Варненец":Копейките обслужващият персонал в Европа имат контракции 🙂
20:38 07.06.2026
37 Нека да пиша
До коментар #29 от "Без име":Няма много желаещи за работа в Русия..
20:38 07.06.2026
38 Муш муш
До коментар #31 от "Варненец":Искаш ли а ти покажа моя..22 см... резултат?
Хихихихихи
20:39 07.06.2026
39 Въй
До коментар #24 от "САМО ПИТАМ ❓":И този мишок изгуби, усрсула заложи на поредния клоун да й върши мръсната работа! Ама само на един случи, е верно резултатите му са трагични, ама укро зомбитата се кефат 😅
Коментиран от #42
20:39 07.06.2026
40 Нека да пиша
До коментар #34 от "Не го искаха и преди 199 г.":Още една глупост ..
20:39 07.06.2026
41 Мунчовцитe
20:41 07.06.2026
42 Варненец
До коментар #39 от "Въй":Къде прочете, че е изгубил?
20:42 07.06.2026
43 Абе мани
Хехехехехехе
Коментиран от #58
20:42 07.06.2026
44 ?????
Салям алейкум Пашинян ефенди.
Транзитният коридор между Алиев и Ердоган е факт.
Сбогом Армения.
Пак ли.
"Изгнаници клети, отломка нищожна
от винаги храбър народ мъченик,
дечица на майка робиня тревожна
и жертви на подвиг чутовно велик -
далеч от родина, в край чужди събрани,
изпити и бледни, в порутен бордей,
те пият, а тънат сърцата им в рани,
и пеят, тъй както през сълзи се пей.
Те пият... В пиянство щат лесно забрави
предишни неволи и днешни беди,
в кипящото вино щат спомен удави,
заспа ще дух болен в разбити гърди;
глава ще натегне, от нея тогава
изчезна ще майчин страдалчески лик
и няма да чуват, в пияна забрава,
за помощ синовна всегдашния клик.
Кат гонено стадо от някой звяр гладен,
разпръснати ей ги навсякъде веч -
тиранин беснеещ, кръвник безпощаден,
върху им издигна за всякога меч;
оставили в кърви нещастна родина,
оставили в пламък и бащин си кът,
немили-недраги в далека чужбина,
един - в механата! - открит им е път.
Те пеят... И дива е тяхната песен,
че рани разяждат ранени сърца,
че злоба ги дави в кипежа си бесен
и сълзи изстисква на бледни лица...
Че злъчка препълня сърца угнетени,
че огън в главите разсъдък суши,
че молния свети в очи накървени,
че мъст, мъст кръвнишка жадуват души.
А зимната буря им сякаш приглася,
бучи и завива страхотно в нощта
и вихром подема, издига, разнася
бунтовната песен широко в света.
И все по-зловещо небето тъмнее,
и все по се мръщи студената нощ,
20:43 07.06.2026
45 Орбан Тъпана
На Бункерния Дъртак
Не го чака
Нищо хубаво
20:44 07.06.2026
46 Новият рашистки Месия
20:46 07.06.2026
47 Варненец
До коментар #3 от "стоян георгиев":И как ще е изгубил, не четеш ли, печели с 56%
Коментиран от #56
20:48 07.06.2026
48 Къде се скри, Горииле?
20:49 07.06.2026
49 Всички
20:50 07.06.2026
50 Тиква
20:51 07.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Браво
20:52 07.06.2026
53 Я гент
20:53 07.06.2026
54 стоян георгиев
20:53 07.06.2026
55 Как ми кеф
Коментиран от #57
20:53 07.06.2026
56 Обновиха
До коментар #47 от "Варненец":Смениха заглавието.
20:55 07.06.2026
57 Чиниш ми се
До коментар #55 от "Как ми кеф":Кррро.лаппач от ПП -истински петроханец ☝️!
20:57 07.06.2026
58 Не го искаха и преди 199 г.
До коментар #43 от "Абе мани":Имаха военни договори със САЩ и Англия, но Турците им взеха Карска област с Арарат.
Благодарение на Русия има Армения и България
20:58 07.06.2026
59 КЕШ
20:58 07.06.2026
60 Ха ХаХа
21:00 07.06.2026
61 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Също иде времето и на една друга деградирала държава, която ще бъде тотално анексирана от Турция след държавния си фалит до няколко години. Единственото, което задържа Турция да си я вземе сега е факта, че времето работи за Турция, а не за някакви впиянчени лентяи, които правят държавни дългове за да си изплащат пенсиите и заплатите.
Коментиран от #62
21:01 07.06.2026
62 Верно имаме неостър
До коментар #61 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Търси го срещу огледалото.
Коментиран от #64
21:04 07.06.2026
63 Атина Палада
До коментар #24 от "САМО ПИТАМ ❓":Точно така:) В Еврозоната освен кадърните инДжЕнери на Меркел ,други нема...Ти си явно от тях :)
21:09 07.06.2026
64 Чиниш ми се
До коментар #62 от "Верно имаме неостър":ПП крролаппач ,истински лама петроханец ☝️!
21:10 07.06.2026