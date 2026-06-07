Проправителствен екзит пол: „Граждански договор“ на премиера Пашинян печели изборите в Армения с 56,7%

Партията „Граждански договор“ на арменския премиер Никол Пашинян е получила 56,7% от гласовете на парламентарните избори, предаде Civic News, позовавайки се на данни от екзит пол, поръчан от управляващата партия.

Според източника, партията „Силна Армения“ на руско-арменския бизнесмен Самвел Карапетян е получила 17,5%. Не са предоставени данни за други партии.

В същото време опозиционния Telegram канал Big Brother предаде, че „колективната“ арменска опозиция „чрез съвместни усилия“ е събрала общо 52,9% от гласовете, докато „Граждански договор“ е получил 32,7%.

Сред опозиционните партии „Силна Армения“ на бизнесмена Самвел Карапетян е показала най-добър резултат с 29% от гласовете на екзит пол.

Втори сред опозиционерите е блокът „Армения“ на бившия президент Роберт Кочарян (13,2%).

Изборните секции в Армения затвориха в 20:00 часа местно време, а Централната избирателна комисия (ЦИК) ще започне да обявява първите данни по секции около полунощ.

Избирателната активност беше 58,97% при затваряне на избирателните секции в 20:00 ч. Общо 1 476 597 граждани са упражнили правото си на глас, заяви Ваагн Овакимян, председател на Централната избирателна комисия на Армения, на пресконференция в Ереван.

Всички социологически проучвания преди вота предвиждаха победа за управляващата партия „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян, въпреки че остава неясно дали тя ще събере достатъчно гласове за самостоятелно мнозинство.

В навечерието на вота арменските власти задържаха шестима кандидати за депутати от проруската опозиционна партия „Силна Армения“ по обвинения в купуване на гласове. Лидерът на партията, милиардерът Самвел Карапетян, който е под домашен арест, беше ескортиран да гласува и нарече действията "политически мотивирани".

Вътрешното министерство и независими наблюдатели отчетоха стотици сигнали за нарушения. Те включват разследвания за двойно гласуване, организирано безплатно транспортиране на избиратели от Русия и проблеми с тайната на вота (твърде прозрачни пликове за бюлетини в някои секции).

Премиерът Никол Пашинян заяви след гласуването, че „напрежението с Русия е с изкуствен характер“. В същото време основните му опоненти – бившият президент Роберт Кочарян (блок „Армения“) и Самвел Карапетян, призоваха за промяна и възстановяване на баланса във външната политика, критикувайки завоя на настоящото правителство към Запада.

Официалните обобщени предварителни резултати се очаква да бъдат финализирани и представени от ЦИК в рамките на утрешния ден.