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Проправителствен екзит пол: „Граждански договор“ на премиера Пашинян печели изборите в Армения с 56,7%

Проправителствен екзит пол: „Граждански договор“ на премиера Пашинян печели изборите в Армения с 56,7%

7 Юни, 2026 20:07, обновена 7 Юни, 2026 20:34 2 198 64

  • армения-
  • избори-
  • гласуване

Гласуването за парламент в страната приключи при рекордна избирателна активност

Проправителствен екзит пол: „Граждански договор“ на премиера Пашинян печели изборите в Армения с 56,7% - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Партията „Граждански договор“ на арменския премиер Никол Пашинян е получила 56,7% от гласовете на парламентарните избори, предаде Civic News, позовавайки се на данни от екзит пол, поръчан от управляващата партия.

Според източника, партията „Силна Армения“ на руско-арменския бизнесмен Самвел Карапетян е получила 17,5%. Не са предоставени данни за други партии.

В същото време опозиционния Telegram канал Big Brother предаде, че „колективната“ арменска опозиция „чрез съвместни усилия“ е събрала общо 52,9% от гласовете, докато „Граждански договор“ е получил 32,7%.

Сред опозиционните партии „Силна Армения“ на бизнесмена Самвел Карапетян е показала най-добър резултат с 29% от гласовете на екзит пол.

Втори сред опозиционерите е блокът „Армения“ на бившия президент Роберт Кочарян (13,2%).

Изборните секции в Армения затвориха в 20:00 часа местно време, а Централната избирателна комисия (ЦИК) ще започне да обявява първите данни по секции около полунощ.

Избирателната активност беше 58,97% при затваряне на избирателните секции в 20:00 ч. Общо 1 476 597 граждани са упражнили правото си на глас, заяви Ваагн Овакимян, председател на Централната избирателна комисия на Армения, на пресконференция в Ереван.

Всички социологически проучвания преди вота предвиждаха победа за управляващата партия „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян, въпреки че остава неясно дали тя ще събере достатъчно гласове за самостоятелно мнозинство.

В навечерието на вота арменските власти задържаха шестима кандидати за депутати от проруската опозиционна партия „Силна Армения“ по обвинения в купуване на гласове. Лидерът на партията, милиардерът Самвел Карапетян, който е под домашен арест, беше ескортиран да гласува и нарече действията "политически мотивирани".

Вътрешното министерство и независими наблюдатели отчетоха стотици сигнали за нарушения. Те включват разследвания за двойно гласуване, организирано безплатно транспортиране на избиратели от Русия и проблеми с тайната на вота (твърде прозрачни пликове за бюлетини в някои секции).

Премиерът Никол Пашинян заяви след гласуването, че „напрежението с Русия е с изкуствен характер“. В същото време основните му опоненти – бившият президент Роберт Кочарян (блок „Армения“) и Самвел Карапетян, призоваха за промяна и възстановяване на баланса във външната политика, критикувайки завоя на настоящото правителство към Запада.

Официалните обобщени предварителни резултати се очаква да бъдат финализирани и представени от ЦИК в рамките на утрешния ден.


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 17 Отговор
    В СССР арменците бяха 4 млн, сега са 3 млн а ако влязат в ЕС ще станат 2 млн.

    Коментиран от #6, #15

    20:16 07.06.2026

  • 2 ДрБр

    34 15 Отговор
    Новите майданци ще се самоубият по европейски!

    20:17 07.06.2026

  • 3 стоян георгиев

    23 16 Отговор
    Евроатлантическия лакей загуби! Арменците решиха да не са тъпаци като укрите, хахаха

    Коментиран от #8, #47

    20:19 07.06.2026

  • 4 Хасковски каунь

    22 9 Отговор
    А какви са резултатите? Защо мълчите?
    Пашинян ефенди боклатмъш.

    20:19 07.06.2026

  • 5 Ако руснаците

    17 13 Отговор
    Им спрат газа, ЕС няма за ги иска . А пък те не са европейска държава, да си стоят в Азия .

    20:19 07.06.2026

  • 6 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    19 30 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нормално - при СССР си е чиста робия със затворени граници. А ЕС дава възможност на гражданите си да работят и живеят където сами изберат. А те рядко избират мутро-комунистическите държави...

    20:20 07.06.2026

  • 7 Пашинян

    13 12 Отговор
    Е турски помак

    Коментиран от #17

    20:21 07.06.2026

  • 8 САМО ПИТАМ ❓

    19 25 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Ще си купиш ли еднопосочен билет за Русия? Или ти си поредният русофил, който не иска да живее в Русия?

    Коментиран от #9, #29

    20:22 07.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И Киев е Руски

    12 11 Отговор
    Да питат мамалигите.Няма значение как са гласували робите.Избора е Майдан и едро смляна лютеница

    20:23 07.06.2026

  • 11 404

    10 12 Отговор
    Орешник и ще има за всички от сърце ❤️

    Коментиран от #30

    20:24 07.06.2026

  • 12 Тоя

    17 10 Отговор
    Ке затрие селото Армения . Искал е да изключи от гласуването блока за силна Армения , само е успял да арестува , от вчера насам 100 човека подържници на блока . В интернет пуснаха клип в който за глас за смешника , предлагат 100 евро , нали са европейци ха ха .

    20:24 07.06.2026

  • 13 Софиянец

    17 12 Отговор
    Както грузинците, така и арменците се отърваха от евро урсулите и подлогите им! След бандеровкия позор, никой вече не се връзва на обещанията на световно задлъжнелите 🤭

    20:25 07.06.2026

  • 14 Някой

    13 10 Отговор
    Да, и при рекордни репресии над опозицията - арести, заплахи и т.н. Избори, проведени по стандартите на ЕС. Разбира се, там няма да видят нарушенията, щото са в полза на плужека, на който са заложили. Подобно на изборите в Румъния и Молдова.

    20:27 07.06.2026

  • 15 Деций

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Те няма да имат държава в рамките на няколко години.Намират се в менгеме между Турция и Азърбайджан,и без подкрепа ще станат част ( малцинство) в новата държава която е много вероятно да се формира.А Европа знаем как подкрепят,само ако това което дават да се върне по три!

    20:29 07.06.2026

  • 16 мдаа

    14 7 Отговор
    Абе от къде толкова копейки се пръкнаха да коментират тука бре?

    Коментиран от #21

    20:30 07.06.2026

  • 17 Искаш да кажеш

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пашинян":

    Че е нещо повече от другите арменци ли?

    20:30 07.06.2026

  • 18 Ае..и тия

    9 4 Отговор
    Ту рия У.. йот на педофило.
    Ееееедехееее
    Сакат ЕВРОПА а не монгольяк - педофилски МИР

    20:30 07.06.2026

  • 19 Чакманистан

    5 8 Отговор
    Да не бягат после пак в България!

    20:32 07.06.2026

  • 20 Ами

    10 5 Отговор
    Договорът може да е граждански, но цената на газа
    от Русия от 01.06.2026г. вече е пазарна.
    Често на печелившите :)

    20:32 07.06.2026

  • 21 Не са ного

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "мдаа":

    2 ма Лепилара надничари на коце ПЕ.. дала и Пияната к рава
    Хихихихиии

    20:33 07.06.2026

  • 22 Тихо ватнишки примат

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Верно, руските пидороси не търпят конкуренция 😂😂😂

    20:33 07.06.2026

  • 23 Без име

    6 6 Отговор
    Радвам се, много, че по-света има по-големи абдали от нас.

    20:33 07.06.2026

  • 24 САМО ПИТАМ ❓

    9 9 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Защо пък за Киев?
    😂
    Какво работиш? Работиш ли изобщо? Нека позная - не. Затова подкрепяш неистово Русия и комунизма? Чакаш да ти се дава, че сам не можеш?
    🤣
    Няма вече даване - ЕС и Еврозоната са тук. В тях се работи. И само квалифицираните и кадърните печелят. Другите си пазят левчето и подкрепят Русия.
    😂🤣

    Коментиран от #27, #39, #63

    20:34 07.06.2026

  • 25 Нека да пиша

    9 5 Отговор
    Bye bye russian. Руския мир не го искот.

    Коментиран от #34

    20:35 07.06.2026

  • 26 Ха ХаХа

    0 4 Отговор
    лЪжат

    20:35 07.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ганчо

    9 2 Отговор
    Мда, Лавров ще излезе в пенсия.

    20:35 07.06.2026

  • 29 Без име

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "САМО ПИТАМ ❓":

    За да живееш в Русия, теябва да имаш работна виза. Такива не дават. Ама откъде да знаеш...пък и с какво да го научиш... :-)

    Коментиран от #35, #37

    20:36 07.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Варненец

    9 8 Отговор
    Що не покажете резултата? Евроатлантическия слуга загуби! Няма мнозинство за него!

    Коментиран от #36, #38

    20:36 07.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Молния!

    8 7 Отговор
    Якутия, Бурятия и Байкал искат Независимост!
    Скоро и други.
    Очаквайте подробности

    20:37 07.06.2026

  • 34 Не го искаха и преди 199 г.

    9 7 Отговор

    До коментар #25 от "Нека да пиша":

    Имаха военни договори със САЩ и Англия, но Турците им взеха Карска област с Арарат.
    Благодарение на Русия има Армения и България

    Коментиран от #40

    20:37 07.06.2026

  • 35 Симеон

    7 5 Отговор

    До коментар #29 от "Без име":

    Да разбирам ли, че още си в България, защото не са ти издали още работна виза?

    20:38 07.06.2026

  • 36 54321

    10 6 Отговор

    До коментар #31 от "Варненец":

    Копейките обслужващият персонал в Европа имат контракции 🙂

    20:38 07.06.2026

  • 37 Нека да пиша

    10 6 Отговор

    До коментар #29 от "Без име":

    Няма много желаещи за работа в Русия..

    20:38 07.06.2026

  • 38 Муш муш

    7 2 Отговор

    До коментар #31 от "Варненец":

    Искаш ли а ти покажа моя..22 см... резултат?
    Хихихихихи

    20:39 07.06.2026

  • 39 Въй

    6 10 Отговор

    До коментар #24 от "САМО ПИТАМ ❓":

    И този мишок изгуби, усрсула заложи на поредния клоун да й върши мръсната работа! Ама само на един случи, е верно резултатите му са трагични, ама укро зомбитата се кефат 😅

    Коментиран от #42

    20:39 07.06.2026

  • 40 Нека да пиша

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Не го искаха и преди 199 г.":

    Още една глупост ..

    20:39 07.06.2026

  • 41 Мунчовцитe

    10 2 Отговор
    Ще пукнат от злоба и омраза!

    20:41 07.06.2026

  • 42 Варненец

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Въй":

    Къде прочете, че е изгубил?

    20:42 07.06.2026

  • 43 Абе мани

    6 6 Отговор
    Кошмара за монголите и копейките де БИЛНИ,..нема край
    Хехехехехехе

    Коментиран от #58

    20:42 07.06.2026

  • 44 ?????

    5 6 Отговор
    Как да кажа?
    Салям алейкум Пашинян ефенди.
    Транзитният коридор между Алиев и Ердоган е факт.
    Сбогом Армения.
    Пак ли.

    "Изгнаници клети, отломка нищожна
    от винаги храбър народ мъченик,
    дечица на майка робиня тревожна
    и жертви на подвиг чутовно велик -
    далеч от родина, в край чужди събрани,
    изпити и бледни, в порутен бордей,
    те пият, а тънат сърцата им в рани,
    и пеят, тъй както през сълзи се пей.

    Те пият... В пиянство щат лесно забрави
    предишни неволи и днешни беди,
    в кипящото вино щат спомен удави,
    заспа ще дух болен в разбити гърди;
    глава ще натегне, от нея тогава
    изчезна ще майчин страдалчески лик
    и няма да чуват, в пияна забрава,
    за помощ синовна всегдашния клик.

    Кат гонено стадо от някой звяр гладен,
    разпръснати ей ги навсякъде веч -
    тиранин беснеещ, кръвник безпощаден,
    върху им издигна за всякога меч;
    оставили в кърви нещастна родина,
    оставили в пламък и бащин си кът,
    немили-недраги в далека чужбина,
    един - в механата! - открит им е път.

    Те пеят... И дива е тяхната песен,
    че рани разяждат ранени сърца,
    че злоба ги дави в кипежа си бесен
    и сълзи изстисква на бледни лица...
    Че злъчка препълня сърца угнетени,
    че огън в главите разсъдък суши,
    че молния свети в очи накървени,
    че мъст, мъст кръвнишка жадуват души.

    А зимната буря им сякаш приглася,
    бучи и завива страхотно в нощта
    и вихром подема, издига, разнася
    бунтовната песен широко в света.
    И все по-зловещо небето тъмнее,
    и все по се мръщи студената нощ,

    20:43 07.06.2026

  • 45 Орбан Тъпана

    7 3 Отговор
    Който залага
    На Бункерния Дъртак
    Не го чака
    Нищо хубаво

    20:44 07.06.2026

  • 46 Новият рашистки Месия

    6 3 Отговор
    Ние пък си избрахте русия в лицето на бае тошо от тему - зеленочорапов!

    20:46 07.06.2026

  • 47 Варненец

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    И как ще е изгубил, не четеш ли, печели с 56%

    Коментиран от #56

    20:48 07.06.2026

  • 48 Къде се скри, Горииле?

    3 0 Отговор
    Да не си се гътал от мъка?

    20:49 07.06.2026

  • 49 Всички

    4 4 Отговор
    искат в Европа ! Никой не ще в русийката!

    20:50 07.06.2026

  • 50 Тиква

    3 3 Отговор
    Проститутка същата като окрабандеровци,хиени.

    20:51 07.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Браво

    6 6 Отговор
    Браво на арменците. Излязоха 100 пъти по-умни от българите, които избраха Румен Калашника- бос на руско-ромската ОПГ на калашниците.

    20:52 07.06.2026

  • 53 Я гент

    3 2 Отговор
    никой не ви иска мира бе , нито руския нито американския , нито брукселския мир бе . Искаме си наш Български мир! Капиш ?

    20:53 07.06.2026

  • 54 стоян георгиев

    2 3 Отговор
    Пука ми на дебеуиа г333 ,кой печелел в Армения !

    20:53 07.06.2026

  • 55 Как ми кеф

    3 4 Отговор
    Вой на п у т л е р о п и т е ц и, песен за душата😂😂😂

    Коментиран от #57

    20:53 07.06.2026

  • 56 Обновиха

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Варненец":

    Смениха заглавието.

    20:55 07.06.2026

  • 57 Чиниш ми се

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Как ми кеф":

    Кррро.лаппач от ПП -истински петроханец ☝️!

    20:57 07.06.2026

  • 58 Не го искаха и преди 199 г.

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Абе мани":

    Имаха военни договори със САЩ и Англия, но Турците им взеха Карска област с Арарат.
    Благодарение на Русия има Армения и България

    20:58 07.06.2026

  • 59 КЕШ

    0 2 Отговор
    Поздрави за Пашинян от колегата му генерал Плешинян

    20:58 07.06.2026

  • 60 Ха ХаХа

    5 1 Отговор
    Турският помак Пашинян продаде Армения на Турция.

    21:00 07.06.2026

  • 61 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    5 3 Отговор
    Резултатът от победата на този Пашинян значи, че до 10 години държава Армения няма да съществува. Ще бъде поделена между азерите и Турция, а турците ще завършат онова, което бяха започнали в началото на 20-ти век.

    Също иде времето и на една друга деградирала държава, която ще бъде тотално анексирана от Турция след държавния си фалит до няколко години. Единственото, което задържа Турция да си я вземе сега е факта, че времето работи за Турция, а не за някакви впиянчени лентяи, които правят държавни дългове за да си изплащат пенсиите и заплатите.

    Коментиран от #62

    21:01 07.06.2026

  • 62 Верно имаме неостър

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Търси го срещу огледалото.

    Коментиран от #64

    21:04 07.06.2026

  • 63 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "САМО ПИТАМ ❓":

    Точно така:) В Еврозоната освен кадърните инДжЕнери на Меркел ,други нема...Ти си явно от тях :)

    21:09 07.06.2026

  • 64 Чиниш ми се

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Верно имаме неостър":

    ПП крролаппач ,истински лама петроханец ☝️!

    21:10 07.06.2026