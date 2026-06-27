Първи протест срещу Радев пред МС тази вечер

Първата организирана демонстрация срещу управлението на държавния глава и неговия кабинет е насрочена за днес, 27 юни 2026 г., от 18:30 ч. пред Министерския съвет в столицата. Събитието се организира в социалните мрежи и цели да изрази общественото недоволство от настоящата политическа линия в страната.
Мотивите на недоволството
Организаторите изтъкват няколко основни причини за свикването на протестната акция:
- Международна изолация: Обвинения, че сегашното управление злепоставя България пред нейните евроатлантически съюзници.
- Финансова стабилност: Притеснения около вземането на нови мащабни държавни дългове и висок бюджетен дефицит.
- Липса на контрол: Опасения от отслабване на прозрачността и отчетността на институциите пред Народното събрание.
Реакцията на властта
От своя страна, премиерът и президентът запазват хладнокръвие пред надигащото се недоволство. По информация на БТА, държавният глава заяви, че не се притеснява от демонстрации и изтъкна конституционното право на всеки гражданин да протестира свободно. Според официалните изявления, кабинетът остава фокусиран върху повишаване на събираемостта на приходите и ограничаване на административните разходи.
Очаква се засилено полицейско присъствие в района на „Ларгото“ в София, като са възможни и временни затруднения в движението на градския транспорт по булевардите „Цар Освободител“ и „Княз Александър Дондуков“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зрител
Коментиран от #11, #21
06:50 27.06.2026
2 хаберих
- Парите, синко - замечтано казва бащата, - това са "Мерцедес", доро уиски, хубави жени...
- А, когато няма пари? - пита синът.
- Ами - трамвай, чай, майка ти...
06:51 27.06.2026
3 кокор спецова
06:52 27.06.2026
4 Морски
Коментиран от #73, #79
06:52 27.06.2026
5 жълтопаветник
06:53 27.06.2026
6 Европеец
06:55 27.06.2026
7 Българин 🇧🇬
06:55 27.06.2026
8 Жоро павето
06:55 27.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ЛЪОТЧИК
ПОМОГИ.
ПРАВЯТ ПРОТЕСТ
ПРОТИВ МЕНЯ.
06:56 27.06.2026
11 нормален притест
До коментар #1 от "зрител":Петроханци си искат бщицата, че по-лесно се краде..
06:57 27.06.2026
12 Костя дъ Простя
ПБ му изядоха Поддръжниците.
Коментиран от #54
06:58 27.06.2026
13 Ха ха ха
06:58 27.06.2026
14 Очевидец
Коментиран от #90, #99
06:59 27.06.2026
15 Софиянец
06:59 27.06.2026
16 АГАТ а Кристи
Оная, бившата червенокоса засели стотици хиляди руснаци и вече Варна и Бургас се превръщат в руски анклави, които надигат глас за автономия. За следващия парламент се заформя партия от руснаци с двойно гражданство...
06:59 27.06.2026
17 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
06:59 27.06.2026
18 стоян георгиев
06:59 27.06.2026
19 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
Коментиран от #45
07:00 27.06.2026
20 ибанкостоф циганина
07:00 27.06.2026
21 Макето
До коментар #1 от "зрител":Точно така! Причините са, че нито един разбойник-политик не е в затвора все още. Толкова ли няма “заслужили”?
07:00 27.06.2026
22 Мнение
07:00 27.06.2026
23 Стойко
07:01 27.06.2026
24 Толбухин
Организатори са тия дето криеха инфлацията и казваха, че няма да усетим някаква разлика при преминаване в евро.
Ало ,,, не бъдете овци.
07:01 27.06.2026
25 Софето
Коментиран от #29
07:02 27.06.2026
26 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
07:02 27.06.2026
27 Само питам
07:03 27.06.2026
28 Сашо
Коментиран от #52
07:06 27.06.2026
29 Ние с гайдите
До коментар #25 от "Софето":Ей , отпадък - чемадам , вакзал и ...при Зеленски ! Пратил е едно бусче да те посрещне .
Коментиран от #86
07:06 27.06.2026
30 Почна се
07:07 27.06.2026
31 бай Кольо
07:08 27.06.2026
32 Лопата Орешник
1. Изолацията е нелепа, Радев контактува със Еленски и от никъде в Европа няма критика относно позициите му!
2. Да обещаеш с договори и закони милиарди и после да протестираш, че наследникът ти изпълнява твоите ангажименти е повече от евтина демагогия, то е жалко!
3. Липса на контрол? Да построят цял град със стотици къщи и сгради по твое време, а ти да протестираш срещу липсата на контрол от страна на тези , които го изобличават, чиста форма на Крадецът вика дръжте крадеца!!
Третото е най отявлена черта на един Шишо , което ме навежда на мисълта, че нескопосникът е спонсор на протестът!
Не че съм фен на Радев, но подготовка малко , ей тъй от уважение към публиката! То това сега е нелепост!
07:09 27.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Агата
07:09 27.06.2026
35 Фатмаков
Коментиран от #38
07:09 27.06.2026
36 Снимката
07:16 27.06.2026
37 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:16 27.06.2026
38 Ще покрякат,ще подскачат и...
До коментар #35 от "Фатмаков":...ще си тръгнат!
Народът си каза думата на изборите,кой ще кара влака!
Моите съболезнования на ГЕРБ,ПП,ДБ,ИТН...!
07:17 27.06.2026
39 Комон Сенс
Бюджетът е добър повод. Там няма как всички да са щастливи, каквото и да стане.
Замразени били заплати и социални права? Ами добре, ако беше подходено по другия начин - щедро и то в процедура по свръхдефицит от ЕК щяха да кажат "Ау, не се съобразава с Европа и ни тласка към фалит".
Или ще развиват тезата за фалита или за глада. Няма лабаво.
И това е очаквано.
Въпросът е единствено какви обществни сили могат да мобилизират на своя страна.
Не търсете обективност и логика, ще има прото премерване на силите и ще бъде поедица.
Коментиран от #68
07:18 27.06.2026
40 Краснов
07:21 27.06.2026
41 Айгедотор
07:23 27.06.2026
42 Протест на
30 години грабеж на ГЕРП, ППДП и ДПС, а сега искат за 2 месеца фокусник, който с вълшебната пръчка да направи от краставата жаба принц!
Пози протест е защитна реакция на умиращите!
1, 5 млн гласувахме за Радев и наистинали смята някой, ще го оставим сам срещу воя на побеснелите псета!?
07:24 27.06.2026
43 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #47, #50
07:24 27.06.2026
44 ДОЧУТО
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ ДНАЛ на КоРА на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он - г. г. , НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "БА ХУ РА" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
07:25 27.06.2026
45 Мъката на художника
До коментар #19 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":Да, разбира се, че я преборихме. Като за начало я преброихме, всички, са от нашите.
07:26 27.06.2026
46 Може
07:26 27.06.2026
47 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #43 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
07:26 27.06.2026
48 Някой
Международна изолация
Разни одобрени от посолството национални предатели ще протестират, вместо такива управлявали да влизат в затвора, както е по НК и за нарушаване клетвата от конституцията!
Тук има само и единствено интересите на народа на България и край! Никой от вън нищо не може да определя. Поне ако сме суверенна държава, а не колония. Тозци който ни вкарва в чужди войни - в затвора - така е по НК член 98 от раздел 2 предателство и шпионство. Прокуратурата да прочете и членове 103, 105 и клетвата от конституцията. Само дето прокуратурата и МВР се превърнаха в част от престъпността с престъпното си бездействие - има защо да го казвам.
07:26 27.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #43 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
07:27 27.06.2026
51 евалата чалгопитеци
Блажени са верующите които си мислят, че ще го свалят от площада. Няма да си тръгне.
07:27 27.06.2026
52 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #28 от "Сашо":Кого описваш ? Точно Радев ли ?! Американско- турската власт в София , под името "Евроатлантизъм от 37 години прави това в България ?!
07:27 27.06.2026
53 Мутата
Коментиран от #65
07:28 27.06.2026
54 ТИР
До коментар #12 от "Костя дъ Простя":Само като видях първата причина за протеста става ясно че е жълтопаветен...
07:29 27.06.2026
55 оня с коня
07:30 27.06.2026
56 Оня
Коментиран от #62, #77
07:30 27.06.2026
57 бавно и полека
Коментиран от #98
07:30 27.06.2026
58 Тома
07:31 27.06.2026
59 Йеронимус БОШ
07:32 27.06.2026
60 ПЪГУОШ
Или си пращат своите пионки , докато те си стоят до чекмеджетата с кюлчета , пазят си ги и им се любуват ?!
07:33 27.06.2026
61 Без име
Коментиран от #64
07:34 27.06.2026
62 Олят О тялО
До коментар #56 от "Оня":Ама май не били рейсове , а бусове ! Нещо като маршрутката дето води от Банкя към хотел Берлин и после към Дубай !
07:36 27.06.2026
63 Обективен
Коментиран от #67
07:36 27.06.2026
64 Ще се пазаря!
До коментар #61 от "Без име":Идвам на протеста,ако давате поне 50 еврака...!
Казах!
07:36 27.06.2026
65 ма да
До коментар #53 от "Мутата":че има много спукани глави
07:37 27.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ти остави...!
До коментар #63 от "Обективен":Ами излагацията,не е и за първи път!
07:38 27.06.2026
68 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #39 от "Комон Сенс":Радев може би е американско-турски шпионин ( щом Борисов го назначи за командваш ВВС когато доста достойни български летци отказаха поста , виждайки накъде ЕС и НАТО тласкат България ) . От друга страна , ❗ : доста турско-англосаксонска слуги , които в последните години се плашат (с право ) за охолния си живот и служби , които Радев клати с реформите в службите , които започва . Но и аз мисля , че е на по-високо ниво организацията на протеста - Урсула плаща срещу Радев , с милиардите , които открадна "за ваксини" , и за които я съдят .
07:39 27.06.2026
69 Манол Г,л.и,с.т.е.в
искаме тиквата и прасето ...
07:39 27.06.2026
70 ПО ТОЧНО
07:40 27.06.2026
71 хер ФЛИК
Ще го сторят ли , заедно , обединени , с охранените си туловища и препълнени кесии ! ?
07:40 27.06.2026
72 ПБ - Пpъдната на Борисов
Най-тъпото червено правителство от 1944та, а дари не са почнали.
Казвах ви го - от Фатмак цар не става.
Коментиран от #81
07:41 27.06.2026
73 Много пари откраднаха през годините и
До коментар #4 от "Морски":сега всички медии са техни. Дават пара за манипулации, за саботажи, сега за протести ...
07:41 27.06.2026
74 Хехе
ДАНС за какво сте бе?! Защо не спрете тези кранчета?
07:42 27.06.2026
75 э абаротное
07:42 27.06.2026
76 България обича Радев!
07:42 27.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 фон Сморхаузен
07:43 27.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 цар не става
До коментар #72 от "ПБ - Пpъдната на Борисов":но фатмака е перфектен за диктатор
07:44 27.06.2026
82 Не съм вярвал, че ще напиша това:
Радев Некадърника е дъното на дъното.
Коментиран от #83, #87, #88, #94
07:44 27.06.2026
83 ами
До коментар #82 от "Не съм вярвал, че ще напиша това:":да си беше отворил очите на време. сега сълзите са безплатни.
07:45 27.06.2026
84 Коко
07:46 27.06.2026
85 дебеЛ Лебед
07:46 27.06.2026
86 Софето
До коментар #29 от "Ние с гайдите":Ей двуграмов неграмотник, чемадан вокзал масква
Коментиран от #96
07:46 27.06.2026
87 Дядо ви Курти от село пиперково
До коментар #82 от "Не съм вярвал, че ще напиша това:":Никъв боко,искаме си п€до.фи.ли.те и ш@рлатанит€ да ни управляват....
07:48 27.06.2026
88 фюзелажен щуцер
До коментар #82 от "Не съм вярвал, че ще напиша това:":Ама нали не плачеш за Бойчо ? Ако е така , внимавай да не се обезводниш и да застрашиш собственио си жИвот !
Както казва една синя агитка - Живот , сърце , сълзи , душа ....за Бойко ТИКВАТА !
Че даж и с рима се получи !
07:48 27.06.2026
89 С ДВЕ ДУМИ
Коментиран от #92
07:48 27.06.2026
90 Мите
До коментар #14 от "Очевидец":Нека се преброят!
07:50 27.06.2026
91 Мнение
Коментиран от #95
07:50 27.06.2026
92 брей
До коментар #89 от "С ДВЕ ДУМИ":верно ли не е?
07:50 27.06.2026
93 Ний ша Ва упрайм
07:50 27.06.2026
94 Кума ЛисА
До коментар #82 от "Не съм вярвал, че ще напиша това:":Ама само за Бойо ли тъгуваш ?
За другата половина от сиамските близнаци - ШИШИ , не ти ли се плаче ? Или ББ ти е любимия от ДВАМАТА шишковци ?
Я си признай , ама без да се нервиш !
07:50 27.06.2026
95 така е
До коментар #91 от "Мнение":Радев изкара мутрите от дупките им и им върна държавата.
07:51 27.06.2026
96 Зелен нарко идиот
До коментар #86 от "Софето":А ти цървулите и за Киев
07:51 27.06.2026
97 тези двадесет протестиращи
Коментиран от #103
07:53 27.06.2026
98 Ами ДА...!
До коментар #57 от "бавно и полека":Има да чакаш цели 4 години,до новите избори!
Недей да хленчиш,ами свиквай!
07:55 27.06.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Фикри
Не ви ли е ясно, че тази криза е от двамата олигарси наследство, не се ли сещате защо бутнаха правителството в края на предходната година ?
07:56 27.06.2026
101 поредните четири загубени години
07:56 27.06.2026
102 факуса
07:58 27.06.2026
103 МДАА...!
До коментар #97 от "тези двадесет протестиращи":Тези 20 протестиращи,да не са ония,дето им орязоха милиончето,за...,,рязане на клони по магистралата"...?!
Я си признайте,че сте вие...😉😂🤣😆!
07:58 27.06.2026