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Първи протест срещу Радев пред МС тази вечер

Първи протест срещу Радев пред МС тази вечер

27 Юни, 2026 06:45, обновена 27 Юни, 2026 07:11 2 834 103

  • протест-
  • премиер-
  • власт-
  • румен радев

Недоволни граждани се събират в триъгълника на властта от 18:30 ч. с искания за политическа отговорност

Първи протест срещу Радев пред МС тази вечер - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първата организирана демонстрация срещу управлението на държавния глава и неговия кабинет е насрочена за днес, 27 юни 2026 г., от 18:30 ч. пред Министерския съвет в столицата. Събитието се организира в социалните мрежи и цели да изрази общественото недоволство от настоящата политическа линия в страната.

Мотивите на недоволството

Организаторите изтъкват няколко основни причини за свикването на протестната акция:

  • Международна изолация: Обвинения, че сегашното управление злепоставя България пред нейните евроатлантически съюзници.
  • Финансова стабилност: Притеснения около вземането на нови мащабни държавни дългове и висок бюджетен дефицит.
  • Липса на контрол: Опасения от отслабване на прозрачността и отчетността на институциите пред Народното събрание.

Реакцията на властта

От своя страна, премиерът и президентът запазват хладнокръвие пред надигащото се недоволство. По информация на БТА, държавният глава заяви, че не се притеснява от демонстрации и изтъкна конституционното право на всеки гражданин да протестира свободно. Според официалните изявления, кабинетът остава фокусиран върху повишаване на събираемостта на приходите и ограничаване на административните разходи.

Очаква се засилено полицейско присъствие в района на „Ларгото“ в София, като са възможни и временни затруднения в движението на градския транспорт по булевардите „Цар Освободител“ и „Княз Александър Дондуков“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зрител

    92 29 Отговор
    има за какво да се протестира , но точно тези причини са нелепи !

    Коментиран от #11, #21

    06:50 27.06.2026

  • 2 хаберих

    44 6 Отговор
    - Татко, какво са парите?
    - Парите, синко - замечтано казва бащата, - това са "Мерцедес", доро уиски, хубави жени...
    - А, когато няма пари? - пита синът.
    - Ами - трамвай, чай, майка ти...

    06:51 27.06.2026

  • 3 кокор спецова

    57 15 Отговор
    искаме парад всеки месец

    06:52 27.06.2026

  • 4 Морски

    107 32 Отговор
    Става ясно че е организирано от ПП-педофилите и чужди агенти и ГЕРБ

    Коментиран от #73, #79

    06:52 27.06.2026

  • 5 жълтопаветник

    40 23 Отговор
    Там сме

    06:53 27.06.2026

  • 6 Европеец

    69 14 Отговор
    Какво означава временно управление? Това може да го измисли само розаво пони

    06:55 27.06.2026

  • 7 Българин 🇧🇬

    46 14 Отговор
    Ви аги ме е съмнявал. че е англо - американски агент ( като тези дето взривиха се Неделя , или като Микола Петков ) а такива Ло дон обикновено накрая ги праща да слугуват на Турция . НО толкова организирано да се праВявят протести срещу него ... Явно крадливата Урсула и компания плащат !

    06:55 27.06.2026

  • 8 Жоро павето

    43 9 Отговор
    Адресите на теменужката, жиуезния чуек, тъпоглафчеф и магнитчетата шиши и Влади, не ги ли знаят протестърите? Да отидат да протестират там.

    06:55 27.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЛЪОТЧИК

    26 50 Отговор
    ГУНДЯЕВ

    ПОМОГИ.

    ПРАВЯТ ПРОТЕСТ

    ПРОТИВ МЕНЯ.

    06:56 27.06.2026

  • 11 нормален притест

    63 18 Отговор

    До коментар #1 от "зрител":

    Петроханци си искат бщицата, че по-лесно се краде..

    06:57 27.06.2026

  • 12 Костя дъ Простя

    22 18 Отговор
    Ще протестира

    ПБ му изядоха Поддръжниците.

    Коментиран от #54

    06:58 27.06.2026

  • 13 Ха ха ха

    65 20 Отговор
    Жълтопаветната психоизмет се закъхарила че се била злепоставяла България пред европартньорите и видите ли.

    06:58 27.06.2026

  • 14 Очевидец

    53 16 Отговор
    АМБРИАЖИТЕ се събират

    Коментиран от #90, #99

    06:59 27.06.2026

  • 15 Софиянец

    43 20 Отговор
    Шепа полезни жълтопаветници, голям смях ще бъде 😂😂😂

    06:59 27.06.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    22 46 Отговор
    Мунчо възкръсва Заддунайская !
    Оная, бившата червенокоса засели стотици хиляди руснаци и вече Варна и Бургас се превръщат в руски анклави, които надигат глас за автономия. За следващия парламент се заформя партия от руснаци с двойно гражданство...

    06:59 27.06.2026

  • 17 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    35 12 Отговор
    Какво стана с "олигархията"? Преборихме ли я...?

    06:59 27.06.2026

  • 18 стоян георгиев

    31 15 Отговор
    Содом парада не мина ли? Пак ли бе? 🤢

    06:59 27.06.2026

  • 19 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    28 7 Отговор
    Какво стана с "олигархията"? Преборихме ли я...?

    Коментиран от #45

    07:00 27.06.2026

  • 20 ибанкостоф циганина

    31 2 Отговор
    искам да режа фабрики а то не останаха..... едно бдж и едни пощи само

    07:00 27.06.2026

  • 21 Макето

    43 3 Отговор

    До коментар #1 от "зрител":

    Точно така! Причините са, че нито един разбойник-политик не е в затвора все още. Толкова ли няма “заслужили”?

    07:00 27.06.2026

  • 22 Мнение

    34 16 Отговор
    Жълтопаветните не могат да отидат на море и ще се събират на раздумка.

    07:00 27.06.2026

  • 23 Стойко

    27 14 Отговор
    Веган кибапчета и жълто сини парцали ще раздават ли? 🤭

    07:01 27.06.2026

  • 24 Толбухин

    42 16 Отговор
    Хора без работа.
    Организатори са тия дето криеха инфлацията и казваха, че няма да усетим някаква разлика при преминаване в евро.
    Ало ,,, не бъдете овци.

    07:01 27.06.2026

  • 25 Софето

    21 34 Отговор
    Рундьо да подава оставка, мръсна Долна сган русофилска

    Коментиран от #29

    07:02 27.06.2026

  • 26 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    19 12 Отговор
    Смpъдливитежълтопаветници яко ги е напекло слънцето!

    07:02 27.06.2026

  • 27 Само питам

    11 18 Отговор
    Много "организирано ", бе ? Не потърси отговорност на министърът подписан разгром за България с плащания от милион на ден с турските държавни тръби ,❓?! ЗАЩО ?! / От друга страна : Вицепремиерът Иво Христов иска България да възстанови членството си към руския научен институт "Дубна" - което може да ни върне в белия свят , а не като сега - да изнасяме само проститутки и на чинии на чинии

    07:03 27.06.2026

  • 28 Сашо

    24 16 Отговор
    Не могат да управляват сегашните.Занимават се с теглене на нов дълг, които други ще изплащат и с уреждането на техни хора на служби.Издигат посредствени и невежи хора, вместо калинки, сега са доцовки.Не ги виждам да управляват още повече от една година.Протакват, действат мудно, това са на практика хора от комунистическите среди.

    Коментиран от #52

    07:06 27.06.2026

  • 29 Ние с гайдите

    20 13 Отговор

    До коментар #25 от "Софето":

    Ей , отпадък - чемадам , вакзал и ...при Зеленски ! Пратил е едно бусче да те посрещне .

    Коментиран от #86

    07:06 27.06.2026

  • 30 Почна се

    10 8 Отговор
    Жалкото е, че до падането на Тръмпоча мошето масон няма да сдаде цялата власт, която заграби с лъжи, измами и изборни фалшификации. Очертава се голям бой на паважници зад, пред, под и над колоните на МС.

    07:07 27.06.2026

  • 31 бай Кольо

    16 6 Отговор
    Сегашните са от другото крило на мафията.Военното, което замени предишните две- на Дс и на милицията.

    07:08 27.06.2026

  • 32 Лопата Орешник

    24 8 Отговор
    Тия пък нямат търпение да го режисират по качествено!
    1. Изолацията е нелепа, Радев контактува със Еленски и от никъде в Европа няма критика относно позициите му!
    2. Да обещаеш с договори и закони милиарди и после да протестираш, че наследникът ти изпълнява твоите ангажименти е повече от евтина демагогия, то е жалко!
    3. Липса на контрол? Да построят цял град със стотици къщи и сгради по твое време, а ти да протестираш срещу липсата на контрол от страна на тези , които го изобличават, чиста форма на Крадецът вика дръжте крадеца!!

    Третото е най отявлена черта на един Шишо , което ме навежда на мисълта, че нескопосникът е спонсор на протестът!

    Не че съм фен на Радев, но подготовка малко , ей тъй от уважение към публиката! То това сега е нелепост!

    07:09 27.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Агата

    18 8 Отговор
    ГЕРБАДЖИИТЕ ще се опитат да похленчат.Няма значение че обраха държавата за 20години.

    07:09 27.06.2026

  • 35 Фатмаков

    15 17 Отговор
    Есента-след октомвр ще започнат масови протести, сега само загряват. Трябва да се махат тия овенни.

    Коментиран от #38

    07:09 27.06.2026

  • 36 Снимката

    5 5 Отговор
    е буквално зловеща !

    07:16 27.06.2026

  • 37 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 6 Отговор
    Лакеите на Двете Пра$ета се активират...

    07:16 27.06.2026

  • 38 Ще покрякат,ще подскачат и...

    13 10 Отговор

    До коментар #35 от "Фатмаков":

    ...ще си тръгнат!
    Народът си каза думата на изборите,кой ще кара влака!
    Моите съболезнования на ГЕРБ,ПП,ДБ,ИТН...!

    07:17 27.06.2026

  • 39 Комон Сенс

    9 5 Отговор
    След като се подмазаха на Радев предвид голямата победа и обществените нагласи и гласуваха заедно с ПБ в НС, сега е ред на първите най-нетърпеливи опити за сваляне на управлението.

    Бюджетът е добър повод. Там няма как всички да са щастливи, каквото и да стане.
    Замразени били заплати и социални права? Ами добре, ако беше подходено по другия начин - щедро и то в процедура по свръхдефицит от ЕК щяха да кажат "Ау, не се съобразава с Европа и ни тласка към фалит".
    Или ще развиват тезата за фалита или за глада. Няма лабаво.
    И това е очаквано.
    Въпросът е единствено какви обществни сили могат да мобилизират на своя страна.
    Не търсете обективност и логика, ще има прото премерване на силите и ще бъде поедица.

    Коментиран от #68

    07:18 27.06.2026

  • 40 Краснов

    10 10 Отговор
    ЗКПЧ-то Гълъб е "голям финансист". Още:фуражки и кръчмаря от с. Труд. Излъгаха хората, но няма да ги бъде.

    07:21 27.06.2026

  • 41 Айгедотор

    10 10 Отговор
    центаджийте почват да квичат.. Всичко е наред. Слава на премиера Радев!!

    07:23 27.06.2026

  • 42 Протест на

    12 8 Отговор
    Лумпените!
    30 години грабеж на ГЕРП, ППДП и ДПС, а сега искат за 2 месеца фокусник, който с вълшебната пръчка да направи от краставата жаба принц!
    Пози протест е защитна реакция на умиращите!
    1, 5 млн гласувахме за Радев и наистинали смята някой, ще го оставим сам срещу воя на побеснелите псета!?

    07:24 27.06.2026

  • 43 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    8 13 Отговор
    ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #47, #50

    07:24 27.06.2026

  • 44 ДОЧУТО

    5 9 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШЕ НАПОСЛЕДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ ДНАЛ на КоРА на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он - г. г. , НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "БА ХУ РА" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    07:25 27.06.2026

  • 45 Мъката на художника

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    Да, разбира се, че я преборихме. Като за начало я преброихме, всички, са от нашите.

    07:26 27.06.2026

  • 46 Може

    6 8 Отговор
    ли на този човек , лъгал и лъжещ постоянно , както и обкръжението му да се има доверие ? Абсурд ! Пагубни за България и за българския народ !

    07:26 27.06.2026

  • 47 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    4 12 Отговор

    До коментар #43 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    07:26 27.06.2026

  • 48 Някой

    9 7 Отговор
    Цитат:
    Международна изолация
    Разни одобрени от посолството национални предатели ще протестират, вместо такива управлявали да влизат в затвора, както е по НК и за нарушаване клетвата от конституцията!
    Тук има само и единствено интересите на народа на България и край! Никой от вън нищо не може да определя. Поне ако сме суверенна държава, а не колония. Тозци който ни вкарва в чужди войни - в затвора - така е по НК член 98 от раздел 2 предателство и шпионство. Прокуратурата да прочете и членове 103, 105 и клетвата от конституцията. Само дето прокуратурата и МВР се превърнаха в част от престъпността с престъпното си бездействие - има защо да го казвам.

    07:26 27.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Г€Н€РАЛ Д€$И

    5 9 Отговор

    До коментар #43 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    07:27 27.06.2026

  • 51 евалата чалгопитеци

    4 8 Отговор
    Как е новото нормално? България е президентска республика. Президента си е и Премиер и държи 100% от парламента. А на това му викат диктатура. Честито на печелившите.
    Блажени са верующите които си мислят, че ще го свалят от площада. Няма да си тръгне.

    07:27 27.06.2026

  • 52 Да бе ,да ! 🤔

    8 4 Отговор

    До коментар #28 от "Сашо":

    Кого описваш ? Точно Радев ли ?! Американско- турската власт в София , под името "Евроатлантизъм от 37 години прави това в България ?!

    07:27 27.06.2026

  • 53 Мутата

    10 9 Отговор
    Пускай полицията и да им скъсат дирниците от бой, ДокатоСеНасерът

    Коментиран от #65

    07:28 27.06.2026

  • 54 ТИР

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Костя дъ Простя":

    Само като видях първата причина за протеста става ясно че е жълтопаветен...

    07:29 27.06.2026

  • 55 оня с коня

    6 6 Отговор
    хората са на почивка и тоя протест е само загрявка.Истинското недоволство ще се излее на Площадите от Септември нататък.

    07:30 27.06.2026

  • 56 Оня

    7 2 Отговор
    Били поръчали 10 автобуса ама напълнили само първия до половината! Бреййй много народ ще са!

    Коментиран от #62, #77

    07:30 27.06.2026

  • 57 бавно и полека

    6 7 Отговор
    Бавно и полека у българската електорална единица се прокрадва онова досадно чувство, че пак е бил употребен и захвърлен.

    Коментиран от #98

    07:30 27.06.2026

  • 58 Тома

    6 4 Отговор
    Не се ли умориха прайд след прайд

    07:31 27.06.2026

  • 59 Йеронимус БОШ

    7 4 Отговор
    Щом тази група хора протестира , това е признак , че Радев си върши работата както трябва !

    07:32 27.06.2026

  • 60 ПЪГУОШ

    4 4 Отговор
    Бойко и Делян ще бъдат ли среД протестиращите ?
    Или си пращат своите пионки , докато те си стоят до чекмеджетата с кюлчета , пазят си ги и им се любуват ?!

    07:33 27.06.2026

  • 61 Без име

    5 0 Отговор
    По колко дават?

    Коментиран от #64

    07:34 27.06.2026

  • 62 Олят О тялО

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "Оня":

    Ама май не били рейсове , а бусове ! Нещо като маршрутката дето води от Банкя към хотел Берлин и после към Дубай !

    07:36 27.06.2026

  • 63 Обективен

    6 0 Отговор
    "Факти" , факт е, че държавен глава на България на България е Илияна Йотова, Румен Радев е това, което медии като вашата наричат премиер-министър. Да напишеш подобно нещо още в първо изречение се изискват особени качества. Явно – вие ги притежавате!?

    Коментиран от #67

    07:36 27.06.2026

  • 64 Ще се пазаря!

    5 0 Отговор

    До коментар #61 от "Без име":

    Идвам на протеста,ако давате поне 50 еврака...!
    Казах!

    07:36 27.06.2026

  • 65 ма да

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Мутата":

    че има много спукани глави

    07:37 27.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ти остави...!

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Обективен":

    Ами излагацията,не е и за първи път!

    07:38 27.06.2026

  • 68 Елементарно , бе Уотсън !

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "Комон Сенс":

    Радев може би е американско-турски шпионин ( щом Борисов го назначи за командваш ВВС когато доста достойни български летци отказаха поста , виждайки накъде ЕС и НАТО тласкат България ) . От друга страна , ❗ : доста турско-англосаксонска слуги , които в последните години се плашат (с право ) за охолния си живот и служби , които Радев клати с реформите в службите , които започва . Но и аз мисля , че е на по-високо ниво организацията на протеста - Урсула плаща срещу Радев , с милиардите , които открадна "за ваксини" , и за които я съдят .

    07:39 27.06.2026

  • 69 Манол Г,л.и,с.т.е.в

    6 2 Отговор
    Довечера обличам украинската униформа и съм през МС .Мойте шефове от ж,ъ.л.т,о.п,а.в е.т.н.ат.а измет казаха,че си
    искаме тиквата и прасето ...

    07:39 27.06.2026

  • 70 ПО ТОЧНО

    5 3 Отговор
    КОИТО ОРГАНИЗИРАТ ТЕЗИ СКо ПЕНИ ПРОТЕСТИ С СГлОбЕНИТЕ ВИНОВНИЦИ ЗА ТОВА ДЕРЕ ДЖЕ КОЕТО НАСЛЕДИ РАДЕВ , НО НАРОДА НЕ Е ТОЛКО НАИВЕН ДА ИМ СЕ ВРЪЗВА

    07:40 27.06.2026

  • 71 хер ФЛИК

    8 3 Отговор
    Този протест е един чудесен вариант , хора като Бойко , Киро , Шиши , Гнома , Мирчев , Биков , Сачева , Божанов да застанат заедно и да се опълчат на ГАДНИЯ , Нагъл , БРУТАЛЕН и зъл Радев , за това , че ги измете от върха !
    Ще го сторят ли , заедно , обединени , с охранените си туловища и препълнени кесии ! ?

    07:40 27.06.2026

  • 72 ПБ - Пpъдната на Борисов

    6 7 Отговор
    Радев се размириса преди да са минали и 100 дни. Тоя е 100 пъти по-зле от Жан Виденов. Жална й майка на България.

    Най-тъпото червено правителство от 1944та, а дари не са почнали.

    Казвах ви го - от Фатмак цар не става.

    Коментиран от #81

    07:41 27.06.2026

  • 73 Много пари откраднаха през годините и

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Морски":

    сега всички медии са техни. Дават пара за манипулации, за саботажи, сега за протести ...

    07:41 27.06.2026

  • 74 Хехе

    5 3 Отговор
    Посолствата и Сорос отново се бръкнаха в кесиите си. Ще раздават 20-гачка на калпак врекало.
    ДАНС за какво сте бе?! Защо не спрете тези кранчета?

    07:42 27.06.2026

  • 75 э абаротное

    7 1 Отговор
    Както се казва - ПРОТЕСТИРАЙТЕ си .........не ми пречите !

    07:42 27.06.2026

  • 76 България обича Радев!

    8 3 Отговор
    А жълтопаветниците заслужават само презрение. Радев поетапно им спира ярмата и затова сега вият. А статията пак написана от чат бота.

    07:42 27.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 фон Сморхаузен

    3 2 Отговор
    Протест под надслов - КЪДЕ МЕ КЛЪВНА ПЕТЕЛА !

    07:43 27.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 цар не става

    2 4 Отговор

    До коментар #72 от "ПБ - Пpъдната на Борисов":

    но фатмака е перфектен за диктатор

    07:44 27.06.2026

  • 82 Не съм вярвал, че ще напиша това:

    5 5 Отговор
    ще ревем да се върне Боко.
    Радев Некадърника е дъното на дъното.

    Коментиран от #83, #87, #88, #94

    07:44 27.06.2026

  • 83 ами

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Не съм вярвал, че ще напиша това:":

    да си беше отворил очите на време. сега сълзите са безплатни.

    07:45 27.06.2026

  • 84 Коко

    3 1 Отговор
    Г,е.,,.й.ч,€т.о с розовия пеньоар, пишман академика Денков генерал г.н.о.м и ивайло тЪпирчев ли ще са водещи на п€де@ския праид на п€троханската ш,@и.ка...

    07:46 27.06.2026

  • 85 дебеЛ Лебед

    2 1 Отговор
    Това никакъв протест нема да е , ако Бойко лично не го води ! Стига на протеста да не е дегизираната Мата Хари и да го снима от различни ъгли и ракурси. Че гол , спящ и тулупест , не е много представително , за естет и интелигент като ББ !

    07:46 27.06.2026

  • 86 Софето

    1 5 Отговор

    До коментар #29 от "Ние с гайдите":

    Ей двуграмов неграмотник, чемадан вокзал масква

    Коментиран от #96

    07:46 27.06.2026

  • 87 Дядо ви Курти от село пиперково

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Не съм вярвал, че ще напиша това:":

    Никъв боко,искаме си п€до.фи.ли.те и ш@рлатанит€ да ни управляват....

    07:48 27.06.2026

  • 88 фюзелажен щуцер

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "Не съм вярвал, че ще напиша това:":

    Ама нали не плачеш за Бойчо ? Ако е така , внимавай да не се обезводниш и да застрашиш собственио си жИвот !
    Както казва една синя агитка - Живот , сърце , сълзи , душа ....за Бойко ТИКВАТА !
    Че даж и с рима се получи !

    07:48 27.06.2026

  • 89 С ДВЕ ДУМИ

    2 1 Отговор
    Факти дори не знаят, че Радев не е държавен глава. Иначе двадесетина глупаци може и да се съберат.

    Коментиран от #92

    07:48 27.06.2026

  • 90 Мите

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Очевидец":

    Нека се преброят!

    07:50 27.06.2026

  • 91 Мнение

    2 1 Отговор
    Нито е честно, нито човешко да дойдеш със заявка за смачкване на олигархията, която унищожи България и народа, и да започнеш някакви "реформи" с пенсиите, майчинските, с най-уязвимите хора в държавата. Оставяш крадците, мафията и приближенитети да продължат да се вихрят, така, както при 36 годишния грабеж на Боко, Шишо и развихрилата се ряхна мафия. Дума няма вече за борба с мафията, напротив тя се присламчва към прогресивните и в правителството. И се чуди човек - Какво се случва и защо отново ни излъгаха?

    Коментиран от #95

    07:50 27.06.2026

  • 92 брей

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "С ДВЕ ДУМИ":

    верно ли не е?

    07:50 27.06.2026

  • 93 Ний ша Ва упрайм

    0 1 Отговор
    обичайните заподозрени! Безработни ка пу ти и костовисти

    07:50 27.06.2026

  • 94 Кума ЛисА

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Не съм вярвал, че ще напиша това:":

    Ама само за Бойо ли тъгуваш ?
    За другата половина от сиамските близнаци - ШИШИ , не ти ли се плаче ? Или ББ ти е любимия от ДВАМАТА шишковци ?
    Я си признай , ама без да се нервиш !

    07:50 27.06.2026

  • 95 така е

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Мнение":

    Радев изкара мутрите от дупките им и им върна държавата.

    07:51 27.06.2026

  • 96 Зелен нарко идиот

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Софето":

    А ти цървулите и за Киев

    07:51 27.06.2026

  • 97 тези двадесет протестиращи

    3 1 Отговор
    спокойно могат да бъдат определени като провокатори и екстремисти , защото българско правителство за пръв път от много години се опитва да работи за гражданите на БЪЛГАРИЯ въпреки опитите са саботаж от опозицията

    Коментиран от #103

    07:53 27.06.2026

  • 98 Ами ДА...!

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "бавно и полека":

    Има да чакаш цели 4 години,до новите избори!
    Недей да хленчиш,ами свиквай!

    07:55 27.06.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Фикри

    1 1 Отговор
    " Липса на контрол " , това е най-забавното, но ББ и ДП, толкова могат ....
    Не ви ли е ясно, че тази криза е от двамата олигарси наследство, не се ли сещате защо бутнаха правителството в края на предходната година ?

    07:56 27.06.2026

  • 101 поредните четири загубени години

    0 0 Отговор
    от нашия живот.

    07:56 27.06.2026

  • 102 факуса

    1 0 Отговор
    ха планктона се активира от тиквите свинете и пепедебилите

    07:58 27.06.2026

  • 103 МДАА...!

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "тези двадесет протестиращи":

    Тези 20 протестиращи,да не са ония,дето им орязоха милиончето,за...,,рязане на клони по магистралата"...?!
    Я си признайте,че сте вие...😉😂🤣😆!

    07:58 27.06.2026

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