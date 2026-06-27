Тръмп се изобрази като титан, държи Земята на раменете си

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново привлече вниманието на световната общественост, след като публикува в своята платформа Truth Social изображение, на което е представен като древногръцкия титан Атлас.

На генерирания от изкуствен интелект (AI) кадър държавният глава е изобразен като митичен гигант, който носи планетата Земя на раменете си.

Според анализ на американското издание The Daily Beast, визуализацията е споделена в момент, когато Белият дом беше домакин на мащабно UFC събитие на Южната морава, съвпадащо с честванията за 250-ата годишнина от независимостта на САЩ. Изборът на образа на Атлас се тълкува от експертите като ясен политически сигнал, целящ да внуши, че Тръмп еднолично крепи и защитава световния ред.

Това е поредният случай, в който президентът използва дигитално манипулирани изображения, за да укрепи позициите си сред своите привърженици. Само през последните месеци той публикува серия от спорни AI колажи, включително такъв, на който е изобразен като религиозна фигура, изтрит по-късно след вълна от критики. Последваха и други популярни визуализации — като футуристичен воин от космическа сага и като петия президент, изсечен на планината Ръшмор.

Политическите анализатори определят тенденцията като целенасочена стратегия за поддържане на постоянен медиен интерес чрез провокативни визуализации.