Тръмп се изобрази като титан, държи Земята на раменете си

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново привлече вниманието на световната общественост, след като публикува в своята платформа Truth Social изображение, на което е представен като древногръцкия титан Атлас.
На генерирания от изкуствен интелект (AI) кадър държавният глава е изобразен като митичен гигант, който носи планетата Земя на раменете си.
Според анализ на американското издание The Daily Beast, визуализацията е споделена в момент, когато Белият дом беше домакин на мащабно UFC събитие на Южната морава, съвпадащо с честванията за 250-ата годишнина от независимостта на САЩ. Изборът на образа на Атлас се тълкува от експертите като ясен политически сигнал, целящ да внуши, че Тръмп еднолично крепи и защитава световния ред.
Това е поредният случай, в който президентът използва дигитално манипулирани изображения, за да укрепи позициите си сред своите привърженици. Само през последните месеци той публикува серия от спорни AI колажи, включително такъв, на който е изобразен като религиозна фигура, изтрит по-късно след вълна от критики. Последваха и други популярни визуализации — като футуристичен воин от космическа сага и като петия президент, изсечен на планината Ръшмор.
Политическите анализатори определят тенденцията като целенасочена стратегия за поддържане на постоянен медиен интерес чрез провокативни визуализации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #26
21:39 27.06.2026
2 Истините
21:39 27.06.2026
3 пляскащата с цици
21:40 27.06.2026
4 чарли чаплин
21:41 27.06.2026
5 Kaлпазанин
Коментиран от #37
21:43 27.06.2026
6 Беше
21:45 27.06.2026
7 пак не си е
21:46 27.06.2026
8 Да,бе
21:48 27.06.2026
9 Факти
21:48 27.06.2026
10 висящият от колесник
или ирански
или епстийнови
21:49 27.06.2026
11 Доналд Тръмп, президент
Коментиран от #27
21:51 27.06.2026
12 Хмм
21:52 27.06.2026
13 Това го имаше и във филма Топло
21:53 27.06.2026
14 Анонимен
21:55 27.06.2026
15 А ДАЛИ?!
....- болна нарцистична шизофрения
21:56 27.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мразя до гроб Русия безплатно
Коментиран от #39
21:57 27.06.2026
18 Последния индианец
Коментиран от #19
21:57 27.06.2026
19 Хи хи хи
До коментар #18 от "Последния индианец":За къде го държи?
22:00 27.06.2026
20 Изтритата истина
Защото писах ,че рижият е взаимствал идеята от филма с Чарли Чаплин ли ?
22:00 27.06.2026
21 идиот
22:02 27.06.2026
22 Дедо
Коментиран от #40
22:08 27.06.2026
23 Блогър от Москва
Приятели, геополитическата комедия на Кремъл достигна своя абсолютен връх! Преди 4.5 години Владимир Путин започна „3-дневна специална операция“ за превземането на Киев.
Днес, през юни 2026 г., същият този „велик стратег“ е принуден да се крие в подземни бункери в Алтай (близо до Монголия), треперейки от украинските дронове с дълъг обсег!
Единственото място, където Русия все още „печели“ тази война, е в пропагандните сънища на дежурните копейки у нас.
Параноя на макс: Бронирани влакове и камери за готвачите
Според последните разкрития на международните разузнавателни централи, публикувани в Kyiv Post и световните медии, Путин вече не смее да лети със самолет в европейската част на Русия. Той се придвижва изключително с тежък брониран влак и е въвел невиждани мерки за сигурност:
Наблюдава собствените си готвачи у дома чрез камери с висока резолюция от страх да не бъде отровен.
Персоналът му има забрана да използва обществен транспорт и смартфони с интернет.
За да пази спокойствието си в резиденцията във Валдай, Путин е оголил фронта и е преместил там близо 90 установки за противовъздушна отбрана (С-400 и Панцир)! Цяла специализирана ПВО дивизия пази Валдай, докато руските петролни депа и ядрени заводи във Волгоград стават на шлака!
И „братски“ Беларус му обърна гръб!
Най-големият шамар обаче дойде от неговия единствен съюзник. Д
Коментиран от #32
22:09 27.06.2026
24 Иван
22:10 27.06.2026
25 За пореден път се убеждавам!
22:10 27.06.2026
26 Рада Дълбоката , Брюксел, гейсъюз:
До коментар #1 от "Хаха":Пак сте се събирали да си търсите партньори, под формата на протест! Малки пухкави сладурчета!🏳️🌈💏💑
22:12 27.06.2026
27 Ама...
До коментар #11 от "Доналд Тръмп, президент":...,коя Коледа...,нИ знаЙш...?!
22:13 27.06.2026
28 Васил
22:14 27.06.2026
29 Име
22:15 27.06.2026
30 никой
22:16 27.06.2026
31 рубио
22:25 27.06.2026
32 Абе
До коментар #23 от "Блогър от Москва":можеш ли да пишеш глупости 24/7, те тогава ще те придная за велик а.наллизатор...
22:33 27.06.2026
33 сащисан кравар
22:43 27.06.2026
34 Хи хи
Коментиран от #41
22:46 27.06.2026
35 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
22:49 27.06.2026
36 Ето това е Америка..
22:50 27.06.2026
37 Ами..
До коментар #5 от "Kaлпазанин":Дс, ама американците го боготворят...
Такива са те
22:52 27.06.2026
38 Смешник
22:54 27.06.2026
39 Ами..
До коментар #17 от "Мразя до гроб Русия безплатно":Сигурноне много жалко само да меазиш цял живот...
22:56 27.06.2026
40 Ами..
До коментар #22 от "Дедо":Затова дръж Урсула за ...
22:57 27.06.2026
41 РЕАЛИСТ
До коментар #34 от "Хи хи":Що бе, Иран нападна САЩ ли? Взе да убива там американски синове и дъщери ли? НАТО нали бил отбранителен съюз. Някой да го е нападнал?
Коментиран от #43, #44
22:59 27.06.2026
42 Град София
23:12 27.06.2026
43 Путин гол до кръста на пони
До коментар #41 от "РЕАЛИСТ":SM ешник реален. Какво общо има тук НАТО бе. А бе вие задунайците съвсем го ударихте през просото бе. Ще ви загрея вратовете.
23:15 27.06.2026
44 Путин гол до кръста на пони
До коментар #41 от "РЕАЛИСТ":Тази прекрасна война е дело на моя голям приятел Доналд ТрЪП. Тази блестяща пабеда е единствено негова.
23:18 27.06.2026
45 Наблюдател
23:20 27.06.2026