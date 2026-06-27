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Тръмп се изобрази като титан, държи Земята на раменете си

Тръмп се изобрази като титан, държи Земята на раменете си

27 Юни, 2026 21:34, обновена 27 Юни, 2026 21:37 1 455 45

  • сащ-
  • тръмп-
  • снимки-
  • образи-
  • титан

Американският президент предизвика фурор в мрежата с генериран от AI колаж в стила на митичния Атлас

Тръмп се изобрази като титан, държи Земята на раменете си - 1
Снимка: Truth Social
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново привлече вниманието на световната общественост, след като публикува в своята платформа Truth Social изображение, на което е представен като древногръцкия титан Атлас.

На генерирания от изкуствен интелект (AI) кадър държавният глава е изобразен като митичен гигант, който носи планетата Земя на раменете си.

Според анализ на американското издание The Daily Beast, визуализацията е споделена в момент, когато Белият дом беше домакин на мащабно UFC събитие на Южната морава, съвпадащо с честванията за 250-ата годишнина от независимостта на САЩ. Изборът на образа на Атлас се тълкува от експертите като ясен политически сигнал, целящ да внуши, че Тръмп еднолично крепи и защитава световния ред.

Това е поредният случай, в който президентът използва дигитално манипулирани изображения, за да укрепи позициите си сред своите привърженици. Само през последните месеци той публикува серия от спорни AI колажи, включително такъв, на който е изобразен като религиозна фигура, изтрит по-късно след вълна от критики. Последваха и други популярни визуализации — като футуристичен воин от космическа сага и като петия президент, изсечен на планината Ръшмор.

Политическите анализатори определят тенденцията като целенасочена стратегия за поддържане на постоянен медиен интерес чрез провокативни визуализации.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    27 11 Отговор
    Радев така държи е крепи с две ръце администрацията от хрантутници и парашутисти.

    Коментиран от #26

    21:39 27.06.2026

  • 2 Истините

    9 6 Отговор
    нямат нужда от афишира е.

    21:39 27.06.2026

  • 3 пляскащата с цици

    40 4 Отговор
    оранжевата дърта съвсем изплиска легена

    21:40 27.06.2026

  • 4 чарли чаплин

    33 2 Отговор
    това даже съм го играл в киното,филма е "великият диктатор"!

    21:41 27.06.2026

  • 5 Kaлпазанин

    28 2 Отговор
    Клоуните и убийците нямат почитатели и последователи ,колкото и да се опитвате да им правите добра реклама това си е едно голямо л@@@@

    Коментиран от #37

    21:43 27.06.2026

  • 6 Беше

    22 2 Отговор
    Исус, беше Титан, само Буда не е бил

    21:45 27.06.2026

  • 7 пак не си е

    27 0 Отговор
    пил хапчетата

    21:46 27.06.2026

  • 8 Да,бе

    24 2 Отговор
    Даже и у нас,въпреки османското "съжителство" доста семейни ценности са по-стари от псевдо-краварските щати и тоя ми ти клоун крепял света ..Със сигурност света щеше да е поне десет нива нагоре без наглосаксонското ограбване.

    21:48 27.06.2026

  • 9 Факти

    16 0 Отговор
    С Тръмп няма скука. Това ми дава отговор на въпроса защо Бог е създал злото. Само с добро всичко е било рай и е било пълна скука. Когато Бог вкарва злото става борба и екшън и вече няма скука. Дори да ти е гадно и да умреш няма значение. Имаш безброй човечета и просто почваш наново на друго място.

    21:48 27.06.2026

  • 10 висящият от колесник

    18 0 Отговор
    повече би му отивало да държи поднос с малки момиченца
    или ирански
    или епстийнови

    21:49 27.06.2026

  • 11 Доналд Тръмп, президент

    6 14 Отговор
    Имах идеята ме изобразят стъпил връз Путин, но Рубио каза да не бързам. За Коледа ще е 😁

    Коментиран от #27

    21:51 27.06.2026

  • 12 Хмм

    11 0 Отговор
    като във филма на Чарли Чаплин

    21:52 27.06.2026

  • 13 Това го имаше и във филма Топло

    13 0 Отговор
    Две мъжки фигури държаха кооперацията на раменете си

    21:53 27.06.2026

  • 14 Анонимен

    19 1 Отговор
    Преди много години Чарли Чаплин създаде филма ,,Великият диктатор,,.Той иронизираше Ад.Хитлер като същият играеше ловко със земното кълбо.Колелото на историята се върти и всичко се повтаря.

    21:55 27.06.2026

  • 15 А ДАЛИ?!

    17 0 Отговор
    Политическите анализатори определят тенденцията ,като ...
    ....- болна нарцистична шизофрения

    21:56 27.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мразя до гроб Русия безплатно

    6 6 Отговор
    Оранжевият жалък клоун пак е влязъл в обостряне....

    Коментиран от #39

    21:57 27.06.2026

  • 18 Последния индианец

    4 7 Отговор
    Добре , че е Тръмп да държи света😉

    Коментиран от #19

    21:57 27.06.2026

  • 19 Хи хи хи

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Последния индианец":

    За къде го държи?

    22:00 27.06.2026

  • 20 Изтритата истина

    12 0 Отговор
    Защо триете бе гюмнета?
    Защото писах ,че рижият е взаимствал идеята от филма с Чарли Чаплин ли ?

    22:00 27.06.2026

  • 21 идиот

    8 0 Отговор
    силно се интересувам какво става в долната част на колажа, какво го подпира отзад?????

    22:02 27.06.2026

  • 22 Дедо

    5 2 Отговор
    На дементния вече не му пука от нищо. Както и на оня дребен руски дядка в Москва.

    Коментиран от #40

    22:08 27.06.2026

  • 23 Блогър от Москва

    3 6 Отговор
    БУНКЕРНИЯТ КРАЛ ПЛЪХ: Путин се скри от дроновете в Алтай, а ПВО дивизиите пазят Валдай вместо фронта!

    Приятели, геополитическата комедия на Кремъл достигна своя абсолютен връх! Преди 4.5 години Владимир Путин започна „3-дневна специална операция“ за превземането на Киев.

    Днес, през юни 2026 г., същият този „велик стратег“ е принуден да се крие в подземни бункери в Алтай (близо до Монголия), треперейки от украинските дронове с дълъг обсег!

    Единственото място, където Русия все още „печели“ тази война, е в пропагандните сънища на дежурните копейки у нас.

    Параноя на макс: Бронирани влакове и камери за готвачите
    Според последните разкрития на международните разузнавателни централи, публикувани в Kyiv Post и световните медии, Путин вече не смее да лети със самолет в европейската част на Русия. Той се придвижва изключително с тежък брониран влак и е въвел невиждани мерки за сигурност:

    Наблюдава собствените си готвачи у дома чрез камери с висока резолюция от страх да не бъде отровен.

    Персоналът му има забрана да използва обществен транспорт и смартфони с интернет.

    За да пази спокойствието си в резиденцията във Валдай, Путин е оголил фронта и е преместил там близо 90 установки за противовъздушна отбрана (С-400 и Панцир)! Цяла специализирана ПВО дивизия пази Валдай, докато руските петролни депа и ядрени заводи във Волгоград стават на шлака!

    И „братски“ Беларус му обърна гръб!

    Най-големият шамар обаче дойде от неговия единствен съюзник. Д

    Коментиран от #32

    22:09 27.06.2026

  • 24 Иван

    8 1 Отговор
    Слабичко, да беше подпрял Млечния път.

    22:10 27.06.2026

  • 25 За пореден път се убеждавам!

    7 1 Отговор
    Обикновено мъжете-откачалки,имат...много хубави жени...😉!

    22:10 27.06.2026

  • 26 Рада Дълбоката , Брюксел, гейсъюз:

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Пак сте се събирали да си търсите партньори, под формата на протест! Малки пухкави сладурчета!🏳️‍🌈💏💑

    22:12 27.06.2026

  • 27 Ама...

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Доналд Тръмп, президент":

    ...,коя Коледа...,нИ знаЙш...?!

    22:13 27.06.2026

  • 28 Васил

    7 0 Отговор
    Явно дъртака тотално е превъртял даже и да слезе господ няма да оправи Америка.

    22:14 27.06.2026

  • 29 Име

    5 0 Отговор
    Приятни Сънища!

    22:15 27.06.2026

  • 30 никой

    5 0 Отговор
    титан на памперсите

    22:16 27.06.2026

  • 31 рубио

    9 0 Отговор
    тоя и за клоун вече не става

    22:25 27.06.2026

  • 32 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва":

    можеш ли да пишеш глупости 24/7, те тогава ще те придная за велик а.наллизатор...

    22:33 27.06.2026

  • 33 сащисан кравар

    3 0 Отговор
    Години наред и томове научен труд и атласи по психиатрия, ще се изпишат за Бай Дончо кyкyмицина! 🧐

    22:43 27.06.2026

  • 34 Хи хи

    0 4 Отговор
    Тръмпи ни пази от Иран, а страхливото нато не си мръдна пръста за американските синове и дъщери ! С такива страхливи натовски съюзници по добре без съюзници !!

    Коментиран от #41

    22:46 27.06.2026

  • 35 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Луд умора няма, само се поти...

    22:49 27.06.2026

  • 36 Ето това е Америка..

    5 0 Отговор
    Американците си избраха психично болен човечец за президент.... и си го харесват

    22:50 27.06.2026

  • 37 Ами..

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Kaлпазанин":

    Дс, ама американците го боготворят...
    Такива са те

    22:52 27.06.2026

  • 38 Смешник

    5 0 Отговор
    Тръмп е пълна откачалка

    22:54 27.06.2026

  • 39 Ами..

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мразя до гроб Русия безплатно":

    Сигурноне много жалко само да меазиш цял живот...

    22:56 27.06.2026

  • 40 Ами..

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дедо":

    Затова дръж Урсула за ...

    22:57 27.06.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хи хи":

    Що бе, Иран нападна САЩ ли? Взе да убива там американски синове и дъщери ли? НАТО нали бил отбранителен съюз. Някой да го е нападнал?

    Коментиран от #43, #44

    22:59 27.06.2026

  • 42 Град София

    1 0 Отговор
    Луд за връзване!

    23:12 27.06.2026

  • 43 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "РЕАЛИСТ":

    SM ешник реален. Какво общо има тук НАТО бе. А бе вие задунайците съвсем го ударихте през просото бе. Ще ви загрея вратовете.

    23:15 27.06.2026

  • 44 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "РЕАЛИСТ":

    Тази прекрасна война е дело на моя голям приятел Доналд ТрЪП. Тази блестяща пабеда е единствено негова.

    23:18 27.06.2026

  • 45 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Тръмп обича себе си. Сега крепи Земята на снажните си рамене, преди това сложи подписа си на новата емисия хартиени долари, а също така портрета си на вътрешните страници на американските паспорти. Издигнаха му златна статуя в Маями, преди това пак златна в ивицата Газа, но там беше само проект. Ще връчи купата на световното по футбол, а след това на него ще му връчат една нобелова награда. Накрая ще му изваят главата от камък в планината Ръшмор до другите президенти.

    23:20 27.06.2026