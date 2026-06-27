Важните новини във ФАКТИ на 27.06.2026 г.

Протест срещу кабинета на Румен Радев се провежда в София

Първи протест срещу кабинета "Радев" беше обявен за този вечер в 18.30 в центъра на София, информират от Нова телевизия. Участниците в него не са съгласни както с предложения бюджет до края на годината, така и с външната политика на новото правителство.

Хората се събраха на площад „Независимост“. Протестът е под надслов „Анти-Радев: Време е за свобода“. По думите на протестиращите правителството на Румен Радев е злепоставило България пред международните ни съюзници, опитва се да върне страната към руската сфера на влияние, както и дължи отговори за договора с „Боташ“. Също така не са започнати никакви действия по разграждането на модела „Борисов-Пеевски“.

Протестиращите се обявиха и против параметрите на план-сметката, която беше предложена от правителството на Румен Радев. Месец след встъпването на кабинета възгласите са за оставка.

Божанов: Предложеният Бюджет 2026 е лишен от реформи и предвижда сериозно увеличение на държавните разходи

Предложеният Бюджет 2026 е лишен от реформи и предвижда сериозно увеличение на държавните разходи. Това заяви съпредседателят на „Да, България” Божидар Божанов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

„Числата не ни харесват. И липсата на каквито и да било реформи. Това, което се вижда дори отгоре-отгоре, е ръст на издръжката и ръст на капиталовите разходи. Целият този ръст е около 3 милиарда спрямо проектобюджета на ГЕРБ за тази година”, заяви Божанов. По думите му увеличението буди сериозни въпроси, тъй като бюджетът се приема през юли, когато вече има ясна представа за направените разходи. „Приемаме бюджет за оставащите няколко месеца до края на годината, а въпреки това разходите са по-високи от първоначално заложените. Това или е колосална грешка, или е заготовка за наливане на пари през някакви обръчи от фирми. Сигурно има и трети вариант, но аз не се сещам за такъв”, каза той.

Комитова за "Баба Алино": Не може в горски фонд да се появят 100 апартамента и никой да не реагира. Много очи са били затворени

Няма един чифт очи. Много институции, много чифтове очи са били затворени, защото това е инвестиционен процес. Това заяви бившият министър на регионалното развитие доц. Виолета Комитова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS по повод разследването по казуса „Баба Алино”.

По думите ѝ в подобни процеси участват множество институции, което размива отговорността. „В него участва община, агенцията по кадастъра, РИОСВ, нотариуси, адвокати, банки. Това са страшно много институции. ДАНС също е участвал с доклади, свързани с господин Олег Невзоров. Така че не можем да кажем на кого са били затворени очите”, обясни тя. Комитова коментира и документалната част на случая с удостоверенията за търпимост. „Разбира се, че не стигат. Те са издадени за шест месеца – от януари до юни 2023 година, четири удостоверения за около 100 апартамента. Тези обекти вече имат идентификационни номера”, каза тя.

Според нея проблемът е в начина, по който работи кадастърът. „В кадастъра всеки може да нанесе имот, ако е заинтересовано лице. Не е нужно да е законен. Кадастърът е информационна система. Той показва какво има на територията, не законността”, заяви Комитова. Тя подчерта, че липсата на връзка между кадастър и реално строителство създава сериозни проблеми. „Първо се попълва кадастърът, после идват удостоверенията за търпимост, после започва строителството. За мен това е фалшива последователност”, каза тя.

По думите ѝ основният проблем е липсата на имотен регистър. „На тази база съществува имотната мафия. Законът предвиждаше и кадастрална карта, и имотен регистър. Кадастралната карта е почти готова, но имотният регистър не съществува ефективно”, обясни тя. И допълни: „Не може в горски фонд да се появят 100 апартамента и никой да не реагира. Това е първата червена лампа”.

Кирил Петков публикува съвети към кабинета "Радев" как да опази народните пари от хитреци

Бившият съпредседател на "Продължаваме промяната (ПП) и експремиер Кирил Петков отправи редица предупреждения по отношение основно на бюджета към правителството на Румен Радев в пространна публикация във "Фейсбук", цитиран от news.bg. Той посочва, че надеждата му е да помогне да се вземат правилните решения, което все още е съвсем възможно.

Богдан Милчев: Договорите за мантинелите са сключени в последния ден на Шишков като служебен министър

Аз съм експерт по управление на риска. За да изберем каква мантинела да се постави, е необходимо да се направи оценка на риска. Бетонните ограждения не са универсално решение. Навсякъде се работи по методология. Това заяви директорът на Института по пътна безопасност Богдан Милчев в предаването „Офанзива” по Нова нюз. Той коментира зачестилите тежки катастрофи в страната.

Вигенин: Зеленият преход ще бъде успешен само ако е справедлив

„Преходът към климатична неутралност е обща европейска цел. Но той ще бъде успешен само ако е справедлив. За много държави от Централна и Източна Европа зеленият преход все още се свързва с по-високи разходи, несигурност и риск за индустрията и заетостта.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин по време на кръгла маса в Брюксел, посветена на предстоящата ревизия на Директивата за търговия с емисии (ETS).

В ареста остава шофьорът, причинил катастрофата край Мездра, при която загинаха две деца

Окръжният съд във Враца постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за шофьора, обвинен в причиняването на смъртта на момче и момиче при катастрофа край Мездра, предават от БТА. Той е обвинен, че при управление на лек автомобил е нарушил правилата за движение по пътищата, като е шофирал с повече от разрешените 40 км/ч и е навлязъл в насрещното платно, вследствие на което е причинил пътнотранспортно произшествие с две жертви.

Предвиденото от закона наказание за това престъпление е минимум 10 години лишаване от свобода се посочва в съобщение на Врачанския окръжен съд, изпратено до медиите. Според съда съществува реална опасност обвиняемият да извърши престъпление, като тази опасност не се извежда единствено от тежестта на обвинението или от обществения отзвук на случая, а от конкретни данни за личността му, поведението му като водач и механизма на деянието.

В съдебната зала днес присъстваха близки на обвиняемия, които не направиха коментар. Самият Д. Т. също не коментира пред медиите.

Калфин: Сега плащаме цената на няколко години безотговорно управление на държавните финанси

Предложеният Бюджет 2026 не носи изненади, тъй като отразява развитието на публичните финанси през първата половина на годината и следва да осигури финансирането до края на тази година. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS бившият вицепремиер и настоящ директор на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд Ивайло Калфин.

„Не съм изненадан от параметрите, защото сме в средата на годината. Това е бюджет, който трябва да отрази какво се е случило през първата половина на годината и да осигури финансирането до края ѝ. Надали което и да е правителството ще има свободата да реализира политиките, които смята за необходими. Проблемът е, че сега плащаме цената на няколко години абсолютно безотговорно или некадърно управление на държавните финанси“, подчерта той.

По думите му в актуалния бюджет не могат да се очакват нови политики, тъй като те трябва първо да бъдат подготвени чрез законодателни промени. „Започва втората половина на годината. Политиките първо трябва да бъдат подготвени, да се приемат законодателни промени и след това те да намерят отражение в бюджета. Не става обратното. Много по-интересни ще бъдат следващите бюджети на това правителство - те ще покажат какво действително то иска да промени“, изтъкна Калфин.

Хаджигенов: Радев и Гълъб Донев не управляват никак. Това е Борисов в чистия му вид няколко години по-късно

Адвокат Николай Хаджигенов бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира параметрите по проектобюджета за 2026 година, представени от финансовия министър Гълъб Донев. Хаджигенов направи и анализ на актуалната вътрешнополитическа ситуация с акцент върху работата на правителството на Румен Радев до този момент.

Крум Зарков: Ще направим оценка на кабинета "Радев" след стотния му ден

БСП ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на правителството.

Две катастрофи за часове в София, коли се обърнаха на бул. „България“ и на бул. „Шипченски проход“

Две катастрофи станаха на ключови места в София в рамките на няколко часа. При единия инцидент автомобил се обърна по таван на бул. „Шипченски проход“, а при другия – на бул. „България“, пострада 58-годишна жена, съобщават от dariknews.bg

Бившата полицайка Симона Радева вече е в Сливенския затвор

Бившата полицайка Симона Радева вече е в Сливенския затвор. Информацията беше потвърдена от Министерството на правосъдието, след като вчера тя е била задържана и конвоирана до мястото за лишаване от свобода, съобщават от БНТ

Там Радева ще изтърпява ефективната си присъда от 3 години и 6 месеца при първоначален общ режим. Наказанието ѝ бе наложено от Софийския градски съд преди седмица по обвинение за лично укривателство.

Асен Василев: Как пък веднъж не направиха "техническа грешка" и да дадат повече пари за майчински и детски?

65 милиона повече в бюджета за издръжка на ВСС било "техническа грешка":

ВСС - техническа грешка,

КЕВР - техническа грешка,

АЯР - техническа грешка.

Как пък веднъж не направиха "техническа грешка" и да дадат повече пари за майчински и детски?

Ивайло Мирчев: Надявам се, че има разум в МС да преразгледат какво са сътворили. Това не е бюджет на реформите

През 2023 г. заедно с колегата депутат Мартин Димитров влизаме в контакт с Министерството на финансите, загрижени за бюджета. Тогава екипът беше същия - Росица Велкова, Людмила Петкова в МФ, и Гълъб Донев като служебен премиер. Казват ни - нещата са много зле, дефицитът е 6-7%. Питаме - може ли да видим числата, казаха - общо ще ви ги представим - неплатени фактури, скрити разходи, същото като днес. След това служебният министър на финансите Росица Велкова каза, че държавата е пред фалит, а след няколко месеца редовното правителство приема бюджет с 3% дефицит, като годината финишира при 2%. Значи или този, който е правил разчета при 6-7% го е направил злонамерено, или Асен Василев като редовен финансов министър след това и т.нар. сглобка са били гениални. Истината е, че правителството на Николай Денков беше отговорно, за разлика от служебното на Гълъб Донев, което експлоатираше страховете на хората. Това коментира в ефира на Дарик радио Ивайло Мирчев по повод предложения от "Прогресивна България " проект на Бюджет 2026. Ето и още акценти от неговото интервю:

Деница Сачева: Този бюджет няма никаква философия и никаква цел. Давам му оценка 3

Този бюджет няма никаква философия и никаква цел. Няма случай в историята, някой чрез ограничаване на разходите, да е довел до развитие и да е имало успех”, давам му оценка 3. Това коментира в „Събуди се” по Нова телевизия Деница Сачева от ГЕРБ-СДС, цитирана от novini.bg

Министерство на отбраната: Четири от американските самолети отпътуваха от летище „Васил Левски”

Четири от американските самолети на летище „Васил Левски” са отлетели, за останалите предстои поетапно да отпътуват от понеделник. Това съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от Нова телевизия.

В края на май Министерският съвет прие решение, с което удължи до 30 юни 2026 г. престоя на територията на страната на до 15 самолета на Военновъздушните сили на САЩ, както и на обслужващия ги личен състав и оборудване.

Андрияна Татарова: Това е измислен конфликт на интереси, свързан с опит за отнемане на два етажа от НДК

„Разбрахме вчера от медиите, че от 24 юни съм освободена от поста изпълнителен директор на НДК“, каза в „Тази събота“ по bTV Андрияна Татарова.

Софийска районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, където стана катастрофата с камион в района на Мало Бучино

Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на състоянието на пътя, по който на 25.06.2026 г. стана катастрофата с камион в района на село Мало Бучино. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата, цитирани от БНТ.

На 26.06.2026 г., в Софийската районна прокуратура беше докладвано от СДВР престъпление по чл. 343, ал. 1, б. "а" вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. В хода на разследването до момента е извършен оглед на местопроизшествието и са разпитани свидетели.

Владислав Горанов за Бюджет 2026: Очаквахме по-амбициозни промени, които да нормализират фискалната рамка

Проектобюджетът за 2026 г. е можел да бъде значително по-реформаторски и да постави основите на по-бърза фискална консолидация. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на финансите Владислав Горанов в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", цитиран от novini.bg. Той отправи критики към философията на финансовата рамка и предупреди, че отлагането на необходимите мерки ще направи реформите още по-трудни.

По думите му оправданието, че сегашното управление единствено продължава политиките на предшествениците си, има своите граници:

Гълъб Донев: Това не е бюджетът, който обществото очакваше, а бюджетът, който реалността налага

Проектобюджетът за 2026 година не е бюджетът, който обществото очакваше, а бюджетът, който реалността налага. Това заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, цитиран от novini.bg. Донев подчерта, че основните политики на настоящото управление ще намерят отражение едва в бюджета за 2027 година

"Хората очакваха и все още очакват съвсем друг, по-радикален бюджет – бюджет, който да върне нормалността в държавните финанси. Но трябва да си дадем сметка, че сме в края на юни. Този бюджет не започва от 27 юни или от 1 юли, а се изпълнява още от 1 януари. До 7 май страната беше управлявана от две различни правителства, които освен че изпълняваха удължителния закон за бюджета, взеха и решения, натоварили бюджета с над 1,1 млрд. евро допълнителни разходи. Всичко това трябва да бъде платено през бюджета за 2026 година", поясни Донев.

До 12 юли от Румъния до полигон „Ново село“ и обратно ще се придвижват чуждестранни военнослужещи за участие в учение

От днес до 12 юли предстои периодично преминаване на военнослужещи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО „Alliance Wall Exercise“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

Парламентът с ключови промени в съдебния закон, сблъсъци за бюджета ОБЗОР

Народното събрание прие окончателно на второ четене мащабни изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Scorpions, фестивали и кулинарни празници завладяват България

Днешният съботен ден предлага изключително богата палитра от културни, музикални и кулинарни събития в цялата страна.

Първи протест срещу Радев пред МС тази вечер

Първата организирана демонстрация срещу управлението на държавния глава и неговия кабинет е насрочена за днес, 27 юни 2026 г., от 18:30 ч. пред Министерския съвет в столицата. Събитието се организира в социалните мрежи и цели да изрази общественото недоволство от настоящата политическа линия в страната.

27 юни 1913 г. Румъния обявява война на България

На 27 юни 1913 г., по време на Междусъюзническата война Румъния обявява война на България. Близо половин милионна румънска армия прекосява р. Дунав, и възползвайки се от оголения български тил, достига на 30 км от София. Дни по-рано война на България са обявили Гърция и Сърбия.