"Защо не започнем да воюваме истински? Руски хардлайнери нахъсват президента Путин да унищожи Украйна"

Руските хардлайнери, разгневени от украинските удари с дронове и разочаровани от това, което смятат за провалено обещание на САЩ да посредничат за край на войната при изгодни за Москва условия, призовават президента Владимир Путин да се откаже от дипломацията и да премине към ескалация, съобщава "Ройтерс".

Призивите за по-твърди мерки не са новост. Националистически настроени гласове отдавна настояват за пълна мобилизация, унищожаване на правителствения квартал в Киев, ликвидиране на президента Володимир Зеленски и удари по европейски заводи за производство на дронове. Някои от тези "ястреби" дори призовават Кремъл да обмисли използването на тактическо ядрено оръжие.

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Но украинските удари дълбоко в руска територия този месец - срещу Москва, Санкт Петербург и Крим, както и това, което Русия определи като две смъртоносни атаки срещу пътнически автобуси - засилиха и изостриха тези призиви.

Според анализатори все по-острата реторика отразява нарастващото безпокойство от мащаба и ефекта на украинските атаки с дронове, както и по-широкия дебат за това как Русия - с огромната си територия - може да се защитава, като същевременно продължава да преследва военните си цели във войната, която започна през 2022 г.

"Какво още трябва да се случи, за да започнем да воюваме истински? Войната означава победа на всяка цена. Украинците са във война, затова използват всичко, с което разполагат", заяви националистическият магнат Константин Малофеев, след като украински удар подпали московска петролна рафинерия миналата седмица.

"Защо не използваме ядрените оръжия, които нашите предци разработиха и натрупаха с цялата мощ на държавата именно за подобни ситуации?", попита той.

Призиви за отказ от мирните преговори

Някои националистически коментатори призоваха Москва да възприеме това, което те определят като успешната военна и дипломатическа тактика на Иран спрямо Съединените щати. Блогът "Обсебени от войната", който има над 650 000 последователи, призовава големите украински градове да бъдат направени необитаеми чрез масирани бомбардировки. Други смятат, че е настъпил моментът Русия да се откаже от мирните преговори с посредничеството на САЩ и да се насочи към пълното унищожаване на украинската държава.

"Началото на системните въздушни удари на (украинската) хунта срещу Москва би било невъзможно без зелена светлина от Вашингтон. А защо Тръмп даде такава зелена светлина на Зеленски? Отговорът е много прост - Иран държеше Тръмп в шах и го принуди да подпише унизително споразумение", заяви националистическият блогър Юрий Баранчик, който има близо 90 000 последователи.

"Сега той трябва бързо да си го изкара на някого... Така че нямаме избор - или ние ще надделеем над Тръмп, или той ще надделее над нас", написа Баранчик в Telegram.

Източници, близки до Кремъл, твърдят, че Путин може да си позволи да търпи подобна реторика. Той стои начело на строго контролирана политическа система, градена в продължение на 26 години, а националистическите блогъри трябва да се съобразяват с определени правила.

Според анализатори обаче подобни изявления все пак могат да усложнят процеса на вземане на решения, като нагнетяват обществените настроения и повишават очакванията за по-мащабна военна кампания, въпреки че Москва все още иска да остави отворена вратата за евентуално дипломатическо решение.

Кремъл устоява на натиска на "ястребите"

Засега Кремъл устоява на призивите на хардлайнерите да прекрати преговорите, въпреки че трима високопоставени представители на руското правителство тази седмица заявиха, че разговорите със Съединените щати не са довели до резултат и обвиниха Вашингтон, че не е изпълнил предложенията за мир, направени на миналогодишната среща между Путин и Тръмп в Аляска.

Путин избягва да подкрепи най-крайните предложения на националистите, въпреки че през април руското министерство на отбраната демонстративно публикува адресите на заводи в няколко европейски държави, за които твърди, че произвеждат дронове за Украйна, в очевиден сигнал, че те могат да станат потенциални цели.

Миналия месец руското външно министерство също даде знак за възможна ескалация, като обяви, че Москва възнамерява да нанася "системни удари" по военни цели в Киев. Последваха по-масирани въздушни атаки, включително такава, при която беше повреден хилядолетен манастир в украинската столица.

Засега изглежда, че Путин е уверен в настоящата стратегия. Във вторник той заяви пред възпитаници на военни академии, че Русия е близо до превземането на град Костантиновка в Източна Украйна като част от настъплението си за установяване на контрол над Донбас.

Той посочи и че политическите сили в Европа, които са настроени враждебно към Русия, вероятно ще бъдат изместени от техни съперници, които според него са по-разумни.

"Онези, които искат да възстановят нормалните отношения с нас и да сложат край на тази безкрайна политика на стремеж към стратегическото поражение на Русия, набират сила", изтъкна Путин. "В крайна сметка всичко ще се нареди".