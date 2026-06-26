Новини
Свят »
Русия »
Защо не започнем да воюваме истински? Руски хардлайнери нахъсват президента Путин да унищожи Украйна
  Тема: Украйна

Защо не започнем да воюваме истински? Руски хардлайнери нахъсват президента Путин да унищожи Украйна

26 Юни, 2026 16:35 3 103 159

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • крим-
  • ракети-
  • дронове-
  • константин малофеев

Националистически настроени гласове отдавна настояват за пълна мобилизация, унищожаване на правителствения квартал в Киев, ликвидиране на президента Володимир Зеленски и удари по европейски заводи за производство на дронове

Защо не започнем да воюваме истински? Руски хардлайнери нахъсват президента Путин да унищожи Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Руските хардлайнери, разгневени от украинските удари с дронове и разочаровани от това, което смятат за провалено обещание на САЩ да посредничат за край на войната при изгодни за Москва условия, призовават президента Владимир Путин да се откаже от дипломацията и да премине към ескалация, съобщава "Ройтерс".

Призивите за по-твърди мерки не са новост. Националистически настроени гласове отдавна настояват за пълна мобилизация, унищожаване на правителствения квартал в Киев, ликвидиране на президента Володимир Зеленски и удари по европейски заводи за производство на дронове. Някои от тези "ястреби" дори призовават Кремъл да обмисли използването на тактическо ядрено оръжие.

Още новини от Украйна

Но украинските удари дълбоко в руска територия този месец - срещу Москва, Санкт Петербург и Крим, както и това, което Русия определи като две смъртоносни атаки срещу пътнически автобуси - засилиха и изостриха тези призиви.

Според анализатори все по-острата реторика отразява нарастващото безпокойство от мащаба и ефекта на украинските атаки с дронове, както и по-широкия дебат за това как Русия - с огромната си територия - може да се защитава, като същевременно продължава да преследва военните си цели във войната, която започна през 2022 г.

"Какво още трябва да се случи, за да започнем да воюваме истински? Войната означава победа на всяка цена. Украинците са във война, затова използват всичко, с което разполагат", заяви националистическият магнат Константин Малофеев, след като украински удар подпали московска петролна рафинерия миналата седмица.

"Защо не използваме ядрените оръжия, които нашите предци разработиха и натрупаха с цялата мощ на държавата именно за подобни ситуации?", попита той.

Призиви за отказ от мирните преговори

Някои националистически коментатори призоваха Москва да възприеме това, което те определят като успешната военна и дипломатическа тактика на Иран спрямо Съединените щати. Блогът "Обсебени от войната", който има над 650 000 последователи, призовава големите украински градове да бъдат направени необитаеми чрез масирани бомбардировки. Други смятат, че е настъпил моментът Русия да се откаже от мирните преговори с посредничеството на САЩ и да се насочи към пълното унищожаване на украинската държава.

"Началото на системните въздушни удари на (украинската) хунта срещу Москва би било невъзможно без зелена светлина от Вашингтон. А защо Тръмп даде такава зелена светлина на Зеленски? Отговорът е много прост - Иран държеше Тръмп в шах и го принуди да подпише унизително споразумение", заяви националистическият блогър Юрий Баранчик, който има близо 90 000 последователи.

"Сега той трябва бързо да си го изкара на някого... Така че нямаме избор - или ние ще надделеем над Тръмп, или той ще надделее над нас", написа Баранчик в Telegram.

Източници, близки до Кремъл, твърдят, че Путин може да си позволи да търпи подобна реторика. Той стои начело на строго контролирана политическа система, градена в продължение на 26 години, а националистическите блогъри трябва да се съобразяват с определени правила.

Според анализатори обаче подобни изявления все пак могат да усложнят процеса на вземане на решения, като нагнетяват обществените настроения и повишават очакванията за по-мащабна военна кампания, въпреки че Москва все още иска да остави отворена вратата за евентуално дипломатическо решение.

Кремъл устоява на натиска на "ястребите"

Засега Кремъл устоява на призивите на хардлайнерите да прекрати преговорите, въпреки че трима високопоставени представители на руското правителство тази седмица заявиха, че разговорите със Съединените щати не са довели до резултат и обвиниха Вашингтон, че не е изпълнил предложенията за мир, направени на миналогодишната среща между Путин и Тръмп в Аляска.

Путин избягва да подкрепи най-крайните предложения на националистите, въпреки че през април руското министерство на отбраната демонстративно публикува адресите на заводи в няколко европейски държави, за които твърди, че произвеждат дронове за Украйна, в очевиден сигнал, че те могат да станат потенциални цели.

Миналия месец руското външно министерство също даде знак за възможна ескалация, като обяви, че Москва възнамерява да нанася "системни удари" по военни цели в Киев. Последваха по-масирани въздушни атаки, включително такава, при която беше повреден хилядолетен манастир в украинската столица.

Засега изглежда, че Путин е уверен в настоящата стратегия. Във вторник той заяви пред възпитаници на военни академии, че Русия е близо до превземането на град Костантиновка в Източна Украйна като част от настъплението си за установяване на контрол над Донбас.

Той посочи и че политическите сили в Европа, които са настроени враждебно към Русия, вероятно ще бъдат изместени от техни съперници, които според него са по-разумни.

"Онези, които искат да възстановят нормалните отношения с нас и да сложат край на тази безкрайна политика на стремеж към стратегическото поражение на Русия, набират сила", изтъкна Путин. "В крайна сметка всичко ще се нареди".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 49 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 нахъсват президента Путин да унижи

    21 44 Отговор
    джафкащите псета по Русия
    като ги пратят да бачкат безплатно в сибир

    16:39 26.06.2026

  • 3 Руски

    43 48 Отговор
    го вна

    Коментиран от #111, #119

    16:39 26.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Летец Пешеходец

    52 86 Отговор
    Пробвайте. От Кремъл и Москва, няма да остане камък върху камък. Украинците досега, за разлика от руските примитиви, насочват ударите си изключително срещу обекти със стратегическо значение. Цялата тази "героична" риторика е за вътрешна употреба. Дори дебилите в Кремъл ясно съзнават, че нямат нито ресурсите, нито хората да постигнат победа. Само ще ускорят собственият си край. Кирило Буданов им го каза в прав текст, още преди години.

    Коментиран от #22, #83

    16:40 26.06.2026

  • 6 Хайо

    64 26 Отговор
    Зсщото ако войната свърши бързо ,Европа ще се измъкне .Целта е Европа да затъне и на русия не и трябва територията западна Украйна.Трябва да я остави на Европа да я подържа икономически ,без право да чужди войски и да затъне още повече в блатото .На Русия не й е нужна западна Украйна .

    16:40 26.06.2026

  • 7 Цвете

    33 47 Отговор
    Я, КАКВА БИЛА ОБСТАНОВКАТА В РУСИЯ, ХАРДЛАЙНЕРИ ДАВАТ АКЪЛ? МИСЛЕТЕ С ДВЕТЕ СИ ГЛАВИ, АКО ТОВА СЕ СЛУЧИ, КАКВО БИ МОГЛО ДА ПРЕЛЕТИ И КАЦНЕ В ЦЕНТЪРА НА КРЕМЪЛ ?! ПОСМОТРИМ.✈️

    Коментиран от #16

    16:40 26.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Загинаха

    35 25 Отговор

    До коментар #1 от "Дръндрън":

    3 000 000 украинци

    Коментиран от #18

    16:41 26.06.2026

  • 10 Молете се

    51 34 Отговор
    за Путин, защото след него ще е някой нов Сталин. И по- бързо да приключва тази измислена държава Украйна, която като черна дупка изсмуква ресурсите на запада. И нашите включително.

    Коментиран от #64

    16:41 26.06.2026

  • 11 Тогава няма да е СВО

    40 8 Отговор
    а ще е война!

    16:41 26.06.2026

  • 12 Отношението към Украйна

    44 29 Отговор
    е прекалено меко. Трябва да бъде превърната в наковалня и удряна с големия чук а не само да пляскат розови дупета с лопатки и на тях да им става гот.

    16:41 26.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Абе да попитам

    39 31 Отговор
    Защо всички дето искат Русия да почне да воюва истински руски пропагандисти, русофили, възложденци, Радев, не са на фронта и не воюват истински, ами са на компа и питат, защо не воюват истински?

    Коментиран от #24, #33, #38, #43

    16:42 26.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Почвайте

    20 29 Отговор
    Тогава украинците няма да бият само по логистиката.Питер💥, Москва💥, Кремъл 🔥.

    16:43 26.06.2026

  • 18 Дръндрън

    27 13 Отговор

    До коментар #9 от "Загинаха":

    Е, хубаво, ако сте избили цялата Украинска армия, толкова ли сте кьопави, че не сте превзели цяла Украйна ?!
    Внимавайте с лъжите си, че яко се оплитате !

    16:44 26.06.2026

  • 19 Санде Глухия

    10 12 Отговор
    Тия Пиздоглазите приличат на ... импотентни дръти Педрили дека се надъхват да..
    ЛАШ кат цела нощ...млади моми...
    Ееееедехееее
    Абе...Сакат ама... Не моат,... пе деругите
    Ееееедехееее

    Коментиран от #31

    16:44 26.06.2026

  • 20 Хайо

    30 27 Отговор
    Украйна няма сили да издържи до 30 август .Нещата отиват на зле и ще се срине .Това ,че успеят с помощта на американци и англичани да пращат някой и друг дрон по русия е вик на отчаянието .Вземете погледнете картата на воените действия и казана в който се намира украинската армия и ще видите за какво става въпрос .Но тук в този сайт и мало и голямо и учило и недоучило пише глупост след глупост .

    16:44 26.06.2026

  • 21 Запада нали това иска

    27 15 Отговор
    Провокира Русия, после оле мале!

    16:44 26.06.2026

  • 22 604

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "Летец Пешеходец":

    Да воюваш не кът дъ си акъаш в памперсъ!

    Коментиран от #156

    16:45 26.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Смотльо,

    29 15 Отговор

    До коментар #14 от "Абе да попитам":

    И що такива като теб не са фронта да помагат на демокрацията и Украйна ? Русия не приканва никой да ходи да воюва за нея ,Украйна го прави .Путин не е тръгнал да проси пари ,Зеленски го прави .

    Коментиран от #42, #46, #97

    16:46 26.06.2026

  • 25 наред

    5 3 Отговор
    И всички които казват целеуказването на украйна

    16:46 26.06.2026

  • 26 Истината

    17 14 Отговор
    Водещи митове и легенди за съхраняване на психическото здраве и малкото останало достойнство на руснаците - 1. Ние още не сме почнали да воюваме и 2. Воюваме срещу НАТО !!!

    16:47 26.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ами

    20 25 Отговор
    Има ред причини поради които Русия действа твърде меко.
    Първата причина е че Путин е твърде хуманен.
    Втората е, че Путин не иска да унищожи запада, а само
    да го изтощи да такава степен че вече да не е фактор.
    И трета, е че на Путин му трябват военопленици а не трупове.

    Коментиран от #34, #51, #145

    16:47 26.06.2026

  • 29 Трол

    3 3 Отговор
    Всеки уважаващ себе си геймър иска да види много ракети и дронове в полет и от двете страни.

    16:47 26.06.2026

  • 30 444444

    4 3 Отговор
    "Защо не започнем да воюваме истински?"
    Защото когато имаш силен и скъп футболен отбор и постянно се опитваш да направи равен с противник,
    който не е толкова силен, но е достатъчно мобилизиран накрая губиш. Няма зачение колко ти струват футболистите, колко напред си в класирането, че си играл с резервния състав и други подобни, губиш, а във войната и живота се гледа крайния резултат.Загубил си падаш в класацията.

    16:48 26.06.2026

  • 31 Цеко Бомбандировача

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Санде Глухия":

    Лап Чай У Йотт бре горноджумайски хъесосс ,кво ми пелтечиш ,мррршоо !

    16:48 26.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Това кога ще стане?

    3 10 Отговор

    До коментар #28 от "Ами":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    Коментиран от #40, #44, #48

    16:50 26.06.2026

  • 35 Сатана Z

    13 9 Отговор
    Как така нито един жълтопаветен лумпени начело с Ивайло Мирчев с късото чело не замина за Краматорск да воюва с Русия?

    16:50 26.06.2026

  • 36 Само че

    12 12 Отговор
    Украйна воюва истински, а Русия не може

    16:51 26.06.2026

  • 37 Начи...

    6 10 Отговор
    Тия ...Хардлайнаре..са същите мякащи монголски пен ДЕЛЕ кат ЦАЛИВАЧА на КУ РАна -
    Фу,лиращи памперсите СТАРУХИ, со меки китки и напикаващи си обущата пе ДАЛЕ!
    2 Милиона човекоподобни монголья Фира и...ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД?!?
    Хехехехехехе

    Коментиран от #47

    16:51 26.06.2026

  • 38 Сила

    10 4 Отговор

    До коментар #14 от "Абе да попитам":

    Чемодан ,вокзал ,Украйна !

    16:51 26.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Това ще стане

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Това кога ще стане?":

    Когато заровиш децата си в 2метрова дупка.

    16:52 26.06.2026

  • 41 к0к0рч0 💋🍌

    4 2 Отговор
    какво е хардлайн1ри ?

    16:52 26.06.2026

  • 42 Ол1гофрен,

    8 7 Отговор

    До коментар #24 от "Смотльо,":

    Колко идиота след поканата от Путин преди 2 години взеха руски паспорти?В Европа май било по-добре.

    Коментиран от #50, #62

    16:52 26.06.2026

  • 43 Лука

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Абе да попитам":

    Много питаш Гриша ,лесно е -лапуркай го с много плюнка .

    16:53 26.06.2026

  • 44 Смотльо,

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Това кога ще стане?":

    До месец когато вече си го преварил.

    16:53 26.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Славков

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Начи...":

    Лапуркай бре ,кюстендилски лепилар ,кво ми се правиш на отворенгяс !

    16:54 26.06.2026

  • 48 Ами

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "Това кога ще стане?":

    Внимавай какво си пожелаваш,
    защото може да се сбъдне.
    Ако следващия е някой като Митя,
    за доста народ може и да няма утре.

    16:54 26.06.2026

  • 49 Заядлив

    4 6 Отговор
    Май наистина Путин унищожава Русия щом не предприема крайни мерки. В момента тя воюва с всички европейски държави и САЩ, които имат и подкрепата Канада и Австралия. Няма как да ги победи с този начин на военни действия. Времето е в минус за руснаците. Един срещу всички - само Атомът е спасението за Русия. Или краят и. Поне вероятност има за успех. Но чакането е краят за Русия. Милиони демократични хиени чакат да оглозгат по парченце от тази огромна страна.

    16:54 26.06.2026

  • 50 Смотльо,

    15 6 Отговор

    До коментар #42 от "Ол1гофрен,":

    Никога не е канил никой да воюва .Аз съм в Москва от 1996 ,никой не ме в дърпал по улиците и да ме води на фронта ,но от другата страна която защитаваш е ежедневие .

    Коментиран от #55, #87, #103

    16:55 26.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ол1гофрен,

    4 6 Отговор

    До коментар #50 от "Смотльо,":

    Отвъд Москва си.

    16:56 26.06.2026

  • 56 Ако излезе вярно,че...

    8 7 Отговор
    ...Генерал ,,Армагедон"(Суровикин),се завръща на бойното поле,може и да станат нещата...!
    Иначе,с тия до сегашни заспали охлюви,като нищо Русия ще бъде погребана...

    Коментиран от #74

    16:56 26.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Вацев

    7 7 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    16:57 26.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Иван Венков

    6 5 Отговор
    Проблемът на Русия е в самата подмазваческа и коленопреклонна система на отношения между Путин и военните. Всички се страхуват от Президента, мазнят се, дават му фалшиви позитивни доклади, следят се един друг, подливат си вода взаимно. Точно заради такива доклади генерал Беседа, който заблуди Путин, че украинците ще се предадат много лесно и няма да има съпротива сега лежи в затвора.
    Сега четете внимателно: Русия имаше напълно реален шанс да превземе Киев и да приключи войната за 2 седмици в 2022 г. Тогава нямаше дронове, нямаше ИИ, нямаше роботи и пр. Но този шанс беше пропилян заради горното, което ви обясних.
    И сега какво? Заради о.ирането тогава, сега се навиват взаимно да почнат да думкат с ядрено оръжие? Това няма да реши нищо, но ще задълбочи всичко.

    Коментиран от #85

    16:58 26.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 6 Отговор

    До коментар #42 от "Ол1гофрен,":

    Точен сте господине ✌️.Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за отговора!

    16:59 26.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Румен Решетников

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Молете се":

    Верно?
    А ако след Хаяско I-ви дойде нов Горбачов? М?

    17:01 26.06.2026

  • 65 ИВО

    6 10 Отговор
    Русия е ясна.Свършена е.

    Коментиран от #66, #93

    17:01 26.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Руснята

    6 8 Отговор
    няма сили за водене на пълномащабна война.Тя не успя да доведе до край дори една СВО.Русия я чака апокалипсис.

    Коментиран от #75, #76, #137

    17:05 26.06.2026

  • 69 Звездоброец

    2 5 Отговор
    Ако така направят - бързо и безвъзвратно "ще се удавят" !

    17:05 26.06.2026

  • 70 Шайбу

    6 7 Отговор
    кажете на тези кпетени, че тогава от Москва ще остане една дупка, и тези опечени прасета.

    17:05 26.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Макробиолог

    9 3 Отговор
    Хубавото е че имаме поне армия от разбирачи.Да използва Путин ТЯО ,верно ли вярвате?Той дори не използва 1/10 от авиацията си,далекобойната артилерия и ракетния арсенал да срине мостовете,тунела с Полша и пристанищата на Черно море и някои руснаци с право се питат защо.

    17:06 26.06.2026

  • 73 Адрес 4000

    5 6 Отговор
    Да да тъпата теза че те все още видиш ли не били почнали да воюват истинки
    И да сме благодарни че не бил друг на мястото на хуманиста путин
    Айде у киреча рашистки хлебарки

    17:06 26.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Това са безспорни

    2 4 Отговор

    До коментар #68 от "Руснята":

    Факти.

    Коментиран от #78

    17:06 26.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ами

    7 4 Отговор
    Пробвайте.Адът от Европа и Америка ще се стовари в кочината ви.

    17:10 26.06.2026

  • 81 мръсник

    6 6 Отговор
    Горбачов, елцин, путин. Либерална предателска сган. След като народа го търпи това джудже вече 26 г, значи заслужава съдбата си. Путин ще подпише позорен мир.

    17:11 26.06.2026

  • 82 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    2 6 Отговор
    АМИ НЯМАМЕ СРЕДСТВАТА

    ДА ВОЮВАМЕ ИСТИНСКИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    МАТРИАЛА Е КАЛПАВ

    МАТРИАЛА.

    СЪС ПИЯНДУРНИЦИ
    НА ВОЙНА НЕ СЕ ХОДИ.

    Коментиран от #84

    17:12 26.06.2026

  • 83 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Летец Пешеходец":

    Изобщо не си наясно четеш лъжливи новини.Това дето си мислиш е практически невъзможно ударите им са успешни защото територията е голяма.

    17:14 26.06.2026

  • 84 Нема лошо

    4 2 Отговор

    До коментар #82 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Ама що опряха до глупака да троли? 😄

    17:14 26.06.2026

  • 85 Ами

    9 7 Отговор

    До коментар #60 от "Иван Венков":

    Дори и сега Русия може да приключи окраина
    ако не за няколко дни, то за няколко седмици.
    И това е ясно на една част от западняците.
    Но Русия не го прави, не защото не може, а защото не иска.
    Окраина е просто терен на който Русия изтощава запада.
    И на запад вече осъзнават това.

    Коментиран от #94

    17:15 26.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 До страхливеца

    4 5 Отговор

    До коментар #50 от "Смотльо,":

    Такива ли сне всички в Москва прости и невъзпитани, а пък и лъжци? Какви бяха тия севернокорейци, ами негри и непалци? Ами що Путин иска помощ от ОДКБ?


    А ти знаеш ли, че извън Москва има и друго Русия?

    17:16 26.06.2026

  • 88 Хардлайнерите да убият жужето

    1 8 Отговор
    Да поемат властта те и да пратят атома по жермания ватикана охраина шфеицария и франциа

    17:17 26.06.2026

  • 89 как защо

    5 8 Отговор
    Защото нямате нито човешкия,нито материалния ресурс.Вие сте измислена федерация,излязла от руините на Монголската Империя и никой,никога не ви е смятал за част от човешката цивилизация.

    Коментиран от #95

    17:17 26.06.2026

  • 90 Тома

    7 4 Отговор
    После като пиша че трябва на Путин да целувате краката се сърдите

    17:17 26.06.2026

  • 91 Величко

    8 4 Отговор
    Дааа ... , и аз съм съгласен , че трябва да се действа малко по - твърдо ... ! Стига са ги глезили тези гадюхи ... Трябваше вече да са на полската граница ! Време е да ги изпържат !

    17:17 26.06.2026

  • 92 хаха

    6 10 Отговор
    Ще унищожат те... ХАХАХА

    Я сте посегнали на ядрено оръжие, я нищо няма да остане от вас! Първите които ще ви омачкат (с целия Сибир) ще са китайците. Прошляци алкохолизирани.

    Коментиран от #96, #98, #113

    17:17 26.06.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 хаха

    4 5 Отговор

    До коментар #89 от "как защо":

    Те "човешки матриал" вече нямат. Затова нападнаха Украйна (с цел да я превземат за 3 дена).
    Защото Украйна беше 40 млн. Ватенките отдавна са сгънали с демографията си.

    17:19 26.06.2026

  • 96 ХА ХА

    3 4 Отговор

    До коментар #92 от "хаха":

    Тихоо!Тихо вее педдд далл ,китайците не са те упълномощили да говориш от тяхно име !

    17:19 26.06.2026

  • 97 Пак да попитам

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "Смотльо,":

    Точно Путин ходи да се моли да продава газ на Европа пак. Много ви е жалка пропагандата.

    Как е бензинът в Москва?

    Коментиран от #121

    17:19 26.06.2026

  • 98 Какво ЯО бе дечко

    5 3 Отговор

    До коментар #92 от "хаха":

    Това не е игра на компа. И деца опростачи фашизма, също като през ВСВ.

    17:19 26.06.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 азз

    8 5 Отговор
    Крайно време е Вовата да им тресне два-три ореха и да се свърши с тая нагла и крадлива напаст.....

    Коментиран от #105

    17:20 26.06.2026

  • 101 ZА ПОБЕДУ!

    6 4 Отговор
    И АЗ СЪМ ЗА ЕСКАЛАЦИЯ!
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, П. Т К А ви М . Й Н А!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
    P.S.
    Б€ЗРОДНИТ€ ни €вро-атлантици НА ПРАКТИКА $а туркофили!

    Коментиран от #133

    17:21 26.06.2026

  • 102 гост

    4 4 Отговор
    отстрани изглеждаше че руснаците воюват истински, а пък се оказва че не са воювали, т.е. какво са правили досега?

    17:21 26.06.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Православные славянские hardliners

    5 6 Отговор
    искат от Владимир Владимирович да изтрие от лицето на земята братска славянска православна Украйна заедно с народа ѝ. Така Русия ще получи в съседство радиоактивна пустиня. По пътя на логиката можем да предположим, че следващата крачка трябва да е унищожението на света. Правете си извода за каква морална и интелектуална деградация става въпрос.

    Коментиран от #108, #109, #114

    17:22 26.06.2026

  • 107 Миролюб Войнов,аналитик

    4 5 Отговор
    Вчера Яков Кедми го каза ,но кой да слуша ,тотално бомбене на воданапорните кули на Куев и настава пълна суша и смрад до няколко дни ,а ако не се оправят ,взривяне на стените на язовира ☝️😬 !

    Коментиран от #117

    17:23 26.06.2026

  • 108 Направили сме

    4 6 Отговор

    До коментар #106 от "Православные славянские hardliners":

    Тотална деградация и фашизъм е залял запада!

    17:24 26.06.2026

  • 109 Майор Деянов, на всеки километър

    4 4 Отговор

    До коментар #106 от "Православные славянские hardliners":

    Тихоо ! Тихо мррррр льооо,руснаците могат да ползват неутронни заряди които поразяват основно живата сила и радиацията пада много бързо !

    17:25 26.06.2026

  • 110 Смех

    6 6 Отговор
    Тези ли овчари на снимката щяха да воюват с НАТО?

    Коментиран от #116

    17:25 26.06.2026

  • 111 Мухахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Руски":

    Яж ги

    17:25 26.06.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Китайците няма да ги ударят

    5 5 Отговор

    До коментар #92 от "хаха":

    Просто другарят Си ще се обади на мъничкия си съсед и ще му направи предложение, на което няма да може да откаже. И за да не намери на сутринта в леглото си главата на любимия си кон, респективно външен министър, малкият Володя ще се подчини. Както набързо и тихичко си изтегли войските от Казахстан преди време.

    Коментиран от #125

    17:27 26.06.2026

  • 114 Не е вярно

    4 3 Отговор

    До коментар #106 от "Православные славянские hardliners":

    Всичко се случва заради долните англосакси

    17:28 26.06.2026

  • 115 А МОЧАТА?

    2 2 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #118, #122

    17:28 26.06.2026

  • 116 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 1 Отговор

    До коментар #110 от "Смех":

    Джен.Дърляците от Нато още не могат да си уточнят тоалетните и нямат запаси от лак 💅 за бойното поле 😂😂😂 .

    17:28 26.06.2026

  • 117 Яков Кедми е стар агент на КГБ,

    4 4 Отговор

    До коментар #107 от "Миролюб Войнов,аналитик":

    представящ се за антикомунистический еврей. А сега си допълва пенсията с хонорари.

    17:29 26.06.2026

  • 118 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 2 Отговор

    До коментар #115 от "А МОЧАТА?":

    А накрая успяха ли покрай "гаражите " да открият главата 🎃 на Сирски или бездомни кучета още я разкарват като топка за боулинг ?

    17:30 26.06.2026

  • 119 Европеец

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Руски":

    Не познаваш украинци и затова така си го написал...... Нахални, нагли, неблагодарни, безскрупулни-това са украинците, дали смърдат -не знам, но най-лошият народ от всички народи на бившия Съветски съюз...... Путин има здрави нерви, всеки друг на негово место, би приключил с Украйна-стратегията и тактиката му са непонятни за всички разумни хора..... Външната политика също е ужасяваща, за вътрешната мисля че е подобно положението, но да казват руснаците.... Четири години и половина излагация и унижение на Русия, заради либералния Путин, затова не само олигарсите, Много е обикновените хора искат Победа, а вече се съмнявам дали либералния Путин иска Победа.....

    17:30 26.06.2026

  • 120 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #94 от "Верно ли бе?":

    Вместо да четеш и слушаш западната пропаганда,
    прочети какво пишат и казват западните експерти.
    Защото един дето се мислеше за голямата работа и си
    слушаше пасторите и приятелите, сега се чуди какво да прави.

    Коментиран от #123

    17:31 26.06.2026

  • 121 Гаварит Масква

    5 5 Отговор

    До коментар #97 от "Пак да попитам":

    Бензина нет.
    Интернет нет.
    2 милиона мужика нет.
    Икономика нет.
    ЗАКРИВАЙ!

    17:31 26.06.2026

  • 122 А ГДЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #115 от "А МОЧАТА?":

    МърсУлата ,где Кая Калната балтийска шпрота ?

    17:31 26.06.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 тези закани за всеобщо унищожение

    2 1 Отговор
    издават комплекс за малоценност

    17:33 26.06.2026

  • 125 Суульоо

    3 2 Отговор

    До коментар #113 от "Китайците няма да ги ударят":

    Оакннн ,Си това лично на ухото ли ти го пошепна ?Съюз на Китай ,Русия ,Иран и Северна Корея срещу патравото натютю .Кое не разбра в случая ?

    17:34 26.06.2026

  • 126 Късият диктатор

    5 4 Отговор
    Направи Русия за смях пред целия свят .

    Коментиран от #132, #140

    17:35 26.06.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Атина Палада

    2 3 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #136

    17:36 26.06.2026

  • 129 Красимир

    4 2 Отговор
    Хард💩💩💩рите в Кремъл отдавна разбраха ,че Русия не може да победи Украйна .

    Коментиран от #141

    17:37 26.06.2026

  • 130 Молния!

    3 2 Отговор
    16 км монголска опашка във всички платна на Моста в бягство от Крим!
    Командващи ген. От фронта в Донбас с Поставени Условия на ху Йло, иначе Армията тръгва към кремля!
    Очаква се.. бягство на педофила към С.Корея

    Коментиран от #139

    17:37 26.06.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 А мен ми е смешно

    2 3 Отговор

    До коментар #126 от "Късият диктатор":

    как Русия отчая запада и опряха до глупаци да тролят срещу Русия. Ако това не е жалко, низнам. 😄

    17:38 26.06.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Това е безспорен

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Руснята":

    Факт.

    17:40 26.06.2026

  • 138 Констатация

    2 1 Отговор
    Нищо не може да направи диктаторчето.

    Коментиран от #144, #146

    17:41 26.06.2026

  • 139 Славков

    1 1 Отговор

    До коментар #130 от "Молния!":

    Лапуркай ,бре горноджумайски тръбар ,кво ми пелтечиш !

    17:41 26.06.2026

  • 140 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "Късият диктатор":

    Факт.

    17:42 26.06.2026

  • 141 Диди

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "Красимир":

    Красимире ,тииссе. рра 💩директно в усс ТаТа !

    17:42 26.06.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Рублевка

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Ами":

    Как ще се воюва го решава генералния щаб и президента, а не блогърите и пропагандата. Но е ясно, че най-голямата ядрена сила на планетата не може да бъде победена с дрончета и подпалване на пожари.

    17:45 26.06.2026

  • 146 Няма край путинското унижение

    1 1 Отговор

    До коментар #138 от "Констатация":

    Няма.Един наркоман го завря в кучи гАз.

    Коментиран от #151

    17:45 26.06.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Това е безспорен

    1 3 Отговор

    До коментар #146 от "Няма край путинското унижение":

    Факт.

    17:50 26.06.2026

  • 152 Планираща руска бомба 3000кг

    2 2 Отговор
    В Азовстал урките също дразниха с дрончета по 3кг, но когато руснаците удариха веднъж с 3000кг, не се наложи да повтарят. Азовците изпълзяха от мазетата като лалугери.

    17:51 26.06.2026

  • 153 Григор

    2 2 Отговор
    "Защо не започнем да воюваме истински? Руски хардлайнери нахъсват президента Путин да унищожи Украйна"
    Смятате,че е невъзможно ли?Просто политиците и в Украйна и в Европа имат голям късмет, че начело на Русия е търпелив и умен човек. Лидер от типа на Жириновски отдавна би приключил конфликта по другия начин, който е неприемлив за Украйна и Европа.

    Коментиран от #158

    17:52 26.06.2026

  • 154 Наври си Пармака

    1 0 Отговор

    До коментар #150 от "Тачо Пармака":

    У ГЪ..О..Т..ЛЯКА

    17:53 26.06.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Еврокопейкa

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "604":

    НАЙ-БЪРЗОТО СУХОЗЕМНО ЖИВОТНО.Б Л Я Д БЯГАЩ ОТ КРИМ.

    17:54 26.06.2026

  • 157 Планираща руска бомба 3000кг

    0 2 Отговор
    След удара с 3000кг по Азовстал, оцелелите ги лекуваха психологически в Турция. От тях вече хора не става.

    17:56 26.06.2026

  • 158 Радиоточка на путинската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #153 от "Григор":

    Ядреният терорист ще натиска ли копчето или го хвана шубето :))

    17:56 26.06.2026

  • 159 Айляк

    0 0 Отговор
    Този въпрос на руските хардлайнъри всъщност е отправен към...Тръмп.
    Много добър стратегически ход от страна на рашките, защото се видя, че краварите се правят на луди относно споразуменията в Анкоридж.
    Сега цялата контра е в лъжльото Доналд Епщайн.
    А Русия не е Иран, за да е лъжеш, когато и както си поискаш. И бай Дончо Кухото го знае
    това много добре.

    18:00 26.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания