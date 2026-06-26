"Защо не започнем да воюваме истински? Руски хардлайнери нахъсват президента Путин да унищожи Украйна"

Руските хардлайнери, разгневени от украинските удари с дронове и разочаровани от това, което смятат за провалено обещание на САЩ да посредничат за край на войната при изгодни за Москва условия, призовават президента Владимир Путин да се откаже от дипломацията и да премине към ескалация, съобщава "Ройтерс".
Призивите за по-твърди мерки не са новост. Националистически настроени гласове отдавна настояват за пълна мобилизация, унищожаване на правителствения квартал в Киев, ликвидиране на президента Володимир Зеленски и удари по европейски заводи за производство на дронове. Някои от тези "ястреби" дори призовават Кремъл да обмисли използването на тактическо ядрено оръжие.
Но украинските удари дълбоко в руска територия този месец - срещу Москва, Санкт Петербург и Крим, както и това, което Русия определи като две смъртоносни атаки срещу пътнически автобуси - засилиха и изостриха тези призиви.
Според анализатори все по-острата реторика отразява нарастващото безпокойство от мащаба и ефекта на украинските атаки с дронове, както и по-широкия дебат за това как Русия - с огромната си територия - може да се защитава, като същевременно продължава да преследва военните си цели във войната, която започна през 2022 г.
"Какво още трябва да се случи, за да започнем да воюваме истински? Войната означава победа на всяка цена. Украинците са във война, затова използват всичко, с което разполагат", заяви националистическият магнат Константин Малофеев, след като украински удар подпали московска петролна рафинерия миналата седмица.
"Защо не използваме ядрените оръжия, които нашите предци разработиха и натрупаха с цялата мощ на държавата именно за подобни ситуации?", попита той.
Призиви за отказ от мирните преговори
Някои националистически коментатори призоваха Москва да възприеме това, което те определят като успешната военна и дипломатическа тактика на Иран спрямо Съединените щати. Блогът "Обсебени от войната", който има над 650 000 последователи, призовава големите украински градове да бъдат направени необитаеми чрез масирани бомбардировки. Други смятат, че е настъпил моментът Русия да се откаже от мирните преговори с посредничеството на САЩ и да се насочи към пълното унищожаване на украинската държава.
"Началото на системните въздушни удари на (украинската) хунта срещу Москва би било невъзможно без зелена светлина от Вашингтон. А защо Тръмп даде такава зелена светлина на Зеленски? Отговорът е много прост - Иран държеше Тръмп в шах и го принуди да подпише унизително споразумение", заяви националистическият блогър Юрий Баранчик, който има близо 90 000 последователи.
"Сега той трябва бързо да си го изкара на някого... Така че нямаме избор - или ние ще надделеем над Тръмп, или той ще надделее над нас", написа Баранчик в Telegram.
Източници, близки до Кремъл, твърдят, че Путин може да си позволи да търпи подобна реторика. Той стои начело на строго контролирана политическа система, градена в продължение на 26 години, а националистическите блогъри трябва да се съобразяват с определени правила.
Според анализатори обаче подобни изявления все пак могат да усложнят процеса на вземане на решения, като нагнетяват обществените настроения и повишават очакванията за по-мащабна военна кампания, въпреки че Москва все още иска да остави отворена вратата за евентуално дипломатическо решение.
Кремъл устоява на натиска на "ястребите"
Засега Кремъл устоява на призивите на хардлайнерите да прекрати преговорите, въпреки че трима високопоставени представители на руското правителство тази седмица заявиха, че разговорите със Съединените щати не са довели до резултат и обвиниха Вашингтон, че не е изпълнил предложенията за мир, направени на миналогодишната среща между Путин и Тръмп в Аляска.
Путин избягва да подкрепи най-крайните предложения на националистите, въпреки че през април руското министерство на отбраната демонстративно публикува адресите на заводи в няколко европейски държави, за които твърди, че произвеждат дронове за Украйна, в очевиден сигнал, че те могат да станат потенциални цели.
Миналия месец руското външно министерство също даде знак за възможна ескалация, като обяви, че Москва възнамерява да нанася "системни удари" по военни цели в Киев. Последваха по-масирани въздушни атаки, включително такава, при която беше повреден хилядолетен манастир в украинската столица.
Засега изглежда, че Путин е уверен в настоящата стратегия. Във вторник той заяви пред възпитаници на военни академии, че Русия е близо до превземането на град Костантиновка в Източна Украйна като част от настъплението си за установяване на контрол над Донбас.
Той посочи и че политическите сили в Европа, които са настроени враждебно към Русия, вероятно ще бъдат изместени от техни съперници, които според него са по-разумни.
"Онези, които искат да възстановят нормалните отношения с нас и да сложат край на тази безкрайна политика на стремеж към стратегическото поражение на Русия, набират сила", изтъкна Путин. "В крайна сметка всичко ще се нареди".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 нахъсват президента Путин да унижи
като ги пратят да бачкат безплатно в сибир
16:39 26.06.2026
3 Руски
Коментиран от #111, #119
16:39 26.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Летец Пешеходец
Коментиран от #22, #83
16:40 26.06.2026
6 Хайо
16:40 26.06.2026
7 Цвете
Коментиран от #16
16:40 26.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Загинаха
До коментар #1 от "Дръндрън":3 000 000 украинци
Коментиран от #18
16:41 26.06.2026
10 Молете се
Коментиран от #64
16:41 26.06.2026
11 Тогава няма да е СВО
16:41 26.06.2026
12 Отношението към Украйна
16:41 26.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Абе да попитам
Коментиран от #24, #33, #38, #43
16:42 26.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Почвайте
16:43 26.06.2026
18 Дръндрън
До коментар #9 от "Загинаха":Е, хубаво, ако сте избили цялата Украинска армия, толкова ли сте кьопави, че не сте превзели цяла Украйна ?!
Внимавайте с лъжите си, че яко се оплитате !
16:44 26.06.2026
19 Санде Глухия
ЛАШ кат цела нощ...млади моми...
Ееееедехееее
Абе...Сакат ама... Не моат,... пе деругите
Ееееедехееее
Коментиран от #31
16:44 26.06.2026
20 Хайо
16:44 26.06.2026
21 Запада нали това иска
16:44 26.06.2026
22 604
До коментар #5 от "Летец Пешеходец":Да воюваш не кът дъ си акъаш в памперсъ!
Коментиран от #156
16:45 26.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Смотльо,
До коментар #14 от "Абе да попитам":И що такива като теб не са фронта да помагат на демокрацията и Украйна ? Русия не приканва никой да ходи да воюва за нея ,Украйна го прави .Путин не е тръгнал да проси пари ,Зеленски го прави .
Коментиран от #42, #46, #97
16:46 26.06.2026
25 наред
16:46 26.06.2026
26 Истината
16:47 26.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ами
Първата причина е че Путин е твърде хуманен.
Втората е, че Путин не иска да унищожи запада, а само
да го изтощи да такава степен че вече да не е фактор.
И трета, е че на Путин му трябват военопленици а не трупове.
Коментиран от #34, #51, #145
16:47 26.06.2026
29 Трол
16:47 26.06.2026
30 444444
Защото когато имаш силен и скъп футболен отбор и постянно се опитваш да направи равен с противник,
който не е толкова силен, но е достатъчно мобилизиран накрая губиш. Няма зачение колко ти струват футболистите, колко напред си в класирането, че си играл с резервния състав и други подобни, губиш, а във войната и живота се гледа крайния резултат.Загубил си падаш в класацията.
16:48 26.06.2026
31 Цеко Бомбандировача
До коментар #19 от "Санде Глухия":Лап Чай У Йотт бре горноджумайски хъесосс ,кво ми пелтечиш ,мррршоо !
16:48 26.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Това кога ще стане?
До коментар #28 от "Ами":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
Коментиран от #40, #44, #48
16:50 26.06.2026
35 Сатана Z
16:50 26.06.2026
36 Само че
16:51 26.06.2026
37 Начи...
Фу,лиращи памперсите СТАРУХИ, со меки китки и напикаващи си обущата пе ДАЛЕ!
2 Милиона човекоподобни монголья Фира и...ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД?!?
Хехехехехехе
Коментиран от #47
16:51 26.06.2026
38 Сила
До коментар #14 от "Абе да попитам":Чемодан ,вокзал ,Украйна !
16:51 26.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Това ще стане
До коментар #34 от "Това кога ще стане?":Когато заровиш децата си в 2метрова дупка.
16:52 26.06.2026
41 к0к0рч0 💋🍌
16:52 26.06.2026
42 Ол1гофрен,
До коментар #24 от "Смотльо,":Колко идиота след поканата от Путин преди 2 години взеха руски паспорти?В Европа май било по-добре.
Коментиран от #50, #62
16:52 26.06.2026
43 Лука
До коментар #14 от "Абе да попитам":Много питаш Гриша ,лесно е -лапуркай го с много плюнка .
16:53 26.06.2026
44 Смотльо,
До коментар #34 от "Това кога ще стане?":До месец когато вече си го преварил.
16:53 26.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Славков
До коментар #37 от "Начи...":Лапуркай бре ,кюстендилски лепилар ,кво ми се правиш на отворенгяс !
16:54 26.06.2026
48 Ами
До коментар #34 от "Това кога ще стане?":Внимавай какво си пожелаваш,
защото може да се сбъдне.
Ако следващия е някой като Митя,
за доста народ може и да няма утре.
16:54 26.06.2026
49 Заядлив
16:54 26.06.2026
50 Смотльо,
До коментар #42 от "Ол1гофрен,":Никога не е канил никой да воюва .Аз съм в Москва от 1996 ,никой не ме в дърпал по улиците и да ме води на фронта ,но от другата страна която защитаваш е ежедневие .
Коментиран от #55, #87, #103
16:55 26.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ол1гофрен,
До коментар #50 от "Смотльо,":Отвъд Москва си.
16:56 26.06.2026
56 Ако излезе вярно,че...
Иначе,с тия до сегашни заспали охлюви,като нищо Русия ще бъде погребана...
Коментиран от #74
16:56 26.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Вацев
16:57 26.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Иван Венков
Сега четете внимателно: Русия имаше напълно реален шанс да превземе Киев и да приключи войната за 2 седмици в 2022 г. Тогава нямаше дронове, нямаше ИИ, нямаше роботи и пр. Но този шанс беше пропилян заради горното, което ви обясних.
И сега какво? Заради о.ирането тогава, сега се навиват взаимно да почнат да думкат с ядрено оръжие? Това няма да реши нищо, но ще задълбочи всичко.
Коментиран от #85
16:58 26.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #42 от "Ол1гофрен,":Точен сте господине ✌️.Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
16:59 26.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Румен Решетников
До коментар #10 от "Молете се":Верно?
А ако след Хаяско I-ви дойде нов Горбачов? М?
17:01 26.06.2026
65 ИВО
Коментиран от #66, #93
17:01 26.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Руснята
Коментиран от #75, #76, #137
17:05 26.06.2026
69 Звездоброец
17:05 26.06.2026
70 Шайбу
17:05 26.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Макробиолог
17:06 26.06.2026
73 Адрес 4000
И да сме благодарни че не бил друг на мястото на хуманиста путин
Айде у киреча рашистки хлебарки
17:06 26.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Това са безспорни
До коментар #68 от "Руснята":Факти.
Коментиран от #78
17:06 26.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Ами
17:10 26.06.2026
81 мръсник
17:11 26.06.2026
82 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ДА ВОЮВАМЕ ИСТИНСКИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
МАТРИАЛА Е КАЛПАВ
МАТРИАЛА.
СЪС ПИЯНДУРНИЦИ
НА ВОЙНА НЕ СЕ ХОДИ.
Коментиран от #84
17:12 26.06.2026
83 Анонимен
До коментар #5 от "Летец Пешеходец":Изобщо не си наясно четеш лъжливи новини.Това дето си мислиш е практически невъзможно ударите им са успешни защото територията е голяма.
17:14 26.06.2026
84 Нема лошо
До коментар #82 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Ама що опряха до глупака да троли? 😄
17:14 26.06.2026
85 Ами
До коментар #60 от "Иван Венков":Дори и сега Русия може да приключи окраина
ако не за няколко дни, то за няколко седмици.
И това е ясно на една част от западняците.
Но Русия не го прави, не защото не може, а защото не иска.
Окраина е просто терен на който Русия изтощава запада.
И на запад вече осъзнават това.
Коментиран от #94
17:15 26.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 До страхливеца
До коментар #50 от "Смотльо,":Такива ли сне всички в Москва прости и невъзпитани, а пък и лъжци? Какви бяха тия севернокорейци, ами негри и непалци? Ами що Путин иска помощ от ОДКБ?
А ти знаеш ли, че извън Москва има и друго Русия?
17:16 26.06.2026
88 Хардлайнерите да убият жужето
17:17 26.06.2026
89 как защо
Коментиран от #95
17:17 26.06.2026
90 Тома
17:17 26.06.2026
91 Величко
17:17 26.06.2026
92 хаха
Я сте посегнали на ядрено оръжие, я нищо няма да остане от вас! Първите които ще ви омачкат (с целия Сибир) ще са китайците. Прошляци алкохолизирани.
Коментиран от #96, #98, #113
17:17 26.06.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 хаха
До коментар #89 от "как защо":Те "човешки матриал" вече нямат. Затова нападнаха Украйна (с цел да я превземат за 3 дена).
Защото Украйна беше 40 млн. Ватенките отдавна са сгънали с демографията си.
17:19 26.06.2026
96 ХА ХА
До коментар #92 от "хаха":Тихоо!Тихо вее педдд далл ,китайците не са те упълномощили да говориш от тяхно име !
17:19 26.06.2026
97 Пак да попитам
До коментар #24 от "Смотльо,":Точно Путин ходи да се моли да продава газ на Европа пак. Много ви е жалка пропагандата.
Как е бензинът в Москва?
Коментиран от #121
17:19 26.06.2026
98 Какво ЯО бе дечко
До коментар #92 от "хаха":Това не е игра на компа. И деца опростачи фашизма, също като през ВСВ.
17:19 26.06.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 азз
Коментиран от #105
17:20 26.06.2026
101 ZА ПОБЕДУ!
ПРОЩАЙ уКРАЙна, П. Т К А ви М . Й Н А!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
P.S.
Б€ЗРОДНИТ€ ни €вро-атлантици НА ПРАКТИКА $а туркофили!
Коментиран от #133
17:21 26.06.2026
102 гост
17:21 26.06.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Православные славянские hardliners
Коментиран от #108, #109, #114
17:22 26.06.2026
107 Миролюб Войнов,аналитик
Коментиран от #117
17:23 26.06.2026
108 Направили сме
До коментар #106 от "Православные славянские hardliners":Тотална деградация и фашизъм е залял запада!
17:24 26.06.2026
109 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #106 от "Православные славянские hardliners":Тихоо ! Тихо мррррр льооо,руснаците могат да ползват неутронни заряди които поразяват основно живата сила и радиацията пада много бързо !
17:25 26.06.2026
110 Смех
Коментиран от #116
17:25 26.06.2026
111 Мухахаха
До коментар #3 от "Руски":Яж ги
17:25 26.06.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Китайците няма да ги ударят
До коментар #92 от "хаха":Просто другарят Си ще се обади на мъничкия си съсед и ще му направи предложение, на което няма да може да откаже. И за да не намери на сутринта в леглото си главата на любимия си кон, респективно външен министър, малкият Володя ще се подчини. Както набързо и тихичко си изтегли войските от Казахстан преди време.
Коментиран от #125
17:27 26.06.2026
114 Не е вярно
До коментар #106 от "Православные славянские hardliners":Всичко се случва заради долните англосакси
17:28 26.06.2026
115 А МОЧАТА?
Коментиран от #118, #122
17:28 26.06.2026
116 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #110 от "Смех":Джен.Дърляците от Нато още не могат да си уточнят тоалетните и нямат запаси от лак 💅 за бойното поле 😂😂😂 .
17:28 26.06.2026
117 Яков Кедми е стар агент на КГБ,
До коментар #107 от "Миролюб Войнов,аналитик":представящ се за антикомунистический еврей. А сега си допълва пенсията с хонорари.
17:29 26.06.2026
118 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #115 от "А МОЧАТА?":А накрая успяха ли покрай "гаражите " да открият главата 🎃 на Сирски или бездомни кучета още я разкарват като топка за боулинг ?
17:30 26.06.2026
119 Европеец
До коментар #3 от "Руски":Не познаваш украинци и затова така си го написал...... Нахални, нагли, неблагодарни, безскрупулни-това са украинците, дали смърдат -не знам, но най-лошият народ от всички народи на бившия Съветски съюз...... Путин има здрави нерви, всеки друг на негово место, би приключил с Украйна-стратегията и тактиката му са непонятни за всички разумни хора..... Външната политика също е ужасяваща, за вътрешната мисля че е подобно положението, но да казват руснаците.... Четири години и половина излагация и унижение на Русия, заради либералния Путин, затова не само олигарсите, Много е обикновените хора искат Победа, а вече се съмнявам дали либералния Путин иска Победа.....
17:30 26.06.2026
120 Ами
До коментар #94 от "Верно ли бе?":Вместо да четеш и слушаш западната пропаганда,
прочети какво пишат и казват западните експерти.
Защото един дето се мислеше за голямата работа и си
слушаше пасторите и приятелите, сега се чуди какво да прави.
Коментиран от #123
17:31 26.06.2026
121 Гаварит Масква
До коментар #97 от "Пак да попитам":Бензина нет.
Интернет нет.
2 милиона мужика нет.
Икономика нет.
ЗАКРИВАЙ!
17:31 26.06.2026
122 А ГДЕ
До коментар #115 от "А МОЧАТА?":МърсУлата ,где Кая Калната балтийска шпрота ?
17:31 26.06.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 тези закани за всеобщо унищожение
17:33 26.06.2026
125 Суульоо
До коментар #113 от "Китайците няма да ги ударят":Оакннн ,Си това лично на ухото ли ти го пошепна ?Съюз на Китай ,Русия ,Иран и Северна Корея срещу патравото натютю .Кое не разбра в случая ?
17:34 26.06.2026
126 Късият диктатор
Коментиран от #132, #140
17:35 26.06.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Атина Палада
Коментиран от #136
17:36 26.06.2026
129 Красимир
Коментиран от #141
17:37 26.06.2026
130 Молния!
Командващи ген. От фронта в Донбас с Поставени Условия на ху Йло, иначе Армията тръгва към кремля!
Очаква се.. бягство на педофила към С.Корея
Коментиран от #139
17:37 26.06.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 А мен ми е смешно
До коментар #126 от "Късият диктатор":как Русия отчая запада и опряха до глупаци да тролят срещу Русия. Ако това не е жалко, низнам. 😄
17:38 26.06.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Това е безспорен
До коментар #68 от "Руснята":Факт.
17:40 26.06.2026
138 Констатация
Коментиран от #144, #146
17:41 26.06.2026
139 Славков
До коментар #130 от "Молния!":Лапуркай ,бре горноджумайски тръбар ,кво ми пелтечиш !
17:41 26.06.2026
140 Това е безспорен
До коментар #126 от "Късият диктатор":Факт.
17:42 26.06.2026
141 Диди
До коментар #129 от "Красимир":Красимире ,тииссе. рра 💩директно в усс ТаТа !
17:42 26.06.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Рублевка
До коментар #28 от "Ами":Как ще се воюва го решава генералния щаб и президента, а не блогърите и пропагандата. Но е ясно, че най-голямата ядрена сила на планетата не може да бъде победена с дрончета и подпалване на пожари.
17:45 26.06.2026
146 Няма край путинското унижение
До коментар #138 от "Констатация":Няма.Един наркоман го завря в кучи гАз.
Коментиран от #151
17:45 26.06.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Това е безспорен
До коментар #146 от "Няма край путинското унижение":Факт.
17:50 26.06.2026
152 Планираща руска бомба 3000кг
17:51 26.06.2026
153 Григор
Смятате,че е невъзможно ли?Просто политиците и в Украйна и в Европа имат голям късмет, че начело на Русия е търпелив и умен човек. Лидер от типа на Жириновски отдавна би приключил конфликта по другия начин, който е неприемлив за Украйна и Европа.
Коментиран от #158
17:52 26.06.2026
154 Наври си Пармака
До коментар #150 от "Тачо Пармака":У ГЪ..О..Т..ЛЯКА
17:53 26.06.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Еврокопейкa
До коментар #22 от "604":НАЙ-БЪРЗОТО СУХОЗЕМНО ЖИВОТНО.Б Л Я Д БЯГАЩ ОТ КРИМ.
17:54 26.06.2026
157 Планираща руска бомба 3000кг
17:56 26.06.2026
158 Радиоточка на путинската пропаганда
До коментар #153 от "Григор":Ядреният терорист ще натиска ли копчето или го хвана шубето :))
17:56 26.06.2026
159 Айляк
Много добър стратегически ход от страна на рашките, защото се видя, че краварите се правят на луди относно споразуменията в Анкоридж.
Сега цялата контра е в лъжльото Доналд Епщайн.
А Русия не е Иран, за да е лъжеш, когато и както си поискаш. И бай Дончо Кухото го знае
това много добре.
18:00 26.06.2026