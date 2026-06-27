Новини
България »
София »
Протест срещу кабинета на Румен Радев се провежда в София

Протест срещу кабинета на Румен Радев се провежда в София

27 Юни, 2026 19:24 2 037 99

  • протест-
  • кабинета радев-
  • софия

Хората се събраха на площад „Независимост“. Протестът е под надслов „Анти-Радев: Време е за свобода“. По думите на протестиращите правителството на Радев е злепоставило България пред международните ни съюзници, опитва се да върне страната към руската сфера на влияние, както и дължи отговори за договора с „Боташ“. Също така не са започнати никакви действия по разграждането на модела „Борисов-Пеевски“.

Протест срещу кабинета на Румен Радев се провежда в София - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Първи протест срещу кабинета "Радев" беше обявен за този вечер в 18.30 в центъра на София, информират от Нова телевизия. Участниците в него не са съгласни както с предложения бюджет до края на годината, така и с външната политика на новото правителство.
Хората се събраха на площад „Независимост“. Протестът е под надслов „Анти-Радев: Време е за свобода“. По думите на протестиращите правителството на Румен Радев е злепоставило България пред международните ни съюзници, опитва се да върне страната към руската сфера на влияние, както и дължи отговори за договора с „Боташ“. Също така не са започнати никакви действия по разграждането на модела „Борисов-Пеевски“.
Протестиращите се обявиха и против параметрите на план-сметката, която беше предложена от правителството на Румен Радев. Месец след встъпването на кабинета възгласите са за оставка.

„Бюджетът е същият като този, който свали предходното правителство. Това е конкретният повод да съм на протеста", обясни протестираща.

"За съжаление, с последните промени в бюджета, които са предложени, не виждам добра алтернатива на развитие", подчерта друг демонстрант.
По думите на жена, дошла също на протеста: "Всичко, което виждаме дотук от новото правителство, застрашава европейското ни развитие".

"Тук сме, защото искаме да живеем в нормална държава. Мисля, че няма нужда да чакаме сто дни, за да разберем, че това няма да се случи и при новото управление. Затова сме тук“, обясни мотивите си да се включи в проявата млада жена.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 62 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аоо!

    93 31 Отговор
    Жендътите, веганите и обикновените кретени пак ще свалят властта с гейски вопли!

    Коментиран от #17, #20

    19:32 27.06.2026

  • 2 оня с коня

    84 31 Отговор
    Смешници!

    19:32 27.06.2026

  • 3 Софиянец

    75 30 Отговор
    Шепа полезни дбили 😂

    19:33 27.06.2026

  • 4 Тома

    68 23 Отговор
    Да нося ли знамето на дъгата

    19:33 27.06.2026

  • 5 Де й го

    28 39 Отговор
    него с юмручето ?

    19:33 27.06.2026

  • 6 Бре

    58 22 Отговор
    Кви протести бре? Цяла България и всички българи в чужбина го избрахте. А ся си яжти супата.

    19:33 27.06.2026

  • 7 Сталин

    72 29 Отговор
    Тиквата и Прасето се уплашиха че арести идват и за тях и платиха на лумпените да протестират срещу Пилота

    Коментиран от #9, #16, #74

    19:33 27.06.2026

  • 8 Народът

    44 22 Отговор
    А ние не сме съгласни с вашите искания!

    19:34 27.06.2026

  • 9 ПИЛОТА СЕ ОПИТА ДА СЕ СГОВОРИ С МАФИЯТА

    26 32 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Сега мафията ще го сготви.

    Коментиран от #81

    19:35 27.06.2026

  • 10 Грийн сок

    31 32 Отговор
    Министерският ни съвет прилича
    на гардероб пълен със зелени чорапи.

    Коментиран от #98

    19:35 27.06.2026

  • 11 Бай Араб

    43 5 Отговор
    Искаме референдум за връщане на смъртното наказание при държавна измяна!!!!!!!!

    19:36 27.06.2026

  • 12 Сталин

    37 30 Отговор
    Тези протестиращи са от криминалната хунта на Тиквата и Прасето,само бандити и корумпета може да протестират срещу Пилота

    19:36 27.06.2026

  • 13 Развитие

    25 36 Отговор
    Най после будни граждани излязоха но Радев е някъде на лукс ХИЧ не го е грижа знае че владее цялата власт всичко е радево

    19:36 27.06.2026

  • 14 РАДЕВ РАДЕВ

    40 8 Отговор
    Като не вкарваш Боко и Шиши в панделата, сега те ще те свалят от власт и тебе ще те вкарат.

    19:36 27.06.2026

  • 15 Боруна Лом

    44 9 Отговор
    РАДЕВ,ВКАРАЙ ТЕМЕНУЖКА ТАБУРЕТКАТА И ДОН ЖЕЛЯЗКОДОМАТ В ЗАТВОРА И ТОГАВА ЩЕ ТИ ПОВЯРВАМЕ ЧЕ СИ ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР!

    19:36 27.06.2026

  • 16 Бай Араб

    17 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Мараба Спас Турчев.Чувал ли си за Видов ден?

    19:37 27.06.2026

  • 17 Питанка

    15 15 Отговор

    До коментар #1 от "Аоо!":

    Къде и колко плащат за да дойда.

    19:38 27.06.2026

  • 18 Хихихии

    30 16 Отговор
    Бухаха, 30 тъпака със евро знаменца и разбира се и укро парцала не липсваше 😄

    Коментиран от #26

    19:38 27.06.2026

  • 19 Анонимен

    8 16 Отговор
    Проруските някъде са на плаж а хората са навън на жегата

    Коментиран от #27

    19:38 27.06.2026

  • 20 Прав си!

    26 16 Отговор

    До коментар #1 от "Аоо!":

    Всички тези бяха сглобени с простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му Борисов. Сега пеевско-герберската мафия насъска сглобкаджиите срещу Румен Радев.

    19:38 27.06.2026

  • 21 ма ДУРО

    17 16 Отговор
    Руската агентка "Дориана" явно е на митинга, за да докладва на КГБ кой ги е п...увал

    Коментиран от #29

    19:38 27.06.2026

  • 22 Бай Араб

    16 24 Отговор
    Който работи за Путин ще дойде ред да се крие като Путин!!!!

    19:39 27.06.2026

  • 23 стоян георгиев

    23 13 Отговор
    Начало на протеста 18:30, край на протеста 19:20 😂😂😂😂

    19:39 27.06.2026

  • 24 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ШАРЛАТАН

    19 14 Отговор
    Сговори се с мафията. Сега и юдомасоните няма да могат да го опазят.

    19:40 27.06.2026

  • 25 Анонимни

    11 15 Отговор
    Това е само началото прорускиге сега сте се настанили някъде скрити но българите се събудиха демокрацията ни е скъпа

    19:40 27.06.2026

  • 26 БЛАТ

    6 5 Отговор

    До коментар #18 от "Хихихии":

    НИКО,
    Изтръскай жабур.няка от червените джу.ки !

    19:41 27.06.2026

  • 27 Хихихии

    15 10 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Проруските имат кинти понеже работят и сега са на плаж, а полезните жълтопаветници "протестират" за жълти центове 😄

    19:41 27.06.2026

  • 28 Избори

    14 16 Отговор
    Ако овчето стадо от червеношийки, неинформирани и заблудени сънародници, плюс олигархическите престъпни кръгове, наложиха русофилската кохорта на Радев да си прави поредните управленски експерименти, то останалата част от народа е будна и няма да чака дълго.

    19:41 27.06.2026

  • 29 Бай Араб

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "ма ДУРО":

    Може и да е Дорчо

    19:42 27.06.2026

  • 30 Хаха

    22 11 Отговор
    Кой е организатор на протеста, Продължаваме Педофилията?

    Коментиран от #72

    19:42 27.06.2026

  • 31 Кико

    12 10 Отговор
    Голям протест, направо майдан! Викайте такновете 😂

    19:42 27.06.2026

  • 32 Чакам Референдумът на Дойран

    17 5 Отговор
    Връщайте лЪвчето, съд, оставка и затвор за всички политици и лобисти на юрошита, като в Гърция, след като Евростат призна, че български политици и партии, институции са фалшифицирали данни за дефицит. Купувайте злато и Референдум за запазване на Кеш, преди месец Швейцария въведе правото на Кеш. Въвеждайте швейцарски данъци, като искат швейцарски индексации. Намаляйте с 50% бюджет НЗОК, вече сме 5 милиона. Намалявайте с 50% заплати над 2000 лв. на бюджетници. Увеличавайте концесионни такси на 40%. Взимайте 50% печалби на банките. ВЕИ-та взимайте с 50% печалбите. Стройте Белене. Замразявайте цени на ток, вода, парно, СИ. Нито цент заеми, никакви плащания на обръчите от фирми на ГЕРБ, ДПС, БКП неизплатени за 2025, те пари имат в офшорките, няма да обеднеят.

    19:43 27.06.2026

  • 33 Бай Араб

    15 16 Отговор
    Долу комунистите - убийците на народа!!!!

    19:43 27.06.2026

  • 34 Мдаа

    16 8 Отговор
    Имаше повече содомити на прайда 🤣

    19:43 27.06.2026

  • 35 Бай Араб

    11 11 Отговор
    От къде ще вземаме пари да даваме на Турция за БОТАШ???????

    19:44 27.06.2026

  • 36 Гост

    17 10 Отговор
    Някой е развързал кисията. Ама слабо слабо.

    19:44 27.06.2026

  • 37 Последния Софиянец

    8 18 Отговор
    500 000 по улиците на София.

    Коментиран от #58, #85

    19:44 27.06.2026

  • 38 Протеста

    14 9 Отговор
    Свърши!

    19:44 27.06.2026

  • 39 Ако

    11 2 Отговор
    Ако до сега е било нормално, жална ни е майката,ошушкани и продадени.

    19:44 27.06.2026

  • 40 Радев

    10 12 Отговор
    Го подхващаме сериозно през октомври
    Сега хората са по морето и селата.

    19:45 27.06.2026

  • 41 Тити на Кака

    13 8 Отговор
    Уличните експерти по бюджет, национални интереси, съдебна система здравна система и походи към ППетрохан и пр. пак се опитват да просветлят мнозинството със собствената си несъмнена гениалност.
    Водач на просветната акция, интелектуалецът Глиганишев, Много характерен интелектуалец. Под снимките му задължително има обяснителен надпис, че това не е Пеевски с брада.

    19:45 27.06.2026

  • 42 Пепе деберастията

    17 11 Отговор
    в действия
    Смешници под знамето на дъгата и олигофренията

    Коментиран от #46

    19:45 27.06.2026

  • 43 Бай Араб

    14 8 Отговор
    ДАНС влезе в Президентството за да залови Бобоков, който се беше скрил при Радев националния предател.Престъпника Бобоков, който внасяше боклука от Италия в България

    19:46 27.06.2026

  • 44 Точна статия

    7 9 Отговор
    В момента шествието се отправя към министерски съвет. Колоната е над 2 км. Искат не само оставка а и арест за радко. В момента видеото е на живо но публикувам само екранни снимки...

    Коментиран от #64, #83

    19:47 27.06.2026

  • 45 Бай онзи

    7 3 Отговор
    Колко семейства са били там???

    19:48 27.06.2026

  • 46 Бай Араб

    14 11 Отговор

    До коментар #42 от "Пепе деберастията":

    Долу комунистите!!!!

    19:49 27.06.2026

  • 47 Местя го

    14 6 Отговор
    в другия крачол, да ходят да изпълняват функцията на вятъра евро-дебилите, хрантутници на НПО-та

    19:49 27.06.2026

  • 48 Варненец

    11 7 Отговор
    И само едно жалко укро знаменце и няма веган кибапчета? Алооо, прокопиев, излагаш са!

    Коментиран от #63

    19:49 27.06.2026

  • 49 Oставкаааа,,

    8 10 Отговор
    ЧорапиМиризливи

    19:50 27.06.2026

  • 50 Не става

    10 4 Отговор
    Могат да протестират колкото си искат, тези дето бяха политически партньори с Борисов и Пеевски и ги изпраха, сега питат защо същите не са в затвора... Лицемери

    19:51 27.06.2026

  • 51 Софиянец

    7 4 Отговор
    В 8 контрапротест срещу пепейките!

    19:52 27.06.2026

  • 52 Аха

    13 6 Отговор
    Българският народ каза тежката си дума на скорошните избори, шепа отчаяни дегенерати няма да променят нищо...

    19:53 27.06.2026

  • 53 Бойко Българоубиец

    11 6 Отговор
    Мобилизирал съм киро и кокоро 😏😏

    19:53 27.06.2026

  • 54 евалата чалгопитеци

    3 8 Отговор
    Как е новото нормално? Свежичко ли ви е още? Тъжното е само, че този няма да си тръгне. Няма диктатор в историята да си е тръгнал сам.

    19:53 27.06.2026

  • 55 Радко

    5 5 Отговор
    Ей то да плещиш като президент не било като да си примиер . Ся народа от кво е недоволен ?

    Коментиран от #78

    19:53 27.06.2026

  • 56 Хаха

    10 4 Отговор
    Оцелелите петроханци се преброяват на площада...

    19:53 27.06.2026

  • 57 Радев

    6 6 Отговор
    ЧИБА БЕ МУТРИ ГЕРБАВИ!

    19:53 27.06.2026

  • 58 Ти си смешник

    8 4 Отговор

    До коментар #37 от "Последния Софиянец":

    Има няма 100 200 залюхани като теб

    19:53 27.06.2026

  • 59 Програмист

    8 6 Отговор
    Организаторът на софия прайд и той е там 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

    19:54 27.06.2026

  • 60 Последният Софиянец

    8 6 Отговор
    Десетките хиляди скандираме - Мунчо крадец - мунчо позор - оставка и затвор.

    Коментиран от #69

    19:54 27.06.2026

  • 61 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    9 6 Отговор
    Събрали се джендърчета, лгбтивисти и тттъъъъпиии овццццци и пръчооове

    19:55 27.06.2026

  • 62 Техно

    8 6 Отговор
    Петроханските орки са се сбрали.

    Коментиран от #66

    19:55 27.06.2026

  • 63 Ти на протеста ли си

    4 4 Отговор

    До коментар #48 от "Варненец":

    Организаторите са с фланелки с надпис - АЗОВ РУЛИТЬ ПРИ КАБЗОН 2.5 МИЛИОНА ОРКОВ

    19:56 27.06.2026

  • 64 Последния Софиянец

    7 10 Отговор

    До коментар #44 от "Точна статия":

    Аз съм на 400-500 назад и снимам колоната пред мен! Десетки хиляди се включват и това летния сезон. Ако мунчо остане зимата не ми се мисли за него.

    19:57 27.06.2026

  • 65 Гражданин

    5 2 Отговор
    И както винаги тук троловете са активирани на макс.....

    19:57 27.06.2026

  • 66 ръмпези

    3 4 Отговор

    До коментар #62 от "Техно":

    вие сигурно сте олигарх с комунистическо минало и истината не е интересна,нали!?!

    19:57 27.06.2026

  • 67 Aлфа Вълкът

    7 6 Отговор
    Май няма да изкарат 2026г, Асенчо ги направи на 5ст, на половината държавни ведомства вдигнали бюджета двойно, а за народа замразяване на заплатите и пенсиите и по-високи такси. 🤣🤣🤣

    19:58 27.06.2026

  • 68 Иван

    8 1 Отговор
    Това е то демокрацията можеш да протестираш на воля но промени се правят на избори

    19:59 27.06.2026

  • 69 ИТН победа

    5 2 Отговор

    До коментар #60 от "Последният Софиянец":

    Послушахте Слави снощи който ви попита защо не сте на жълтите павета срещу най мракобесния бюджет срещу обикновените хора и изпълнихте площада.

    19:59 27.06.2026

  • 70 Нали

    5 4 Отговор
    Нали искахте нови избори, Румбата бил спасител, сега олеле.

    Коментиран от #80

    19:59 27.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Де да беха те...

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Хаха":

    Има една партия която набира сила с намерението да влезе в следващия парламент. Нейните членове са руснаци с двойно гражданство, живеещи в България. Целта им е излизане от всички европейски формации и автономия в бургаска и варненска области.
    "другарю" няма как да не го знаеш това !

    20:01 27.06.2026

  • 73 Мда

    6 0 Отговор
    Не мина жалкият им опит да върнат гей пропагандата в училищата и сега са пратени от господарите си на площада...

    20:02 27.06.2026

  • 74 Тиквата и Прасето се уплашиха че арести

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    едва ли за съжаление
    службите на хранилки едва ли са си направили труда да разследват общ поръчки и къде да търсят чекмеджета

    20:03 27.06.2026

  • 75 мдаааа

    7 1 Отговор
    Жълтопаветната военолюбива сган няма спирка...
    Ееее Радев ги отвява с народната любов и гласове ама тая паплач си е постоянно плачете и мрънкаща!
    Хубавото е че са с отпаднала необходимост за българският народ!!!

    20:03 27.06.2026

  • 76 Веселия

    3 0 Отговор
    Месец не свърши ли. Или 2 прайд?

    20:03 27.06.2026

  • 77 Име

    5 1 Отговор
    Воплите на вкараните в девета глуха жълтопаветници са музика за ушите ни...

    20:03 27.06.2026

  • 78 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Радко":

    народът не е недоволен, а тези които са гласували за опозицията, само за МЕЧ са гласували около 100 хиляди, а не е в парламента, дали и те са там и викат оставка, след Дубай никога веченяма да влязат в парламента, същото и за Ивелин с гръмкото име Величие, дето се изявява като жиголо, издърржали го богати любовници, такова нещо дори на шега не трябва да се казва, но и въпросът беше неуместен, на борсата ще получава достатъчно да се издържа, има и около 300хиляди лева субсидия

    20:03 27.06.2026

  • 79 Кой

    4 0 Отговор
    Жълтопаветния лумпенпролетариат прави жалки напъни за пърформънс, но не им се получава.

    20:03 27.06.2026

  • 80 аман от плоски хора

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Нали":

    от чие име се изказвате,или само драскате ей тъй, за спорта!

    20:04 27.06.2026

  • 81 Дориана

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "ПИЛОТА СЕ ОПИТА ДА СЕ СГОВОРИ С МАФИЯТА":

    Смях в залата ! Протеста е мижав съставен от участници с объркани ценности и защинтници на корумпирания мафиотски модел на управление. Няма да им се получи . Прогресивна България на Румен Радев ще управляват самостоятелно пълен мандат за ужас на опозицията и всички защитници на мафията и корупцията. Методи Лалов изпълнява поръчките на Борисов и Пеевски, които са по- умни от него и стоят в сянка. Докато техните маши като изпълнители крещят смехотворно.

    Коментиран от #86

    20:04 27.06.2026

  • 82 az СВО Победа 81

    2 3 Отговор
    Петроханци излезли да се преброят... 🤣🤣🤣

    20:06 27.06.2026

  • 83 Радев

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Точна статия":

    Направо 10км една шепа пепейки с хомо знаменца🤡

    20:07 27.06.2026

  • 84 Браво

    5 2 Отговор
    на свободните хора!

    20:07 27.06.2026

  • 85 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Последния Софиянец":

    5 милиона 😅🤣😂

    20:08 27.06.2026

  • 86 🦁ЩЩД🦁

    0 2 Отговор

    До коментар #81 от "Дориана":

    Жалка,не жалка,това е.Бутат хората,свалят.Когато пукне първата пушка,тогава и ние с тебе ще отидем.За сега е само "Самър Тайм,енд то ливинг ис Изи",демек съботно лигавене.

    20:10 27.06.2026

  • 87 Неможачи!

    2 4 Отговор
    Споко!
    Тези не искат да свалят Радев и да си секнат далаверата. Тези искат да се преброят и да се заявят, че са живи и готови за президентски избори.
    Кухи и инфантилни, та дрънкат отвсякъде.

    Коментиран от #94

    20:11 27.06.2026

  • 88 Ти да видиш

    3 2 Отговор
    От ръководителите казаха, че 65 % били пeдepаcи... Браво!!!

    20:11 27.06.2026

  • 89 Валентин

    2 2 Отговор
    Понитата след като ос раха държавата и се оляха с мазните кафета в скутовете на мутрите, сега пак го раздават морални стожери и интелектуалци. Смърдиии

    20:12 27.06.2026

  • 90 Чичо Дончо

    3 2 Отговор
    Протестиращи прасенца без хранилки.

    20:12 27.06.2026

  • 91 ВЕрваме!

    3 1 Отговор
    Особено на дядката с белият каскет,който е на преден план на снимката...😆😉😂🤣!

    20:13 27.06.2026

  • 92 Софиянец

    2 0 Отговор
    Десетки протестиращи 😂 ако тръгнат нищо не може да ги спре

    20:13 27.06.2026

  • 93 Тоя,

    2 1 Отговор
    който е написал "една щепа пепейки" е с по-малко мозък от шапкаря му любим. На протеста няма "пепейки" има свободни гневни хора. А на глупака, който е написал "една шепа пепейки", поздрави на майка, леля и на цялата му рода невнятна

    Коментиран от #97

    20:14 27.06.2026

  • 94 копърфийлд

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Неможачи!":

    "браво" за прозрението,вие сте вундеркинд,направо свалихте луната на земята!

    20:14 27.06.2026

  • 95 Хъм...,така ли...?!

    3 0 Отговор
    ,,Първи протест срещу кабинета "Радев" ..."
    А ...втори-ще има ли...😆?!

    20:14 27.06.2026

  • 96 Фори

    1 0 Отговор
    Рано е за протести. Някъде октомври ще е времето! И ПП избързаха да свалят правителството.

    20:15 27.06.2026

  • 97 Хихихии

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "Тоя,":

    Една шепа петроханци, така ок ли е 😄

    20:15 27.06.2026

  • 98 Дориана

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Грийн сок":

    Много смешно , на този протест липсват умните и интелигентни хора, които могат да мислат. Точно обратното този протест е жалка коартинка от хора загубили ценности и интелект , който им позволява външни внушения и такива на които са платили без да знаят изобщо защо са на протеста. Къде се крият Мирчев, Асен Василев, Пеевски , Борисов, Сачева. Изпратили един оратор Методи Лалов да се излага и компроментира. Колко му платиха ?

    20:15 27.06.2026

  • 99 Българин

    1 1 Отговор
    Платен протест от ПП-ДБ.То е ясно.Ще се изядете от яд.Всички българи искаме Радев.Затова и спечели изборите с мнозинство.Не можете да свалите това правителство,колкото и да се напъвате.Жалки сте.Секна пимощта за Украйна.Вие сте предатели.Платени соросоиди.

    20:15 27.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове