Протест срещу кабинета на Румен Радев се провежда в София

Първи протест срещу кабинета "Радев" беше обявен за този вечер в 18.30 в центъра на София, информират от Нова телевизия. Участниците в него не са съгласни както с предложения бюджет до края на годината, така и с външната политика на новото правителство.
Хората се събраха на площад „Независимост“. Протестът е под надслов „Анти-Радев: Време е за свобода“. По думите на протестиращите правителството на Румен Радев е злепоставило България пред международните ни съюзници, опитва се да върне страната към руската сфера на влияние, както и дължи отговори за договора с „Боташ“. Също така не са започнати никакви действия по разграждането на модела „Борисов-Пеевски“.
Протестиращите се обявиха и против параметрите на план-сметката, която беше предложена от правителството на Румен Радев. Месец след встъпването на кабинета възгласите са за оставка.
„Бюджетът е същият като този, който свали предходното правителство. Това е конкретният повод да съм на протеста", обясни протестираща.
"За съжаление, с последните промени в бюджета, които са предложени, не виждам добра алтернатива на развитие", подчерта друг демонстрант.
По думите на жена, дошла също на протеста: "Всичко, което виждаме дотук от новото правителство, застрашава европейското ни развитие".
"Тук сме, защото искаме да живеем в нормална държава. Мисля, че няма нужда да чакаме сто дни, за да разберем, че това няма да се случи и при новото управление. Затова сме тук“, обясни мотивите си да се включи в проявата млада жена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аоо!
Коментиран от #17, #20
19:32 27.06.2026
2 оня с коня
19:32 27.06.2026
3 Софиянец
19:33 27.06.2026
4 Тома
19:33 27.06.2026
5 Де й го
19:33 27.06.2026
6 Бре
19:33 27.06.2026
7 Сталин
Коментиран от #9, #16, #74
19:33 27.06.2026
8 Народът
19:34 27.06.2026
9 ПИЛОТА СЕ ОПИТА ДА СЕ СГОВОРИ С МАФИЯТА
До коментар #7 от "Сталин":Сега мафията ще го сготви.
Коментиран от #81
19:35 27.06.2026
10 Грийн сок
на гардероб пълен със зелени чорапи.
Коментиран от #98
19:35 27.06.2026
11 Бай Араб
19:36 27.06.2026
12 Сталин
19:36 27.06.2026
13 Развитие
19:36 27.06.2026
14 РАДЕВ РАДЕВ
19:36 27.06.2026
15 Боруна Лом
19:36 27.06.2026
16 Бай Араб
До коментар #7 от "Сталин":Мараба Спас Турчев.Чувал ли си за Видов ден?
19:37 27.06.2026
17 Питанка
До коментар #1 от "Аоо!":Къде и колко плащат за да дойда.
19:38 27.06.2026
18 Хихихии
Коментиран от #26
19:38 27.06.2026
19 Анонимен
Коментиран от #27
19:38 27.06.2026
20 Прав си!
До коментар #1 от "Аоо!":Всички тези бяха сглобени с простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му Борисов. Сега пеевско-герберската мафия насъска сглобкаджиите срещу Румен Радев.
19:38 27.06.2026
21 ма ДУРО
Коментиран от #29
19:38 27.06.2026
22 Бай Араб
19:39 27.06.2026
23 стоян георгиев
19:39 27.06.2026
24 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ШАРЛАТАН
19:40 27.06.2026
25 Анонимни
19:40 27.06.2026
26 БЛАТ
До коментар #18 от "Хихихии":НИКО,
Изтръскай жабур.няка от червените джу.ки !
19:41 27.06.2026
27 Хихихии
До коментар #19 от "Анонимен":Проруските имат кинти понеже работят и сега са на плаж, а полезните жълтопаветници "протестират" за жълти центове 😄
19:41 27.06.2026
28 Избори
19:41 27.06.2026
29 Бай Араб
До коментар #21 от "ма ДУРО":Може и да е Дорчо
19:42 27.06.2026
30 Хаха
Коментиран от #72
19:42 27.06.2026
31 Кико
19:42 27.06.2026
32 Чакам Референдумът на Дойран
19:43 27.06.2026
33 Бай Араб
19:43 27.06.2026
34 Мдаа
19:43 27.06.2026
35 Бай Араб
19:44 27.06.2026
36 Гост
19:44 27.06.2026
37 Последния Софиянец
Коментиран от #58, #85
19:44 27.06.2026
38 Протеста
19:44 27.06.2026
39 Ако
19:44 27.06.2026
40 Радев
Сега хората са по морето и селата.
19:45 27.06.2026
41 Тити на Кака
Водач на просветната акция, интелектуалецът Глиганишев, Много характерен интелектуалец. Под снимките му задължително има обяснителен надпис, че това не е Пеевски с брада.
19:45 27.06.2026
42 Пепе деберастията
Смешници под знамето на дъгата и олигофренията
Коментиран от #46
19:45 27.06.2026
43 Бай Араб
19:46 27.06.2026
44 Точна статия
Коментиран от #64, #83
19:47 27.06.2026
45 Бай онзи
19:48 27.06.2026
46 Бай Араб
До коментар #42 от "Пепе деберастията":Долу комунистите!!!!
19:49 27.06.2026
47 Местя го
19:49 27.06.2026
48 Варненец
Коментиран от #63
19:49 27.06.2026
49 Oставкаааа,,
19:50 27.06.2026
50 Не става
19:51 27.06.2026
51 Софиянец
19:52 27.06.2026
52 Аха
19:53 27.06.2026
53 Бойко Българоубиец
19:53 27.06.2026
54 евалата чалгопитеци
19:53 27.06.2026
55 Радко
Коментиран от #78
19:53 27.06.2026
56 Хаха
19:53 27.06.2026
57 Радев
19:53 27.06.2026
58 Ти си смешник
До коментар #37 от "Последния Софиянец":Има няма 100 200 залюхани като теб
19:53 27.06.2026
59 Програмист
19:54 27.06.2026
60 Последният Софиянец
Коментиран от #69
19:54 27.06.2026
61 ЙЕЛОУ ТАКСИ
19:55 27.06.2026
62 Техно
Коментиран от #66
19:55 27.06.2026
63 Ти на протеста ли си
До коментар #48 от "Варненец":Организаторите са с фланелки с надпис - АЗОВ РУЛИТЬ ПРИ КАБЗОН 2.5 МИЛИОНА ОРКОВ
19:56 27.06.2026
64 Последния Софиянец
До коментар #44 от "Точна статия":Аз съм на 400-500 назад и снимам колоната пред мен! Десетки хиляди се включват и това летния сезон. Ако мунчо остане зимата не ми се мисли за него.
19:57 27.06.2026
65 Гражданин
19:57 27.06.2026
66 ръмпези
До коментар #62 от "Техно":вие сигурно сте олигарх с комунистическо минало и истината не е интересна,нали!?!
19:57 27.06.2026
67 Aлфа Вълкът
19:58 27.06.2026
68 Иван
19:59 27.06.2026
69 ИТН победа
До коментар #60 от "Последният Софиянец":Послушахте Слави снощи който ви попита защо не сте на жълтите павета срещу най мракобесния бюджет срещу обикновените хора и изпълнихте площада.
19:59 27.06.2026
70 Нали
Коментиран от #80
19:59 27.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Де да беха те...
До коментар #30 от "Хаха":Има една партия която набира сила с намерението да влезе в следващия парламент. Нейните членове са руснаци с двойно гражданство, живеещи в България. Целта им е излизане от всички европейски формации и автономия в бургаска и варненска области.
"другарю" няма как да не го знаеш това !
20:01 27.06.2026
73 Мда
20:02 27.06.2026
74 Тиквата и Прасето се уплашиха че арести
До коментар #7 от "Сталин":едва ли за съжаление
службите на хранилки едва ли са си направили труда да разследват общ поръчки и къде да търсят чекмеджета
20:03 27.06.2026
75 мдаааа
Ееее Радев ги отвява с народната любов и гласове ама тая паплач си е постоянно плачете и мрънкаща!
Хубавото е че са с отпаднала необходимост за българският народ!!!
20:03 27.06.2026
76 Веселия
20:03 27.06.2026
77 Име
20:03 27.06.2026
78 Хмм
До коментар #55 от "Радко":народът не е недоволен, а тези които са гласували за опозицията, само за МЕЧ са гласували около 100 хиляди, а не е в парламента, дали и те са там и викат оставка, след Дубай никога веченяма да влязат в парламента, същото и за Ивелин с гръмкото име Величие, дето се изявява като жиголо, издърржали го богати любовници, такова нещо дори на шега не трябва да се казва, но и въпросът беше неуместен, на борсата ще получава достатъчно да се издържа, има и около 300хиляди лева субсидия
20:03 27.06.2026
79 Кой
20:03 27.06.2026
80 аман от плоски хора
До коментар #70 от "Нали":от чие име се изказвате,или само драскате ей тъй, за спорта!
20:04 27.06.2026
81 Дориана
До коментар #9 от "ПИЛОТА СЕ ОПИТА ДА СЕ СГОВОРИ С МАФИЯТА":Смях в залата ! Протеста е мижав съставен от участници с объркани ценности и защинтници на корумпирания мафиотски модел на управление. Няма да им се получи . Прогресивна България на Румен Радев ще управляват самостоятелно пълен мандат за ужас на опозицията и всички защитници на мафията и корупцията. Методи Лалов изпълнява поръчките на Борисов и Пеевски, които са по- умни от него и стоят в сянка. Докато техните маши като изпълнители крещят смехотворно.
Коментиран от #86
20:04 27.06.2026
82 az СВО Победа 81
20:06 27.06.2026
83 Радев
До коментар #44 от "Точна статия":Направо 10км една шепа пепейки с хомо знаменца🤡
20:07 27.06.2026
84 Браво
20:07 27.06.2026
85 Ивелин Михайлов
До коментар #37 от "Последния Софиянец":5 милиона 😅🤣😂
20:08 27.06.2026
86 🦁ЩЩД🦁
До коментар #81 от "Дориана":Жалка,не жалка,това е.Бутат хората,свалят.Когато пукне първата пушка,тогава и ние с тебе ще отидем.За сега е само "Самър Тайм,енд то ливинг ис Изи",демек съботно лигавене.
20:10 27.06.2026
87 Неможачи!
Тези не искат да свалят Радев и да си секнат далаверата. Тези искат да се преброят и да се заявят, че са живи и готови за президентски избори.
Кухи и инфантилни, та дрънкат отвсякъде.
Коментиран от #94
20:11 27.06.2026
88 Ти да видиш
20:11 27.06.2026
89 Валентин
20:12 27.06.2026
90 Чичо Дончо
20:12 27.06.2026
91 ВЕрваме!
20:13 27.06.2026
92 Софиянец
20:13 27.06.2026
93 Тоя,
Коментиран от #97
20:14 27.06.2026
94 копърфийлд
До коментар #87 от "Неможачи!":"браво" за прозрението,вие сте вундеркинд,направо свалихте луната на земята!
20:14 27.06.2026
95 Хъм...,така ли...?!
А ...втори-ще има ли...😆?!
20:14 27.06.2026
96 Фори
20:15 27.06.2026
97 Хихихии
До коментар #93 от "Тоя,":Една шепа петроханци, така ок ли е 😄
20:15 27.06.2026
98 Дориана
До коментар #10 от "Грийн сок":Много смешно , на този протест липсват умните и интелигентни хора, които могат да мислат. Точно обратното този протест е жалка коартинка от хора загубили ценности и интелект , който им позволява външни внушения и такива на които са платили без да знаят изобщо защо са на протеста. Къде се крият Мирчев, Асен Василев, Пеевски , Борисов, Сачева. Изпратили един оратор Методи Лалов да се излага и компроментира. Колко му платиха ?
20:15 27.06.2026
99 Българин
20:15 27.06.2026