Тел Авив ще напусне буферната зона само при пълно разоръжаване на Хизбула

Израел няма да изтегли своите войски от новосъздадената „зона за сигурност“ в Южен Ливан, докато шиитската групировка Хизбула не бъде напълно разоръжена.

Това съобщиха световните агенции, цитирайки официално изявление на правителствената пресслужба в Тел Авив.

Премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац вече са инструктирали Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) да се подготвят за продължителен и неограничен във времето престой в пограничния регион. Според правителствени източници, Израел разглежда военното си присъствие като ключов инструмент за натиск и стратегически удар срещу влиянието на Иран в региона.

Решението идва непосредствено след подписването на тристранното рамково споразумение във Вашингтон между САЩ, Израел и Ливан, целящо деескалация на конфликта, започнал през март тази година. Според анализи на международната информационна агенция Ройтерс, новата израелска доктрина на практика блокира бързото прилагане на мирния план, тъй като поставя условие, което Хизбула категорично отхвърля.

Новият лидер на Хизбула, Наим Касем, определи изискванията на Тел Авив като „унизителна капитулация“ и обяви споразумението за невалидно. Същевременно, решението на Израел да запази контрола над 10-километровата ивица до река Литани означава, че между 200 000 и 600 000 разселени ливански цивилни няма да могат да се завърнат по домовете си в близко бъдеще.