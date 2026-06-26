Под украинска блокада! В Крим е обявено извънредно положение

В Крим е обявено извънредно положение, след като местните власти взеха решение в координация с ръководството на Севастопол, съобщи Сергей Аксьонов, ръководител на анексирания от Русия полуостров, цитиран от Би Би Си.
По думите му извънредният режим е въведен с цел да позволи "най-ефективното разрешаване на проблеми" при организирането на "стабилното функциониране на всички сфери".
Мярката идва на фона на задълбочаваща се горивна криза, която започна още в началото на лятото и се влоши през последните дни заради прекъсвания на електрозахранването в целия полуостров, включително в Севастопол. Според местните власти прекъсванията са резултат от украински атаки с дронове.
В неделя властите в анексирания Крим обявиха, че бензин и дизелово гориво ще се продават на бензиностанциите единствено за правителствени превозни средства, като по този начин допълнително се ограничава достъпът на гражданския сектор до горива.
Транспортната обстановка също остава затруднена, след като влакове от Русия вече не се движат до Крим, а крайната им спирка е в Керч.
В същото време детските летни лагери на полуострова са преустановени до септември, като местните власти не посочват допълнителен срок за възобновяване на дейността им.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киев за три дни
Коментиран от #16, #26, #30, #91, #95
15:21 26.06.2026
2 Софето
Коментиран от #46, #59
15:21 26.06.2026
3 Още
Коментиран от #75, #76
15:22 26.06.2026
4 А Путин дали е Опозорен??
Коментиран от #70
15:22 26.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Летец Пешеходец
Коментиран от #47
15:23 26.06.2026
7 Примати
15:23 26.06.2026
8 Ватенките
Коментиран от #99
15:23 26.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 гост
15:24 26.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ
Задава се ного..ЕР отика и ЧЕРНОЗЕМ!
15:27 26.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 оня с коня
Коментиран от #44
15:28 26.06.2026
19 Тома
Коментиран от #45
15:29 26.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хаха
Днес ББС и Доче зеле раздуват от диваните колко е "зле" положението в Крим и как Зеления е въпрос на време на "пие кафе" на кея в Севастопол....
Ех, мИчти...
15:30 26.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Смър на украйна и нато
15:31 26.06.2026
24 Хахахаха
15:31 26.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Путин Опозори Русия
До коментар #1 от "Киев за три дни":Путин Унищожава Русия със всеки изминал ден
Путин е най Простото Момче стъпвало някога в Кремъл
Путин доказа че със затъпяла и пропаднала нация е невъзможно да се постигне нещо
15:31 26.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Смешник
Коментиран от #51
15:33 26.06.2026
30 Бога ми !!!
До коментар #1 от "Киев за три дни":Не съм вярвал че страна 82 пъти по слаба от Русия
Ще я разгроми
Коментиран от #84
15:34 26.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Аз съм веган
Коментиран от #104, #110
15:34 26.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Смешник
Коментиран от #58
15:35 26.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Копейка
15:36 26.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 БРАВО
15:38 26.06.2026
42 Звездоброец
15:38 26.06.2026
43 хаха
15:39 26.06.2026
44 Анджо
До коментар #18 от "оня с коня":Ами горивото няма сена защото е безплатно за правителствените коли, ако искаш па да знаеш много.😂😂
15:40 26.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Крим е руски
До коментар #2 от "Софето":И руски ще си остане, просто сега укрите и западните им господари зорлем ще принудят Русия да ги размаже . Ако фашагите си въобразяват че руснаците ще подвият опашки и ще се откажат значи много са сбъркали, сега ще изтеглят цивилните от Крим за да няма много жертви и после ще се развилнеят яко. А когато големите ракети почнат да падат из европата тъпите европарчета отново ще разберат по трудния начин че не трябваше да си играят на война с Русия.
Коментиран от #52, #54, #55, #60
15:43 26.06.2026
47 Боруна Лом
До коментар #6 от "Летец Пешеходец":ТО И ТУК НА ,, ТРАКИЯ,,Е ПОВЕЧЕ БЕЗ БОМБИ!
15:44 26.06.2026
48 Всички мостове, пътища и ж. п. линии
Единственият достъп е по Моста.
Там опашките от бягащи от Крим са километрични.
Путлрр донесе само страдания и смърт на кримчани.
15:44 26.06.2026
49 баба Меца
15:46 26.06.2026
50 Така,така
15:46 26.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Туй нЯщо преди...
До коментар #46 от "Крим е руски":Главкомандващия Фюрер Педофил да Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ или...след Парада на ТРИДНЕВНИЯ педофил у Лиса бон?!?
АааааааХахахаха
Беги се надъхвай у дръвения Кен Еф... Лепилар
АааааааХахахаха
15:48 26.06.2026
53 смях в залата
15:48 26.06.2026
54 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #46 от "Крим е руски":Ще погинат сумати путинофили и руснаци из Европата.😂
15:49 26.06.2026
55 абе смех
До коментар #46 от "Крим е руски":омръзна ни на всички да видим сега какво ще стане вече 4г гледаме и видяхме блатото гари ,гари и бензина нет има по 300 рубли хъхъхъ.Сополив ше го двакате и ти и ватенките
15:50 26.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Матю хари
Коментиран от #66
15:51 26.06.2026
58 Никой не спи
До коментар #35 от "Смешник":30-35 000 ликвидирани ватенки на месец.С прогресивна тенденция.
15:51 26.06.2026
59 Много ясно
До коментар #2 от "Софето":Крим е на хората, които не се страхуват да заявят, че са руснаци.
15:52 26.06.2026
60 Имам една
До коментар #46 от "Крим е руски":голяма ракета за теб мий ауспуха ,че ще улаза,хъхъхъхъ
15:52 26.06.2026
61 Боби Баламата
У йло и монголите отрязаха ли Украйна от излаз на Черно море?
Коментиран от #69
15:52 26.06.2026
62 Така е
До коментар #56 от "Бай Ставри":Ботев е писал с чалма.
Откъде ви намират бе?
15:52 26.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ха ХаХа
Русия е с 4% мюсюлмани
Господ ти е Монголското куче Тангра
Коментиран от #81, #83
15:54 26.06.2026
66 Другия месец
До коментар #57 от "Матю хари":Като полети Украинската Балистика по москалбад, никво ПВО не ги спасява
15:55 26.06.2026
67 Бай Иван
Коментиран от #73, #85
15:55 26.06.2026
68 Крим не беше ли Украински
15:55 26.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Що, трябва ли?
До коментар #4 от "А Путин дали е Опозорен??":Не съм, чувал президент, който защитава родината си да е опоьорен. Все едно да кажем, че Ботев е бил опозорен.
15:55 26.06.2026
71 реалистъ
15:56 26.06.2026
72 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
Коментиран от #80
15:56 26.06.2026
73 Нека да пиша
До коментар #67 от "Бай Иван":Виж в руските телеграм канали ,и тогава пиши кое е пропаганда.
15:57 26.06.2026
74 Моля?
Коментиран от #79
15:58 26.06.2026
75 Юнаци с мустаци
До коментар #3 от "Още":Лишиха децата от почивка..
15:58 26.06.2026
76 Юнаци с мустаци
До коментар #3 от "Още":Лишиха децата от почивка..
15:58 26.06.2026
77 Збигнев Цжежински
15:58 26.06.2026
78 Нека да пиша
До коментар #56 от "Бай Ставри":Учи история. За това освобождение е платено ,до 1912 г.Учи история ,и тогава коментирай!
15:59 26.06.2026
79 Нека да пиша
До коментар #74 от "Моля?":Нищо подобно ,не е направено .
Коментиран от #82, #86
15:59 26.06.2026
80 Духът не е ясно къде е
До коментар #72 от "аz СВО Победа 81":Но грейзерът е заврян на наркомана
16:00 26.06.2026
81 Ха-ха-ха ама ти се РЕВЕ, пе ДАЛ
До коментар #65 от "Ха ХаХа":А сега провери числеността на всяка една Мюсюлманска и монгольяк Република и ги сравни с... измишльотините на кремля!
Пример:
У цяла ИЧКЕРИЯ/ ЧЕЧНЯ..има общо....870.. мелезака които се определят като... русня!!
АааааааХахахаха
Давай, чорбан
Коментиран от #87
16:00 26.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Нека да пиша
До коментар #65 от "Ха ХаХа":В русия ,мюсюлманите сега са 25%,и се увеличават .
Коментиран от #89, #102, #109
16:01 26.06.2026
84 Що бързаш да се радваш
До коментар #30 от "Бога ми !!!":Чакай, до пълен разгром, 10-20 години може да минат..запази спокойствие..ще си изхсбиш нервите всяка година да се радваш..
16:02 26.06.2026
85 ЪХЪ
До коментар #67 от "Бай Иван":Имаш ли бегла представата каква месомелачка на ватенки е в района на Константиновка?
Коментиран от #88, #101
16:02 26.06.2026
86 Нека да допиша
До коментар #79 от "Нека да пиша":Горният ми коментар беше точно за такива,като теб.Един съвет-спри да четеш краинска пр0 п-а ган да.По-добре мий краката и лягай.
16:02 26.06.2026
87 Ха ХаХа
До коментар #81 от "Ха-ха-ха ама ти се РЕВЕ, пе ДАЛ":Две турски партии в парламента има само България.
Сутрин или вечер се молиш на Монголското куче Тангра бе монголоиден вмирисан татарино?
Коментиран от #120
16:03 26.06.2026
88 Бай Онзи
До коментар #85 от "ЪХЪ":на ватенки друг път.Пак си провери домашното.
16:03 26.06.2026
89 Копейката се удря с бордюр у главата
До коментар #83 от "Нека да пиша":После му се разяснява ситуацията.
16:04 26.06.2026
90 Месомелачкато там е
Предават се като ученички
16:04 26.06.2026
91 стоян георгиев
До коментар #1 от "Киев за три дни":Добре че беше за три дена представи си ако бяха казали за два...хахах
16:04 26.06.2026
92 млад еврас
16:04 26.06.2026
93 Ха-ха-ха!
Коментиран от #100
16:05 26.06.2026
94 Бай Араб
16:05 26.06.2026
95 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Киев за три дни":Само дето тая липса на горива е в медийната клоака на колективните и в Крим иРусия не са я чували даже. Но продължавай да вярваш, нали някак си трябва да се оправдае кражбата на едни милиарди
Коментиран от #103
16:06 26.06.2026
96 Кухоглава копейка
16:06 26.06.2026
97 стоян георгиев
Коментиран от #105
16:06 26.06.2026
98 Бай Араб
16:06 26.06.2026
99 Ха ХаХа
До коментар #8 от "Ватенките":Колко процента от Русия превзехте турбосерници?
Коментиран от #106
16:06 26.06.2026
100 Доктор
До коментар #93 от "Ха-ха-ха!":Внимавай с кръвното!
16:07 26.06.2026
101 Хаха
До коментар #85 от "ЪХЪ":Що, ти кореспондент на място ли си или от дивана в хола!?
Е, сигурно на плейстейшъна е "руска месомелачка"!
Накрая при размяната на убити 1000:30!
16:07 26.06.2026
102 Фактите говорят
До коментар #83 от "Нека да пиша":При ЛИПСАТА на ..."руска" Република и наличието на 14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики,... какви 25% ?!?
Нема такава Националност/ народ/ етнос... русня!! Ако имаше, щяха са си имат собствена Държава/ Република!
АааааааХахахаха
Коментиран от #108
16:07 26.06.2026
103 стоян георгиев
До коментар #95 от "Хохо Бохо":Интересно губернатора на крим защо тогава обявява бедствено положение с обръщение към гражданите на крим?явно и той лъже а?гах...колко е лесно да си копейка в ес и нато а?
16:07 26.06.2026
104 Дядо Дончо
До коментар #33 от "Аз съм веган":аз съм победител във всички войни въя Вселената..
16:07 26.06.2026
105 Ха ХаХа
До коментар #97 от "стоян георгиев":Укропитекът отново бълнува
16:07 26.06.2026
106 Бай Араб
До коментар #99 от "Ха ХаХа":На кой му трябва да превзема тоя Батак ,само размазване.
Коментиран от #111
16:08 26.06.2026
107 Бай Араб
16:08 26.06.2026
108 Ха ХаХа
До коментар #102 от "Фактите говорят":Фактите говорят че си недоучен простак
16:09 26.06.2026
109 Шваба
До коментар #83 от "Нека да пиша":Щото в Германия са по-малко, нали?
16:09 26.06.2026
110 Дон Корлеоне
До коментар #33 от "Аз съм веган":Хаяско пусна ли интернета?
Коментиран от #119
16:09 26.06.2026
111 Ха ХаХа
До коментар #106 от "Бай Араб":Не ви трябва ли ?
Колко процента украински територии върнахте
16:11 26.06.2026
112 Бай Араб
16:11 26.06.2026
113 Бен Вафлек
16:12 26.06.2026
114 Ха ХаХа
16:13 26.06.2026
115 Бай Араб
16:14 26.06.2026
116 Zaxaрова
16:14 26.06.2026
117 Ден на урко фашистките лъжи
16:14 26.06.2026
118 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
119 В Киев
До коментар #110 от "Дон Корлеоне":Няма ток и вода.
Мирише на умрели лебеди.
Сградата на СБУ, Данъчната служба и елитния блок с апартамента на Зеленски са сренати от основи
16:16 26.06.2026
120 Мало..умието не е повод за гордост
До коментар #87 от "Ха ХаХа":Пе ДАЛ! АааааааХахахаха
В България, 92% СА БЪЛГАРИ! СЕ съседна Гърция, основаната част са Гърци( елини и т.н), в Германия - преобладаващата част са Германи!
У КОЯ РЕПУБЛИКА в П едерацията ( 14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни).. основната част са тия..."русня" ?!?
АааааааХахахаха
Коментиран от #123
16:17 26.06.2026
121 стоян георгиев
Севастопол и Република Крим, Русия.
В Крим и Севастопол е въведено извънредно положение.
Ръководителят на Република Крим Сергей Валериевич Аксьонов:
Заедно с губернатора на град Севастопол Михаил Владимирович Развожаев беше взето решение за подписване на укази за въвеждане на регионално извънредно положение в Република Крим и град Севастопол.
Решението е взето предимно с цел рационализиране на икономическите въпроси. Правният режим на извънредното положение позволява възможно най-бързо решаване на задачите за организиране на стабилното функциониране на всички сфери, от които зависи препитанието на населението.
@romanov92
Коментиран от #122
16:19 26.06.2026
122 стоян георгиев
До коментар #121 от "стоян георгиев":За да няма спекулации.препечатано е от руски източници.
16:20 26.06.2026
123 Простакът
До коментар #120 от "Мало..умието не е повод за гордост":Се ражда и пукясва простак и то недоучен.
Окачи се на клон бе извратен петроханец
16:20 26.06.2026