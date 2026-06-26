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Под украинска блокада! В Крим е обявено извънредно положение
  Тема: Украйна

Под украинска блокада! В Крим е обявено извънредно положение

26 Юни, 2026 15:20 2 843 123

  • украйна-
  • русия-
  • крим-
  • донбас-
  • ракети-
  • дронове-
  • олександър сирски-
  • володимир зеленски-
  • севастопол

Мярката идва на фона на задълбочаваща се горивна криза, която започна още в началото на лятото и се влоши през последните дни заради прекъсвания на електрозахранването в целия полуостров, включително в Севастопол

Под украинска блокада! В Крим е обявено извънредно положение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

В Крим е обявено извънредно положение, след като местните власти взеха решение в координация с ръководството на Севастопол, съобщи Сергей Аксьонов, ръководител на анексирания от Русия полуостров, цитиран от Би Би Си.

По думите му извънредният режим е въведен с цел да позволи "най-ефективното разрешаване на проблеми" при организирането на "стабилното функциониране на всички сфери".

Мярката идва на фона на задълбочаваща се горивна криза, която започна още в началото на лятото и се влоши през последните дни заради прекъсвания на електрозахранването в целия полуостров, включително в Севастопол. Според местните власти прекъсванията са резултат от украински атаки с дронове.

В неделя властите в анексирания Крим обявиха, че бензин и дизелово гориво ще се продават на бензиностанциите единствено за правителствени превозни средства, като по този начин допълнително се ограничава достъпът на гражданския сектор до горива.

Транспортната обстановка също остава затруднена, след като влакове от Русия вече не се движат до Крим, а крайната им спирка е в Керч.

В същото време детските летни лагери на полуострова са преустановени до септември, като местните власти не посочват допълнителен срок за възобновяване на дейността им.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киев за три дни

    57 45 Отговор
    До Бомбене на москва и бягство от крим

    Коментиран от #16, #26, #30, #91, #95

    15:21 26.06.2026

  • 2 Софето

    49 48 Отговор
    Чий е Крим ватници

    Коментиран от #46, #59

    15:21 26.06.2026

  • 3 Още

    41 37 Отговор
    МОЖЕ, И ОЩЕ ТРЯБВА!

    Коментиран от #75, #76

    15:22 26.06.2026

  • 4 А Путин дали е Опозорен??

    37 35 Отговор
    Или то това е нищо???

    Коментиран от #70

    15:22 26.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Летец Пешеходец

    41 41 Отговор
    Километрови колони от автомобили по Керченският мост. Руснаците масово се опитват да избягат от Крим. Украинските удари се засилват с всеки изминал ден. "СВО-то върви по план".

    Коментиран от #47

    15:23 26.06.2026

  • 7 Примати

    41 47 Отговор
    Утре в цяла Русия… украинците са един от най - великите и корава народи в историята

    15:23 26.06.2026

  • 8 Ватенките

    41 45 Отговор
    още си вярват, че Р0сия печели :)))

    Коментиран от #99

    15:23 26.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 гост

    31 40 Отговор
    Хубави новини,дано да продължат в същият дух...на зло куче зъл прът.

    15:24 26.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ

    23 35 Отговор
    След седмица у Крим пристигат некакви..АЗО Вци , щеле а обясняват лично на монгольята...Чий Крим!
    Задава се ного..ЕР отика и ЧЕРНОЗЕМ!

    15:27 26.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 оня с коня

    23 22 Отговор
    В статията сесъобщава че с типична Руска находчивост Летните детски лагери са отложени за Зимата,липсва обаче актуална информация колко струва литър гориво,а няма и актуална снимка на Ценовите табели на Бензостанциите.

    Коментиран от #44

    15:28 26.06.2026

  • 19 Тома

    48 13 Отговор
    Всички украинци и феновете им във факти трябва да целуват на Путин краката че още ги пази

    Коментиран от #45

    15:29 26.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хаха

    31 18 Отговор
    Когато Крим е бил окупиран, временно превзет и върнат от Червената армия от Хитлеристката коалиция, жертвите, бомбите и разрушенията са били 1000 пъти по-големи от днес, но въпреки това Крим е останал чии...
    Днес ББС и Доче зеле раздуват от диваните колко е "зле" положението в Крим и как Зеления е въпрос на време на "пие кафе" на кея в Севастопол....
    Ех, мИчти...

    15:30 26.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Смър на украйна и нато

    31 19 Отговор
    На края украинците ще светят в тъмното поради силна радиация

    15:31 26.06.2026

  • 24 Хахахаха

    17 23 Отговор
    Копейки кво стаа. Помогна ли гледането на руска теуевизия на Крим?

    15:31 26.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Путин Опозори Русия

    22 24 Отговор

    До коментар #1 от "Киев за три дни":

    Путин Унищожава Русия със всеки изминал ден
    Путин е най Простото Момче стъпвало някога в Кремъл
    Путин доказа че със затъпяла и пропаднала нация е невъзможно да се постигне нещо

    15:31 26.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Смешник

    26 11 Отговор
    Това само във вашите статии и дойче зеле го пише

    Коментиран от #51

    15:33 26.06.2026

  • 30 Бога ми !!!

    15 23 Отговор

    До коментар #1 от "Киев за три дни":

    Не съм вярвал че страна 82 пъти по слаба от Русия
    Ще я разгроми

    Коментиран от #84

    15:34 26.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Аз съм веган

    15 16 Отговор
    Нищо. Копейките ще измислят нещо и ще оправдаят хаяско. Даже и победител ще го изкарат . Гледайте.

    Коментиран от #104, #110

    15:34 26.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Смешник

    21 6 Отговор
    А бе какво става на фронта Както е тръгнало ще проспите освобождаването на Донбас

    Коментиран от #58

    15:35 26.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Копейка

    12 11 Отговор
    Тука кво да викаме?

    15:36 26.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 БРАВО

    10 19 Отговор
    Днес в в Крим , Утре и в цяла Просия !

    15:38 26.06.2026

  • 42 Звездоброец

    9 15 Отговор
    Това което "звездите предвещават" на практика се "получава" ! Наближава краят на Путиновата война и на "лелеяната имперска мечта" !

    15:38 26.06.2026

  • 43 хаха

    9 11 Отговор
    Няма такова нещо дрОгарЕ. Корабът потъва по план.

    15:39 26.06.2026

  • 44 Анджо

    7 7 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Ами горивото няма сена защото е безплатно за правителствените коли, ако искаш па да знаеш много.😂😂

    15:40 26.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Крим е руски

    15 13 Отговор

    До коментар #2 от "Софето":

    И руски ще си остане, просто сега укрите и западните им господари зорлем ще принудят Русия да ги размаже . Ако фашагите си въобразяват че руснаците ще подвият опашки и ще се откажат значи много са сбъркали, сега ще изтеглят цивилните от Крим за да няма много жертви и после ще се развилнеят яко. А когато големите ракети почнат да падат из европата тъпите европарчета отново ще разберат по трудния начин че не трябваше да си играят на война с Русия.

    Коментиран от #52, #54, #55, #60

    15:43 26.06.2026

  • 47 Боруна Лом

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Летец Пешеходец":

    ТО И ТУК НА ,, ТРАКИЯ,,Е ПОВЕЧЕ БЕЗ БОМБИ!

    15:44 26.06.2026

  • 48 Всички мостове, пътища и ж. п. линии

    8 9 Отговор
    към Крим са отрязани от ВСУ.
    Единственият достъп е по Моста.
    Там опашките от бягащи от Крим са километрични.
    Путлрр донесе само страдания и смърт на кримчани.

    15:44 26.06.2026

  • 49 баба Меца

    8 2 Отговор
    В Куев едва ли е по-китка.

    15:46 26.06.2026

  • 50 Така,така

    3 6 Отговор
    Всьо по плану.😅😅😅

    15:46 26.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Туй нЯщо преди...

    8 5 Отговор

    До коментар #46 от "Крим е руски":

    Главкомандващия Фюрер Педофил да Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ или...след Парада на ТРИДНЕВНИЯ педофил у Лиса бон?!?
    АааааааХахахаха
    Беги се надъхвай у дръвения Кен Еф... Лепилар
    АааааааХахахаха

    15:48 26.06.2026

  • 53 смях в залата

    1 2 Отговор
    Четете за ЕМСКИЯ указ от 1876 издаден от руския император

    15:48 26.06.2026

  • 54 Тц,тц,тц 😂😂😂

    6 6 Отговор

    До коментар #46 от "Крим е руски":

    Ще погинат сумати путинофили и руснаци из Европата.😂

    15:49 26.06.2026

  • 55 абе смех

    7 6 Отговор

    До коментар #46 от "Крим е руски":

    омръзна ни на всички да видим сега какво ще стане вече 4г гледаме и видяхме блатото гари ,гари и бензина нет има по 300 рубли хъхъхъ.Сополив ше го двакате и ти и ватенките

    15:50 26.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Матю хари

    6 7 Отговор
    Крим приключи. А Русия отчаяно трупа ПВО системи в Москва. Предстои яко бомбене.

    Коментиран от #66

    15:51 26.06.2026

  • 58 Никой не спи

    7 5 Отговор

    До коментар #35 от "Смешник":

    30-35 000 ликвидирани ватенки на месец.С прогресивна тенденция.

    15:51 26.06.2026

  • 59 Много ясно

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Софето":

    Крим е на хората, които не се страхуват да заявят, че са руснаци.

    15:52 26.06.2026

  • 60 Имам една

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Крим е руски":

    голяма ракета за теб мий ауспуха ,че ще улаза,хъхъхъхъ

    15:52 26.06.2026

  • 61 Боби Баламата

    2 3 Отговор
    Аз не разбрах само,.. Киев, Харков, Херсон, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА -- монголски ли са... навсегда?
    У йло и монголите отрязаха ли Украйна от излаз на Черно море?

    Коментиран от #69

    15:52 26.06.2026

  • 62 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Бай Ставри":

    Ботев е писал с чалма.
    Откъде ви намират бе?

    15:52 26.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ха ХаХа

    1 5 Отговор
    По Евростат България е най мюсюлманската страна в Европа с 10% турци и цигани и 2 турски партии в парламента.
    Русия е с 4% мюсюлмани
    Господ ти е Монголското куче Тангра

    Коментиран от #81, #83

    15:54 26.06.2026

  • 66 Другия месец

    8 4 Отговор

    До коментар #57 от "Матю хари":

    Като полети Украинската Балистика по москалбад, никво ПВО не ги спасява

    15:55 26.06.2026

  • 67 Бай Иван

    9 7 Отговор
    Защо се чете само западната пропагандна преса. Тези удари с дронове в Крим единствено тормозят жителите му и нямат никакъв териториален успех. На фронта Константинова е превзета а 160 украински солдати са бягали към руснаците за да не ги убият бандеровци те като кучета. В най скоро време ще паднат и славянск , купянск, крематорск и оттам всичко по пътя. Успехите са при завземането на територии. Също никъде не пише на руските удари с хиперзвукови ракети по военната индустрия на Украйна и прекъснатите конвои с части за сглабяне.

    Коментиран от #73, #85

    15:55 26.06.2026

  • 68 Крим не беше ли Украински

    3 4 Отговор
    Не е ли тази част от държавата след анексирането от Русия която Украйна така настойчиво декларира че е нейна? Същата която отрязват? Уж своите си хора? Украинците?

    15:55 26.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Що, трябва ли?

    0 6 Отговор

    До коментар #4 от "А Путин дали е Опозорен??":

    Не съм, чувал президент, който защитава родината си да е опоьорен. Все едно да кажем, че Ботев е бил опозорен.

    15:55 26.06.2026

  • 71 реалистъ

    10 5 Отговор
    В Крим - дефицит на горива и храни, празни плажове и улици. Вече наистина е руски.

    15:56 26.06.2026

  • 72 аz СВО Победа 81

    3 3 Отговор
    Къде е "духът на Анкъридж"?
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #80

    15:56 26.06.2026

  • 73 Нека да пиша

    5 3 Отговор

    До коментар #67 от "Бай Иван":

    Виж в руските телеграм канали ,и тогава пиши кое е пропаганда.

    15:57 26.06.2026

  • 74 Моля?

    3 4 Отговор
    "...анексирания от русия п-в"Не е анексиран,пр0фани!От Хага обявиха,чий е Крим! А вий,вий сте I/Iди0ти!

    Коментиран от #79

    15:58 26.06.2026

  • 75 Юнаци с мустаци

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Още":

    Лишиха децата от почивка..

    15:58 26.06.2026

  • 76 Юнаци с мустаци

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Още":

    Лишиха децата от почивка..

    15:58 26.06.2026

  • 77 Збигнев Цжежински

    1 4 Отговор
    В борбата срещу Русия ще ни помогне Украйна, където липсва морал и всякакви морални ценности

    15:58 26.06.2026

  • 78 Нека да пиша

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Бай Ставри":

    Учи история. За това освобождение е платено ,до 1912 г.Учи история ,и тогава коментирай!

    15:59 26.06.2026

  • 79 Нека да пиша

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Моля?":

    Нищо подобно ,не е направено .

    Коментиран от #82, #86

    15:59 26.06.2026

  • 80 Духът не е ясно къде е

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "аz СВО Победа 81":

    Но грейзерът е заврян на наркомана

    16:00 26.06.2026

  • 81 Ха-ха-ха ама ти се РЕВЕ, пе ДАЛ

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "Ха ХаХа":

    А сега провери числеността на всяка една Мюсюлманска и монгольяк Република и ги сравни с... измишльотините на кремля!
    Пример:
    У цяла ИЧКЕРИЯ/ ЧЕЧНЯ..има общо....870.. мелезака които се определят като... русня!!
    АааааааХахахаха
    Давай, чорбан

    Коментиран от #87

    16:00 26.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Нека да пиша

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "Ха ХаХа":

    В русия ,мюсюлманите сега са 25%,и се увеличават .

    Коментиран от #89, #102, #109

    16:01 26.06.2026

  • 84 Що бързаш да се радваш

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Бога ми !!!":

    Чакай, до пълен разгром, 10-20 години може да минат..запази спокойствие..ще си изхсбиш нервите всяка година да се радваш..

    16:02 26.06.2026

  • 85 ЪХЪ

    3 6 Отговор

    До коментар #67 от "Бай Иван":

    Имаш ли бегла представата каква месомелачка на ватенки е в района на Константиновка?

    Коментиран от #88, #101

    16:02 26.06.2026

  • 86 Нека да допиша

    5 1 Отговор

    До коментар #79 от "Нека да пиша":

    Горният ми коментар беше точно за такива,като теб.Един съвет-спри да четеш краинска пр0 п-а ган да.По-добре мий краката и лягай.

    16:02 26.06.2026

  • 87 Ха ХаХа

    3 3 Отговор

    До коментар #81 от "Ха-ха-ха ама ти се РЕВЕ, пе ДАЛ":

    Две турски партии в парламента има само България.
    Сутрин или вечер се молиш на Монголското куче Тангра бе монголоиден вмирисан татарино?

    Коментиран от #120

    16:03 26.06.2026

  • 88 Бай Онзи

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "ЪХЪ":

    на ватенки друг път.Пак си провери домашното.

    16:03 26.06.2026

  • 89 Копейката се удря с бордюр у главата

    4 4 Отговор

    До коментар #83 от "Нека да пиша":

    После му се разяснява ситуацията.

    16:04 26.06.2026

  • 90 Месомелачкато там е

    6 3 Отговор
    На украински тикви.
    Предават се като ученички

    16:04 26.06.2026

  • 91 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Киев за три дни":

    Добре че беше за три дена представи си ако бяха казали за два...хахах

    16:04 26.06.2026

  • 92 млад еврас

    4 2 Отговор
    А ве, на някой прави ли му впечатление, че вече за фронта, Киев, Украйна вече нищо не се говори, единствено ни се съобщава кво казал наркото и къде в Русия изцвъкал някой друг дрон, урсулиянците и те вече не говорят как Украйна ни пазела а само как Русия щяла да ни нападне, нещо нещата много се разминават май.

    16:04 26.06.2026

  • 93 Ха-ха-ха!

    5 5 Отговор
    Ква стана тя бе, фатмако от село Славяново? Ква стана тя бе, подлого кремърснко, двулично и нагло нищожестов, което с измами и лъжи спечели и давта си мандата, и последни избори?! Ква сатна тя бе, селяндурион! Я да ни обадеш сега, Крим "Руски" ли е? Как можахме, българи?! Как можахме да търпим цели 9 годиин един отявлен кремълски лакей за президент, че и да ни стане премиер?! Как можахме?! Освен нагъл двуличник и измамник, той е и потресаващо горзен и неприятен с тази мазна мутар, със змийските си очичики, които винаги гледат сърдито и свирепо, и с този дълъг нос, дето върви два метра пред него?! Как можахме?! Всички до един утре на портеста, та да го изметем!

    Коментиран от #100

    16:05 26.06.2026

  • 94 Бай Араб

    3 1 Отговор
    То така като стане и Руди Гела не може да помогне

    16:05 26.06.2026

  • 95 Хохо Бохо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Киев за три дни":

    Само дето тая липса на горива е в медийната клоака на колективните и в Крим иРусия не са я чували даже. Но продължавай да вярваш, нали някак си трябва да се оправдае кражбата на едни милиарди

    Коментиран от #103

    16:06 26.06.2026

  • 96 Кухоглава копейка

    1 1 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    16:06 26.06.2026

  • 97 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    Крим е новата чернобаевка.другари помните ли чернобаевка?от вчера на моста има огромна опашка от бягащи от крим руснаци.лошото е че бензин няма и от другата страна на моста.

    Коментиран от #105

    16:06 26.06.2026

  • 98 Бай Араб

    3 1 Отговор
    Румен Радев няма ли да връща лева вече ?

    16:06 26.06.2026

  • 99 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ватенките":

    Колко процента от Русия превзехте турбосерници?

    Коментиран от #106

    16:06 26.06.2026

  • 100 Доктор

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Ха-ха-ха!":

    Внимавай с кръвното!

    16:07 26.06.2026

  • 101 Хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #85 от "ЪХЪ":

    Що, ти кореспондент на място ли си или от дивана в хола!?
    Е, сигурно на плейстейшъна е "руска месомелачка"!
    Накрая при размяната на убити 1000:30!

    16:07 26.06.2026

  • 102 Фактите говорят

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "Нека да пиша":

    При ЛИПСАТА на ..."руска" Република и наличието на 14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики,... какви 25% ?!?
    Нема такава Националност/ народ/ етнос... русня!! Ако имаше, щяха са си имат собствена Държава/ Република!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #108

    16:07 26.06.2026

  • 103 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #95 от "Хохо Бохо":

    Интересно губернатора на крим защо тогава обявява бедствено положение с обръщение към гражданите на крим?явно и той лъже а?гах...колко е лесно да си копейка в ес и нато а?

    16:07 26.06.2026

  • 104 Дядо Дончо

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Аз съм веган":

    аз съм победител във всички войни въя Вселената..

    16:07 26.06.2026

  • 105 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "стоян георгиев":

    Укропитекът отново бълнува

    16:07 26.06.2026

  • 106 Бай Араб

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "Ха ХаХа":

    На кой му трябва да превзема тоя Батак ,само размазване.

    Коментиран от #111

    16:08 26.06.2026

  • 107 Бай Араб

    3 1 Отговор
    Путин може да победи Украйна но е обещал на Тръмп да не побеждава.

    16:08 26.06.2026

  • 108 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #102 от "Фактите говорят":

    Фактите говорят че си недоучен простак

    16:09 26.06.2026

  • 109 Шваба

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Нека да пиша":

    Щото в Германия са по-малко, нали?

    16:09 26.06.2026

  • 110 Дон Корлеоне

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Аз съм веган":

    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #119

    16:09 26.06.2026

  • 111 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #106 от "Бай Араб":

    Не ви трябва ли ?
    Колко процента украински територии върнахте

    16:11 26.06.2026

  • 112 Бай Араб

    2 1 Отговор
    Те хората магарето си не бият така.

    16:11 26.06.2026

  • 113 Бен Вафлек

    3 1 Отговор
    Мачка й наред рус нацистите

    16:12 26.06.2026

  • 114 Ха ХаХа

    2 3 Отговор
    СБУ намери ли главата на Сирски?

    16:13 26.06.2026

  • 115 Бай Араб

    1 2 Отговор
    Ще ходиш на хората да взривяваш домовете ,да убиваш и да грабиш къш сега , марш, чиба!

    16:14 26.06.2026

  • 116 Zaxaрова

    3 1 Отговор
    Вова,куче монголско,бункерен гризач! Станахме за смях пред чужденците!

    16:14 26.06.2026

  • 117 Ден на урко фашистките лъжи

    4 4 Отговор
    Ненормалните урки превземат Камчатка! Жалки и смешни сте с тези драсканици

    16:14 26.06.2026

  • 118 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 119 В Киев

    2 2 Отговор

    До коментар #110 от "Дон Корлеоне":

    Няма ток и вода.
    Мирише на умрели лебеди.
    Сградата на СБУ, Данъчната служба и елитния блок с апартамента на Зеленски са сренати от основи

    16:16 26.06.2026

  • 120 Мало..умието не е повод за гордост

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Ха ХаХа":

    Пе ДАЛ! АааааааХахахаха
    В България, 92% СА БЪЛГАРИ! СЕ съседна Гърция, основаната част са Гърци( елини и т.н), в Германия - преобладаващата част са Германи!
    У КОЯ РЕПУБЛИКА в П едерацията ( 14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни).. основната част са тия..."русня" ?!?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #123

    16:17 26.06.2026

  • 121 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    26.06.2026 г.
    Севастопол и Република Крим, Русия.

    В Крим и Севастопол е въведено извънредно положение.

    Ръководителят на Република Крим Сергей Валериевич Аксьонов:

    Заедно с губернатора на град Севастопол Михаил Владимирович Развожаев беше взето решение за подписване на укази за въвеждане на регионално извънредно положение в Република Крим и град Севастопол.

    Решението е взето предимно с цел рационализиране на икономическите въпроси. Правният режим на извънредното положение позволява възможно най-бързо решаване на задачите за организиране на стабилното функциониране на всички сфери, от които зависи препитанието на населението.

    @romanov92

    Коментиран от #122

    16:19 26.06.2026

  • 122 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "стоян георгиев":

    За да няма спекулации.препечатано е от руски източници.

    16:20 26.06.2026

  • 123 Простакът

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "Мало..умието не е повод за гордост":

    Се ражда и пукясва простак и то недоучен.
    Окачи се на клон бе извратен петроханец

    16:20 26.06.2026

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