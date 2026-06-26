Под украинска блокада! В Крим е обявено извънредно положение

В Крим е обявено извънредно положение, след като местните власти взеха решение в координация с ръководството на Севастопол, съобщи Сергей Аксьонов, ръководител на анексирания от Русия полуостров, цитиран от Би Би Си.

По думите му извънредният режим е въведен с цел да позволи "най-ефективното разрешаване на проблеми" при организирането на "стабилното функциониране на всички сфери".

Мярката идва на фона на задълбочаваща се горивна криза, която започна още в началото на лятото и се влоши през последните дни заради прекъсвания на електрозахранването в целия полуостров, включително в Севастопол. Според местните власти прекъсванията са резултат от украински атаки с дронове.

В неделя властите в анексирания Крим обявиха, че бензин и дизелово гориво ще се продават на бензиностанциите единствено за правителствени превозни средства, като по този начин допълнително се ограничава достъпът на гражданския сектор до горива.

Транспортната обстановка също остава затруднена, след като влакове от Русия вече не се движат до Крим, а крайната им спирка е в Керч.

В същото време детските летни лагери на полуострова са преустановени до септември, като местните власти не посочват допълнителен срок за възобновяване на дейността им.