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Трагедията във Венецуела: Жертвите вече са над 1400

Трагедията във Венецуела: Жертвите вече са над 1400

27 Юни, 2026 20:47, обновена 27 Юни, 2026 20:56 601 1

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Мащабната хуманитарна криза засяга 7 милиона души, докато над 1600 чуждестранни спасители издирват оцелели под развалините

Трагедията във Венецуела: Жертвите вече са над 1400 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на потвърдените жертви от серията земетресения във Венецуела надхвърли 1430 души, съобщи изданието ElDiario, определяйки бедствието като най-мощното в латиноамериканската страна за последните 125 години.

По данни на ООН над 7 милиона души са засегнати, а международни спасителни екипи работят на терен за откриване на оцелели под руините.

Потвърденият брой на жертвите от опустошителните земетресения във Венецуела бързо нараства, като според последни данни на официалните власти и международните агенции броят на загиналите е достигнал най-малко 1 430 души. Бедствието, което се определя като най-мощното в страната за последните 125 години, предизвика мащабна хуманитарна криза.

Какво знаем за самите трусове

  • Време и последователност: Земетресенията удариха страната едно след друго в сряда вечерта (24 юни 2026 г.) в рамките на по-малко от минута.
  • Магнитуд: Първият трус (предвестник) бе с магнитуд 7,2, последван само 39 секунди по-късно от основния опустошителен трус с магнитуд 7,5.
  • Епицентър: Огнищата бяха регистрирани на малка дълбочина (между 10 и 20 км) в района на Сан Фелипе, щат Яракуи, и град Морон.

Мащаб на бедствието и щетите

  • Пострадали и изчезнали: Освен над 1400 загинали, ранените са повече от 3200 души, а списъкът с хора в неизвестност надхвърля 55 000 души.
  • Най-засегнати зони: Столицата Каракас и крайбрежният щат Ла Гуайра понасят най-тежките разрушения. Има стотици сринати жилищни сгради, хотели и търговски центрове.
  • Хуманитарен ефект: Според оценки на ООН близо 7 милиона души са пряко засегнати от трусовете. Ситуацията се усложнява от прекъсвания на тока, комуникациите и водоснабдяването.
  • Икономика: Правителството съобщи, че петролната инфраструктура и рафинериите на страната са избегнали сериозни щети и производството на горива е гарантирано.

Спасителни операции и международна реакция

  • Извънредно положение: Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес обяви извънредно положение и координира спасителните операции. Правителството ограничи достъпа на граждани до най-тежко засегнатите райони, за да улесни работата на тежката техника.
  • Хуманитарен коридор: Ремонтни екипи на САЩ успяха спешно да възстановят една от пистите на международното летище "Симон Боливар", за да се осигури поток от помощи. Сателитната мрежа Starlink предостави безплатен интернет за засегнатите региони. [1, 2]
  • Чуждестранна помощ: Над 1600 чуждестранни спасители от десетки държави (включително САЩ, Мексико, Салвадор, Турция, Китай и страни от ЕС) вече са на терен в трескава надпревара с времето за откриване на оцелели под развалините.


Венецуела
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