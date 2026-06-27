Трагедията във Венецуела: Жертвите вече са над 1400

Броят на потвърдените жертви от серията земетресения във Венецуела надхвърли 1430 души, съобщи изданието ElDiario, определяйки бедствието като най-мощното в латиноамериканската страна за последните 125 години.

По данни на ООН над 7 милиона души са засегнати, а международни спасителни екипи работят на терен за откриване на оцелели под руините.

Потвърденият брой на жертвите от опустошителните земетресения във Венецуела бързо нараства, като според последни данни на официалните власти и международните агенции броят на загиналите е достигнал най-малко 1 430 души. Бедствието, което се определя като най-мощното в страната за последните 125 години, предизвика мащабна хуманитарна криза.

Какво знаем за самите трусове

Време и последователност : Земетресенията удариха страната едно след друго в сряда вечерта ( 24 юни 2026 г. ) в рамките на по-малко от минута.

: Земетресенията удариха страната едно след друго в сряда вечерта ( ) в рамките на по-малко от минута. Магнитуд : Първият трус (предвестник) бе с магнитуд 7,2 , последван само 39 секунди по-късно от основния опустошителен трус с магнитуд 7,5 .

: Първият трус (предвестник) бе с магнитуд , последван само 39 секунди по-късно от основния опустошителен трус с магнитуд . Епицентър: Огнищата бяха регистрирани на малка дълбочина (между 10 и 20 км) в района на Сан Фелипе, щат Яракуи, и град Морон.

Мащаб на бедствието и щетите

Пострадали и изчезнали : Освен над 1400 загинали, ранените са повече от 3200 души , а списъкът с хора в неизвестност надхвърля 55 000 души .

: Освен над 1400 загинали, ранените са , а списъкът с хора в неизвестност надхвърля . Най-засегнати зони : Столицата Каракас и крайбрежният щат Ла Гуайра понасят най-тежките разрушения. Има стотици сринати жилищни сгради, хотели и търговски центрове.

: Столицата и крайбрежният щат понасят най-тежките разрушения. Има стотици сринати жилищни сгради, хотели и търговски центрове. Хуманитарен ефект : Според оценки на ООН близо 7 милиона души са пряко засегнати от трусовете. Ситуацията се усложнява от прекъсвания на тока, комуникациите и водоснабдяването.

: Според оценки на ООН близо са пряко засегнати от трусовете. Ситуацията се усложнява от прекъсвания на тока, комуникациите и водоснабдяването. Икономика: Правителството съобщи, че петролната инфраструктура и рафинериите на страната са избегнали сериозни щети и производството на горива е гарантирано.

Спасителни операции и международна реакция

Извънредно положение : Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес обяви извънредно положение и координира спасителните операции. Правителството ограничи достъпа на граждани до най-тежко засегнатите райони, за да улесни работата на тежката техника.

: Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес обяви извънредно положение и координира спасителните операции. Правителството ограничи достъпа на граждани до най-тежко засегнатите райони, за да улесни работата на тежката техника. Хуманитарен коридор : Ремонтни екипи на САЩ успяха спешно да възстановят една от пистите на международното летище "Симон Боливар", за да се осигури поток от помощи. Сателитната мрежа Starlink предостави безплатен интернет за засегнатите региони. [ 1, 2]

: Ремонтни екипи на САЩ успяха спешно да възстановят една от пистите на международното летище "Симон Боливар", за да се осигури поток от помощи. Сателитната мрежа Starlink предостави безплатен интернет за засегнатите региони. [ Чуждестранна помощ: Над 1600 чуждестранни спасители от десетки държави (включително САЩ, Мексико, Салвадор, Турция, Китай и страни от ЕС) вече са на терен в трескава надпревара с времето за откриване на оцелели под развалините.