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Докато BYD строи свръхмощни зарядни станции, Tesla започна поставянето на прахосмукачки на своите Supercharger в Германия

Докато BYD строи свръхмощни зарядни станции, Tesla започна поставянето на прахосмукачки на своите Supercharger в Германия

27 Юни, 2026 13:00 1 225 4

  • tesla-
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  • зарядна станция

Мярката всъщност може да е доста полезна

Докато BYD строи свръхмощни зарядни станции, Tesla започна поставянето на прахосмукачки на своите Supercharger в Германия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Традиционната спирка за зареждане на електромобили отдавна е обект на критики от страна на шофьорите на автомобили с двигатели с вътрешно горене, които я възприемат като период на непродуктивно чакане, но най-доминиращата в света екосистема за зареждане систематично превръща тези минути на бездействие в изключително полезни периоди за поддръжка. В един център Supercharger в Пфорцхайм, Германия, Tesla тихо осъществи безпрецедентно обновяване на мрежата, като монтира професионална станция за почистване на автомобили точно до своите зарядни станции с висока мощност. Внедряването на място беше разкрито първоначално в социалните медии от известния собственик на Tesla Уорън Уайт, който публикува в X снимки на чистото, минималистично бяло оборудване. Това дискретно пускане в експлоатация бележи значителен оперативен поврат за инфраструктурното подразделение на Мъск, доказвайки, че американската технологична компания най-накрая се заема сериозно с това да достигне и да надмине нивата на структурно удобство, които шофьорите отдавна приемат за даденост на традиционните бензиностанции с изкопаеми горива.

Съоръжението се основава на колони от ново поколение високоволтови V4 Supercharger, защитени под масивен архитектурен навес, изцяло облицован с високоефективни слънчеви панели, които подават ток обратно в местната електроенергийна мрежа. За собствениците, които предпочитат да излязат от автомобила си по време на стандартното 15- до 20-минутно зареждане, съоръжението разполага с напълно затворена, климатизирана зона за клиенти, оборудвана с кафе-машини и специални Wi-Fi точки, което гарантира, че инфраструктурата функционира като истинско място за почивка, а не просто като отбивка по магистралата.

Този пилотен проект за почистване в Германия е най-новата стъпка в многогодишна глобална инженерна кампания за превръщане на мрежата от Supercharger станции – която официално вече наброява над 80 000 отделни станции по целия свят в ориентирани към дестинациите места за почивка. Корпоративният план за тези центрове за начин на живот датира още от 2017 година с откриването на емблематичния салон „Кетълман Сити“ в Калифорния, последвано от постепенното интегриране на станции за почистване на предното стъкло, площадки с автомати за продажби и неотдавнашното, привлякло вниманието на медиите, изграждане на двуетажния ретро комплекс „Холивуд Дайнер“ в стила на 50-те години и кино на открито на булевард „Санта Моника“.


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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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