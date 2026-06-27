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Армията на Сомалия ликвидира 30 бойци на „Ал Шабаб“

Армията на Сомалия ликвидира 30 бойци на „Ал Шабаб“

27 Юни, 2026 21:28, обновена 27 Юни, 2026 21:32 325 2

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При мащабна операция с въздушни удари в южния регион Средна Шабел са унищожени логистични бази, оръжия и превозни средства на терористичната групировка

Армията на Сомалия ликвидира 30 бойци на „Ал Шабаб“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сомалийската национална армия, в тясна координация с международни партньори, е неутрализирала близо 30 бойци на екстремистката групировка „Ал Шабаб“, съобщава сомалийската медийна платформа Dawan Africa.

Операцията е проведена чрез поредица от прецизни въздушни удари в южния регион Средна Шабел.

Според официално изявление на Министерството на отбраната на Сомалия, ударите са поразили три ключови убежища на джихадистите в районите на Гайфо, Руун Идирис и Али Гадууд. Поразените обекти са били използвани като мобилизационни центрове и логистични бази за планиране на нападения срещу цивилни граждани. По данни на ведомството при атаката са унищожени два автомобила, три мотоциклета и значително количество боеприпаси. До момента от ръководството на „Ал Шабаб“ не са коментирали загубите си.

Контекст и международна подкрепа

Групуровката „Ал Шабаб“, която е официален клон на терористичната мрежа „Ал Кайда“ в Източна Африка, води кръвопролитна война срещу международно признатото правителство в Могадишу от близо две десетилетия. Организацията има за цел да наложи радикално тълкуване на ислямското право в страната, като редовно извършва мащабни атентати, насочени срещу правителствени сгради, хотели и цивилна инфраструктура.

През последните години сомалийското правителство обяви фаза на „тотална война“ срещу екстремистите, засилвайки офанзивите си в централните и южните части на страната. Ключов елемент от тази кампания е подкрепата от международни съюзници.

Въздушните удари и разузнавателните операции на сомалийската армия се провеждат в партньорство с Преходната мисия на Африканския съюз в Сомалия (AUSSOM) и армията на САЩ, чиято логистична подкрепа и дронове позволяват нанасянето на прецизни удари по укрепени джихадистки бази дълбоко в джунглите и селските райони на страната.


Сомалия
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